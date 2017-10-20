Кредиты вышли из рецессии

Банк международных расчетов оценил объем зарубежной задолженности российских резидентов

Зарубежные кредиты российским резидентам выросли на $3,6 млрд во втором квартале, свидетельствует статистика Банка международных расчетов. Последний раз рост был выше четыре года назад — еще до санкций

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Трансграничное кредитование резидентов России достигло темпов роста, которыми не могло похвастаться последние четыре с лишним года. Во втором квартале 2017 года объем кредитов отечественным компаниям, банкам, гражданам и государству из-за рубежа вырос на $3,56 млрд по сравнению с первым кварталом, следует из данных, опубликованных в четверг Банком международных расчетов (БМР, который зачастую называют «центробанком центробанков»). Динамика, на которую ориентируется БМР, рассчитана с поправками на валютные курсы (российская задолженность номинирована в разных валютах, в основном в долларах и евро).

Последний раз быстрее трансграничное кредитование росло в первом квартале 2013 года — тогда размер требований зарубежных банков к России вырос на $28,3 млрд. Но затем последовали четыре с лишним года «минуса» — трансграничное кредитование российских резидентов падало 15 кварталов подряд, сократившись за этот период на $107 млрд, следует из данных БМР. Первый рост — на $2 млрд — был зафиксирован только в первом квартале этого года.

Трансграничное кредитование учитывает совокупную задолженность российских резидентов по всем возможным инструментам (займы, долговые ценные бумаги, депозиты) перед банками 30 стран, которые представляют данные в БМР. На масштабное сокращение трансграничного кредитования России БМР обращал внимание еще в прошлом году. Причинами этого, как писал РБК, были падение российской экономики и нежелание иностранных банков кредитовать российских резидентов из-за проблем с европейскими и американскими регуляторами. Новые санкции и сейчас смогут наложить ограничения на внешнее кредитование, все зависит от того, кто под них подпадет, отмечает аналитик Нордеа Банка Татьяна ​Евдокимова: компаниям из России станет сложнее размещать облигации за рубежом.

Кому должна Россия На середину 2017 года долг российских резидентов перед иностранными банками составлял $102,7 млрд, следует из данных БМР. Больше всего Россия должна банкам во Франции ($16,3 млрд), Великобритании ($14 млрд), Германии ($7,7 млрд), Австрии ($5,4 млрд), Нидерландах ($3,9 млрд), Японии ($3 млрд).

Оттолкнулись от дна

Рост зарубежных кредитов — один из признаков выхода из рецессии и оживления экономики, говорит ведущий эксперт института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пухов: это способствует росту интереса к России, несмотря на сохранение санкций. Они по-прежнему сдерживают приток инвестиций, но ограничения распространяются не на все отрасли, отмечает он. Российские компании, как видно из данных платежного баланса, прекратили сокращать свои обязательства, добавляет Пухов: раньше им приходилось гасить долги из-за санкций и кризиса, но теперь они их даже наращивают. «Причем это наращивание не только через кредиторов и прямых инвесторов, но и через займы на внешних рынках», — поясняет эксперт. Рост ВВП во втором квартале составил 2,5%, примерно на 2% экономика вырастет и по итогам третьего квартала, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Максим Орешкин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Сокращаться зарубежному кредитованию было уже больше некуда, рассуждает глава лаборатории финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. Режим санкций в отношении России не менялся, масштабного экономического роста нет, так что главный фактор роста зарубежного кредитования — укрепление рубля, которое делает валютные займы более выгодными для российских заемщиков, говорит он. Для зарубежных кредиторов важен стабильный обменный курс при непадающей нефти, добавляет Хромов.

Ставки помогают

Стимулируют зарубежное кредитование и ставки на рынке российских государственных бумаг. Интерес к корпоративным бумагам российских компаний в последние годы «сместился» к ОФЗ, отмечает Сергей Пухов, хотя в дальнейшем при устойчивом росте ВВП отечественные предприятия вновь начнут привлекать зарубежных инвесторов. Судя по динамике последних кварталов, российские компании в дальнейшем будут чистыми заемщиками и продолжат наращивать внешний долг, поэтому рост трансграничного кредитования должен стать устойчивой тенденцией, рассуждает Пухов, обратного поворота не будет.

Впрочем, отечественные банки, наоборот, ведут себя по-другому и погашают внешние долги, указывает он. Операции банков, которые значительно сокращают свои внешние обязательства, стали главным фактором ускорения оттока капитала в этом году, сообщал ранее ЦБ. Внешний долг банков, по статистике регулятора, за два года сократился с $148,9 млрд (данные на 1 июля 2015-го) до $113,3 млрд (1 июля 2017-го). В компаниях из прочих секторов ситуация более стабильная: в последние два года их внешний долг колеблется вокруг $350 млрд (на 1 июля — $355 млрд). В целом внешний долг России (учитывает задолженность правительства, Центробанка, банков и прочих секторов) на 1 июля составляет $532,8 млрд, это максимум с октября 2015 года.

Оживление трансграничного кредитования связано с более привлекательными ставками по долларовым займам, обращает внимание Татьяна Евдокимова. ФРС начала цикл их повышения, поэтому компании в какой-то степени еще пытаются поймать период низких ставок, рассуждает она. Так как российский ЦБ свою политику смягчает, а ФРС ужесточает, есть вероятность, что внутреннее кредитование будет становиться более привлекательным, оттягивая поток от внешнего кредитования, говорит Евдокимова. С другой стороны, улучшение рейтинга России международными агентствами может сократить риски, что будет способствовать тенденции по росту займов из-за рубежа.