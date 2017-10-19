Минус на минус дает Траст

Санация Покупателем акций «ФК Открытие» был банк с отрицательным капиталом

Сделка по приобретению «Трастом» акций банка «ФК Открытие» была небезупречной, считают опрошенные РБК юристы, указывая, что она противоречит ряду норм ЦБ. Это несет репутационные риски для самого регулятора

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

О том, что банк «Траст» стал владельцем 13,07% акций банка «ФК Открытие», последний сообщил 14 сентября, сделки по покупке совершались на Московской бирже, последняя была закрыта 28 августа, за день до санации банка «ФК Открытие». Как сообщала газета «Ведомости» 16 октября, продавцами акций выступали три пенсионных фонда, которые вошли в периметр санации банка «ФК Открытие», — НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (2,99%), НПФ «Электроэнергетики» (4,86%) и НПФ «РГС» (4,97%). Факт покупки «Трастом» акций «ФК Открытие» у перечисленных НПФ изданию подтвердили в ЦБ.

Ряд опрошенных РБК юристов подвергает сомнению правомерность покупки находящихся на санации банком «Траст» акций банка «ФК Открытие».

Правомерность под вопросом

«На момент покупки капитал банка «Траст» был отрицательным, а согласно положению ЦБ​​ 415-П собственные средства покупателя должны быть достаточными для покупки — в этом случае не меньше 13% капитала банка «ФК Открытие», по факту собственных средств «Траста» для сделки было априори недостаточно», — отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Таким образом, законность сделки под большим вопросом, считает он.

Банк «Траст» с июля перестал раскрывать данные о размере капитала на сайте ЦБ, согласно последним опубликованным сведениям на 1 июля 2017 года, собственные средства банка составляли -80,23 млрд руб. Но эти данные раскрываются на портале Федресурса (публикует сведения о деятельности юрлиц) со ссылкой на данные ЦБ. По информации на указанном портале на 4 августа, стоимость чистых активов «Траста» составляла -113,9 млрд руб. К 7 сентября отрицательный капитал банка сократился до -99,36 млрд руб., однако к 5 октября, по данным Федресурса, дыра выросла до -157,89 млрд руб.

«Сделка по покупке более 10% банка подлежит согласованию в ЦБ», — напоминает Игорь Дубов. «В такой ситуации согласование сделки регулятором нарушает нормативный акт самого же ЦБ», — отмечает партнер А2 Михаил Александров.

Более того, формально такого рода сделка подпадает под злоупотребление правом с точки зрения гражданского законодательства, поскольку имеются признаки конфликта интересов санатора — покупка санируемым банком малоликвидных ценных бумаг санатора, которые не могут улучшить финансовое состояние покупателя», — добавляет партнер практики по разрешению споров и банкротству бюро «Линии права» Владислав Ганжала.

Покупка акций «ФК Открытие» могла стать основной причиной увеличения отрицательного капитала «Траста», поскольку вложения в покупку акций и долей в компаниях уменьшают капитал банка-покупателя, указывают юристы. Комментируя увеличение отрицательного капитала банка «Траст», представитель «ФК Открытие» указывал «покупку акций финансовых организаций» в качестве одной из основных причин увеличения дисбаланса.

Согласно ст. 10 Гражданского кодекса РФ злоупотребление правом, когда лицо использует свое право недобросовестно, в частности чтобы причинить вред другому лицу, не допускается, продолжает Ганжала. «Конфликт интересов в гражданском праве не закреплен, он выработан судебной практикой. В каждом конкретном случае оцениваются мотивы совершенных заинтересованными сторонами действий», — поясняет юрист. Кроме того, рассуждает он, такие действия могут считаться подозрительными в силу законодательства о банкротстве, так как имеются вопросы по равноценности, то есть насколько актив соответствовал выплаченной за него сумме».

Почему сделка состоялась

В Банке России в ответ на запрос РБК, как регулятор согласовал покупку банком с отрицательным капиталом акций другого банка, сообщили, что положение ЦБ от 18 февраля 2014 года № 415-П распространяется на юридическое лицо, которое единолично или в составе группы лиц в результате осуществления одной или нескольких сделок приобретает акции банка. «Согласно данному положению, юрлицо, приобретающее более 10% акций кредитной организации, ходатайствует о получении предварительного или последующего согласия Банка России», — сообщили в ЦБ.

При этом в ЦБ сообщили, что «Банк России согласует сделки по приобретению банком «Траст» акций банка «ФК Открытие» в целях обеспечения финансовой стабильности, принимая во внимание динамично меняющееся финансовое положение обеих кредитных организаций в процессе их финансового оздоровления».

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Можно ли ее оспорить

«Если сделки были совершены с нарушением нормативных актов и законодательства, они могут быть оспорены лицами, которым был причинен ущерб», — напоминает Михаил Александров.

Впрочем, пока неясно, будут ли у этой истории последствия, поскольку оба банка находятся на санации, причем санатором выступает непосредственно Банк России.

Передача акций «ФК Открытие» на баланс банка «Траст» позволила сконцентрировать убытки на санируемом банке, который может нарушать нормативы, освободив от них НПФ, указывают эксперты. «Механизм санации НПФ не прописан, после уменьшения капитала «ФК Открытие» до 1 руб. они бы зафиксировали убыток, и этот убыток мог бы привести к нарушениям правил инвестирования, — говорит начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. — Поскольку решение ЦБ принималось с учетом ситуации в санируемых банках, вряд ли он будет заинтересован в его изменении».

Теоретически оспорить результаты сделок, которые привели к ухудшению финансового состояния в санированном еще по старому механизму (через АСВ) банке «Траст», могло бы Агентство по страхованию вкладов (АСВ), считают эксперты. «АСВ предоставляло средства на санацию банка «Траст», — отмечает Владислав Ганжала. — Право агентства оспаривать сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности санируемого банка, прямо предусмотрено в п. 11 ст. 189.40 Закона о банкротстве». В АСВ не ответили на запрос РБК.

Помимо материально заинтересованных лиц требовать пересмотра результатов сделки по покупке «Трастом» акций «ФК Открытие» может Генпрокуратура РФ в рамках осуществления надзорной деятельности, отмечают юристы. «Прокуратура в рамках своей надзорной деятельности может инициировать разбирательство, если усмотрит признаки нарушения законодательства, — поясняет Михаил Александров. — Прокуратура может вынести представление, а затем в том числе обратиться с иском в суд». Запрос РБК в Генпрокуратуру о том, планирует ли это ведомство предпринимать какие-либо действия в рамках этой ситуации, остался без ответа.

Уникальная ситуация

Ситуация с согласованием сделки, которая не соответствует требованиям нормативных актов самого же ЦБ, носит уникальный характер, отмечают эксперты. «Покупка санируемым банком акций своего санатора, в отношении которого практически сразу же также была начата процедура финансового оздоровления, скорее является исключительным случаем», — констатирует управляющий директор НРА Павел Самиев. Других подобных случаев ни он, ни опрошенные РБК эксперты не припоминают.

Во всей этой ситуации эксперты видят репутационные риски прежде всего для самого же ЦБ. «Судя по всему, регулятор выбирал из двух зол — между нарушением собственного нормативного акта или финансовыми потерями — и не нашел иного способа решить проблему с расчисткой баланса НПФ, входящих в периметр санации «ФК Открытие», — рассуждает партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов​. — Такой подход несет репутационные риски для регулятора, поскольку в развитом обществе закон должен действовать одинаково для всех. Исключения, тем более такого масштаба, снижают привлекательность нашей экономики для открытого ведения бизнеса в том числе иностранными инвесторами».

Юридические неясности могут негативно отразиться на последующей продаже самого «ФК Открытие», которая предусмотрена после завершения процедуры финансового оздоровления, предупреждает он.