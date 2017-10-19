Дилер накручивает счетчик

Как автосалоны обманывают клиентов

Покупка нового автомобиля зачастую обходится дороже, чем планировалось. РБК разбирался, какими схемами чаще всего пользуются недобросовестные автодилеры, чтобы содрать с клиента лишнее

Фото: Villa Bonch для РБК

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России за девять месяцев 2017 года купили 1,13 млн новых автомобилей — на 10,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Количество жалоб о нарушении прав потребителей при покупке машин также увеличивается, говорят эксперты авторынка.

Наиболее частые нарушения — введение покупателя в заблуждение по поводу реальной стоимости автомобиля, непредоставление полной информации об условиях покупки и заключение невыгодного договора с использованием невнимательности клиента, перечисляют юристы. Все эти случаи, как правило, связаны с договорами, по которым предусматривается внесение аванса.

«Московское общество защиты потребителей, равно как и Общество потребителей автотехники России, получают ежегодно где-то по сотне жалоб от автовладельцев», — говорит президент Общества потребителей автотехники Антон Недзвецкий, отмечая, что в большинстве случаев речь идет о так называемых серых автодилерах. Во Всероссийское движение автомобилистов таких жалоб приходит примерно по 200–500 в год, сообщили в организации.

РБК разбирался, какие трюки используют недобросовестные дилеры при продаже новых автомобилей.

Предварительная подготовка

Обработка потенциального покупателя может начинаться еще в интернете. «Именно оттуда начинаются поиски машины, и интернет же является непаханым полем для продавцов в плане рекламы. Рассылки, спам, всплывающие окна — все они кричат о скидках, акциях и распродажах», — комментирует председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Задача такой рекламы — привлечь клиента, чтобы тот позвонил, а там уже менеджер расписывает все более красочно и заманивает в салон, где выясняется, что акция либо уже закончилась, либо надо что-то купить, чтобы попасть под ее условия. Клиент ехал в салон в приподнятом настроении, полагая, что сейчас купит авто по низкой цене, потом его огорошивают печальной новостью, а затем вроде как еще раз дают надежду. Такие перепады выбивают из колеи и усыпляют бдительность покупателя», — раскрывает суть рекламных кампаний Антон Недзвецкий.

Заманив потенциального покупателя, некоторые недобросовестные дилеры перед подписанием документов могут намеренно усыпить бдительность клиента, чтобы тот пропустил что-нибудь важное в договоре. «Стандартная схема: завлекая выгодным предложением, держат человека в салоне несколько часов под предлогом оформления документов, а затем перед окончанием рабочего дня подсовывают бумаги быстренько подписать. В итоге уставший покупатель, еще и под психологическим давлением, наспех ставит подпись», — продолжает Недзвецкий.

Не та комплектация

Больше всего жалоб в соответствующие инстанции поступает по поводу фактического нарушения закона о защите прав потребителей. Как правило, такие случаи связаны с внесением предоплаты при заключении договора, в котором дилеры специально предусматривают «подводные камни». «Это происходит, если человек невнимательно изучил договор, в котором хитрые дилеры подготовили «минные поля» и заранее все учли», — говорит вице-председатель Всероссийского движения автомобилистов, юрист Леонид Ольшанский.

Например, в договоре могут отсутствовать важные для покупателя пункты, которые обязывают дилера предоставить товар в нужный срок в комплектации, которая была указана. В этом случае в салон могут привести ту же модель автомобиля, что заказывал покупатель, но с некоторыми непредусмотренными опциями (сигнализация, защита картера, парктроник и т.д.), и потребовать у клиента оплатить это дополнительное оборудование.

«Покупатель вправе заказать у дилера модель той комплектации, которая ему нужна. Или даже попросить снять, если это возможно, необязательное оборудование вроде сигнализации, магнитолы и прочего», — говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Но на практике менеджер будет убеждать приобрести имеющийся автомобиль, рассказывает РБК бывший сотрудник крупного дилерского центра, пожелавший остаться анонимным. «Например, будет акцентировать его внимание на том, что машину придется долго ждать, а за это время цена может подняться», — рассказывает он.

Более того, условия договора могут подразумевать, что внесенный аванс в случае отказа от привезенного автомобиля останется в качестве неустойки дилеру. Дабы не терять эту сумму, клиенту приходится не просто соглашаться на то, что привезли, но и еще доплачивать за ненужные ему опции, свидетельствуют истории на форумах автовладельцев.

Торговая наценка

Другим способом является введение граждан в заблуждение относительно конечной цены приобретаемого автомобиля. Рычагом давления на покупателя здесь тоже выступает внесение аванса.

Часто это делается с помощью нескольких договоров, один из которых обязательно предполагает предоплату, рассказывают автоэксперты и отмечают специалисты Роспотребнадзора.

«Мошенники сначала заключают предварительный договор, подразумевающий предоплату. В нем прописывается определенная цена машины и сумма предоплаты. Причем где-нибудь мелким шрифтом или под звездочкой указано, что это не включает торговую наценку, комиссию продавцу и прочие надбавки», — объясняет схему Недзвецкий. Эта скрытая сумма составляет от нескольких процентов стоимости автомобиля до десятков процентов.

В таких документах замаскированная цена автомобиля выглядит по-разному, например, «итого к оплате», «полная стоимость автомобиля», «базовая стоимость + торговая наценка», «расчетная стоимость автомобиля + товарная надбавка», «полная расчетная сумма» и так далее, отмечается в материалах Роспотребнадзора.

«Потом приносят основной договор купли-продажи, где уже указана полная стоимость», — говорит Солдунов. Расторгнуть договор о предоплате получается себе дороже, так как внесенная сумма предоплаты по условиям договора остается у продавца, отмечает он.

Нарушение даты поставки

Также встречаются случаи, когда машину, взяв аванс, не привозят к установленному сроку. Судя по отзывам на форумах, таких клиентов продолжают «кормить завтраками» месяцами со ссылкой на отсутствие необходимой модели, приостановление соглашения между поставщиком и продавцом или наличия финансовых трудностей у компании. В результате автосалон на продолжительное время получает «бесплатные» деньги от клиента, извлекая из этого выгоду.

Среди распространенных жалоб относительно сроков предоставления машины также встречаются случаи, когда в этот период продавец в одностороннем порядке поднимает стоимость автомобиля со ссылкой на изменение курса валют или корректировку цены производителем.

Клиенту приходится соглашаться на это, если он не обратил внимания на наличие или отсутствие соответствующих оговорок в договоре. В противном случае он может лишиться внесенного аванса.

Что делать

В случае если покупатель не уверен в условиях договора и что-то вызывает у него вопросы, перед подписанием имеет смысл взять договор домой и внимательно изучить, подсказывает Валерий Солдунов. Леонид Ольшанский вообще предлагает посмотреть договор вместе с юристом. В документе обязательно должны быть условия возврата денег, точная дата предоставления машины и размер неустойки за неисполнение какого-либо обязательства продавцом.

Чтобы избежать недобросовестного поведения автодилера, подсовывающего автомобиль в избыточной или неподходящей комплектации, «следует максимально четко прописать, какую машину заказываете, и проверить условия расторжения договора», говорит Ольшанский.

Если речь идет о недобросовестном поведении продавца, скрывшего полную стоимость автомобиля, Недзвецкий рекомендует для начала погрозить подать жалобу в соответствующие органы или даже полицию. «При шуме сейчас чаще возвращают деньги и расторгают договоры», — говорит эксперт. Оспорить условия договора можно в суде, а до того эксперты советуют написать заявление в полицию и сообщить в Роспотребнадзор.

Однако эксперты вообще предлагают по возможности отказаться от внесения предоплаты и заключения предварительных договоров. «Чем наглее и подозрительнее организация, тем больше денег она потребует в качестве предоплаты: половина от стоимости, треть и даже четверть недопустимы», — говорит Солдунов. Если вносить предоплату, то не более нескольких процентов от стоимости автомобиля, советует эксперт.

Если речь идет о нарушении сроков поставки, договор можно расторгнуть через суд, если продавец откажется делать это в добровольном порядке. Суды в таких случаях всегда на стороне истца, рассказывает Леонид Ольшанский.

Помимо внесенного аванса по закону о защите прав потребителей можно получить неустойку за каждый день просрочки в размере 0,5% от внесенной суммы. Роспотребнадзор приводит в пример случай, когда суд взыскал с автодилера помимо суммы аванса в 300 тыс. руб. неустойку и штраф в размере еще 510 тыс. руб. за девять месяцев просрочки.