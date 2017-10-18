Россия поставит на мирные рельсы

Сирия предложила РЖД построить железную дорогу к месторождениям Пальмиры

Сирия предложила РЖД поучаствовать в восстановлении железной дороги, связывающей фосфатные месторождения с портами. Сумма контракта может превысить $2 млрд

Али Хаммуд и Александр Мишарин (справа) (Фото: предоставлено министерством транспорта Сирии)

В ходе двухсторонней встречи сирийских и российских дипломатов и чиновников, которая состоялась на прошлой неделе в Сочи в рамках заседания сирийско-российской межправительственной комиссии, сирийская сторона предложила РЖД и другим российским компаниям несколько проектов по развитию транспортной инфраструктуры Сирии. Об этом РБК рассказал директор департамента железных дорог республики Наджиб Фарис.

«Мы предложили компании РЖД проект по восстановлению линии железнодорожного сообщения между Тартусом через Хомс к фосфатным рудникам», — сказал он. РЖД действительно изучает предложения сирийской стороны, касающиеся инфраструктурных проектов, сказал РБК источник в РЖД, не конкретизировав содержание предложений.

Речь идет о восстановлении железнодорожной линии длиной 290 км, соединяющей сирийское побережье с месторождениями фосфатов в восточной части страны. По словам Фариса, сейчас это один из важнейших проектов в Сирии в области транспорта, а необходимость в этой линии обусловлена увеличением объемов грузов на этом направлении. Этот участок дороги в будущем может быть соединен с железнодорожной системой Ирака, добавил он.

В рамках заседания межправкомиссии министр транспорта Сирии Али Хаммуд отдельно встречался с вице-президентом РЖД Александром Мишариным, рассказал РБК представитель сирийского Министерства транспорта и подтвердил источник в РЖД. Хаммуд также говорил сирийской газете Al-Watan, что на встрече в Сочи обсуждался вопрос восстановления железнодорожной линии между побережьем и фосфатными месторождениями.

На равнинной местности стоимость железнодорожного полотна составляет $5–8 млн за 1 км, замечает заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук. Но в условиях гор расходы увеличиваются до $10–20 млн за 1 км из-за строительства искусственных сооружений, которые надо считать отдельно, добавляет он. Таким образом, участок 290 км может обойтись в $1,45–2,3 млрд.

Директор железных дорог в Тартусе (в этом городе находится морской порт) Мудар Аль-Аарадж сказал РБК, что в Сочи были достигнуты договоренности «в общих чертах» относительно развития транспортной системы, в том числе портов и железных дорог, но пока никакие контракты не заключены. По его словам, кроме строительства ветки до фосфатных месторождений обсуждались также проекты пригородного сообщения в Дамаске и модернизация локомотивов и вагонов. «На данный момент коллеги из РЖД и других компаний изучают вопрос. Мы условились дослать им всю необходимую информацию по проектам, в частности по проекту железнодорожной линии. В свою очередь, мы будем ждать от них замечания по проекту», — добавил Фарис.

Представитель «РЖД Интернешнл», которая занимается международными проектами РЖД, сказал РБК, что сейчас у компании нет никаких проектов в Сирии. В пресс-службе РЖД от комментариев отказались.

Ранее РБК со ссылкой на Главное управление геологии и минеральных ресурсов Сирии писал о том, что российская компания «Стройтрансгаз», подконтрольная владельцу Volga Group Геннадию Тимченко, разрабатывает в Сирии два фосфатных месторождения — Эш-Шаркия (Al-Sharqiyah, или As Sawwanah), расположенное в 45 км к юго-западу от Пальмиры, и Хнейфис (Khunayfis) — в 60 км. Оба месторождения находятся примерно в 300 км от Тартуса. Прежде суммарный объем их годового производства достигал 3,5 млн т, из которых 3 млн т шли на экспорт, остальное — на завод по производству удобрений в сирийском городе Хомсе. Добыча прекратилась 21 мая 2015 года, после захвата этой территории частями запрещенной в России террористической организации ИГ.

Представитель «Стройтрансгаза» тогда не комментировал этот проект, 17 октября с ним связаться не удалось.