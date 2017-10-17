Как президент Киргизии создал проблему преемнику

Новому президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову придется восстанавливать отношения с Казахстаном, в последний момент испорченные его предшественником

Пятым президентом Киргизии стал экс-премьер страны, выбранный действующим главой государства в качестве своего преемника. 58-летний Жээнбеков, согласно предварительным итогам президентских выборов, получил голоса почти 55% принявших участие в голосовании при явке 56%. Его основной конкурент, также бывший премьер-министр, лидер партии «Республика — Ата Журт» 47-летний Омурбек Бабанов с результатом 34% занял второе место.

Безусловно, состоявшиеся выборы можно назвать выдающимся событием уже по одному факту, что они были реально конкурентными. Такую оценку дали им наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, назвав их «в целом демократичными и хорошо организованными». Безусловная альтернативность выбора президента — прецедент редкостный для Центральной Азии. Но главным достижением самой Киргизии является то, что впервые в ее истории избранный глава государства добровольно покидает свой пост в соответствии с Конституцией, позволяющей одному человеку лишь один раз занимать эту должность в течение шести лет. Такое ограничение было сформулировано антитоталитарным Основным законом, принятым в 2011 году на волне револ​юционных событий, последовавших за свержением второго президента, Курманбека Бакиева, в апреле 2010 года.

При этом не стоит забывать, что в Киргизии не проводятся экзитполы, нет внушающих доверия опросов общественного мнения, поэтому трудно говорить о полной релевантности результатов голосования, несмотря на использование биометрических данных избирателей. По этой причине, между прочим, в праве голосовать было отказано примерно полумиллиону киргизских трудовых мигрантов в России и Казахстане.

Ссора соратников

Сама кампания была довольно нервной. В публичное пространство раз за разом попадали утечки из прослушек разговоров, якобы ведущихся в среде криминальных авторитетов и оппозиционных политиков о готовности устроить государственный переворот. Выглядела эта активность киргизских чекистов неловкой, и экс-глава Госкомитета нацбезопасности, ветеран киргизской политики Феликс Кулов назвал действия своих бывших коллег «подставой». За что был «награжден» президентом Атамбаевым званием «деревянного генерала», «танцующего под музыку того, кто ее заказывает».

Оскорбительная риторика главы государства по отношению ко всем своим оппонентам, большинство которых являются его бывшими соратниками по обеим киргизским революциям, оказалась еще одной яркой чертой этой кампании.

Началом личной вендетты президента Атамбаева стало его выступление 31 августа 2016 года по случаю 25-летия провозглашения государственного суверенитета Киргизии. Он, в частности, обрушился с нападками на стоящую рядом с ним на праздничной сцене третьего президента страны Розу Отунбаеву за то, что она вместе с некоторыми членами бывшего Временного правительства страны позволила себе критиковать президента за его стремление изменить Конституцию вопреки обещаниям не трогать ее до 2020 года.

Отунбаева тогда демонстративно покинула торжества. Конституция же была изменена в сторону усиления полномочий премьер-министра, что было расценено в стране как готовность самого Атамбаева возглавить правительство после своего ухода с президентского поста. Чтобы сбить накал страстей в обществе, президент не раз обещал, что не станет занимать пост премьер-министра, не отрицая своей готовности сохранить рычаги влияния на ситуацию в стране другими способами. Скорее всего, главным приводным ремнем этого влияния станут структуры созданной им Социал-демократической партии (СДПК), фракция которой является доминирующей в парламенте.

В таком сценарии очень важна фигура преемника, который должен стать надежным исполнителем воли демиурга нынешней киргизской действительности: недаром Атамбаев называет себя творцом обеих киргизских революций — 2005 и 2010 годов. Президентским фаворитом и стал Жээнбеков. Как бы подстраховавшись, президент упоминал и Бабанова, мол, он бы его благословил в президенты, если бы не было Жээнбекова. Это понятно, должны же быть у демиурга запасные варианты.

Второй скрепой атамбаевского каркаса власти должен стать глава правительства. И это задача была решена успешно, во всяком случае пока. В августе парламент подтвердил желание Атамбаева сделать премьером руководителя своего аппарата, 40-летнего Сапара Исакова.

Коварный сосед​

Но уже в конце президентской кампании произошло нечто непредвиденное. В Астане официально объявили о приеме президентом Казахстана 19 сентября лидера киргизской оппозиции Бабанова. Атамбаев это воспринял как личное оскорбление, нанесенное ему руководством еще недавно братского Казахстана. Это событие превратило президентскую гонку в личную драму киргизского президента. Реакция Атамбаева обвалила отношения между Киргизией и Казахстаном до скандально низкого уровня. Чего только стоит выступление Атамбаева на Генассамблее ООН 20 сентября, когда он обратился к своему народу с призывами «не быть обманутыми лидерами и богачами других стран».

Параллельно с этим началась беспрецедентная кампания дискредитации Бабанова, ставшего личным врагом президента. Атамбаев обещал «выжечь каленым железом» его самого и других своих противников еще до 1 декабря, пока у него сохранятся президентские полномочия. Президент, чуть ли не ежедневно клявшийся провести «честные и справедливые выборы», в тех же выступлениях не стеснялся называть Бабанова «шестеркой», «подонком», «бабанчиком». Закрадывалось сомнение в адекватности состояния главы государства. Например, 7 октября Атамбаев, выступая на церемонии вручения государственных наград с 20-минутной речью, явно находился под впечатлением трагической гибели в автокатастрофе своего ближайшего соратника, вице-премьера Темира Джумакадырова, случившейся несколькими часами раньше.

Именно в тот день Атамбаев наговорил много оскорбительных тирад в адрес руководства Казахстана, начиная с обвинения в том, что изгнанные из Киргизии «Бакиевы проводят в Алма-Ате свои праздники», до слышанных «им лично от высших людей в Казахстане слов о том, что правильно Бакиев расстреливал людей». Кроме того, Атамбаев заявил, что Астана навязывает Киргизии своего кандидата в президенты.

Нужно ли удивляться, что МИД и правительство Казахстана выступили с резкими заявлениями, в которых обвинили президента Киргизии во лжи. Дальше — больше.

Граница Казахстана и Киргизии фактически встала намертво, перестав пропускать регулярный грузопоток в обе стороны. Астана, отвечая на обвинения Бишкека в умышленной блокаде Киргизии, утверждала, что усиленный пограничный контроль является вынужденной мерой, ведь сами же киргизские силовики пугали активизацией криминальных элементов накануне выборов.

Однако мало кто сомневается, что Астана решила показать, насколько неуместна атака, начатая Бишкеком против своего главного союзника в регионе, от которого во многом зависит нормальная работа киргизской экономики.

Понимая это, Атамбаев вынужден был отказаться (не исключено, что ему деликатно намекнули на это в России) от поездки на саммит СНГ в Сочи 10–11 октября, где ему пришлось бы лицом к лицу оказаться с президентом Назарбаевым. Посланный на саммит премьер Исаков особенной славы в Сочи не сыскал, пытавшись выдать кратковременный подход к казахстанскому «патриарху» за полноценные переговоры о снятии напряженности на границе. Унизительно для Бишкека выглядели опровержения Астаны: мол, никаких переговоров не было.

Последствия этой поразительной президентской кампании в Киргизии, больше похожей на межгосударственную герилью, могут оказаться непредсказуемыми как для нового коллективного руководства гордой республики, так и для ее жизненно важных отношений с северным соседом. Избранный президентом Жээнбеков вечером 15 октября говорил, что «не знает» еще, как будет мириться с Казахстаном.

Случившееся, разумеется, ставит вопрос о дальнейшем функционировании ЕАЭС и ее центральноазиатского звена в составе Киргизии и Казахстана. Кстати, Атамбаев сравнил ЕАЭС со оруэлловским «Скотным двором», «где все равны, но некоторые равнее», намекая, очевидно на тот же Казахстан.