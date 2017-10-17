Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,70 57,28 EUR Нал. 68,06 67,45 USD Бирж. 57,32 +0,16 EUR Бирж. 67,60 -0,04 USD ЦБ. 57,09 -0,53 EUR ЦБ. 67,30 -0,84 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5761,79 +16,77 ММВБ 2106,39 +0,36% РТС 1158,24 +0,14% Brent 57,82 -0,17% DJIA 22956,96 +0,37% Nasdaq 6624,01 +0,28% FTSE 7526,97 -0,11%
Полет в тандеме
Лента новостей
Ассанж пообещал €20 тыс за информацию об «убийцах» журналистки на Мальте 01:44, Политика Члены «спящей ячейки ИГ» планировали взрыв на концерте Киркорова 01:13, Политика В Лондоне в результате нападения с ножом около метро погиб один человек 01:06, Общество В Испании арестовали глав каталонских организаций за призывы к мятежу 00:26, Политика Телеканал ТВ-3 пригрозил судом организаторам баттла Oxxxymiron и Dizaster 00:06, Общество ЦБ и страховщики перекроют новую схему мошенничества с е-ОСАГО 00:04, Финансы В Иране заявили о продолжении производства ракет при возможной изоляции 00:02, Политика Стало известно имя главаря задержанных в России членов спящей ячейки ИГ 16 окт, 23:35, Общество ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд руб. 16 окт, 23:17, Экономика «Нацкорпус» потребовал национализации «вертолетной площадки Януковича» 16 окт, 23:12, Политика Более половины россиян выступили против женщины-президента в России 16 окт, 22:30, Политика На Мальте взорвали машину автора расследований для «Панамских документов» 16 окт, 22:25, Политика Маккейн пригрозил Ираку из-за использования оружия из США против курдов 16 окт, 22:12, Политика МГУ возглавил региональный рейтинг вузов QS 16 окт, 22:04, Общество ВТБ докапитализирует «дочку» в Армении на 1,2 млрд руб. 16 окт, 22:03, Бизнес Glencore договорился с CEFC о продаже 14,16% акций «Роснефти» 16 окт, 22:01, Бизнес Исследователи нашли уязвимость в самом популярном протоколе Wi-Fi 16 окт, 21:53, Технологии и медиа МИД объяснил статью The Times о поставках Москвой нефти талибам ревностью 16 окт, 21:51, Политика НОВАТЭК подал ходатайство на покупку «Севернефть-Уренгой» 16 окт, 21:50, Бизнес Бывший замначальника полиции Москвы стал охранять общественный порядок 16 окт, 21:42, Политика Исследователя анархизма Петра Рябова депортировали из Белоруссии 16 окт, 21:38, Общество Суд забрал паспорт у главы полиции Каталонии 16 окт, 21:24, Политика Coca-Cola нашла покупателя на свой завод в Подмосковье 16 окт, 21:18, Бизнес Курц наш: почему итоги выборов в Австрии на руку России 16 окт, 21:18, Политика Стало известно место похорон актера Марьянова 16 окт, 20:58, Общество СМИ сообщили об отстранении Квята от гонок до конца сезона 16 окт, 20:56, Спорт Минобороны рассказало об очередном раунде переговоров с оппозицией Сирии 16 окт, 20:53, Политика Шишханов решил выйти из совета директоров «М.Видео» 16 окт, 20:49, Бизнес
Полет в тандеме
Газета № 176 (2673) (1710) Бизнес, 16 окт, 14:45
0
Полет в тандеме
«Нордавиа» и Red Wings объединяются
В случае успеха объединенная авиакомпания сможет в 2018 году перевезти свыше 3,5 млн пассажиров. Эксперт говорит, что новый перевозчик может частично рассчитывать на нишу «ВИМ-Авиа».
Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Акционеры «Нордавиа» и Red Wings решили объединить две авиакомпании, подготовка к консолидации в единый холдинг уже начата, сообщает ТАСС. На первом этапе объединения каждая из компаний продолжит летать под своим брендом, впоследствии у холдинга появится новое название.

«Создаваемый холдинг будет устойчивым предприятием, способным решать стратегические бизнес-задачи с использованием инновационных подходов в управлении и лучших мировых практик гражданской авиации», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Red Wings Евгения Ключарева.

«Пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человек», — говорится в сообщении. В 2016 году авиакомпании совместно перевезли 1,88 млн человек, по данным Росавиации.

В период объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения у холдинга появится новое название. В апреле владелец авиакомпании «Нордавиа» Сергей Кузнецов рассказывал «Ведомостям» о предстоящем ребрендинге авиакомпании. «Нордавиа» решили переименовать в SmartAvia, фирменные цвета (синий, оранжевый, серый) должны были сохраниться, но изменить тон. Название SmartAvia будет наноситься с начала следующего зимнего сезона (конец октября), тогда же начнется и внедрение новых услуг, рассказывал изданию Кузнецов.

«Нордавиа» и Red Wings создали альянс более года назад, когда «Норникель» продал «Нордавиа» компании «Скай Инвест», подконтрольной Сергею Кузнецову, который тогда был совладельцем Red Wings. Однако затем из-за долгов 100% Red Wings перешли к ООО «Эрлайн Эссет Менеджмент», дочерней структуре «Ильюшин финанс Ко».

В «Ильюшин финанс Ко» на запрос РБК пока не ответили.

После закрытия сделки у «Нордавиа» начался корпоративный конфликт с компанией World Best Trade (WBT), которая получила права владения долгом авиакомпании на $180 млн и 1,25 млрд руб. Из-за этого Росавиация даже частично ограничивала действие свидетельства эксплуатанта авиакомпании.

В самой «Нордавиа» называют этот долг техническим, связанным с особенностью бухгалтерского учета прежнего владельца авиакомпании — «Норникеля».

Прибыли и убытки авиакомпаний

По итогам 2016 года Red Wings показала выручку на уровне 2015 года в 6,1 млрд руб., чистый убыток компании сократился с 389,6 тыс. до 193,6 тыс. руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Авиакомпания «Нордавиа» по итогам 2016 года получила выручку 6,4 млрд руб. (в 2015 году — 4,86 млрд руб.), чистую прибыль 1, 7 млрд руб. против убытка 2,3 млрд руб. годом ранее.

В настоящее время «Нордавиа» выполняет регулярные и чартерные перевозки преимущественно в Северо-Западном регионе России, в первую очередь между Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Мурманском, Нарьян-Маром и Сыктывкаром, а также черноморскими курортами (Сочи, Анапа). Авиапарк «Нордавиа» состоит из девяти узкофюзеляжных реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-500.

Авиакомпания Red Wings выполняет круглогодичные регулярные и чартерные рейсы по наиболее популярным туристическим направлениям и является крупнейшим в России коммерческим эксплуатантом лайнеров Ту-204.

Аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов считает, что слияние в первую очередь направлено на решение внутренних проблем двух перевозчиков, поскольку у обеих компаний финансовое положение не очень хорошее. По его словам, долг «Нордавиа» может перейти на весь авиационный холдинг. «Однозначно новый авиационный холдинг не будет конкурентом группе «Аэрофлот», фокус, скорее всего, будет, как и прежде, на регулярных внутренних перевозках. Возможно, объединенная авиакомпания частично оттянет пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», — рассуждает Юминов.

Неделя на полеты

26 сентября «ВИМ-Авиа» перестала осуществлять полеты из-за долгов. Ее владельцы, Рашид и Светлана Мурсекаевы, покинули страну. По данным Росавиации, долги перевозчика перед кредиторами составляют около 7 млрд руб.

Все регулярные полеты «ВИМ-Авиа» прекратила до 15 октября.​ Судьба авиакомпании будет решаться после 22 октября, сообщал вице-премьер Аркадий Дворкович. До этой даты самолеты «ВИМ-Авиа» будут перевозить участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Авторы: Евгений Калюков, Валерия Комарова.
Теги: авиакомпании , Red Wings , «Нордавиа»
Материалы по теме
«Норникель» нашел нового владельца для «Нордавиа» Бизнес
Авиакомпания «Нордавиа» станет лоукостером Бизнес
Владельцы «Нордавиа» передумали создавать второй российский лоукостер Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав