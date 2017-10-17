Полет в тандеме

«Нордавиа» и Red Wings объединяются

В случае успеха объединенная авиакомпания сможет в 2018 году перевезти свыше 3,5 млн пассажиров. Эксперт говорит, что новый перевозчик может частично рассчитывать на нишу «ВИМ-Авиа».

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Акционеры «Нордавиа» и Red Wings решили объединить две авиакомпании, подготовка к консолидации в единый холдинг уже начата, сообщает ТАСС. На первом этапе объединения каждая из компаний продолжит летать под своим брендом, впоследствии у холдинга появится новое название.

«Создаваемый холдинг будет устойчивым предприятием, способным решать стратегические бизнес-задачи с использованием инновационных подходов в управлении и лучших мировых практик гражданской авиации», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Red Wings Евгения Ключарева.

«Пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человек», — говорится в сообщении. В 2016 году авиакомпании совместно перевезли 1,88 млн человек, по данным Росавиации.

В период объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения у холдинга появится новое название. В апреле владелец авиакомпании «Нордавиа» Сергей Кузнецов рассказывал «Ведомостям» о предстоящем ребрендинге авиакомпании. «Нордавиа» решили переименовать в SmartAvia, фирменные цвета (синий, оранжевый, серый) должны были сохраниться, но изменить тон. Название SmartAvia будет наноситься с начала следующего зимнего сезона (конец октября), тогда же начнется и внедрение новых услуг, рассказывал изданию Кузнецов.

«Нордавиа» и Red Wings создали альянс более года назад, когда «Норникель» продал «Нордавиа» компании «Скай Инвест», подконтрольной Сергею Кузнецову, который тогда был совладельцем Red Wings. Однако затем из-за долгов 100% Red Wings перешли к ООО «Эрлайн Эссет Менеджмент», дочерней структуре «Ильюшин финанс Ко».

В «Ильюшин финанс Ко» на запрос РБК пока не ответили.

После закрытия сделки у «Нордавиа» начался корпоративный конфликт с компанией World Best Trade (WBT), которая получила права владения долгом авиакомпании на $180 млн и 1,25 млрд руб. Из-за этого Росавиация даже частично ограничивала действие свидетельства эксплуатанта авиакомпании.

В самой «Нордавиа» называют этот долг техническим, связанным с особенностью бухгалтерского учета прежнего владельца авиакомпании — «Норникеля».

Прибыли и убытки авиакомпаний По итогам 2016 года Red Wings показала выручку на уровне 2015 года в 6,1 млрд руб., чистый убыток компании сократился с 389,6 тыс. до 193,6 тыс. руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Авиакомпания «Нордавиа» по итогам 2016 года получила выручку 6,4 млрд руб. (в 2015 году — 4,86 млрд руб.), чистую прибыль 1, 7 млрд руб. против убытка 2,3 млрд руб. годом ранее.

В настоящее время «Нордавиа» выполняет регулярные и чартерные перевозки преимущественно в Северо-Западном регионе России, в первую очередь между Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Мурманском, Нарьян-Маром и Сыктывкаром, а также черноморскими курортами (Сочи, Анапа). Авиапарк «Нордавиа» состоит из девяти узкофюзеляжных реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-500.

Авиакомпания Red Wings выполняет круглогодичные регулярные и чартерные рейсы по наиболее популярным туристическим направлениям и является крупнейшим в России коммерческим эксплуатантом лайнеров Ту-204.

Аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов считает, что слияние в первую очередь направлено на решение внутренних проблем двух перевозчиков, поскольку у обеих компаний финансовое положение не очень хорошее. По его словам, долг «Нордавиа» может перейти на весь авиационный холдинг. «Однозначно новый авиационный холдинг не будет конкурентом группе «Аэрофлот», фокус, скорее всего, будет, как и прежде, на регулярных внутренних перевозках. Возможно, объединенная авиакомпания частично оттянет пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», — рассуждает Юминов.