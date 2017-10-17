Санатор и его команда

Михаил Задорнов приводит менеджеров ВТБ24 в Бинбанк и «Открытие»

Вслед за главой ВТБ24 Михаилом Задорновым в санируемые ЦБ Бинбанк и «ФК Открытие» может прийти еще ряд топ-менеджеров ВТБ24. По сведениям РБК, глава ВТБ24 предложил поучаствовать в санации как минимум еще четырем топ-менеджерам

Фото: Владислав Шатило / РБК

Заниматься оздоровлением банков, которые попали на санацию в ЦБ, вместе с нынешним главой ВТБ24 Михаилом Задорновым предложено еще ряду топ-менеджеров этого банка, рассказали РБК источники, близкие к группе ВТБ, входящему в нее ВТБ24 и Бинбанку.

Сначала было анонсировано, что Задорнов возглавит банк «ФК Открытие», но затем первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о возможности консолидировать санируемые Бинбанк и банк «ФК Открытие», таким образом, они будут проходить процедуру финансового оздоровления вместе.

По словам источников РБК, предложение поучаствовать в этом оздоровлении сделано зампреду правления ВТБ24 Вячеславу Воробьеву. «Он может войти во временную администрацию Бинбанка от УК ФКБС (управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. — РБК) Центробанка», — рассказал один из собеседников РБК. «Это нужно для предварительной оценки ситуации в банке перед консолидацией», — добавил он. По словам еще одного собеседника РБК, переход Вячеслава Воробьева может произойти до конца года.

Приход топ-менеджеров ВТБ24 и в «ФК Открытие», и в Бинбанк делает консолидацию этих двух банков наиболее вероятным сценарием развития дальнейших событий, добавляет директор АКРА Александр Проколов.

Связаться с Воробьевым РБК не удалось, он не ответил на звонки по мобильному телефону.

По сведениям источников РБК, аналогичные предложения были сделаны еще четырем членам правления ВТБ24: директору департамента банковских и информационных технологий Сергею Русанову, куратору вопросов анализа и управления рисками банка Александру Соколову, директору департамента обслуживания клиентов малого бизнеса Надие Черкасовой, директору департамента розничного бизнеса Вениамину Полянцеву.

Из этих четырех топ-менеджеров связаться по мобильному телефону удалось только с Черкасовой, но она не прокомментировала ситуацию. В пресс-службе ВТБ24 сообщили, что Михаил Задорнов отказался от комментариев. По мобильному телефону он РБК не ответил. В пресс-службе ВТБ уход из банка ВТБ24 Сергея Русанова и Александра Соколова опровергли. От имени Александра Соколова там передали: «Информация о моем уходе не соответствует действительности».

Впрочем, ранее в ВТБ опровергали и первые сведения о переходе Михаила Задорного из ВТБ24 в банк «ФК Открытие», которые впоследствии были подтверждены официально.

Относительно Черкасовой и Полянцева в ВТБ на момент сдачи текста не прокомментировали ситуацию.

Банк России планирующиеся кадровые перестановки не прокомментировал.

Вячеслав Воробьев в группе ВТБ с 1993 года, с 2006 года назначен заместителем президента — председателя правления ВТБ24. В 2011–2012 годах топ-менеджер курировал присоединение Транскредитбанка к ВТБ24. Александр Соколов перешел в ВТБ24 из банка «Траст» в 2008 году на должность директора департамента анализа рисков ВТБ24, с 2009 года — член правления ВТБ24. Сергей Русанов в ВТБ24 — с 2011 года, куда перешел из Транскредитбанка на место вице-президента, директора департамента банковских и информационных технологий, в 2012 году вошел в правление банка.



Надия Черкасова пришла в ВТБ24 в 2013 году из банка «Траст» на место старшего вице-президента, директора департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24, с 2014 года входит в правление банка. Вениамин Полянцев в 2013 году возглавил департамент розничного бизнеса ВТБ24, перейдя из Транскредитбанка. В 2016 году вошел в правление банка.

Курс на консолидацию

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина считает, что кроме амбиций поучаствовать в оздоровлении крупных банков возможный переход указанных лиц связан еще и с предстоящим объединением ВТБ и ВТБ24. «В объединенный ВТБ не смогут перейти все топ-менеджеры», — добавляет эксперт.

Впрочем, интеграция сети ВТБ24, за которую отвечал Вячеслав Воробьев, — одна из ключевых задач ВТБ на 2018 год после формального присоединения розничного банка к ВТБ, отмечал в интервью «Интерфакс» зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. «У нас объединяются большие коллективы — 24 тыс. сотрудников розничной сети ВТБ24 и порядка 4 тыс. сотрудников региональной сети розничного бизнеса ВТБ, — говорил он. — Совокупно наша объединенная розничная сеть будет представлена более чем 1,3 тыс. офисов по всей стране».

Тем не менее эксперты полагают, что ВТБ не составит труда найти кадровые ресурсы для выполнения этой задачи после ухода Вячеслава Воробьева. «Для ВТБ в силу его большого масштаба нехарактерны риски, сопряженные с утратой ключевого сотрудника, — считает заместитель директора направления «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. — В команде найдутся компетентные менеджеры, способные взять на себя это направление, если информация о переходе подтвердится».

ЦБ объявил о начале оздоровления банка «ФК Открытие» 29 августа, а Бинбанка — 21 сентября. Это первые банки, которые санируются по новой схеме, с использованием находящегося под управлением ЦБ ФКБС, который финансируется из средств регулятора. 11 октября в интервью каналу «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что совокупно расходы на докапитализацию санированных «ФК Открытие» и Бинбанка могут составить 800–820 млрд руб.

Усиление команды

Возможно, Банк России хочет сформировать команду до окончания работы временной администрации и проведения докапитализации (еще как минимум два месяца), чтобы начать работу по выстраиванию новых процессов и подготовить банки к дальнейшему развитию (как самостоятельному, так и в рамках структуры большего банка — если объединение с банком «ФК Открытие» состоится), считает заместитель директора направления «Финансовые институты» Анастасия Турдыева. «Судя потому, что приглашены топ-менеджеры, отвечающие за розницу, можно предположить, что ставка будет сделана именно на работу с физлицами, особенно учитывая большую клиентскую базу физических лиц Бинбанка», — комментирует она.

Переход вслед за Михаилом Задорновым ряда топ-менеджеров в ВТБ24 поможет санации двух банков, так, по сути речь идет о переходе уже сработавшейся команды, указывают эксперты.

Источники РБК, знакомые с ходом переговоров, указывают: Михаил Задорнов ставит жесткие сроки для принятия решений о возможном переходе своим топ-менеджерам. «Решение просит принять до ноября», — указал один из собеседников РБК. Они отмечают также, что приход ряда топов ВТБ24 усилит позиции Задорного в «ФК Открытии», где, как писал РБК, он будет сотрудничать с нынешним директором департамента банковского надзора ЦБ Анной Орленко, которая, как предполагается, займет одну из руководящих должностей. «Возможно, Задорнов пытается усилить свои позиции на опережение, учитывая возможные различия в подходах с Орленко», — отметил один из банкиров, работающих в банке.