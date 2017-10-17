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Худшее, конечно, впереди
Газета № 176 (2673) (1710) Общество, 16 окт, 09:27
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Худшее, конечно, впереди
ВЦИОМ исследовал социальные ожидания россиян
Около 20% россиян заявили, что самые тяжелые времена страна переживает сейчас, в два раза больше респондентов считают, что главные трудности еще впереди. Вместе с тем 31% посчитали, что уже пережили самое неприятное, выяснил ВЦИОМ
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ожидание трудностей

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 40% россиян считают, что тяжелые времена еще впереди и их только предстоит пережить, в то время как 21% респондентов ответили, что они уже наступили. При этом 31% опрошенных заявили, что такие времена уже прошли.

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Политика

На основании этих данных ВЦИОМ рассчитывает индекс социальных ожиданий, который сейчас находится в зоне отрицательных значений — минус 31 пункт. Он может принимать значение от плюс 100 до минус 100, и чем выше это значение, тем с бóльшим оптимизмом россияне смотрят в будущее, считают эксперты ВЦИОМа. В мае 2017 года его расчетный уровень составил минус 35 пунктов. В целом же график индекса социальных ожиданий показывает медленный рост с начала 2016 года.

Вероятнее всего, этот рост будет продолжаться до президентских выборов в марте 2018 года, заявили РБК глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и социолог Левада-центра Денис Волков. Но «супервсплеска» позитивных ожиданий от президентской кампании ждать не стоит, считает Виноградов. «Романтические ожидания от политики — вообще потенциально опасная для власти вещь», — отметил он. По словам Виноградова, для Кремля большую опасность может представлять серьезное падение настроения у населения после «предвыборного подъема оптимизма». Однако, по мнению ведущего эксперта ВЦИОМа Олега Чернозуба, опасаться резких колебаний индекса настроений из-за выборов не стоит: «По оценкам ВЦИОМа, россияне никак не реагируют на приближение кампании, и она вряд ли окажет большое влияние на их настроение».

В целом же настроение россиян, как правило, больше зависит от социально-экономических, а не от политических факторов, пояснил Волков из Левада-центра. «Настроения россиян будут зависеть от того, вырастут ли зимой тарифы на ЖКХ и вложат ли власти дополнительные деньги в блага для населения, например проиндексируют зарплаты бюджетников», — рассказал он. Хотя настроения россиян зависят и от выборов, для них важнее «конкретное улучшение их жизненного положения, отмечает Волков.

Крымский подъем

По данным ВЦИОМа, самое высокое значение за последние годы индекса социальных ожиданий — когда люди позитивно оценивают свое будущее — было зафиксировано во втором квартале 2014 года, после объявление о присоединении Крыма к России. Но и тогда он оставался в зоне отрицательных значений — четыре пункта ниже нуля. В то время доля тех, кто считает, что сложные времена прошли, превысила отзывы оппонентов и составила 41%. Впрочем, уже в первом квартале 2015 года этот индекс опустился до отметки минус 60, через год — до минус 62. Доля оптимистов при этом падала соответственно до 16 и 15%.

Падение индекса происходило в основном за счет тех, кто считал, что главные трудности еще впереди, в начале 2016 года так оценивали перспективу 52% россиян.​

По мнению социолога Волкова, оценивать настроения россиян по одному вопросу: переживаем ли мы сейчас тяжелые времена, или они позади, или еще впереди? — не вполне корректно. Многие респонденты посчитали, что России еще только предстоит пережить тяжелое время. Но без обозначения конкретных сроков, когда, по мнению респондентов, должны наступить тяжелые времена, этот ответ «всего лишь свидетельствует о присущем россиянам пессимизме», считает эксперт. Чернозуб из ВЦИОМа согласился с тем, что оценивать настроения населения по одному вопросу некорректно, однако указал на то, что и другие индексы ВЦИОМа, например индекс трудоустройства, указывают на те же колебания настроений россиян.

Схожие данные

Исследования Левада-центра, которые замеряли настроения жителей России вплоть до сентября 2017 года, показывают ту же динамику. Социологи построили кривую настроений, оценив социальное, экономическое и политическое поведение россиян. «Эта методика несколько точнее, так как учитывает многие факторы, — пояснил РБК Волков. — Но и наши исследования, и ВЦИОМ показывают похожие вещи».

Как и индекс ВЦИОМа, замеры Левада-центра показывают, что максимальный рост настроений россиян пришелся на период после присоединения Россией Крыма — в конце первого и начале второго кварталов 2014 года. После этого кривая настроений пошла вниз, а затем выровнялась и начала медленно расти. Такое выравнивание кривой настроений после резкого подъема — это нормальная динамика, считает Волков. Стабильный рост индекса, который происходит в последнее время, связан со стабилизацией экономики и снижением инфляции, убежден он.
 

Авторы: Владислав Гордеев, Евгения Кузнецова.
Теги: ВЦИОМ , опрос , ожидания
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