Доходные убеждения

Как заработать на политических событиях

На рынке появляются фонды, вкладывающие средства в акции компаний, поддерживавших политику американского президента Дональда Трампа или выигрывающих от Brexit. В какие «политические» инструменты можно инвестировать?

Фото: Алина Сибирякова для РБК

В сентябре на американском фондовом рынке появился специальный инструмент — ETF (Exchange Traded Fund — открытый инвестиционный фонд, паи которого торгуются на бирже) «GOP Stock Tracker», позволяющий делать инвестиции в соответствии с «политическими предпочтениями». В портфель фонда, которому дали говорящее название Grand Old Party («Великая старая партия»), попадают компании, поддерживающие на выборах кандидатов от республиканцев.

Тикером фонда является аббревиатура MAGA, что расшифровывается как Make America Great Again (лозунг Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года). Для составления списка компаний берут фирмы, входящие в индекс S&P500, а затем ранжируют их в зависимости от общей суммы пожертвований кандидатам от республиканцев в течение последних двух избирательных циклов. В итоге в список попадают 150 компаний. За пять с небольшим недель торгов котировки этого ETF выросли на 5,4%.

«Политический» инструмент инвестирования — это скорее маркетинговый ход управляющей компании, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Его теоретически можно использовать в качестве «защитного», но, на мой взгляд, это нецелесообразно. Корпорация не потеряет место на рынке в случае поражения «своего» кандидата на выборах», — говорит он.

Тем не менее на международном рынке есть ряд инструментов, позволяющих сыграть на политической нестабильности. РБК разбирался, какие у инвестора есть возможности вложиться в «большую политику».

Как получить доступ к рынку Российский инвестор сейчас имеет возможность выйти на международные фондовые площадки и покупать и продавать иностранные ценные бумаги (в том числе ETF), заключив соответствующий договор с брокером. Пока только несколько российских брокеров работают на иностранных биржах напрямую, остальные крупные брокерские компании могут обеспечить доступ к торгам через посредников. За операции российский брокер будет брать комиссию, которая в среднем составляет около 0,04% от суммы сделки. При этом отечественный брокер будет выступать налоговым агентом своего клиента (придется платить НДФЛ 13% от прибыли, которая складывается из изменения курса ценных бумаг и валютного курса). Порог входа в среднем может составлять $1 тыс.

Brexit, политика, налоговая реформа

Французская управляющая компания Financiere de la Cite еще в конце прошлого года запустила фонд FDC Brexit, ориентированный на получение выгоды от выхода Великобритании из состава Евросоюза (так называемый Brexit). В его портфель вошли бумаги британских компаний, включая Smith Group, Diageo и BAE Systems, которые должны были получать выгоду от ослабления фунта после голосования Brexit. Фонд также инвестировал в швейцарские и скандинавские компании.

Как пояснял представитель Financiere de la Cite Алексис Шарвериа, управляющий фондом, если бы ситуация в еврозоне развивалась по наихудшему сценарию, то компании, базирующиеся в Великобритании, Швейцарии и Скандинавии — странах вне зоны евро, — получили бы наибольшую выгоду. Однако при нынешнем развитии событий фонд показал очень скромные результаты — рост с начала года на 1,74% при росте индекса DJ STOXX 600 с реинвестированием дивидендов на 10,6%.

Еще один фонд, привязанный к Brexit, сейчас создает компания Event Shares. В European Union Breakup Fund должны входить акции и облигации, которые, как предполагается, будут расти в цене «в периоды, когда ЕС становится менее централизованным из-за стран, рассматривающих отказ от евро или выход из союза». Управляющая компания планирует анализировать изменения правил торговли и потенциальные последствия для стран, которые могут отказаться от евро или выйти из ЕС.

Также Event Shares в октябре зарегистрировала у американского регулятора несколько активно управляемых ETF, которые бы сосредоточились на извлечении выгоды из политики республиканцев и демократов, а также налоговой реформы США — Republican Policies Fund, Democratic Policies Fund, U.S. Tax Reform Fund.

«Налоговый» ETF будет инвестировать в ценные бумаги компаний, на которые существенно повлияют возможные изменения в налоговой политике США. ​Фонд «республиканцев» ставит целью инвестировать таким образом, чтобы отдача инвестиций активно росла в периоды, когда правительство США действует в соответствии с политикой Республиканской партии, фонд «демократов» — наоборот, с политикой Демократической партии.

Другие возможности

Инвестиции, базирующиеся на социальной или политической нестабильности, не новы на финансовых рынках, рассказывают опрошенные РБК эксперты. Например, стратегии подобных вложений получили широкое распространение после экономического кризиса 2008–2009 годов. «Их называли «охотой на черных лебедей», или «хвостовыми рисками», — рассказывает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Хвостовыми» их назвали потому, что они включали в себя события, вероятность которых мала. По мере стабилизации мировой экономики эти стратегии постепенно эволюционировали в том числе и в сторону заработка на политических и геополитических событиях. На рынке существуют специальные фонды, ориентированные на подобного рода вложения. Например, Universa Investments, EnTrust Capital, Capstone Investment Advisors, Black Eyrar и многие другие, рассказывает Нигматуллин.

Еще одним известным инструментом, отражающим геополитическую напряженность, является индекс волатильности VIX, рассчитываемый чикагской биржей CBOT (Chicago Board of Trade). Среди участников рынка он также известен как «индекс страха», рассказывает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. «Этот индикатор идет вверх при крупных событиях, вокруг которых есть большая неопределенность», — поясняет он. Например, накануне выборов президента США в прошлом году он находился на уровнях вдвое выше (22,5 пункта), чем сейчас (чуть менее 10 пунктов), а в августе текущего года на фоне геополитической напряженности вокруг Северной Кореи он поднимался выше 16 пунктов.​

Так как это индикатор, напрямую им торговать нельзя, но инвестор может приобрести опционы (договор, по которому покупатель опциона получает право, но не обязанность, купить или продать базовый актив по заранее оговоренной цене в определенный договором срок) на него. «Если же человек не знаком с таким инструментом, тогда самым простым способом станет покупка iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. Этот фонд держит краткосрочные опционы на VIX на ближайшие один-два месяца», — рассказывает Меркулов. Правда, индекс является очень волатильным и быстро «схлопывается», так что покупать ориентированные на него бумаги имеет смысл только на краткосрочный период.

Удачным инструментом для инвестора, желающего заработать на геополитических событиях, могут быть и акции отдельных компаний, которые связаны с данными событиями, полагает вице-президент банка «Открытие» Александр Мансир. Например, после избрания президентом Дональда Трампа стоило покупать бумаги нефтяной компании Exxon Mobil, так как госсекретарем Дональд Трамп назначил Рекса Тиллерсона, с 23 лет работавшего в Exxon. «Тиллерсон сотрудничал с Москвой и мог направить свое влияние на восстановление сделки между Exxon Mobil и Россией. На этом фоне котировки компании за два месяца выросли на 11%», — приводит пример Меркулов. Правда, когда стало понятно, что Тиллерсон на новом посту не будет действовать в интересах Exxon Mobil, котировки начали падать.

Также, например, из-за планов Трампа построить стену на границе между США и Мексикой сразу после выборов президента США значительный рост показывали акции производителя цемента Cemex SAB и производителей строительных материалов U.S. Concrete и Granite Construction, рассказывает Мансир. Бумаги Cemex SAB в течение года после выборов выросли примерно на 30%, акции U.S. Concrete подорожали на 37%, а бумаги Granite Construction — на 23%.

По мнению ведущего специалиста «Алор Брокер» Евгения Корюхина, политический фактор способен влиять и на отдельные секторы экономики, развитие которых активно лоббируют политики, приходящие к власти. «В США введенная при бывшем президенте Бараке Обаме программа медицинского страхования увеличила доходы крупных страховых компаний, позволив им убрать с рынка мелких игроков», — приводит он пример.

Игры не для России

В России же стараться играть на политике не стоит, полагают эксперты. Такой экзотический инструмент, как фонд, ориентирующийся на политические события, у нас не нашел бы должного спроса, убежден Георгий Ващенко. Более того, по мнению специалиста, в России в принципе нет места для отдельного «политического» инструмента, так как на его появление негативно отреагируют участники рынка, регулятор, общественность и сами политики.

Например, игра на акциях российских компаний в привязке к выборам 2018 года вряд ли оправдана, единодушны в своем мнении эксперты. Объясняется это тем, что движение рынков происходит в ситуации неопределенности или в случае дефицита информации, а если говорить о российских президентских выборах, то никакой неопределенности здесь нет, объясняет Вадим Меркулов.

«Сложившаяся политическая конфигурация в России такова, что не только исключает какие-либо неожиданности в ходе выборов, но и не дает надежд на какие-либо значимые перемены после них. А нет перемен — нет и поводов для значительных движений на рынке — рынок не слишком любит расти без повода. Так что инвесторы скорее будут смотреть на финансовую отчетность эмитентов и следить за ценами на сырьевые товары и курсом национальной валюты», — комментирует эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.