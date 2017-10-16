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Москва дефициту не верит
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Москва дефициту не верит
Газета № 175 (2672) (1610) Экономика, 13 окт, 18:53
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Москва дефициту не верит
В 2018 году столица увеличит объем займов в полтора раза
Москва в полтора раза увеличит объем привлекаемых займов в 2018 году, чтобы покрыть дефицит бюджета. Зато столице не придется занимать в следующие два года
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москва в следующем году займет на внутреннем рынке 40 млрд руб., чтобы покрыть бюджетный дефицит, сказано в проекте бюджета на следующую трехлетку. При этом, согласно действующему закону о бюджете, в 2017 году власти города займут в полтора раза меньше — 25,7 млрд руб.

Дефицит бюджета Москвы в 2018 году составит 222,9 млрд руб. И не все средства от размещения государственных бумаг пойдут именно на его финансирование — властям еще предстоит погасить облигации на 4,3 млрд руб. Таким образом, роль займов в финансировании дефицита в следующем году будет относительно невелика — 35,7 млрд руб., или 16%. РБК направил запрос в департамент финансов столицы.

В основном же покрывать дефицит Москва будет за счет остатков бюджетных средств на счетах, размер которых в следующем году составит 180,6 млрд руб. (в 2019–2020 годах — 135,9 млрд и 111,8 млрд руб. соответственно). Они возникают по итогам исполнения бюджета с профицитом, объясняет директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. Отчасти эти средства накоплены в прошлые годы, свой вклад может внести и исполнение 2017 года, добавляет он. Доходы Москвы растут ускоренными темпами — по итогам января—июля они составляют 16,5% (среднероссийский показатель — порядка 9,7%), оценивает Дерюгин. Если такая динамика сохранится, Москва по итогам года может получить 2 трлн руб. доходов или даже больше (сейчас по закону о бюджете столицы ожидается 1,76 трлн руб.), прогнозирует он.

Но если Москва и не выйдет в профицит, это не будет означать, что остатков на счетах не останется. Они переходят еще с прошлых лет, отмечает Дерюгин. А займы в размере 40 млрд руб. в 2018 году — в любом случае небольшая сумма для бюджета уровня Москвы, говорит эксперт. Объем госдолга в следующие три года не будет меняться и составит 71,4 млрд руб., сказано в пояснительной записке.

Москва — «настолько сильный с точки зрения финансов субъект, что может даже давать взаймы федеральному бюджету», иронизировал на Московском финансовом форуме глава Минфина Антон Силуанов. Столица может «потратить все деньги» и начать просить взаймы, отвечал ему мэр Сергей Собянин. Москва почти полностью лишилась поступлений от нефти и газа, указывал он, высокие доходы в основном обеспечиваются хорошей инфраструктурой. Минфину хотелось бы «забрать немного ресурсов из Москвы», у которой «есть определенные запасы, жирок», говорил Силуанов. Но в любом случае власти видят и ценят эффективность трат в Москве, признавал он.

«Москва могла бы быть и не дефицитной в следующую трехлетку. Но программа реновации, видимо, реализуется для того, чтобы в Москве был дефицит бюджета. Потому что если Москва будет демонстрировать бюджет с высоким профицитом, то она получит сокращение налога на прибыль, как это уже было в 2017 году (тогда 1% налога передали на федеральный уровень. — РБК)», — отмечает Дерюгин (расходы на реновацию в следующую трехлетку составят 63% от размера дефицита). При этом в 2019–​2020 годах Москва откажется от займов для финансирования дефицита, следует из пояснительной записки к бюджету. Погашений долгов также не планируется (следующее будет не ранее 2021 года).

Среди других источников финансирования дефицита — приватизация объектов, находящихся в собственности города (по 1 млрд руб. в следующие три года). Кроме того, дефицит покроют за счет возвратов бюджетных кредитов, которые Москва выдала юридическим лицам: 5,6 млрд руб. в 2018 году и 397 млн руб. в 2019-м.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: займы , бюджет Москвы
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