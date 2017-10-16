Географические ценности

Новые банкноты вызвали вопросы и в России, и за рубежом

Ранее пользователи соцсетей заявили, что изображение Сахалина на вновь выпущенных купюрах сливается с материком, так что остров стал полуостровом

Презентация купюры достоинством 2 тыс. руб. (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Компания «Гознак», выпускающая все бумажные деньги России, ответила на шутки пользователей социальных сетей о том, что на новых банкнотах достоинством в 2 тыс. руб. остров Сахалин слился с континентальной частью России, превратившись в полуостров.

В ответе Гознака на запрос РБК подчеркивается, что на банкнотах Сахалин и материк, разделенные в реальной жизни узким проливом Невельского, изображены близко друг к другу, но не сливаются, несмотря на то что в масштабе изображения на банкноте ширина пролива (7,3 км) соответствует 80 микронам.

Фото: Гознак

«В дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана. Необходимо отметить, что в дизайне банкноты географическое изображение материка и островов нашей страны выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом, и, естественно, в местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и о.Сахалин не соединяются друг с другом», — заявили в Гознаке.

Для пущей убедительности Гознак добавил к своему ответу десятикратно увеличенное изображение материка и острова Сахалин на банкноте.

О выпуске в обращение первых банкнот номиналом в 200 руб. (с видами Севастополя) и 2 тыс. руб. глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила 12 октября. На лицевой стороне двухтысячной купюры изображен вантовый Русский мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Оборотная сторона банкноты посвящена космодрому Восточный. Кроме того, на ней можно увидеть карту Дальнего Востока России, в том числе и злополучное изображение Сахалина.

В начале сентября 2017 года президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что власти рассматривают возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин.

«Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин», — сказал президент.

Проект строительства транспортного перехода Сахалин — материк обсуждался много лет, интенсивные работы по нему начались в 1999–2000-х годах. Этот проект предусматривал строительство новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина (около 870 км).

В 2002 году была проведена правительственная экспертиза, которая показала, что с технической точки зрения проект реализуем. Стоимость проекта оценивалась в $4,5 млрд, из которых $2 млрд предназначаются на строительство новой железнодорожной ветки и моста, а $2,5 млрд — на модернизацию железнодорожной системы на Сахалине.