Чиновник пострадал от туберкулеза

Назначен новый главный судмедэксперт Москвы

Причиной смены главного судмедэксперта Москвы стало уголовное дело о заражении туберкулезом 10 врачей. Более года его почти не расследовали, и число зараженных, со слов медиков, возросло. После запросов РБК в бюро начались обыски

Фото: Юрий Тутов / ТАСС

Смена главного внештатного судмедэксперта Москвы связана с расследованием уголовного дела о халатности, из-за которой по меньшей мере десять медиков заразились туберкулезом. Об этом рассказал РБК источник в ГУ МВД Москвы и подтвердил собеседник, работающий в сфере медицины.

В 2014 году после закрытия нескольких московских моргов их нагрузку принял на себя судебно-медицинский морг «Царицыно» в Тарном проезде, а также работающее при нем бюро судмедэкспертизы (СМЭ). Риск заражения инфекционными заболеваниями для сотрудников возрос. Руководство бюро должно было привести условия труда в соответствие с возросшей нагрузкой, например починить неисправную вентиляцию. Но не сделало этого, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РБК.

Дело было возбуждено в июле 2016 года. Более года следственные действия практически не проводились. Число заразившихся врачей тем временем возросло, рассказала РБК сотрудник бюро Галина Дорохина, признанная пострадавшей по делу. Обыски и увольнения начались после того, как РБК направил в департамент здравоохранения и управление СКР по Москве запросы о ходе дела.

Дело о туберкулезе

Уголовное дело возбудил 11 июля прошлого года замглавы Нагатинского межрайонного следственного отдела Михаил Марков (сейчас оно находится в производстве у следователя Марии Вяльшиной). В течение 2014 года в Роспотребнадзор поступило десять извещений о том, что медработники морга заразились туберкулезом, следует из постановления о возбуждении дела.

После этого осенью 2015 года в бюро СМЭ прошла проверка Роспотребнадзора, которая выявила серьезные нарушения санитарных требований. Нормам не соответствовала вентиляция — не хватало необходимых фильтров, часть установок была неисправна, в ряде помещений отсутствовали вытяжки. Обеззараживающего раствора для нужд морга было недостаточно, и его неправильно хранили. Пакеты для сбора медицинских отходов были заполнены более чем на три четверти, а чистое белье держали в неудовлетворительных условиях. Медосмотры сотрудников бюро, в том числе флюорографию, проводили реже положенного.

Эти нарушения стали следствием «недобросовестного отношения к службе» руководителей бюро, и именно они привели к заражению медиков, утверждается в постановлении о возбуждении дела по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Хотя речь идет о заражении десяти человек, потерпевшими по делу проходят всего две сотрудницы. Они единственные, кто не только получил официальный диагноз, но и прошел формальную процедуру установления профессионального заболевания. У судмедэксперта Галины Дорохиной, например, она заняла около полутора лет.

После того как в 2014 году власти Москвы закрыли несколько крупных моргов, нагрузка на морг в Царицыно, при котором работает бюро СМЭ, сильно возросла, рассказала РБК Дорохина. Довольно много умерших, поступающих на экспертизу, — люди, чьи личности не удалось установить. Как правило, это бездомные. В случае с ними вскрытие — обязательная процедура, даже если диагноз и причина смерти были установлены еще в больнице.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

«Я заразилась туберкулезом в январе-феврале 2015 года, вскоре после выхода на работу [из отпуска по уходу за ребенком]. Только спустя полгода у меня его выявили. Я проходила очередной профилактический осмотр, мне сделали рентген и компьютерную томографию, диагностировали заболевание», — рассказала Дорохина. Лечение медик проходит до сих пор, после выздоровления ей придется несколько лет принимать тяжелые препараты для профилактики повторного развития туберкулеза. От терапии у Дорохиной развилось поражение печени — токсический гепатит, начались боли в мышцах и суставах, стали выпадать зубы. В сентябре прошлого года Дорохиной сделали операцию — удалили верхушку правого легкого. По критериям Минздрава это соответствует причинению тяжкого вреда здоровью.

​Жалобы Бастрыкину

Число заразившихся врачей намного больше указанного в уголовном деле, утверждает потерпевшая: «О 15 я знаю достоверно. До меня в 2014 году заболели десять человек; еще как минимум четверо заразились после меня. Последний случай произошел в августе этого года». Сотрудники бюро продолжают заражаться, потому что руководство учреждения так и не приняло меры для их защиты от инфекции, убеждена Дорохина. При работе с умершими от туберкулеза медикам положены специальные маски-респираторы, но вместо них часто выдавали обычные одноразовые маски.

Возбуждение уголовного дела тоже долгое время не приводило к подвижкам. «Считаю, что следователи ГСУ Москвы своими действиями саботируют процесс расследования и нарушают мои права как потерпевшей», — говорится в одной из жалоб Дорохиной председателю СКР Александру Бастрыкину, направленной в сентябре (есть у РБК). ​Долгое время следствие не назначало по делу судмедэкспертизу — в соответствующих ходатайствах Дорохиной отказывали. В июле этого года СКР все-таки назначил исследование. Проводить его по решению следователя должны были медики из Татарстана. Потерпевшая указала, что у руководства казанского бюро СМЭ есть неформальные связи с руководителем столичного бюро Евгением Кильдюшовым (например, они вместе готовили научные доклады), поэтому местные эксперты вряд ли будут беспристрастны. Но в отводе казанских экспертов ей отказали.

Несколько месяцев назад Дорохина добилась личного приема у занимавшего пост заместителя главы Главного следственного управления СК по Москве Сергея Яроша. Встреча с Ярошем ни к каким подвижкам не привела, рассказала потерпевшая в жалобе Бастрыкину: «Все разумные сроки расследования затянуты, волокита по делу продолжается, экспертизы по потерпевшим не назначены либо их пытаются назначить в удобное для Кильдюшова Е.М. время​, более того, в уголовном деле не имеется медицинской документации, которая ранее присутствовала, обвиняемые не установлены». В октябре Яроша временно отстранили за волокиту при расследовании дел.

Назначение под присмотром

В конце сентября РБК направил запросы в адрес руководства столичного бюро СМЭ, в департамент здравоохранения Москвы и в ГСУ по Москве. В Следственном управлении на запрос РБК не ответили, в департаменте здравоохранения переадресовали вопросы в бюро.

«Предоставление информации о проведении следственных действий СК РФ не входит в компетенцию учреждений здравоохранения», — заявили РБК в бюро СМЭ. При этом руководство учреждения в курсе расследования дела по факту заражения медиков, следует из ответа. Деятельность бюро «по недопущению возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди работников осуществляется в строгом соответствии с законодательством», — заверили в учреждении.

Ответ датирован 2 октября; в этот же день он поступил в редакцию. 10 октября в бюро СМЭ и в морге, который находится по тому же адресу (в Тарном проезде), прошли обыски, сказал РБК источник в ГУ МВД Москвы. 13 октября у бюро сменился руководитель: Кильдюшов был уволен по собственному желанию; вместо него и.о. начальника учреждения назначена Екатерина Колударова, возглавлявшая ранее гистологическое отделение.

Совещание, на котором Колударову представили коллективу в качестве руководителя, прошло в тревожной обстановке: в здании находились сотрудники СКР, рассказывал РБК источник в бюро. Собеседник в ГСУ Москвы подтвердил, что в пятницу в бюро действительно проводились очередные следственные действия.