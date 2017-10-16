Накачали на победу

Вологодский разработчик игр обогнал по доходам создателей Angry Birds и Spotify

Вологодский разработчик игр Playrix занял первое место среди издателей приложений по суммарным доходам от Google Play и App Store в Европе, обогнав создателей Angry Birds и Spotify. В мировом рейтинге Playrix оказался 11-м

Фото: invest.vologda-portal.ru

Две российские компании — вологодский разработчик мобильных игр Playrix и интернет-холдинг Mail.Ru Group — попали в десятку европейских паблишеров (издателей мобильных приложений) с наиболее высокими доходами, свидетельствует рейтинг международной аналитической компании App Annie за август 2017 года (статистика подготовлена для РБК; точные показатели дохода аналитики не раскрывают; более поздние данные пока компанией не анализировались).

Как считает App Annie Рейтинг основан на доходах от платных загрузок и покупок внутри приложений в магазинах iOS App Store и Google Play. В них не входят доходы от рекламы в приложениях и подписок, распространяемых не через магазины приложений. App Annie составляет свои рейтинги о доходах на основании инструмента App Annie Intelligence, который, в свою очередь, анализирует данные как от магазинов приложений, так и от самих паблишеров.

Playrix оказался лидером среди паблишеров, штаб-квартира которых находится в Европе, а также получил наибольший суммарный доход от игр, опубликованных в магазинах приложений Google Play и App Store. Таким образом, вологодская компания обогнала финскую Rovio (разработчик популярной игры Angry Birds), французскую медиакомпанию Vivendi (в портфель входят активы игровых компаний Gameloft и Activision Blizzard) и Spotify, развивающую однои​менный музыкальный сервис. Mail.Ru Group заняла пятую строчку рейтинга, обогнав игрового гиганта Ubisoft.

В мировом рейтинге за август Playrix находится на 11-м месте. Для сравнения: по итогам 2016 года разработчик был лишь на 32-й позиции по доходам в мире, оказавшись единственной российской компанией, попавшей в топ-52 App Annie.

«Мы видим, что Playrix постоянно наращивает свою выручку от магазинов приложений, особенно это стало заметно с 2016 года, — сообщил РБК представитель App Annie. — В основном это происходит за счет успеха таких игр разработчика, как Fishdom: Deep Dive и Township, а также Gardenscape — с момента его запуска в середине 2016 года. Август 2017 года стал для компании месяцем с самым высоким доходом от магазинов приложений в ее истории».

Полный мировой рейтинг за август App Annie пока не раскрывает.

Вологодские игры

Playrix — компания-разработчик популярных компьютерных и мобильных игр, основанная в 2004 году Игорем и Дмитрием Бухманами. В числе их разработок — игры Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township, в которые, по данным компании, ежедневно играют более 10 млн человек. Все эти приложения бесплатные, пользователь платит лишь за дополнительные функции, осуществляя внутриигровые покупки.

По заявлению компании, на нее работают более 600 сотрудников из 95 городов России и СНГ, половина из них — удаленно. По данным СПАРК, выручка ООО «Плейрикс», зарегистрированного в Вологде, в 2016 году составила 495,4 млн руб., чистая прибыль — 41,8 млн руб. (в 2015-м — 61,3 млн и 5,9 млн руб. соответственно).

App Annie не первый раз отмечает успехи Playrix: компания была названа лидером по доходам среди мобильных игровых компаний из России, Прибалтики и СНГ в первом квартале 2016 года. Компания-разработчик Pixonic, которая была приобретена Mail.Ru Group в октябре 2016 года, и сама Mail.Ru Group тогда оказались на седьмом и восьмом местах соответственно. По итогам второго квартала 2017 года выручка от многопользовательских онлайн-игр (включая мобильные версии) Mail.Ru Group возросла на 53,6%, составив 3,8 млрд руб. (отдельно данные о доходе от мобильных игр компания не раскрывает).

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В конце 2015 года сооснователь Дмитрий Бухман рассказал в интервью vc.ru, что игра Township лидирует в США по доходам среди iOS-приложений, второй по прибыльности для нее рынок — китайский.

Последняя игра Playrix — Homescapes — вышла летом 2017 года. На 12 октября 2017 года, по данным App Annie, она занимает 8-е место по количеству скачиваний среди всех игровых приложений для iPhone в США. В категориях «пазлы» и «симуляторы» Homescapes занимает первое место. В России у приложения первое место в категориях «игры», «пазлы» и «симуляторы» для iPhone. У версии Homescapes для Google Play также первые места среди всех игр и в категории «казуальные игры».

По словам источника РБК, знакомого с механизмами продвижения Playrix, успех разработчика во многом связан с действиями Google. «Интернет-гигант их активно продвигает через свои сервисы, например рекламную сеть и Google Play, — говорит собеседник РБК. — Благодаря этому Playrix выстрелил и в Китае. А для Google это еще один вид заработка за счет предоставления маркетинговых услуг». В Google не ответили на вопросы РБК.

В самом Playrix о результатах рейтинга говорить отказались, сославшись на то, что не комментируют данные App Annie.

«Наше попадание в пятерку лидеров данного рейтинга подтверждает правильность выбранной нами стратегии развития наших продуктов на международном рынке, в первую очередь игрового направления», — сообщил РБК представитель Mail.Ru Group. По его словам, игровое направление компании «в последнее время существенно нарастило долю международной выручки от общей выручки онлайн-игр». «Так, например, заметную динамику на западных рынках показывают мобильные игры WarRobots и HAWK: Freedom Squadron», — сообщил он.