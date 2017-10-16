Феоктистов ушел в «Пересвет»

Организатор ареста Алексея Улюкаева устроился на новую работу

Один из ключевых свидетелей по делу экс-министра Алексея Улюкаева генерал ФСБ Олег Феоктистов нашел новую работу — в банке «Пересвет». Сейчас этот банк находится на санации у принадлежащего «Роснефти» ВБРР

Олег Феоктистов (Фото: Анастасия Корня / Ведомости)

Генерал ФСБ и бывший вице-президент «Роснефти» по безопасности Олег Феоктистов, которого называют одним из инициаторов дела экс-министра экономики Алексея Улюкаева, нашел новую работу. Как рассказал РБК бывший сотрудник правоохранительных органов, Феоктистов работает в банке «Пересвет». Банк, долей в котором ранее владела Русская православная церковь, сейчас проходит процедуру санации Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), подконтрольным «Роснефти».

Информацию о трудоустройстве Феоктистова в «Пересвет» РБК подтвердили источник в одной из инфраструктурных компаний, человек, близкий к «Роснефти», и федеральный чиновник. По словам одного из собеседников РБК, Феоктистов работает советником по кадрам главы банка Михаила Полунина. Он утверждает, что до своего увольнения из ФСБ Феоктистов несколько месяцев находился в отпуске и не принимал поступавшие предложения о работе, поскольку «они не соответствовали ему по должности или статусу и были сопряжены с переездом из Москвы».

Второй собеседник РБК говорит, что трудоустройство генерала в «Пересвете» не предполагает работу в штате и регулярное посещение банка.

Запрос РБК в пресс-службу банка «Пересвет» остался без ответа, представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Помощник Полунина отказалась от разговора с РБК. Представитель ВБРР сказал, что ему неизвестно о таком кадровом решении. С самим Феоктистовым связаться не удалось.

​Собеседник РБК, близкий к ФСБ, объясняет, что должности советников по кадрам в важных ведомствах или компаниях с госучастием иногда отдают прикомандированным сотрудникам спецслужб. «Но в случае c Феоктистовым речь может идти не о должности прикомандированного сотрудника, а о своего рода «прибавке к пенсии», чтобы была возможность совмещать эту работу с другими видами деятельности», — заметил источник.

Феоктистов руководил службой безопасности «Роснефти» с сентября 2016 года по март 2017 года, а также занимал пост вице-президента компании и входил в ее правление. До этого он служил заместителем руководителя у​правления собственной безопасности ФСБ и уже в этой должности начинал разработку экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, говорят два источника РБК, близкие к спецслужбе.

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Первые публичные упоминания имени Феоктистова были связаны с публикациями СМИ о расследовании уголовных дел по «Трем китам» (контрабанда мебели) и китайской контрабанде, поступавшей на склад военной части управления материально-технического обеспечения ФСБ. Позже на посту заместителя начальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ он курировал задержание руководителей главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова в 2014 году. По словам собеседников РБК, близких к руководству ФСБ, Феоктистов также руководил оперативным сопровождением по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, арестованного в июне 2016 года по обвинению в получении взятки. По информации «РИА Новости», летом 2017 года Феоктистов был уволен из ФСБ в связи с выходом на пенсию.

Президент банка «Пересвет» Михаил Полунин также некоторое время работал в ФСБ — с 1997 года он служил в управлении службы по Омской области, следует из его биографии. Банковскую карьеру он начал в 2001 году в представительстве КМБ Банка в Омске. В 2014 году он стал вице-президентом ВБРР, а в августе 2017 года был назначен президентом «Пересвета», санатором которого выбрали ВБРР.