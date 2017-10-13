Культурная контрреволюция

США и Израиль объявили о выходе из ЮНЕСКО

США официально объявили о выходе из ЮНЕСКО, объяснив решение нежеланием платить взносы и моральной поддержкой Израиля, который также покидает организацию. Статус-кво в отношениях США с ЮНЕСКО это едва ли изменит, уверены эксперты

Штаб-квартира ЮНЕСКО (Фото: Christophe Ena / AP)

​США приняли решение выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Вечером в четверг, 12 октября, об этом сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, сославшись на уведомление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое она получила.

Вечером 12 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИДу страны также составить план выхода Израиля из ЮНЕСКО.

Выразив сожаление по поводу решения Вашингтона, гендиректор ЮНЕСКО отметила, что оно принято «как раз в то время, когда конфликты продолжают раздирать страны и народы по всему миру».

Впоследствии официальное уведомление о выходе из ЮНЕСКО появилось и на сайте Госдепартамента США. «Это решение далось нелегко. Связано оно с обеспокоенностью США из-за нарастающей задолженности ЮНЕСКО, острой необходимости в реформе агентства и из-за длительной антиизраильской предвзятости ЮНЕСКО», — объяснил свое решение Госдепартамент.

При этом США заявили о желании активно сотрудничать с организацией на правах наблюдателя, чтобы «привносить американские взгляды, предложения и опыт в важнейшие проекты ЮНЕСКО». В соответствии с Конституцией ЮНЕСКО, решение о выходе США вступает в силу не сразу, а с конца следующего года, то есть с 31 декабря 2018 года.

Чем занимается ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) была образована в 1945 году по инициативе конференции министров образования стран-союзниц во Второй мировой войне. Согласно Конституции, цель организации — «содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека». В сферу деятельности ЮНЕСКО входит широкий круг вопросов — от проблем сохранения культурного наследия до преодоления безграмотности. Сегодня в центре внимания ЮНЕСКО находятся проблемы Африки и гендерное неравенство. Бюджет ЮНЕСКО на 2016–2017 годы составляет $667 млн. В состав ЮНЕСКО входят 195 государств. В ближайшее время вступить в организацию планирует Косово. В 2015 году непризнанная республика не набрала достаточное для членства количество голосов. Последним в 2011 году членом ЮНЕСКО стала Палестина. Как США и другие страны выходили и возвращались в ЮНЕСКО В 1957 году ЮНЕСКО покинула ЮАР, обвинив организацию во вмешательстве во внутреннюю расовую политику государства. После прихода к власти Нельсона Манделы в 1994 году ЮАР вернулась в ЮНЕСКО. США в 1985 году выходили из состава ЮНЕСКО, назвав в качестве причины нерациональное использование средств и политизацию деятельности организации. В 1986 году организацию покинули Великобритания и Сингапур. Тем не менее все страны в итоге вернулись: Великобритания — в 1997 году, США — в 2003-м, Сингапур — в 2007-м.

Предвыборная лихорадка

О том, что Вашингтон принял решение покинуть организацию, еще в среду сообщало издание Foreign Policy. По его информации, это решение Тиллерсон принял несколько недель назад. В конце сентября он уведомил об этом французского президента Эмманюэля Макрона, находившегося на открытии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным Foreign Policy, официальное объявление о выходе должно было состояться «не раньше начала следующей недели».

При этом сейчас проходит очередная сессия исполнительного комитета ЮНЕСКО, где будет избран преемник Боковой, которая возглавляет организацию уже два срока подряд с 2009 года. Победившего кандидата утвердят на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в начале ноября. Намерение отложить объявление о выходе США Foreign Policy объяснял как раз желанием дождаться избрания нового гендиректора. То, что этот вопрос был поднят именно на встрече с Макроном, издание объясняет стремлением Парижа заручиться поддержкой французского кандидата со стороны США.

На пост гендиректора ЮНЕСКО претендуют два основных кандидата. Это бывшие министры культуры Франции и Катара — Одри Азулай и Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари. При этом арабы на разу не возглавляли ЮНЕСКО, а Азулай является француженкой еврейского происхождения. В марте египетское информагентство Al-Ahram Al-Arabi сообщило, что неназванный чиновник одной из стран Запада охарактеризовал номинацию Азулай как «акт провокации, направленный против арабских государств».

Заседание ЮНЕСКО (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Израильский след

Решение Вашингтона не имеет прямой связи с выборами гендиректора ЮНЕСКО, поскольку имеет целью «общий разлад в международном сообществе и попытку уйти от международных обязательств», считает заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО Алексей Борисов.

Как следует из заявления Госдепартамента, на решение США выйти из организации повлияла ее «антиизраильская предвзятость». Израиль и поддерживающая его часть американской политической элиты давно и резко критиковали ЮНЕСКО за такой подход, который особенно четко проявился именно в период работы Боковой.

Как указывает агентство Al-Ahram Al-Arabi, ЮНЕСКО «всегда была ареной столкновения и дискуссий по острым для арабов вопросам, в частности по статусу Иерусалима», который и Израиль, и Палестина считают своей столицей. Осенью 2011 года ЮНЕСКО приняла в свой состав частично признанную Палестинскую автономию. Тогда в начале октября на сессии исполкома ЮНЕСКО было принято решение вынести вопрос о принятии страны на голосование Генеральной конференции организации. Через несколько недель, 31 октября, за вступление Палестинской автономии проголосовали представители 107 стран — членов организации, в том числе и Россия. Делегаты 14 стран выступили против, еще 52 воздержались.

В тот же день США приняли решение отказаться в знак протеста против итогов голосования от ежегодных платежей в бюджет ООН. Они занимали первое место среди источников финансирования ЮНЕСКО: 22%, или $80 млн в год. Израиль в 2017 году также несколько раз понижал размер своих взносов в бюджет организации, угрожая прекратить их вовсе.

Мирный развод

За шесть лет долг США перед организацией достиг почти $500 млн. Решение Вашингтона является попыткой оптимизировать не только свои финансовые, но и политические издержки, пояснил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков. «В таком контексте это выглядит логичным продолжением линии президента Трампа на избавление от «лишних», по его мнению, обязательств в международных организациях», — добавил Сучков.

Освобождая себя от обязательств, США сохраняют свои права в ЮНЕСКО, поскольку остаются в статусе наблюдателя, пояснил РБК Алексей Борисов из МГИМО. Согласно заявлению Госдепартамента, США по-прежнему будут участвовать в программах по защите мирового наследия, свободы прессы, по продвижению научного сотрудничества и образования.

Для ЮНЕСКО выход США не связан с финансовыми издержками, поскольку агентство за несколько лет уже адаптировалось к отсутствию их взносов, отмечает Борисов. В целом, по его мнению, и для Вашингтона, и для ЮНЕСКО последствия ограничатся имиджевым ущербом. Вашингтон потеряет очередную трибуну для выступлений и возможность прямо влиять на решения в сфере культуры, а для ЮНЕСКО эффективность некоторых программ будет снижена, поскольку авторитет и влияние США «реально помогали решению вопросов».

ЮНЕСКО потребуется некоторое время на адаптацию, поскольку США — это крупная держава и член Совбеза ООН, добавляет Сучков.