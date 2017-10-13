Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,03 57,64 EUR Нал. 68,75 68,18 USD Бирж. 57,70 -0,14 EUR Бирж. 68,22 -0,35 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5447,39 +3,39 ММВБ 2094,96 -0,29% РТС 1143,96 +0,06% Brent 56,40 +0,00% DJIA 22841,01 -0,14% Nasdaq 6591,51 -0,18% FTSE 7556,24 +0,30%
На Mail.Ru торг уместен
Лента новостей
Постпред России назвал дату возможного возвращения голоса в ПАСЕ 03:04, Политика ЦБ признал незаконным списание комиссий с просроченных карточных счетов 02:39, Финансы Tesla объявила отзыв 11 тыс. автомобилей Model X 02:12, Технологии и медиа Минобороны отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии 01:53, Политика В Подмосковье загорелся торговый центр 01:36, Общество На Украине вступил в силу закон о 75% квоте для украинского языка на ТВ 01:16, Политика В Госдепе заявили о готовности вернуть России снятые с консульств флаги 01:14, Политика АP опубликовало запись кубинской «акустической атаки» на дипломатов США 00:38, Политика Арку Крымского моста подняли на проектную высоту 00:16, Технологии и медиа ЦБ позвал АСВ на помощь в санации «ФК Открытие» 00:08, Финансы Минобороны предупредило о более тысяче противоракет США к 2022 году 12 окт, 23:58, Политика СМИ узнали о предложении Бастрыкина опробовать критиков СК на Кадырове 12 окт, 23:54, Политика В центре Барселоны произошла массовая драка 12 окт, 23:34, Общество В Минобороны заявили о новых комплексах мгновенного глобального удара США 12 окт, 23:11, Политика Культурный отказ: что означает выход США из ЮНЕСКО 12 окт, 23:09, Политика СМИ сообщили о размещении РЖД евробондов на 15 млрд рублей 12 окт, 22:59, Бизнес Из-за урагана «Нейт» добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась на 19% 12 окт, 22:39, Экономика Повышение в «тяжелый регион»: кто стал новым псковским губернатором 12 окт, 22:38, Политика Группа Тинькофф Банка приобрела 55% в платежном сервисе CloudPayments 12 окт, 22:23, Бизнес В ФСБ рассказали о гостайне в деле сотрудников Роскомнадзора 12 окт, 22:21, Общество Делегации военных России отказали в визе США для поездки на брифинг в ООН 12 окт, 22:17, Политика Лавров заявил Тиллерсону о неприемлемости снятия флагов России в США 12 окт, 22:12, Политика Баскетболисты ЦСКА начали сезон в Евролиге с волевой победы 12 окт, 22:11, Спорт Встречавшаяся с сыном Трампа адвокат раскрыла свою роль в деле Браудера 12 окт, 21:42, Общество Венедиктов связал сюжет «России 24» об «Эхе Москвы» с Кремлем 12 окт, 21:33, Общество Тиньков назвал «платой за успех» сбои в работе своего банка 12 окт, 21:25, Финансы Андрей Турчак въехал в кабинет Сергея Неверова в офисе «Единой России» 12 окт, 21:19, Политика Bloomberg узнал о предложении США ограничить срок действия договора NAFTA 12 окт, 21:18, Политика
На Mail.Ru торг уместен
Газета № 174 (2671) (1310) Технологии и медиа, 12 окт, 17:14
0
На Mail.Ru торг уместен
Площадка Pandao пытается стать конкурентом AliExpress
Mail.Ru Group начала тестировать собственный маркетплейс Pandao, предлагающий доставку товаров напрямую от китайских поставщиков. Сегмент привлекает инвесторов высокими темпами роста трансграничной торговли и низкой конкуренцией
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В сентябре в России появилась новая площадка, торгующая товарами китайских производителей и поставщиков. Маркетплейс работает под брендом Pandao и расположен на сайтах pandao.ru и panda.store. В разделе  магазина «О нас» говорится, что «сервис Pandao.ru предоставлен ООО «Мэйл.Ру», и указаны реквизиты юридического лица, входящего в Mail.Ru Group, а также адрес штаб-квартиры интернет-холдинга в Москве. По данным сервиса регистрации доменов Ru-Center, домен pandao.ru со 2 сентября перешел от частного лица во владение Mail.Ru LLC.

На сайте представлено более 170 тыс. товаров из разных категорий: мужская и женская одежда и обувь, электроника, комплектующие для автомобилей, косметика, канцелярские принадлежности и др. Среди продавцов указаны оптовые поставщики из Китая — магазины TomTop, Chinabrends, Elenxs. Оплата товаров осуществляется с помощью банковских карт Visa и MasterCard и сервисов Apple Pay и Android Pay, доставка — «Почтой России».

Мобильные приложения Pandao для операционных систем Android и iOS уже появились в Google Play и App Store. По данным сервиса App Annie, на 12 октября приложение Pandao находится на 77-м месте в общем рейтинге приложений российского App Store и на девятом месте в категории «Покупки». В топе приложений Google Play Pandao занимает 43-е место, а в категории «Покупки» — восьмое место. Компания уже начала маркетинговые акции: в описании приложения в App Store говорится, что покупателям начисляют бонусные баллы за заказы, отзывы, рассказы о сервисе в соцсетях. В описании сервиса на его официальных страницах в соцсетях отмечается, что его преимуществом являются «низкие цены, хороший перевод и качественные фотографии».

Директор по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group Георгий Лобушкин от комментариев отказался.

Наплыв посылок

Маркетплейс — это агрегатор предложений разных продавцов. Самым популярным маркетплейсом в России сейчас является AliExpress, запущенный китайским холдингом Alibaba Group в 2010 году. По данным Mediascope, он находится на восьмом месте среди самых посещаемых сайтов в России, его ежемесячная аудитория составляет 22,5 млн человек. Второй самой популярной площадкой с китайскими товарами в России является JD.com, которая вышла на российский рынок в 2015 году. В отличие от AliExpress JD.com — не маркетплейс, а классический интернет-магазин с собственным складом и товарными запасами.

Объем всего рынка трансграничной торговли в России в 2017 году увеличится на 40% и составит примерно 420 млрд руб., количество почтовых отправлений — около 400 млн, прогнозирует Ассоциация компаний интернет-торговли. Россияне все чаще заказывают товары за рубежом — объем иностранных заказов за первое полугодие 2017 года увеличился на 49%, интернет-покупок на внутреннем рынке — на 8%. При этом 90% всех товарных отправлений из-за рубежа приходится на посылки из Китая, большинство из них — на AliExpress.

Желая развить успех на российском рынке, Alibaba Group в 2016 году открыла на AliExpress​ маркетплейс «Молл» с российскими товарами, а в 2017 году запустила в России собственный платежный сервис Alipay и новую площадку Tmall. В отличие от AliExpress Tmall предлагает товары среднего и высокого ценового сегмента, в том числе люксовые.

В России также есть ряд маркетплейсов, не делающих ставку на сотрудничество именно с китайскими поставщиками. С 2010 года работает «Яндекс.Маркет», свой маркетплейс по адресу Goods.ru запустил продавец электроники «М.Видео», похожий сервис под названием «Почтамаркет» есть у «Почты России».

Перспективы рынка маркетплейсов уже оценил Сбербанк, который в августе подписал с «Яндексом» соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет», в которое должен будет инвестировать 30 млрд руб.

Представитель AliExpress Антон Пантелеев от комментариев о Pandao отказался.

Подвинуть AliExpress​

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отмечает, что в 2015 году в Китае работало 11 тыс. маркетплейсов. «У нас в стране, чтобы посчитать маркетплейсы, хватит пальцев одной руки. У Mail.Ru Group богатые внутренние возможности, много дешевого трафика, поэтому хочется пожелать сервису всего самого лучшего. Нам нужна конкуренция, нужны новые игроки, чтобы работать над вовлеченностью покупателя в онлайн. Китайские поставщики не глупые, они не будут сотрудничать только с AliExpress, им нужны разные каналы дистрибуции», — говорит Иванов.

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

«Товары из Китая пользуются большим спросом, не зря же отечественные ретейлеры постоянно называют AliExpress угрозой своему бизнесу, поэтому мотивация Mail.Ru Group понятна — занять часть активно растущего рынка. Кроме того, если они интегрируют этот сервис в свои соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», то получат большую пользовательскую базу и смогут немного потеснить AliExpress», — говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Помешать реализации этих планов может намерение властей снизить порог беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, с нынешних €1000 до €20. Об этом предложении стало известно в конце сентября из пояснительной записки к проекту бюджета на 2018–2020 годы​. За счет этого правительство намерено резко повысить доходы бюджета от обложения таможенными пошлинами товаров, ввозимых физлицами для личного пользования: оно надеется собрать дополнительно 30 млрд руб. в 2018 году и по 60 млрд руб. в 2019 и 2020 годах. По мнению Александра Иванова, само предложение вряд ли будет принято. «Расходы на реализацию этой идеи, а именно на работу таможни, потребуются огромные, и выгода от этого будет значительно меньше, чем планируют чиновники», — говорит Иванов.​

Автор: Мария Коломыченко.
При участии: Анастасия Демидова.
Теги: интернет-магазины , AliExpress , «Яндекс.Маркет» , Mail.Ru Group
Материалы по теме
AliExpress привела в Россию крупнейший интернет-магазин Китая Бизнес
Сбербанк инвестирует 30 млрд руб. в «Яндекс.Маркет» Бизнес
AliExpress начал переговоры о развитии в России собственной сети Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав