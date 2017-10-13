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Армию оставят недовольной
Газета № 174 (2671) (1310) Политика, 12 окт, 01:55
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Армию оставят недовольной
Минфин будет повышать жалование военным на 4% в год
Минфин отказался от предложений Минобороны по увеличению окладов военных, решив индексировать их только на 4%. Такого повышения довольствия недостаточно, следует из заключения комитета Думы по обороне
Фото: Александр Натрускин / Reuters

Жалобы на жалованье

Комитет Госдумы по обороне счел недостаточным предложенный Минфином размер индексации денежного довольствия военнослужащих. Такой вывод следует из заключения (.doc) оборонного комитета на проект закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В бюджет следующих трех лет заложена индексация денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которое пять лет не индексировалось, сообщил 2 октября министр финансов Антон Силуанов. Из материалов (.doc) к проекту бюджета следует, что денежное довольствие военных и приравненных к ним силовиков будет индексироваться ежегодно на 4% — по прогнозной инфляции, как и зарплаты работников бюджетной сферы, федеральных госслужащих и парламентариев.

Жалованье военных не индексировалось с 2013 года, хотя по закону о денежном довольствии военнослужащих размеры окладов по воинским должностям и званиям должны ежегодно индексироваться с учетом инфляции, отмечает думский комитет под председательством Владимира Шаманова. «Мы действительно, может быть, даже где-то чересчур экономно подходили в этой части. Но сейчас мы, несмотря на все сложности, понимаем, что необходимо обеспечивать рост денежного содержания военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — сказал на прошлой неделе Силуанов (цитата по сайту Минфина).

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Однако общий уровень цен в стране за время, пока оклады военнослужащих не индексировались, поднялся на 46%, стоимость минимального набора продуктов питания выросла почти на 60%, подсчитали в комитете по обороне. Для того чтобы жалованье военнослужащих оставалось не ниже средних зарплат в ведущих отраслях экономики, Минобороны в ходе подготовки проекта федерального бюджета разработало и направило в Минфин два варианта расчетов по индексации денежного довольствия военнослужащих, утверждают авторы заключения, но эти предложения «не нашли своего отражения» в итоговом проекте бюджета. На сколько предлагало индексировать оклады военных Минобороны, в документе не говорится (РБК направил запрос в Минфин).

С учетом «важности выполняемых военнослужащими задач» нужно искать возможности перераспределения денег в бюджете на индексацию довольствия военнослужащих, считают члены комитета Шаманова и указывают, что это можно сделать ко второму чтению проекта бюджета в Думе.

Ждать нельзя индексировать

В отличие от данных по средним зарплатам отдельной статистики по среднему размеру воинского жалованья в России не публикуется. В 2014 году средний уровень денежного довольствия военнослужащих был на 10% выше среднего заработка в сфере нефте- и газодобычи и составлял 62 тыс. руб., сообщала замминистра обороны Татьяна Шевцова. В 2015 году средний уровень довольствия составил 62,2 тыс. руб., говорила Шевцова изданию «Красная звезда».

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В 2012 году президент Владимир Путин одним из майских указов постановил, чтобы денежное довольствие военнослужащих было не ниже средних зарплат в «ведущих отраслях экономики», к которым Росстат отнес ТЭК и финансовую сферу. В 2016 году, по данным Росстата, средняя зарплата в секторе добычи энергоносителей составляла 77,6 тыс. руб., а в финансах — 80,3 тыс.​

Несмотря на отсутствие индексации в течение пяти лет, сами военнослужащие на доходы не жалуются, отмечает источник РБК в военном ведомстве. Для них постоянно вводятся различные надбавки, пояснил собеседник РБК. «Например, существует ежемесячная надбавка за командование воинскими подразделениями и частями, также идет неплохая надбавка за физическую подготовку. Если ты сдаешь физподготовку на «отлично», то тебе ежемесячно причитается сверху около 80% оклада. Плюс ежегодное премирование за счет экономии бюджетных средств. Сэкономленные деньги распределяются военнослужащими в конце года. Можно получить неплохую премию — от нескольких десятков тысяч до сотни тысяч рублей», — рассказал источник РБК.

В октябре правительство снова предложило увеличить расходы на оборону — за счет снижения расходов на социальную политику, образование и медицину. Если поправки на 2017 год утвердит Дума, военный бюджет третий год подряд превысит 3 трлн руб. и составит 3,3% ВВП. Запланированное увеличение по 2017 году приходится на закрытую часть. В следующие три года Минфин рассчитывает ограничить расходы на национальную оборону уровнем порядка 2,8 трлн руб.

Авторы: Инна Сидоркова, Иван Ткачёв.
Теги: Минобороны , Минфин , индексация , денежное довольствие
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