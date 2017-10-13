Губернатор из салона красоты

Псковскую область возглавил Михаил Ведерников

Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. На его место он назначил замполпреда в СЗФО Михаила Ведерникова, который входил в кадровый резерв президента, рассказали РБК эксперты

Михаил Ведерников (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Человек из кадрового резерва

В четверг, 12 октября, президент Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Вместо него был назначен заместитель полпреда в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. С 25 сентября Турчак стал 11-м главой региона, покинувшим пост «по собственному желанию». По информации близких к Кремлю источников РБК, на этом осенняя ротация губернаторского корпуса завершена.

Как и предсказывали источники РБК, после ухода с губернаторского поста Турчак был переведен на пост и.о. секретаря генерального совета «Единой России», сменив Сергея Неверова. Сам Неверов 9 октября был избран лидером фракции «Единой России» вместо ушедшего на пост главы Дагестана Владимира Васильева.

Кто такой Михаил Ведерников Преемнику Турчака Михаилу Ведерникову 42 года. Он уроженец Выборга Ленинградской области, закончил Северо-Западный институт управления РАНХиГС. В начале 2000-х входил в руководство молодежной организации партии власти «Единство» — «Молодежное Единство». В 2000-х владел салоном красоты «Гарант» и фирмой «Термостат», параллельно избрался депутатом муниципального собрания Выборгского района Ленинградской области, затем прошел в городской совет Выборга. С 2006 по 2010 год возглавлял Общественную молодежную палату при областном парламенте. В 2010 году Ведерников переехал в Москву и в течение семи лет работал в администрации президента. С марта 2010 года он занимал пост советника департамента региональной политики управления президента по внутренней политике, с февраля 2012 года — начальника департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Зимой 2012 года был назначен заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, на этом посту работал с полпредами в СКФО Александром Хлопониным, Сергеем Меликовым и Олегом Белавенцеевым, а с февраля 2017 года занял должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова.

Для Ведерникова назначение главой Псковской области — повышение, сказал РБК политолог Константин Калачев. Место заместителя полпреда — не такой высокий пост, как может показаться, это зачастую исключительно работа с документами, говорит Калачев. «А теперь он получил целый регион и сможет показать свои навыки управления в действии. Чего стоит одна только работа с муниципалитетами», — пояснил политолог.

Назначение экс-замполпреда в регион нельзя назвать неожиданностью, он давно в кадровом резерве президента, сообщил РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. «Успешно показав себя на Кавказе, он был переведен на не менее ответственную должность в полпредство СЗФО. Его кандидатура не так давно рассматривалась и на должность руководителя Росмолодежи», — отметил он. В СКФО Ведерников курировал основную часть работы, говорит политолог Михаил Виноградов: «Он привел туда очень сильную команду. Также в этом округе, конфликтном и непростом, ему удалось со всеми группами интересов наладить нормальные отношения, так что он действительно сильный управленец».

Особых проблем в управлении Псковской областью у Ведерникова возникнуть не должно: у него многолетний управленческий опыт, считает политолог Ростислав Туровский. «Ведерников — управленец, который занимался внутренней политикой в качестве подчиненного, впервые получает возможность применить свои знания на практике в качестве губернатора — этим назначение интересно», — отметил он. Новому главе Псковской области предстоит серьезно поработать перед президентскими выборами «из-за протестного фона и сильной парламентской оппозиции» в регионе, считает политолог.

Депрессивный регион

Михаилу Ведерникову достался тяжелый регион, «в котором слишком много нерешенных предыдущим губернатором проблем», отмечает президент Центра политических технологий Игорь Бунин: «Очень депрессивный [регион], с сильной оппозицией, которая добивается неплохих успехов. Искали человека [на должность губернатора], который в чем-то даже политтехнолог».

Управлять Псковской областью и добиваться там заметных успехов сложно в первую очередь из-за отсутствия ресурсов и крупных предприятий, пояснил РБК Калачев. «В регионе нет ни алмазов, ни чернозема, ни даже хороших дорог, нужных для развития туризма, — отметил он. — Это ведет к депопуляции, бегству из области молодежи и общей депрессии». Из-за депрессивности региона у предыдущего его главы, Андрея Турчака, не было возможности проявить себя. По мнению Калачева, Турчак как руководитель был «крепким середняком», а низкое качество жизни в регионе вело к росту оппозиции и недовольству его правлением.

Владимир Путин и Андрей Турчак (Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

При Турчаке политическая атмосфера в регионе стала менее «турбулентной», более вялой и спокойной, считает Туровский. Тотальной зачистки элит и партий при Турчаке не было, он даже пытался выстроить партийный консенсус, уточняет Туровский. Отношения со всеми партиями у Турчака были более-менее ровными, при этом он смог закрепить высокие позиции «Единой России» в регионе, рассказал эксперт.

Итоги работы Андрея Турчака Андрей Турчак возглавил Псковскую область в феврале 2009 года. В 2010 и 2011 годах ВРП Псковской области рос более чем на 5%, но в 2012-м рост замедлился до 0,1%. В 2014 году экономика Псковской области сократилась на 0,5% (тогда как в среднем по стране был рост на 1,3%), в 2015 году — еще на 2%. В 2015 году ВРП области на душу населения составлял 204,7 тыс. руб. (при медианном показателе по стране 443,9 тыс. руб.). Это самый низкий показатель в СЗФО. На момент прихода Турчака госдолг области составлял 201,5 млн руб., по итогам 2016 года он достиг уже 14,8 млрд руб., или 98,5% от собственных доходов областного бюджета. По итогам 2016 года 19% населения в Псковской области жили за чертой бедности. Безработица в Псковской области в 2016 году была на уровне 6,7%. ​Среднедушевые доходы в 2016 году составили 22,06 тыс. руб. в месяц (последнее место среди десяти регионов СЗФО). Реальные денежные доходы населения за 2016 год сократились на 5,9% — сильнее, чем в среднем по СЗФО. Бюджет в 2016 году был исполнен с дефицитом 1,6 млрд руб., 39% доходов бюджета (10,2 млрд руб.) составляли «безвозмездные поступления» — дотации, субсидии и субвенции из федерального бюджета. В 2017 году согласно закону о бюджете области трансферт из федерального бюджета составит 36% доходов региона, в целом доходы области сократились до 25,4 млрд руб.

Оппозиция против варяга

Один из самых ярких представителей оппозиции в Псковской области — депутат областного собрания от «Яблока» Лев Шлосберг, который основал критически настроенную по отношению к власти газету «Псковская губерния». Шлосберг был членом Законодательного собрания с 2011 по 2015 год, после чего был лишен мандата. Формальным поводом для его исключения послужило участие в судебных разбирательствах: Шлосберг выступал в суде против включения в список «иностранных агентов» некоммерческой организации «Центр социального проектирования «Возрождение» (по закону депутат не может выступать в суде защитником и представителем по гражданскому делу). Однако сам Шлосберг в обращении через «Псковскую губернию» заявил, что мандата его лишили по инициативе Турчака и «его группы», которых беспокоили его коррупционные разоблачения. В 2016 году его вновь избрали депутатом областного Заксобрания от партии «Яблоко».

Комментируя отставку Турчака, Шлосберг заявил РБК, что за восемь лет, пока тот возглавлял Псковскую область, «он полностью рассыпал бюджет региона». «Худшего бюджетного положения в Псковской области не было никогда за всю ее постсоветскую историю. [Андрей Турчак] создал колоссальный, рекордный за всю историю региона государственный долг. Псковская область сейчас находится под особым контролем Минфина России как неблагополучный регион в бюджетном отношении», — пояснил Шлосберг.

Нового губернатора Псковской области Шлосберг назвал «не хозяйственным руководителем, не политиком, человеком для области новым». «Как и Турчак, он вышел из «Молодой гвардии» «Единой России». Это не отвечает потребностям Псковской области. Наш регион устал от варягов», — отметил Шлосберг.