Власти презентовали новый всероссийский конкурс для управленцев

Кремль запустил новый всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». Победителей будут готовить в том числе к госслужбе, среди их будущих наставников — Антон Вайно, Сергей Шойгу, Герман Греф и Эльвира Набиуллина

Сергей Шойгу (слева) и Антон Вайно (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Кремль ищет таланты

В среду, 11 октября, в Кремле первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции объявил о старте нового всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Этот проект, который будет действовать на постоянной основе, — прямое поручение Владимира Путина, подчеркнул Кириенко. О том, что перед администрацией президента поставлена задача организовать отбор кадров «на федеральном, общенациональном уровне», Путин сообщил 20 сентября на встрече с губернаторами, избранными в единый день голосования. «Мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Такая форма подбора очень хорошо себя зарекомендовала, она востребованна», — заявил президент, имея в виду новую систему отбора кадров, через которую прошли все новые главы субъектов.

Задача конкурса — поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны, сообщил Кириенко. За реализацию конкурса отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, которую возглавляет руководитель кремлевской администрации Антон Вайно. Оператором конкурса стала РАНХиГС, проводившая обучение управленцев, часть из которых впоследствии стали губернаторами.

С 11 октября начал работать сайт «Лидерыроссии.рф», где подать заявку на участие в конкурсе может любой россиянин в возрасте до 50 лет, сказал Кириенко. Единственное условие для участия — наличие руководящего опыта сроком не менее пяти лет. Для участников моложе 35 лет достаточно иметь двухлетний опыт работы на руководящем посту. При этом не имеет значения, в какой именно сфере работают потенциальные участники — это может быть как госслужба, так и негосударственный сектор, подчеркнул Кириенко.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 6 ноября. С 7 по 13 ноября пройдет онлайн-тестирование конкурсантов, с 24 ноября начнут проходить «очные» полуфиналы во всех федеральных округах. По их итогам планируется отобрать примерно 2400 участников (по 300 на федеральный округ). Финал конкурса пройдет в январе—феврале 2018 года в Москве. Конкурсантам предстоит принять участие в деловых играх и командных проектах, сообщил проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

После этого будут отобраны 300 лучших управленцев, которые получат по 1 млн руб. на персонально выбранную ими программу обучения.

Путин хочет омолодить элиту — в этом и есть главная цель конкурса, говорит политолог Евгений Минченко. Подобные конкурсы Кириенко уже проводил, когда был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, добавляет он. В частности, через аналогичный отбор в свое время прошел Дмитрий Овсянников, нынешний губернатор Севастополя, который принял участие в конкурсе «Кадровый резерв государственной службы-2001», проводившийся аппаратом Кириенко для замещения вакантных должностей главного федерального инспектора и федерального инспектора по Кировской области. Овсянников стал одним из семи победителей, был включен в государственный кадровый резерв и назначен федеральным инспектором по Кировской области, уточняет Минченко.

Омоложение губернаторского корпуса — одна из составляющих омоложения элиты, продолжает он. «В целом управленческих кадров у нас больше, чем нужно, но не хватает качественных», — констатировал Минченко.

Наставники из элиты

Оценивать участников будут лучшие HR-специалисты, сказал Сергей Кириенко. Каждый победитель конкурса получит персонального наставника, добавил он. В настоящее время в их предварительном списке наставников, который в дальнейшем будет расширяться, — Вайно, сам Кириенко, помощники президента Андрей Белоусов и Андрей Фурсенко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры обороны, иностранных дел, финансов, экономического развития, промышленности и торговли (Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Денис Мантуров), глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Также наставниками станут несколько губернаторов: Сергей Собянин (Москва), Антон Алиханов (Калининградская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Анатолий Артамонов (Калужская область), Рустам Минниханов (Татарстан).

Предполагается, что наставники будут лично встречаться с «подопечными», делиться с ними своим управленческим опытом, давать советы. У каждого наставника «под опекой» будут несколько человек.

Победители конкурса не смогут выбрать себе наставника. Наоборот, наставники будут выбирать конкурсантов, уточнил первый замглавы кремлевской администрации.

Видео: РБК

Власть взяла курс на обновление кадров за счет открытия социальных лифтов, это проявляется в том числе в последних назначениях в губернаторском корпусе — почти на все должности временно исполняющих глав субъектов во время последней ротации были назначены молодые управленцы, говорит политконсультант Константин Листратов. Проект «Лидеры России» — это ресурс, который решили задействовать, чтобы усилить управленческое звено как на госслужбе, так и в крупных корпорациях и компаниях, где нужны новые кадры, добавляет он. Отличительная черта конкурса — наличие института элитного наставничества. «Это означает, что привлечены крупнейшие потенциальные работодатели, которые лично будут отбирать для своих структур наиболее перспективные кадры», — уверен эксперт.

В наблюдательный совет конкурса, одной из задач которого будет рассмотрение возможных спорных ситуаций, вошли актер Сергей Безруков, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, директор Музея им. А.С. Пушкина Марина Лошак, гимнаст Алексей Немов, режиссер Павел Лунгин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главные редакторы «Независимой газеты» и «Комсомольской правды» Константин Ремчуков и Владимир Сунгоркин. Список набсовета еще будет расширяться, уточнил Кириенко.

Карьера без протекции

Задача конкурса в том, чтобы поддержать и продвигать способных управленцев не по принципу наличия статусных родственников или лоббистских возможностей, а «исключительно по их профессиональным и личностным качествам», подчеркнул первый замглавы администрации президента. «Надо, чтобы все понимали: никакой блат, связи и деньги тебе не помогут, — заверил Кириенко. — Чтобы было не так, как в анекдоте: «Может ли сын полковника стать генералом? — Нет, потому что у генерала есть свои дети».

При этом победа в конкурсе вовсе не означает, что участник будет назначен на ту или иную позицию на госслужбе, каждый финалист может и дальше оставаться работать в той сфере, где он работал до этого, объяснили участники пресс-конференции. Но за победителей вырастет конкуренция (среди различных структур), добавил Кириенко.

Если среди финалистов найдутся люди, которые захотят попасть в кадровый резерв госслужащих или принять участие в дальнейшем обучении управленцев, которое проводит и будет дальше проводить РАНХиГС, то это вполне возможно, заверил представитель Кремля.​