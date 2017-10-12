Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,13 57,78 EUR Нал. 68,85 68,30 USD Бирж. 57,84 -0,15 EUR Бирж. 68,57 +0,08 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 4807,07 -14,93 ММВБ 2101,07 +0,68% РТС 1143,32 +0,75% Brent 56,65 -0,04% DJIA 22872,89 +0,18% Nasdaq 6603,55 +0,25% FTSE 7533,81 -0,06%
Независимость на восемь секунд
Лента новостей
Сотрудников нью-йоркского ресторана уволили за «путинбургер» 02:55, Общество Посольство России заявило о сорванных флагах с торгпредства в Вашингтоне 02:18, Политика Депутата Украины — главу футбольной команды «Днепр-1» избили фанаты 02:07, Общество Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным 01:55, Политика Госдеп объяснил исчезновение флагов с российских дипломатических объектов 01:39, Политика Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек 01:36, Общество Румыния отказала в лицензии российскому каналу из-за угрозы пропаганды 01:09, Общество Россия увидела в углублении сотрудничества Грузии и НАТО угрозу 00:28, Политика Кудрин оценил влияние санкций на иностранные инвестиции 00:15, Финансы Минздрав разработал порядок оказания телемедицинской помощи 00:02, Общество Киев обвинил Будапешт в поддержке сепаратизма в Закарпатье 11 окт, 23:43, Политика МИД рассказал о «краже» флагов России с консульства в Сан-Франциско 11 окт, 23:11, Политика Самые дорогие мосты в мире 11 окт, 23:06, Общество  Учитель рассказал о встрече с владельцем отказавшихся от «Матильды» сетей 11 окт, 22:52, Общество Сервис 2ГИС удалил со своих карт адреса штабов Навального 11 окт, 22:42, Общество Российский миллиардер выставит на аукцион работу да Винчи за $100 млн 11 окт, 22:27, Общество Вайно, Шойгу и Греф подготовят кандидатов в управленцы 11 окт, 22:23, Политика Порошенко назвал условие проведения нового референдума в Крыму 11 окт, 22:15, Политика Пентагон ответил на заявления Москвы о срыве «мира» в Сирии из-за США 11 окт, 22:11, Политика Порошенко ответил на критику закона об образовании на четырех языках 11 окт, 22:02, Политика Посольство США прокомментировало идею сократить число сотрудников до 300 11 окт, 21:54, Политика Белых заявил о попытке спасти от следствия предполагаемого взяткодателя 11 окт, 21:49, Общество Автодорожную арку доставили в створ Крымского моста 11 окт, 21:43, Общество Сыгравшую в «Древе желания» актрису нашли мертвой в Тбилиси 11 окт, 21:38, Общество Стали известны подробности дела против сотрудников Роскомнадзора 11 окт, 21:33, Общество Власти Испании поставили Каталонии срок по вопросу о независимости 11 окт, 21:31, Политика Дмитрий Губерниев рассказал о новом конфликте с Мартеном Фуркадом 11 окт, 21:25, Спорт В Калининграде подожгли Rolls-Royce сооснователя входящей в «Дикси» сети 11 окт, 21:09, Общество
Независимость на восемь секунд
Газета № 173 (2670) (1210) 11 окт, 13:17
0
Независимость на восемь секунд
Как каталонцы отреагировали на решение правительства автономии
Власти Каталонии отложили решение о независимости, предложив Мадриду вступить в диалог. Мадрид осторожно согласился. Жители Барселоны эти события встретили сдержанно: многие ожидали большего
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Долгое ожидание

Заседание каталонского парламента, на котором предполагалось объявить о независимости региона, изначально было назначено на понедельник, 9 октября. Однако Конституционный суд Испании запретил его проводить по жалобе находящейся в меньшинстве в региональном парламенте Социалистической партии, выступающей против независимости.

Вечером в понедельник с речью выступила мэр Барселоны Ада Колау: она призвала Мадрид и Каталонию договориться. Испанское правительство во главе с премьер-министром Мариано Рахоем все дни после референдума повторяло одно и то же: никакого референдума не было, никакой независимости не будет, за объявление независимости в одностороннем порядке главу каталонского правительства (женералитата) Карлеса Пучдемона ждет тюрьма, а Каталонию — 155-я статья Конституции, дающая центральному правительству право на силовое решение конфликта. В воскресенье, 8 октября, в Барселоне прошла демонстрация за единую Испанию и против независимости Каталонии; она собрала, по некоторым оценкам, почти миллион человек.

Митинг «молчаливого большинства» в Барселоне собрал 1 млн. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Неудивительно, что утром 10 октября, в день, когда Карлес Пучдемон все-таки должен был объявить о каком-то решении относительно независимости Каталонии, в Барселоне было нервно. В небе летали полицейские вертолеты. Люди гуляли по городу в плащах из эстелады (неофициальный флаг каталонских земель, символ борьбы за независимость, от нынешнего флага Каталонии отличается белой пятиконечной звездой в синем треугольнике слева). Возле Триумфальной арки в ряд выстроились тракторы, украшенные флагами независимой Каталонии. Еще в начале октября фермеры на своей технике прибыли в Барселону, чтобы «защитить демократию и свободу» на фоне жестких действий испанской полиции, да так и не уехали​. Во всех кафе, барах, ресторанах города на многих языках мира речь шла только об одном: что же скажет уроженец Жироны Карлес Пучдемон?

Фото: Анастасия Юдицкая / РБК

Начало пленума было назначено на 18:00. По плану заседание открывалось речью Пучдемона, после которой парламент должен был проголосовать за или против предложенного главой правительства варианта. В центре города, на проспекте имени Луиса Компаньша, последнего президента Каталонии перед началом диктатуры Франсиско Франко (его арестовали в 1940 году и по приказу Франко расстреляли), были установлены два гигантских экрана с прямой трансляцией новостей из парламента. Возле них уже к четырем часам дня собрались сотни человек. Сам парламент находится в 500 м от экранов, в городском парке Цитадели, в этот вечер оцепленном полицией и закрытом для входа.

Президент женералитата Каталонии​ Карлес Пучдемон подписывает Декларацию о независимости (Фото: Albert Gea / Reuters)

К шести у экранов собрались многотысячные толпы. Студенты с пивом и бутербродами. Хорошо одетые женщины и мужчины средних лет. Мужчина с густой седой бородой и в розовой футболке с надписью: «Sense por!» («Без страха!»). Пожилые дамы с идеальным макияжем и дорогими сумками. Почти все — с флагами за независимость на плечах. А помимо них — десятки журналистов, фотографов и операторов. «Побит рекорд по числу аккредитованных на заседание парламента журналистов — больше 1 тыс. человек со всего мира», — сообщила с экрана репортер каталонского канала новостей «3–24».

«Осторожно, двери закрываются»: как проходит забастовка в Каталонии Еще 6 фото
Фотогалерея

Восемь секунд независимости

Собравшиеся начали аплодировать, призывая Пучдемона выйти и разрешить их сомнения. Однако тут случилось первое драматическое событие вторника, 10 октября: президент Каталонии запросил еще час на подготовку выступления. «Ну твою мать, а! Ну вы уже неделю решаете! Вам что, недостаточно было?! — раздался бас мужчины, стоявшего позади корреспондента РБК. — Тебе что там, Меркель звонит? Да пошла она в ж...пу, эта Меркель!»

Видео: Анастасия Юдицкая / РБК

Час у собравшихся прошел в догадках: почему отложили заседание? Чем-то недовольна выступающая за отделение партия «Кандидатура народного единства» (CUP)? Вмешались международные посредники? Но ровно в семь Карлес Пучдемон все-таки появился в зале заседаний парламента и начал речь. Его выступление было кратким пересказом событий, произошедших в Каталонии с 20 сентября, а также кратким экскурсом в историю. Президент женералитата много раз осудил полицейское насилие, упомянул Франко и подробно рассказал, сколько хорошего Каталония принесла Испании. Однако гораздо больше, чем о насилии и репрессиях, он говорил о любви каталонцев к демократии и диалогу, о мирной природе протестов и необходимости взаимопонимания. Глава правительства поблагодарил всех, кто вышел 8 октября на митинг за единую Испанию, а часть своей речи произнес на испанском языке.

Вдруг, ближе к концу выступления, Пучдемон заявил, что регион «заработал право на самоопределение», и продолжил: «Каталония будет независимым государством с республиканской формой правления!» Собравшиеся у экранов закричали от радости; у кого-то на глазах выступили слезы. «Не-за-ви-си-мость! ..» — начала скандировать толпа, и тут Пучдемон продолжил: «…Через несколько недель». Затем он пояснил, что дает Евросоюзу и Мадриду еще немного времени, чтобы все-таки начать диалог.

Фото: Manu Fernandez / AP

Толпа сникла, вся сконцентрированная на проспекте Луиса Компаньша энергия исчезла. Люди начали расходиться, не дослушав президента. «Я ожидал, что сегодня провозгласят независимость в одностороннем порядке», — говорит студент Хавьер Ривас в очереди на выход с проспекта. «Но я понимаю его призыв оставаться ответственными и идти к независимости сознательно. Это то, что он должен был сказать», — объясняет он. Риваса поддерживает и студентка факультета естественных наук Керальт: «Думаю, это будет лучший способ вновь продемонстрировать полную неспособность мадридского правительства действовать в ситуации политического кризиса. И надеюсь, это даст нам дополнительную международную поддержку».

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

Не все, однако, восприняли решение Пучдемона с такой стойкостью. Дизайнер Дидак Тудела Матеу был откровенно удивлен внезапной нерешительностью главы правительства. «Я думал, он скажет что-то более конкретное, — поясняет он. — Я думал, что будет объявлено о следующем шаге в сторону независимости. Мне кажется, сегодняшнее заявление несколько размывает процесс. Но зато да, оно позволяет сохранить ситуацию в мирном русле».

Чуть позже в тот же вечер Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, которая пока что не вступает в силу. Интернет сразу же наполнился сотнями шуток: от «независимости Шредингера» до появления Каталонии в статье на «Википедии» о «странах с самым коротким существованием». Время существования независимой Каталонии-2017 указано как восемь секунд: именно столько длилась драматическая пауза Пучдемона между словами «республика» и «несколько недель».

Шаткая независимость: как Каталония и Мадрид могут выйти из тупика
Политика

Ситуация осталась неизменной: Каталония призывает к диалогу и обещает в противном случае объявить о независимости в одностороннем порядке. «Я жду, что стороны договорятся и референдум будет проведен легально, с соблюдением всех формальностей, как это было в Шотландии. Если этого не будет, то что ж — отделение в одностороннем порядке», — надеется менеджер крупной международной компании Жуан Рамон Барба, предсказавший, каким будет заявление Пучдемона.

Выступление Карлеса Пучдемона (второй справа) в региональном парламенте Каталонии (Фото: Albert Gea / Reuters)

Одним из вариантов развития событий, как следует со слов Пучдемона, может быть возвращение к обсуждению Статута от 2006 года. В своей речи он уделил этому документу большое внимание. Статут — это, по сути, Конституция региона. Сейчас написанный в 2006 году документ действует в сильно измененном виде, так как Конституционный суд Испании отменил ряд важных для Каталонии статей. Ранее опрошенные РБК эксперты указывали, что Мадрид и Барселона могут вернуться к обсуждению Статута в том виде, в каком его хотела иметь Каталония: больше экономических преференций для региона, статус отдельной нации и независимые судебные институты.

Мадрид в замешательстве

В Мадриде считают, что высказанная Пучдемоном готовность к диалогу и намерение отложить провозглашение независимости входят в противоречие с подписанной им же декларацией о создании Каталонской республики. Утром в среду премьер-министр Испании Рахой заявил: они ждут объяснений от Барселоны, стали ли события 10 октября провозглашением независимости или нет. От этого, по словам Рахоя, зависят дальнейшие действия Мадрида, в частности запуск процедуры по 155-й статье Конституции.

Выступая позднее в испанском парламенте, премьер подчеркнул: нынешний политический кризис стал итогом долгих лет «безответственного поведения» лидеров Каталонии, которые «пытались заполнить нехватку легитимности поддержкой улицы». Теперь же, уверен Рахой, лишь возвращение диалога в правовое поле способно предотвратить экономический коллапс и социальное противостояние.

Премьер рассказал, что в 2012 году Каталония потребовала от него финансовых послаблений, «которые Испания на тот момент не потянула бы». Теперь Рахой аккуратно намекает на то, что готов к широкому диалогу, пообещав рассмотреть возможность финансовых и политических уступок. «Можно улучшить условия нашего сосуществования, можно даже пойти на реформу Конституции — главное при этом оставаться в рамках существующих правил», — заявил Рахой, отмечая, что одностороннее провозглашение независимости «нарушает все мыслимые нормы международного права».

Рахой возглавляет неустойчивое правительство меньшинства, опираясь лишь на фракцию Народной партии, которая имеет в испанском парламенте лишь 38% мандатов. Тем не менее после выступления премьера его слова поддержала и оппозиция. Например, депутат от социалистической ИСРП Маргарита Роблес отметила, что низкая явка на референдуме не позволяет активному меньшинству построить устойчивое отдельное государство, а само решение Барселоны провести голосование является грубым нарушением Статута. Подчеркивая необходимость политического, парламентского решения кризиса, Роблес анонсировала решение ИСРП создать межфракционную комиссию по реформе территориального устройства Испании. Принять участие в работе комиссии она пригласила и Рахоя, и Пучдемона.

Со своей стороны депутат Хуан Тарда от Левой республиканской партии Каталонии (сторонники каталонского сепаратизма в парламенте Испании) назвал «франкистскими» попытки любой ценой сохранить единство Испании. «Мы представляем свободных мужчин и женщин, которые имеют не просто право, а обязанность снять с себя кандалы идеологических предрассудков и груза истории», — заявил он, отмечая принципиальную готовность Каталонии к диалогу, «несмотря на возможное усиление правительственных репрессий».

Автор: Дарья Гаврилова для РБК.
При участии: Георгий Макаренко.
Теги: Испания , Каталония , независимость , Мариано Рахой , Карлес Пучдемон
Материалы по теме
Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости Политика
Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании Политика
Премьер Испании назвал «абсолютно» невозможным отделение Каталонии Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав