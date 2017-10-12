Независимость на восемь секунд

Как каталонцы отреагировали на решение правительства автономии

Власти Каталонии отложили решение о независимости, предложив Мадриду вступить в диалог. Мадрид осторожно согласился. Жители Барселоны эти события встретили сдержанно: многие ожидали большего

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Долгое ожидание

Заседание каталонского парламента, на котором предполагалось объявить о независимости региона, изначально было назначено на понедельник, 9 октября. Однако Конституционный суд Испании запретил его проводить по жалобе находящейся в меньшинстве в региональном парламенте Социалистической партии, выступающей против независимости.

Вечером в понедельник с речью выступила мэр Барселоны Ада Колау: она призвала Мадрид и Каталонию договориться. Испанское правительство во главе с премьер-министром Мариано Рахоем все дни после референдума повторяло одно и то же: никакого референдума не было, никакой независимости не будет, за объявление независимости в одностороннем порядке главу каталонского правительства (женералитата) Карлеса Пучдемона ждет тюрьма, а Каталонию — 155-я статья Конституции, дающая центральному правительству право на силовое решение конфликта. В воскресенье, 8 октября, в Барселоне прошла демонстрация за единую Испанию и против независимости Каталонии; она собрала, по некоторым оценкам, почти миллион человек.

Неудивительно, что утром 10 октября, в день, когда Карлес Пучдемон все-таки должен был объявить о каком-то решении относительно независимости Каталонии, в Барселоне было нервно. В небе летали полицейские вертолеты. Люди гуляли по городу в плащах из эстелады (неофициальный флаг каталонских земель, символ борьбы за независимость, от нынешнего флага Каталонии отличается белой пятиконечной звездой в синем треугольнике слева). Возле Триумфальной арки в ряд выстроились тракторы, украшенные флагами независимой Каталонии. Еще в начале октября фермеры на своей технике прибыли в Барселону, чтобы «защитить демократию и свободу» на фоне жестких действий испанской полиции, да так и не уехали​. Во всех кафе, барах, ресторанах города на многих языках мира речь шла только об одном: что же скажет уроженец Жироны Карлес Пучдемон?

Начало пленума было назначено на 18:00. По плану заседание открывалось речью Пучдемона, после которой парламент должен был проголосовать за или против предложенного главой правительства варианта. В центре города, на проспекте имени Луиса Компаньша, последнего президента Каталонии перед началом диктатуры Франсиско Франко (его арестовали в 1940 году и по приказу Франко расстреляли), были установлены два гигантских экрана с прямой трансляцией новостей из парламента. Возле них уже к четырем часам дня собрались сотни человек. Сам парламент находится в 500 м от экранов, в городском парке Цитадели, в этот вечер оцепленном полицией и закрытом для входа.

Президент женералитата Каталонии​ Карлес Пучдемон подписывает Декларацию о независимости (Фото: Albert Gea / Reuters)

К шести у экранов собрались многотысячные толпы. Студенты с пивом и бутербродами. Хорошо одетые женщины и мужчины средних лет. Мужчина с густой седой бородой и в розовой футболке с надписью: «Sense por!» («Без страха!»). Пожилые дамы с идеальным макияжем и дорогими сумками. Почти все — с флагами за независимость на плечах. А помимо них — десятки журналистов, фотографов и операторов. «Побит рекорд по числу аккредитованных на заседание парламента журналистов — больше 1 тыс. человек со всего мира», — сообщила с экрана репортер каталонского канала новостей «3–24».

Восемь секунд независимости

Собравшиеся начали аплодировать, призывая Пучдемона выйти и разрешить их сомнения. Однако тут случилось первое драматическое событие вторника, 10 октября: президент Каталонии запросил еще час на подготовку выступления. «Ну твою мать, а! Ну вы уже неделю решаете! Вам что, недостаточно было?! — раздался бас мужчины, стоявшего позади корреспондента РБК. — Тебе что там, Меркель звонит? Да пошла она в ж...пу, эта Меркель!»

Видео: Анастасия Юдицкая / РБК

Час у собравшихся прошел в догадках: почему отложили заседание? Чем-то недовольна выступающая за отделение партия «Кандидатура народного единства» (CUP)? Вмешались международные посредники? Но ровно в семь Карлес Пучдемон все-таки появился в зале заседаний парламента и начал речь. Его выступление было кратким пересказом событий, произошедших в Каталонии с 20 сентября, а также кратким экскурсом в историю. Президент женералитата много раз осудил полицейское насилие, упомянул Франко и подробно рассказал, сколько хорошего Каталония принесла Испании. Однако гораздо больше, чем о насилии и репрессиях, он говорил о любви каталонцев к демократии и диалогу, о мирной природе протестов и необходимости взаимопонимания. Глава правительства поблагодарил всех, кто вышел 8 октября на митинг за единую Испанию, а часть своей речи произнес на испанском языке.

Вдруг, ближе к концу выступления, Пучдемон заявил, что регион «заработал право на самоопределение», и продолжил: «Каталония будет независимым государством с республиканской формой правления!» Собравшиеся у экранов закричали от радости; у кого-то на глазах выступили слезы. «Не-за-ви-си-мость! ..» — начала скандировать толпа, и тут Пучдемон продолжил: «…Через несколько недель». Затем он пояснил, что дает Евросоюзу и Мадриду еще немного времени, чтобы все-таки начать диалог.

Фото: Manu Fernandez / AP

Толпа сникла, вся сконцентрированная на проспекте Луиса Компаньша энергия исчезла. Люди начали расходиться, не дослушав президента. «Я ожидал, что сегодня провозгласят независимость в одностороннем порядке», — говорит студент Хавьер Ривас в очереди на выход с проспекта. «Но я понимаю его призыв оставаться ответственными и идти к независимости сознательно. Это то, что он должен был сказать», — объясняет он. Риваса поддерживает и студентка факультета естественных наук Керальт: «Думаю, это будет лучший способ вновь продемонстрировать полную неспособность мадридского правительства действовать в ситуации политического кризиса. И надеюсь, это даст нам дополнительную международную поддержку».

Не все, однако, восприняли решение Пучдемона с такой стойкостью. Дизайнер Дидак Тудела Матеу был откровенно удивлен внезапной нерешительностью главы правительства. «Я думал, он скажет что-то более конкретное, — поясняет он. — Я думал, что будет объявлено о следующем шаге в сторону независимости. Мне кажется, сегодняшнее заявление несколько размывает процесс. Но зато да, оно позволяет сохранить ситуацию в мирном русле».

Чуть позже в тот же вечер Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, которая пока что не вступает в силу. Интернет сразу же наполнился сотнями шуток: от «независимости Шредингера» до появления Каталонии в статье на «Википедии» о «странах с самым коротким существованием». Время существования независимой Каталонии-2017 указано как восемь секунд: именно столько длилась драматическая пауза Пучдемона между словами «республика» и «несколько недель».

Ситуация осталась неизменной: Каталония призывает к диалогу и обещает в противном случае объявить о независимости в одностороннем порядке. «Я жду, что стороны договорятся и референдум будет проведен легально, с соблюдением всех формальностей, как это было в Шотландии. Если этого не будет, то что ж — отделение в одностороннем порядке», — надеется менеджер крупной международной компании Жуан Рамон Барба, предсказавший, каким будет заявление Пучдемона.

Выступление Карлеса Пучдемона (второй справа) в региональном парламенте Каталонии (Фото: Albert Gea / Reuters)

Одним из вариантов развития событий, как следует со слов Пучдемона, может быть возвращение к обсуждению Статута от 2006 года. В своей речи он уделил этому документу большое внимание. Статут — это, по сути, Конституция региона. Сейчас написанный в 2006 году документ действует в сильно измененном виде, так как Конституционный суд Испании отменил ряд важных для Каталонии статей. Ранее опрошенные РБК эксперты указывали, что Мадрид и Барселона могут вернуться к обсуждению Статута в том виде, в каком его хотела иметь Каталония: больше экономических преференций для региона, статус отдельной нации и независимые судебные институты.

Мадрид в замешательстве

В Мадриде считают, что высказанная Пучдемоном готовность к диалогу и намерение отложить провозглашение независимости входят в противоречие с подписанной им же декларацией о создании Каталонской республики. Утром в среду премьер-министр Испании Рахой заявил: они ждут объяснений от Барселоны, стали ли события 10 октября провозглашением независимости или нет. От этого, по словам Рахоя, зависят дальнейшие действия Мадрида, в частности запуск процедуры по 155-й статье Конституции.

Выступая позднее в испанском парламенте, премьер подчеркнул: нынешний политический кризис стал итогом долгих лет «безответственного поведения» лидеров Каталонии, которые «пытались заполнить нехватку легитимности поддержкой улицы». Теперь же, уверен Рахой, лишь возвращение диалога в правовое поле способно предотвратить экономический коллапс и социальное противостояние.

Премьер рассказал, что в 2012 году Каталония потребовала от него финансовых послаблений, «которые Испания на тот момент не потянула бы». Теперь Рахой аккуратно намекает на то, что готов к широкому диалогу, пообещав рассмотреть возможность финансовых и политических уступок. «Можно улучшить условия нашего сосуществования, можно даже пойти на реформу Конституции — главное при этом оставаться в рамках существующих правил», — заявил Рахой, отмечая, что одностороннее провозглашение независимости «нарушает все мыслимые нормы международного права».

Рахой возглавляет неустойчивое правительство меньшинства, опираясь лишь на фракцию Народной партии, которая имеет в испанском парламенте лишь 38% мандатов. Тем не менее после выступления премьера его слова поддержала и оппозиция. Например, депутат от социалистической ИСРП Маргарита Роблес отметила, что низкая явка на референдуме не позволяет активному меньшинству построить устойчивое отдельное государство, а само решение Барселоны провести голосование является грубым нарушением Статута. Подчеркивая необходимость политического, парламентского решения кризиса, Роблес анонсировала решение ИСРП создать межфракционную комиссию по реформе территориального устройства Испании. Принять участие в работе комиссии она пригласила и Рахоя, и Пучдемона.

Со своей стороны депутат Хуан Тарда от Левой республиканской партии Каталонии (сторонники каталонского сепаратизма в парламенте Испании) назвал «франкистскими» попытки любой ценой сохранить единство Испании. «Мы представляем свободных мужчин и женщин, которые имеют не просто право, а обязанность снять с себя кандалы идеологических предрассудков и груза истории», — заявил он, отмечая принципиальную готовность Каталонии к диалогу, «несмотря на возможное усиление правительственных репрессий».