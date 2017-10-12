Новые дотации старым адресатам

Минфин меняет методику поддержки регионов

Минфин со следующего года вновь меняет методику, по которой предоставляет дотации регионам на бюджетную обеспеченность. Но пятерка крупнейших получателей, от Дагестана до Чечни, не изменится и заберет себе 30% всех таких дотаций

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. ​Дотация региону составит 27 млрд руб. (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Тринадцать российских регионов из 85 получат ровно половину дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых Минфином на будущий год, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы. В общей сложности на этот вид дотаций регионам федеральный центр выделит в 2018 году 645,1 млрд руб. — на 5% больше, чем в 2017-м.

В прошлом году Минфин объявил, что меняет модель поддержки региональных бюджетов — было решено сократить выдачу бюджетных кредитов (а теперь от них и вовсе решено отказаться) и увеличить объем средств на предоставление дотаций. В сентябре этого года министр финансов Антон Силуанов также пояснял, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличатся в 2018 году на величину прироста того 1% налоговой базы по налогу на прибыль, который с 2017 года передан от регионов федеральному бюджету и распределяется между нуждающимися в поддержке субъектами.

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности растет последние шесть лет, говорит старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков, увеличение на 5% — это незначительный рост (в 2017 году объем дотаций вырос на 20%, в 2015-м — на 10,9%). «Помимо роста дотаций произошло их перераспределение между регионами. Соответственно, для тех регионов, у которых [на 2018 год] выросли дотации, суммарный рост составил 48 млрд руб. Как за счет 30 млрд руб., на которые общая сумма увеличилась, так и за счет 17,4 млрд руб., на которые были уменьшены дотации другим регионам», — подсчитал Шураков.

Кому пойдут дотации

Самым крупным получателем дотаций на выравнивание третий год подряд станет Дагестан — из федерального бюджета республика получит более 59 млрд руб., на 6,6 млрд руб. больше, чем в текущем году. А наибольший прирост по объему дотаций в 2018 году продемонстрирует Якутия — в следующем году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности на 7,3 млрд руб. больше и станет вторым по объему получателем этой дотации. Третья по величине дотация — более 39,3 млрд руб. — будет направлена в Камчатский край.

Эти регионы входят в число высокодотационных, у которых доля зависимости от федеральных трансфертов максимальна: доля федеральных дотаций в доходах их бюджетов превышает 40%, объясняет завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Также к высокодотационным относятся Алтайский край (в 2018 году дотация на выравнивание вырастет на 4,5 млрд руб., до 27,1 млрд), Чечня (дотация составит 27 млрд руб.), Крым (17,7 млрд руб.), Тыва (15,7 млрд руб.), Ингушетия (9,2 млрд руб.), Карачаево-Черкесия (9,1 млрд руб.). Доходы бюджета Чечни на 84% складываются из безвозмездных поступлений из федерального центра (дотации, субвенции, субсидии и прочие поступления), а доходы бюджета Крыма — на 67%, следует из уточненных законов о бюджетах на 2017 год двух республик.

В целом разрыв в бюджетной обеспеченности регионов таков, что первая пятерка самых дотируемых субъектов получит 30% всех дотаций на выравнивание в 2018 году.

Как считаются дотации

Объем дотации рассчитывается в зависимости от уровня финансовой обеспеченности на душу населения, объясняет Климанов, при этом учитываются два показателя — налоговый потенциал территории (сколько налогов генерируется, поступает в региональный бюджет) и удорожающий коэффициент, так называемый индекс бюджетных расходов. «На Камчатке и в Якутии — один из самых высоких удорожающих коэффициентов. Это происходит в силу того, что стандартный набор бюджетных услуг, который должен быть получен одним гражданином, в Якутии или на Камчатке будет стоить в разы дороже, чем в европейской части России», — говорит Климанов.

Объем дотаций Дагестану объясняется многочисленностью населения в республике, так как дотации рассчитываются по среднедушевому принципу и умножаются на число жителей. Еще одна причина — низкая бюджетная обеспеченность республики, добавляет Шураков. Это обусловлено низким уровнем налоговых и неналоговых доходов, которые способна генерировать экономика региона. «Порядка 72% поступлений по налогу на доходы физических лиц генерируются в бюджетных секторах экономики — госуправление, образование, здравоохранение. Существенную часть зарплат в данных секторах платит региональный бюджет», — говорит он.

Объем трансферта увеличится для 47 регионов, у 26 регионов объем дотаций сократится. Самое значительное сокращение дотации ждет Пермский край — на 2,6 млрд руб. Красноярский край получит меньше на 2,4 млрд, Челябинской области дотацию сократят на 1,4 млрд руб., Липецкой области — на 1,1 млрд. Снижение дотаций на 2018 год обусловлено улучшением состояния их экономик, считает Шураков, они в этом году получили больше доходов из-за роста цен на сырье. Все эти регионы в разное время бывали и регионами-донорами, то есть не получали дотации на выравнивание, указывает Климанов. «Это регионы с экономикой больших предприятий, они во многом могут зависеть от состояния отрасли и принципов учета доходов в этой отрасли для формирования налогового потенциала», — поясняет эксперт.

При этом 12 регионов в 2018 году не получат трансферт на выравнивание бюджетной обеспеченности вообще, как и в этом году. Это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Тюменская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Московская и Ленинградская области, Татарстан, а также Москва и Санкт-Петербург. Все они являются регионами-донорами и не получают дотации на выравнивание.

Новая методика

В 2018 году изменится и методика расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Методика меняется практически каждый год, указывает Шураков, нынешняя редакция станет уже 11-й. Но при этом состав регионов-лидеров по объему получаемых дотаций сильно не менялся уже лет пять, указывает он.

Во-первых, Минфин вводит 20-процентное ограничение на прирост дотаций каждому региону год к году. Во-вторых, согласно материалам Минфина, в формулу включается еще один элемент: объем дотации ставится в зависимость от коэффициента долговой нагрузки. В новой редакции методики значительно большее внимание уделяется долгу регионов и расходам на его обслуживание, указывает Шураков, Минфин таким образом пытается снизить долговую нагрузку на регионы. «Действительно, выплаты процентов для ряда регионов — существенная статья расходов регионального бюджета», — говорит он. Это же, по его мнению, является одной из причин роста дотаций отдельным регионам.

Нововведения, предложенные Минфином, дадут ведомству возможность более гибко подходить к расчетам объемов дотаций регионам, считает Климанов. «Это элемент некоего ручного управления. Минфин будет настаивать, что это тоже формула, но жесткая формула может привести к резким всплескам или падениям, ненужным для всей финансовой системы. Для этого введена третья составляющая, которая дает возможность гибче подойти к этой ситуации», — считает эксперт. Новая методика даст Минфину возможность маневра, чтобы избежать «проседаний» по дотациям из-за простого математического счета.

Другие дотации еще не распределены

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности являются наиболее формализованными и прозрачными среди всех федеральных трансфертов регионам. В бюджете также предусмотрены дотации на частичную компенсацию расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по майским указам, дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала и дотации на сбалансированность бюджетов отдельных регионов.

Дотации на балансировку региональных бюджетов на 2018 год предусматриваются в сумме 48,7 млрд руб., сообщил РБК первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Представленный в парламент проект бюджета не расшифровывает эти ассигнования, они будут распределены ко второму чтению бюджета. В действующей редакции бюджета на 2017 год такие дотации выделялись, в частности, Чечне, Крыму и Севастополю по отдельным, «именным» статьям расходов — эти регионы получили по ним дополнительно около 40 млрд руб. В проекте бюджета на 2018 год таких «именных» статей нет, говорит Ремезков, соответственно Чечне, Крыму и Севастополю отдельная от других регионов дотация на сбалансированность предоставляться не будет. Но, возможно, она будет включена в общую сумму дотаций на сбалансированность (48,7 млрд руб.). Пресс-служба Минфина не ответила на запрос РБК о распределении этих дотаций.

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