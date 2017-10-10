Выгорело одиннадцать миллиардов

Сколько потеряли собственник и арендаторы ТЦ «Синдика»

Потери владельцев сгоревшего в воскресенье торгцентра «Синдика» составляют минимум 5,5 млрд руб., потери нескольких сотен арендаторов — еще минимум 6 млрд руб. Новый ТЦ на месте сгоревшего будет построен через полтора года

Фото: Павел Волков для РБК

Все пропало

Пожар в строительном торговом центре «Синдика» на 65-м километре МКАД охватил 55 тыс. кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по Московской области. Возгорание было зафиксировано в воскресенье, 8 октября, около 15:00; открытое горение было ликвидировано только к семи утра понедельника, 9 октября. Торговый центр в результате выгорел полностью. В качестве одной из версий сейчас прорабатывается возможный взрыв газового баллона в одном из автомобилей на подземной автостоянке. По словам источника РБК в областном МЧС, незадолго до взрыва на стоянке прозвучал хлопок. Эту же информацию озвучил и источник в Центральном региональном центре МЧС. При этом о поджоге говорить пока рано, сказали собеседники РБК.

Торговый центр был построен в 2014 году на месте строительного рынка и принадлежит холдингу «Синдика», подконтрольному семье сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» занимает 191-е место с состоянием $500 млн).

«Синдика» в цифрах Общая площадь торгцентра «Синдика» составляла 131 тыс. кв. м, он занимал 14,8 га в деревне Раздоры Одинцовского района Московской области, свидетельствуют данные публичной кадастровой карты. Земля и сам комплекс принадлежали ООО «Синдика-О», говорится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 49% ООО «Синдика-О» принадлежит, по данным ЕГРЮЛ, Фатиме Каноковой, 21% — Артуру Карданову, совладельцу нескольких десятков структур, аффилированных с холдингом «Синдика». Оставшиеся 30% — у ООО «Инвест-Максима», ЗАО «Инвент-Проект» и зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Трумарк Эссетс Лтд».

Стоимость строительства здания торгцентра в 2014 году в самом холдинге «Синдика» оценивали в 5 млрд руб. Стоимость объекта накануне пожара могла равняться 5,5–6,5 млрд руб., полагают аналитики Knight Frank. В 2016 году выручка «Синдика-О» составила, согласно «СПАРК-Интерфаксу», 955,6 млн руб. Для сравнения: выручка по РСБУ ЗАО «Каширский двор», владельца трех одноименных строительных торгцентров в Москве общей площадью 146 тыс. кв. м, равнялась 506 млн руб.

Реальные доходы «Синдики» могли быть существенно выше. «Рынки и торговые центры «рыночного» типа считаются крайне высокодоходной сферой деятельности», — констатирует директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее сведениям, средние ставки аренды в «Синдике» находились на уровне от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. С учетом того что, по оценке Knight Frank, пригодными для аренды были только около 90 тыс. кв. м, ежегодная выручка рынка могла составлять от 1,6 млрд до 3,2 млрд руб. Получается, что собственники «Синдики» уже окупили по крайней мере значительную часть своих инвестиций в строительство.

Видео: РБК

Кто кому заплатит

Собственник сможет рассчитывать не более чем на 4,2 млрд руб. страховой выплаты, рассказали в «ВТБ Страховании», где была застрахована «Синдика». При этом договор страхования ТЦ «Синдика» с «ВТБ Страхованием» не покрывает убытки третьих лиц, отметил заместитель гендиректора «ВТБ Страхования» Алексей Володин. По его словам, выплате будет предшествовать экспертиза, которая может занять от трех до шести месяцев. «Наш реальный риск по ТЦ «Синдика» составляет €3 млн, остальная сумма перезастрахована у ведущих мировых страховщиков», — говорится в заявлении пресс-службы группы ВТБ, поступившем в РБК.

Потери арендаторов могут быть еще выше. Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил их в 8 млрд руб. Речь идет о розничных ценах, тогда как в оптовых потери могут быть около 6 млрд руб., добавил эксперт. По его словам, эта сумма подсчитана с учетом товара в торговых объектах и на складах, а также торгового оборудования и расходов на ремонтные работы. Всего в торгцентре было более 200 арендаторов, часть которых занимала несколько торговых точек, знает Бурмистров. В «Синдике» работало 876 магазинов, указано на сайте самого торгцентра. Все они специализировались на товарах для строительства и ремонта, мебели, предметах интерьера и т.п.

Вопрос денежных компенсаций арендаторам должен решаться с собственником торгового центра, заявил РБК министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. При этом пострадавшие арендаторы «Синдики» смогут переехать на другие строительные рынки Подмосковья, отметил он.

Администрация торгового центра поддерживает контакт с арендаторами, заявила, в свою очередь, руководитель пресс-службы торгцентра «Синдика» Джамиля Хагарова. Пока, по ее словам, говорить о каких-либо компенсациях преждевременно. При этом она пообещала, что владельцы «Синдики» «не оставят в беде» бывших арендаторов.

Арендаторам, которые хотели застраховать свой товар, было достаточно сложно это сделать, рассказали РБК опрошенные предприниматели. По их словам, этому мешала позиция администрации комплекса. «Страховщики требовали, к примеру, противопожарную изоляцию потолка, а делать ее запрещала администрация торгцентра», — рассказал РБК Сергей, менеджер магазина «Строй Альтернатива» (находился на первом этаже «Синдики»).

Арендатор может требовать с арендодателя компенсацию в том случае, если обязательство по соблюдению норм пожарной безопасности на арендуемое помещение лежит на арендодателе, объясняет партнер юрфирмы DS Law Ирина Медведская. Однако на данный момент нет данных о том, как регулировались эти отношения в ТЦ «Синдика». Иск о взыскании убытков может быть предъявлен как к арендодателю, так и к арендатору, если пожар возник по вине последнего, уточняет партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

Новый торговый центр на месте сгоревшего будет построен через 1,5 года, его площадь будет не меньше сгоревшего, уверяет Джамиля Хагарова. Размер инвестиций, как и понесенные убытки, она пока оценить не смогла.