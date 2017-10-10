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Газета № 171 (2668) (1010) Технологии и медиа, 09 окт, 14:03
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Спорт высоких развлечений
Почему «Матч ТВ» решили передать в управление сооснователю Comedy Club
«Газпром-Медиа» признал необходимость повысить операционную эффективность «Матч ТВ». Управлять убыточным спортивным вещателем будет головная компания другого субхолдинга, объединяющего все развлекательные каналы «Газпром-Медиа»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

​Новая модель управления

Принадлежащие холдингу «Газпром-Медиа» телеканал «Матч ТВ» и связанные с ним тематические спортивные каналы, составляющие субхолдинг «ГПМ Матч», будут переданы в управление другому субхолдингу «Газпром-Медиа» — «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГМП РТВ), сообщила РБК пресс-секретарь холдинга Ирина Осадчая. ГПМ РТВ возглавляет сооснователь Comedy Club Production Артур Джанибекян. Сейчас в этот субхолдинг входят ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «2х2» и две продюсерские студии — Comedy Club Production и «Гуд Стори Медиа».

Дмитрий Гранов покинет пост гендиректора ООО «ГПМ Матч», головной компании спортивного субхолдинга, и станет его исполнительным гендиректором. Модель управления спортивным эфирным каналом меняется, с тем чтобы, по словам Осадчей, «оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность». Как именно ГПМ РТВ будет оптимизировать бизнес-процессы «Матч ТВ», в «Газпром-Медиа» пока не конкретизируют. Новая команда должна еще войти в курс дела, отмечает представитель холдинга.

Миллиардные убытки

«Матч ТВ» начал вещание на частотах телеканала «Россия 2» в ноябре 2015 года. Для этого «Газпром-Медиа» купил у ВГТРК, владельца «России 2», за 9,4 млрд руб. специально созданное ООО «Национальный спортивный телеканал», на которое оформили вещательные лицензии. Сейчас на это юрлицо оформлен бизнес «Матч ТВ».

Только на покупку прав на спортивные трансляции для нового канала в 2016 году собирались потратить не менее 6,5 млрд руб., заявлял в преддверии запуска «Матч ТВ» гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко. Возможность транслировать три сезона Российской футбольной премьер-лиги (2015/16, 2016/17 и 2017/18) стоила холдингу около 4,8 млрд руб., сообщало отраслевое издание AdIndex со ссылкой на отчетность «НТВ Плюс».

В 2015 году выручка по РСБУ «Национального спортивного канала» составила, по данным «СПАРК-Интерфакса», почти 786 млн руб. при себестоимости всех работ 1,7 млрд руб. Убыток от основной деятельности достиг тогда 1,4 млрд руб., чистый убыток — 1,2 млрд руб.

За первый полный год работы «Матч ТВ» убытки только возросли. В 2016-м при выручке 13 млрд руб. себестоимость производства достигла почти 14,6 млрд руб. Убыток от основной деятельности превысил 2,9 млрд руб., чистый убыток — 1,7 млрд руб.

«Матч ТВ» получает субсидии из федерального бюджета на распространение аналогового сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Всего в 2017 году шесть вещателей (помимо «Матч ТВ» это также «Первый канал», НТВ, «ТВ Центр», «Карусель» и «Пятый канал») совокупно получили на эти цели 9,3 млрд руб., план на 2018 год — почти 9 млрд руб. Кроме того, в следующем году «Матч ТВ» может рассчитывать на 790 млн руб. субсидий на организацию в 2019-м трансляции зимней Универсиады в Красноярске, следует из проекта бюджета.

Третья попытка

К созданию «Матч ТВ» приложил руку Владимир Путин. В июне 2015 года на заседании Госсовета по развитию физической культуры и спорта президент заявил, что считает «целесообразным рассмотреть возможность создания общедоступного спортивного канала».

Предыдущий опыт создания такого же эфирного спортивного вещателя оказался неудачным. В январе 2002-го Владимир Путин на президиуме Госсовета по проблемам физкультуры и спорта также поручил создать национальный спортивный канал». И летом 2003-го ВГТРК запустила эфирный телеканал «Спорт». В госхолдинге рассчитывали, что в 2004–2005 годах вещатель выйдет на самоокупаемость. Однако большую аудиторию «Спорту» собрать не удалось.

Осенью 2009 года руководство ВГТРК признало, что права на трансляцию топовых событий типа чемпионатов мира и Европы по футболу дорожают, а в их отсутствие другие менее популярные соревнования не привлекают большого числа зрителей. С 2010 года на месте «Спорта» стала вещать «Россия 2». В ее сетке помимо спортивных трансляций появились художественные фильмы, сериалы и развлекательные передачи. При этом канал, как признавался менеджмент ВГТРК, все равно оставался убыточным.

Не смог создать спортивный эфирный канал и миллиардер Алишер Усманов. Принадлежавший ему 7ТВ начинал в середине 2000-х годов с трансляций футбола и хоккея, а к 2009-му показывал преимущественно соревнования по покеру, дартсу и бильярду и был убыточным проектом. «Построить полноценный спортивный канал без прав на трансляцию больших спортивных соревнований невозможно, а у нас доступа к таким правам не было», — объяснял Андрей Димитров, гендиректор холдинга ЮТВ, в который в 2009-м вошел 7ТВ.

В мире нет примеров коммерчески успешных общедоступных спортивных каналов, констатирует директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Спорт интересен все-таки достаточно узкой аудитории, поэтому такие каналы распространяются через кабельные сети и зарабатывают на абонентской плате, а общедоступные каналы транслируют лишь топ-события мирового масштаба, поясняет эксперт.

Зрители подвели

«Матч ТВ» избежит участи «Спорта» и 7ТВ, обещал в 2015-м менеджмент «Газпром-Медиа». Но по итогам 2016 года аудитория «Матч ТВ» была меньше, чем у «России 2» двумя годами ранее. В 2017 году канал пока также теряет зрителей. Целевая аудитория «Матч ТВ» (мужчины старше 18 лет) в январе—сентябре 2017 года равнялась, по данным Mediascope, в среднем 137 тыс. человек в месяц против 149 тыс. годом ранее. Именно контакты с этой аудиторией канал продает рекламодателям.

Пресс-секретарь «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая, тем не менее, довольна результатами «Матч ТВ»: в отсутствие крупных спортивных событий в этом году (в 2016-м был чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры) канал не показал «значительного снижения аудитории».

Среди всех эфирных телеканалов по размеру всей аудитории (зрители старше 4 лет) «Матч ТВ» по итогам девяти месяцев этого года занимает 14-е место — между «Россией 24» (13-е место) и телеканалом «Пятница» (15-е место). Общая аудитория «Матч ТВ» — в среднем 198 тыс. человек в месяц. Для сравнения: телеканал «Россия 1» (первое место) набирает более 1,4 млн человек в месяц, «Первый канал» (второе место) — 1,3 млн человек.

Головная компания развлекательного субхолдинга получила в управление «Матч ТВ» и связанные с ним тематические каналы, поскольку «ГПМ РТВ» уже показало «хорошие результаты», уточняет представитель «Газпром-Медиа».

Тем не менее ТНТ, флагманский канал развлекательного субхолдинга, уже больше года теряет зрителей. В январе—сентябре 2017 года целевая аудитория ТНТ (зрители 14–44 лет) составляла, по данным Mediascope, в среднем 392 тыс. человек в месяц, что на 13% меньше, чем годом ранее. ТНТ, как крупный вещатель, страдает из-за продолжающейся фрагментации аудитории, объясняет Осадчая, — тематические нишевые каналы отъедают аудиторию у крупных вещателей.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: телевидение , «Газпром-Медиа» , «Матч ТВ»
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