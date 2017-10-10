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Несменяемый: почему Тулеева не коснется волна «омоложения» губернаторов
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Несменяемый: почему Тулеева не коснется волна «омоложения» губернаторов
Газета № 171 (2668) (1010) 09 окт, 08:00
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Тулеев дождется президентских выборов
Губернатор Кемеровской области получил отсрочку до марта
Кремль решил оставить губернатора Амана Тулеева во главе Кемеровской области до марта 2018 года. Это условие политического и внутриэлитного баланса в регионе, рассказали источники РБК
Аман Тулеев (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Пока не уходит

В администрации президента принято решение оставить губернатора Кемеровской области Амана Тулеева во главе региона до марта 2018 года, до окончания выборов президента, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю.

Кремль не захотел нарушать сложившийся за время правления Тулеева расклад сил в регионе перед президентской кампанией, говорит один из собеседников РБК. Губернатор болен, но его нахождение во главе региона сохраняет политический и внутриэлитный баланс, поясняет он.

В ​мае 2017 года 73-летний глава Кемеровской области перенес операцию на позвоночнике, которая была проведена в Германии. С 11 июня Тулеев проходил постоперационную реабилитацию в кемеровской больнице, но затем был переведен в Москву. 12 августа Тулеев вернулся в Кемерово. 22 августа он вышел на работу, куда прибыл в инвалидной коляске.​

Уйти в отставку раньше марта 2018 года Тулеев может только в случае резкого ухудшения состояния здоровья, говорит один из близких к Кремлю источников РБК.

Даже при слабом здоровье он гарантированно обеспечит высокий процент голосования за Владимира Путина, добавляет другой источник РБК.

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Сам Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в выборах, но планы кампании в Кремле верстаются под него, ранее рассказывали собеседники РБК.

Решение по Тулееву будет приниматься после выборов президента, говорят оба собеседника РБК. После выборов его не оставят, а с почетом проводят на пенсию, в свою очередь, уверен один из собеседников РБК, близкий к Кремлю. Решать будут финансово-промышленные группы, предприятия которых представлены в регионе, и сам Тулеев в зависимости от того, сочтет ли он, что здоровье позволяет ему и дальше руководить регионом, спорит другой источник РБК. Путин с уважением относится к главе Кузбасса и будет ориентироваться на его мнение в этом вопросе, продолжает он.

В Кузбассе находится крупнейшая угольная шахта в России «Распадская», которая принадлежит Evraz Александра Абрамова, Александра Фролова и Романа Абрамовича. Добычу угля в регионе ведут также «Мечел» («Южный Кузбасс»), «Кузбассразрезуголь» (УГМК), СУЭК Андрея Мельниченко и Кузбасская топливная компания (КТК, контролирует Игорь Прокудин). Добыча угля в Кемеровской области в январе—августе 2017 года выросла на 7,6% и составила 159,5 млн т.

В августе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли Кремль заменить губернатора Кемеровской области, ответил отрицательно, добавив, что Тулеев — «это один из самых авторитетных российских губернаторов». «Все нормально. У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию», — сказал он.

Список преемников

В Кремле предварительно готов шорт-лист возможных сменщиков Тулеева, рассказали два других собеседника РБК, близких к Кремлю.

В их числе мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, говорит один из источников РБК. Кандидатуру Носова могут лоббировать московские власти, поясняет он. Мэр Нижнего Тагила считается потенциальным конкурентом близкому к столичным властям губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, и перевод Носова в другой субъект нейтрализовал бы эту угрозу, говорит собеседник РБК. В свою очередь, Дубровского, по словам источника, поддерживает внутриполитический блок Кремля.

Еще одна кандидатура — советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков, рассказывает другой близкий к администрации президента собеседник РБК. Кобяков в период с 1999 по 2005 год работал заместителем губернатора Кемеровской области, затем заместителем гендиректора Объединенной угольной компании «Южкузбассуголь». Он пользуется поддержкой главы кремлевской администрации Антона Вайно, уточняет источник РБК.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в числе претендентов на место Тулеева находятся Сергей Носов и депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Источники РБК, близкие к руководству региона, в свою очередь, называли главу Новокузнецка Сергея Кузнецова и первого заместителя Тулеева Владимира Чернова.

Аман Тулеев — один из трех оставшихся в России губернаторов, которые руководят регионами с 1990-х годов. Губернатор Кемеровский области находится во главе Кузбасса с 1997 года, губернатор Белгородской области Евгений Савченко — с 1993 года, губернатор Липецкой области Олег Королев — с 1998-го.

Кремль решил оставить Тулеева, потому что он имеет высокий рейтинг и способен обеспечить высокий результат на президентских выборах, считает политтехнолог Дмитрий Гусев. Власти не пошли на риск дестабилизации ситуации в сложном регионе в преддверии кампании, добавляет он.

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Феномен Тулеева в том, что он «играет в договорной матч с олигархами в регионе, но при этом ему удается сохранить имидж защитника народа». За это его и ценит федеральный центр, резюмирует эксперт.

В решении Кремля оставить Тулеева сыграли роль его авторитет, которым он пользуется на федеральном уровне, и нежелание власти демонстрировать новые подходы к кадровой политике на территории Кузбасса, считает политолог Михаил Виноградов. Кроме того, губернатору Кемеровской области дают время, чтобы он подготовил смену власти на комфортных для него условиях, добавляет эксперт.

«Тулеев — это «российский Лукашенко», который, как считается, защитил людей от социальных потрясений, создал у жителей региона ощущение социалистических завоеваний, хотя при этом он всегда был современным политиком», — резюмирует Виноградов.

Автор: Наталья Галимова.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Владимир Путин , Кемеровская область , Кузбасс , губернаторы , Аман Тулеев , Сергей Кириенко , Евгений Куйвашев , Борис Дубровский , Антон Вайно ...
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