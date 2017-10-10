Семейные ценности

Насколько доходны «династические» компании

Семейные компании в мире демонстрируют лучшую динамику по сравнению с компаниями с другой структурой акционеров. Почему это происходит и работает ли это правило в России

Фото: Тим Яржомбек для РБК

Семейственность и преемственность в бизнесе положительно влияют на финансовые результаты компаний и доходность вложений в их акции. К такому выводу пришли аналитики из швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse. Они проанализировали финансовые показатели тысячи компаний со всего мира, в которых основатели и их наследники владеют не менее 20% акций. По результатам исследования The CS Family 1000 доходность акций так называемых семейных компаний с 2006 по 2016 год составила 126%, что в два раза больше, чем средний уровень доходности акций компаний из глобального индекса MSCI AC World (включает ценные бумаги компаний с бирж 23 развитых стран. — РБК).

Аналитики швейцарского банка подчеркивают, что семейный бизнес показывает высокую доходность именно в долгосрочной перспективе, так как его владельцы в меньшей степени готовы рисковать и в большей степени ориентированы на сохранение дела для следующих поколений. Соответственно, покупать акции таких компаний опрошенные РБК эксперты предлагают консервативным инвесторам, намеревающимся разместить средства на срок от десяти лет. Примерно на таком отрезке акции семейных компаний смогут опередить своих несемейных конкурентов по среднегодовой доходности, полагают они.

В России не так много семейных компаний, акции которых можно свободно купить на бирже. Они появились после приватизации 1990-х годов, ценные бумаги некоторых вышли на биржу в 2000-х, поэтому инвестиционные консультанты не спешат давать рекомендации по российским семейным компаниям.

Вместе с экспертами РБК разбирался, почему бумаги семейных компаний в мире оказываются доходнее акций фирм с другими формами собственности и действует ли данное правило в России.

Почему семейные компании привлекательны

Семейные компании опережают своих несемейных конкурентов по рентабельности, окупаемости инвестиций, динамики выручки и EBITDA, говорится в докладе The CS Family 1000. Эксперты Credit Suisse объясняют это особенностями в подходе к финансовому управлению. Представители «династического» бизнеса больше внимания уделяют устойчивости баланса и стараются не прибегать лишний раз к заимствованиям у внешних источников, финансируя бизнес за счет собственных средств, в итоге соотношение чистой задолженности к EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации) в таких компаниях ниже средних на 20%. В результате они в меньшей степени, чем несемейные компании, зависят от колебания процентных ставок и легче переживают периоды рыночной нестабильности.

Фото: Michele Limina / Bloomberg

Решения в таких компаниях совет директоров принимает более оперативно, особенно если среди членов совета есть представитель семьи основателя или владельца. «Благодаря этому согласование между всеми акционерами происходит оперативнее. А чем быстрее, тем часто эффективнее», — говорит старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. В случае большой распыленности акций среди миноритарных акционеров процесс согласования по важным вопросам может затянуться, и из-за неопределенности стоимость бумаг компании может снизиться, поясняет эксперт. Впрочем, у такого типа управления возможны и минусы — оно может быть лишено объективности при принятии решений, предупреждает инвестиционный аналитик ИК «Велес Капитал» Алексей Адонин. По его мнению, чем больше независимых директоров в совете, тем будет лучше для управления компанией.

Немаловажным остается и человеческий фактор. «Семейная компания эффективна в том случае, когда собственник придает большое значение семейным традициям или продолжает их, если речь идет о втором и следующих поколениях», — говорит партнер Ernst & Young и руководитель группы услуг для частных клиентов в СНГ Антон Ионов, который исследует семейный бизнес в России. Владелец семейной компании относится к бизнесу не как к средству сиюминутного получения денег, а как к миссии и делу своей жизни и будущих поколений, отмечает эксперт.​

А что в России?

Отечественные портфельные управляющие полагают, что выводы швейцарских аналитиков по глобальному рынку не стоит торопиться применять к российской практике. «Семейные компании формировались на Западе столетиями, а наши компании не так давно существуют на рынке, чтобы можно было отработать и оценить влияние преемственности и семейных традиций на финансовые результаты бизнеса. Да и самой рыночной экономике чуть больше 20 лет», — говорит Богдан Зварич.

По данным Credit Suisse, средний возраст семейных компаний в развитых странах Европы составляет 80 лет, в США — 61 год, в Латинской Америке — 44 года, в Азии — 37 лет, а в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки — 30 лет.

Тем не менее в России существуют семейные компании. Аналитики Ernst & Young совместно с Центром семейного бизнеса при Университете Санкт-Галлена (Швейцария) выделили 12 предприятий в России, контрольный пакет акций которых или решающий голос в совете директоров принадлежит одной чете и акции девяти из них можно купить на бирже. Эти 12 российских компаний вошли в исследование 500 компаний со всего мира, где у семьи доля владения или количество голосов в совете директоров составляло более 32% для публичных компаний и 50% для непубличных. Из публичных семейных компаний в рейтинг E&Y попали «Русал», «Система», «Магнит», «Дикси Групп», «Северсталь», Трубная металлургическая компания (ТМК), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Мечел», из непубличных — «Т Плюс», «Стройгазмонтаж», СУЭК.

По данным авторов рейтинга, доля акций, принадлежащих одной семье, в этих компаниях составляет 40–100%. Все это принадлежит семьям известных миллиардеров — Дерипаски, Евтушенкова, Галицкого, Лисина, Мельниченко, Мордашова, Ротенбергов, Вексельберга, Зюзина, Пумпянского, Кесаева и Кациева.

Большинство российских семейных компаний из выборки представлены металлургическим сектором. С октября 2007 по октябрь 2017 года отраслевой индекс металлов и добычи Московской биржи вырос на 68%, и именно с ним рационально сравнивать динамику отдельных бумаг металлургических компаний. За десять лет курсовая стоимость акций НЛМК и ММК выросла на 37%, «Северстали» — на 53%. Акции ТМК за это время снизились на 77%. Бумаги «Мечела» и «Русала» вышли на рынок позже, чем десять лет назад, но их динамика оказалась в разы хуже динамики отраслевого индекса.

«Дикси» и «Магнит» представляют потребительский сектор. Соответствующий отраслевой индекс Московской биржи за десять лет поднялся в 2,2 раза. За этот же период акции компании «Дикси» потеряли около 7% своей стоимости. Акции «Магнита» за это же время выросли в 8,58 раза.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Акции АФК «Система» (контролирует активы из разных отраслей экономики) упали за десять лет на 65%. Индекс ММВБ вырос за это время примерно на 20%.

Таким образом, из девяти рассматриваемых бумаг рынок в целом (по индексу ММВБ) смогли переиграть бумаги лишь четырех компаний, а обыграть свой сектор (по отраслевым индексам Московской биржи) смогли только акции «Магнита».

Брать или не брать

Российские специалисты считают, что к ценным бумагам таких предприятий стоит присмотреться, но ни в коем случае не принимать решения об инвестициях в них лишь потому, что мировая статистика показывает привлекательную для инвестора доходность. По их мнению, стоит обращать внимание на личность самого владельца, его планы по передаче бизнеса родственникам, а также готовность последних принять и грамотно вести его. «У руля всех компаний, которые можно было бы отнести к этой категории, до сих пор стоят основатели, то есть еще первое поколение. Поэтому говорить о преемственности и ее последствиях пока не приходится», — говорит Богдан Зварич.