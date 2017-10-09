«Я больше отношусь кмеритократам»

Новый врио губернатора Орловской области коммунист Андрей Клычков рассказал РБК о возможном применении московского опыта, поставленных президентом задачах, памятниках Сталину и вероятности согласования митинга Алексея Навального

Андрей Клычков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В четверг, 5 октября, губернатор Орловской области Вадим Потомский подал в отставку «по собственному желанию». В тот же день президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона секретаря московск​ого горкома КПРФ Андрея Клычкова. На следующий день Клычков дал интервью РБК.

— Насколько неожиданным было для вас назначение, когда вы узнали о нем и от кого?

— В СМИ были разные кандидатуры, но совсем недавно прозвучало, что выбор пал на меня. Я понимаю, что это выбор и партийный, и администрации президента. Брошенный вызов означает доверие со стороны руководства страны.

— Какие еще фамилии были в шорт-листе кандидатов на Орловскую область?

— [Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Юрий] Афонин, [начальник оперуправления МВД России Анатолий] Якунин, [директор орловского филиала РАНХиГС Павел] Меркулов.

— То есть эти кандидатуры серьезно обсуждались, это не просто были слухи?

— Я не последняя инстанция, с кем это могло бы обсуждаться.

— Вся ваша политическая карьера была связана с Москвой, а для Орловской области вы «варяг». И это довольно тяжелый регион для управления, он считается социально депрессивным. Не опасаетесь, что може​т не получиться?

— Я все-таки из оппозиции, и вряд ли мне бы предложили хорошую жизнь для того, чтобы реализовать знания и желания в более комфортных условиях. Поэтому расцениваю это как тяжелый труд, обязательный путь, когда нужно доказать, что ты можешь. В Москве очень много положительного по сравнению с другими регионами, больше возможностей, в том числе аппаратных. Поэтому попытаюсь реализовать [столичный опыт], и, надеюсь, жители Орловской области поддержат меня в этом.

— С учетом того что Орловская область не самый благополучный регион, каковы будут ваши первые шаги, которые помогут поднять экономику, и что бы вы могли сделать, чего не сделал ваш предшественник [экс-губернатор Вадим Потомский]?

— Когда спрашивают в течение первых суток: что вы измените в экономике? — это вызывает улыбку. Те, кто сразу рассказывает о своих проектах, либо давно работают в регионе и детально изучили [его], либо говорят о далеких​​​​ от реальности проектах. Сейчас будет обсуждаться бюджет, нужно познакомиться с действующей командой, понять сложности предшественника, имеющиеся проблемы и успехи, тогда уже делать выводы. В следующий экономический год вряд ли нужны кардинальные изменения, чтобы не нарушить баланс в регионе. Поэтому все домыслы и разговоры о том, что я повезу свою команду, ​буду рубить шашкой с плеча — не про меня. Я хотел бы подойти к работе профессионально и спокойно, как и к людям, которые работают. Нужно ориентироваться на местных опытных управленцев, которые желают работать, и главным критерием здесь будет профессионализм.

— Вы с самим Потомским хорошо знакомы? Он уже давал вам какие-то советы по управлению регионом?

— Я с ним давно знаком. [С ним] было обсуждение этих перестановок, сложностей в Орле. До этого, чуть более года назад, я участвовал в Орловском экономическом форуме. Поэтому я не скажу, что не владею информацией. Мы с Вадимом Владимировичем и вчера, и позавчера разговаривали по телефону. Сегодня увидимся, обсудим, познакомимся с людьми и начнем планомерно двигаться.

— Что вы считаете основными причинами его отставки? Насколько давно эта отставка планировалась?

— Я не сторонник конспирологических версий. Он единственный, кто переместился по горизонтали из отставленных губернаторов. Потомский перешел на работу в администрацию президента [его назначили заместителем полпреда Центрального федерального округа]. Поскольку он не совсем уходит из региона, у меня будет возможность консультироваться с ним. Наш опыт взаимоотношений позволяет спокойно и объективно оценить плюсы и минусы, без шапкозакидательства.

Вадим Потомский (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

— Вы скорее политик, имеющий опыт победы в одномандатных округах и много лет проработавший в Москве, однако у вас нет административного опыта работы. Насколько вам в этом плане сложно будет стать управленцем, да еще управлять целым регионом? У вас есть люди, которые смогут из Москвы стать частью вашей команды в Орле?

— Я действительно, наверное, единственный из той команды назначенцев в регионы, кого вряд ли можно отнести к молодым технократам, к коим меня уже приписали. Я не отношусь к технократам, больше к меритократам [власти наиболее способных]. Больший акцент на профессионализм — это ключевое. Я не рассматриваю отсутствие опыта в исполнительной власти как проблему, ведь в московскую политику и хозяйство погружен достаточно глубоко. Вопрос моего политического и публичного происхождения — больше плюс, чем минус.

Да, на первых порах будут сложности с точки зрения выстраивания вертикали управления. Тяжело найти человека, который знает все. Если человек говорит, что он во всем разбирается, то у меня сразу вопросы к его компетенции. Нам нужно сложить знания людей, которые продолжат работать, и мои идеи, в том числе по публичной политике.

— У Потомского были серьезные конфликты с местной элитой, в частности с депутатом Облдумы Игорем Рыбаковым, не самые лучшие отношения с Егором Строевым, бывшим губернатором области. Как вы будете выстраивать отношения с региональными элитами, может быть, намечен план встреч с ними?

— Не совсем корректно говорить об этом до представления, пока всего лишь был указ президента. Завтра состоится представление, определимся по первоочередным шагам, встретимся с депутатами, силовиками и полпредством, договоримся по первым планам. И дальше будем спокойно двигаться. Я не собираюсь никуда бежать, сломя голову, пытаться показать в первую неделю результаты.

— Владимир Путин поставил вам конкретные задачи на новом посту в плане экономики, возможно, электоральных ожиданий от президентских выборов?

— С президентом разговаривали только о конкретных региональных аспектах, на которые нужно обратить внимание. Сейчас по-прежнему стоит задача и по [майским] указам президента, и по посланию президента. Будем пытаться реализовать их.

У нас [новых губернаторов] общая задача — создать благоприятные условия в нашей непростой экономической ситуации для жителей региона, посмотреть сложные моменты с точки зрения доходной части бюджета, администрирования проблемных направлений. В Орловской области сложность с долгами, на федеральном уровне обсуждается их реструктуризация. Есть вопрос изменения или перераспределения федеральных налоговых поступлений. Нам нужно их оценить в рамках бюджетного года, скорректировать бюджет, чтобы он не стал революционным, но был больше направлен на развитие экономики, социальной политики.

Сейчас для меня основная задача, помимо важного направления выстраивания отношений власти и общества, — экономическая составляющая. Без нее невозможно создавать рабочие места, повышать благосостояние, заниматься той же самой социалкой или ЖКХ. [Среди задач] привлечение инвестиций, создание рабочих мест, борьба с коррупцией, а я понимаю, что она там присутствует. Важно создать возможности для получения оперативной и объективной информации, работать над неотвратимостью наказания.

— У вас были амбиции баллотироваться в Москве, вы анонсировали это решение наравне с другими кандидатами. Не жаль отказываться от кампании, нет ощущения, что покинули своих избирателей, обманули их надежды?

— Наверное, эта претензия ко мне могла бы быть высказана, если бы это назначение произошло в период избирательной кампании. Я никуда из страны не уезжаю, нахожусь в Орловской области, получу дополнительный опыт. Попытаюсь доказать, что меня не зря поддерживали.

Что касается выборов в Москве, у меня нет задачи вернуться обратно в столицу во что бы то ни стало. Сначала надо показать результаты, дальше посмотрим.

— Некоторые аналитики говорят, что [мэр Москвы Сергей] Собянин избавился от одного из основных оппонентов на будущих выборах. Вы могли бы сказать, что КПРФ ослаблена в столице?

— Нет, конечно. Незаменимых людей не бывает. Многие аспекты были связаны с моей деятельностью, но у нас достойный набор и людей, и молодежи, и тех, кто может справиться. Да и я никуда не деваюсь, по мере возможности подключусь и к московской жизни.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

— Несколько лет назад в выступлении на Болотной площади вы от имени КПРФ заявили о непризнании выборов легитимными, необходимости объединения всех сил в борьбе против единороссов. По-вашему, на посту губернатора будет просто продолжать работать с теми политическими силами, что тогда выступали на площади? Вы со всеми готовы работать?

— Я готов работать со всеми силами, кто будет стараться искать совместные пути решения проблем в области. Для меня на сегодняшний день с точки зрения планов нет каких-то противоречий с любыми партиями, и я планирую встречаться и с региональными отделениями, с лидерами, депутатами. Сам находясь в меньшинстве и в оппозиции в Москве, я понимаю, что вопрос нехватки конструктивного диалога с властью — причина многих конфликтов и конфликтных ситуаций. Моя задача — уже с другой стороны на это взглянуть и постараться предложить для всех конструктивный диалог.

— Например, тот же Алексей Навальный допускал поддержку вас на выборах в Москве. Если он созовет в Орле крупный митинг в рамках своей президентской кампании, можно ожидать, что администрация его согласует?

— Посмотрим, все [должно быть] в рамках закона. Я думаю, даже cо своими однопартийцами, с которыми я планирую встретиться в Орловской области в ближайшее время, будем договариваться, что мы действуем в рамках правового поля. Даже несмотря на мою партийную принадлежность, от которой я не собираюсь отказываться, здесь не должно быть дополнительных преференций. Я не являюсь сторонником того, что критики и разных точек зрения не должно быть. Главное, чтобы они умели это обсуждать и договариваться.

— Один из ярких моментов правления Потомского — открытие памятника Ивану Грозному. А либеральная оппозиция критиковала вас за акцию «Гвоздики к могиле Сталина». Памятник Сталину в Орле не собираетесь ставить?

— Я по глупости посмотрел социальные сети, прочитал столько нового о себе, в том числе по поводу памятников. Самое главное, что сейчас нужно обсуждать, — как мы будем работать. Я свою точку зрения имею и вряд ли буду ее менять, в том числе в части партийной жизни и исторических аспектов. Но это моя точка зрения. Если какое-то решение для города, области будет приниматься, то его примут только в обсуждении с жителями. Уж точно не будет какой-то самодеятельности.

— Вы проходили специальный тренинг потенциальных кандидатов в главы регионов, организованный кремлевской администрацией. Какой опыт из этих семинаров вам пригодился, какие лекции больше всего запомнились? ​

— Я несколько раз участвовал в различных семинарах. Самый главный опыт — возможность взглянуть на происходящие процессы не с точки зрения констатации сегодняшней действительности, а с точки зрения учета и общероссийских, и общемировых тенденций. Речь идет о широком спектре тем, начиная от основных тенденций рынка труда, экономических возможностей до искусственного интеллекта, перехода на некую общую автоматизацию баз данных, упрощение процедуры взаимодействия [между населением и чиновниками]. Это было действительно интересно. В Москве многие эти технологии уже начинают внедряться. Появление того же МФЦ — московская идея, которая потом пошла в регионы, — первый флажочек, который важен для дальнейшего продвижения.

— Вы один из двух губернаторов-коммунистов, остальные в основном представляют «Единую Россию». Насколько вам тяжело будет работать с властью, будете разрываться между Компартией и партией власти?

— Я не пробовал еще. Посмотрим, как это будет.

— Нет ли опасений, что придется принимать какие-то решения скорее в пользу партии власти, исходя из вашего нового статуса?

— Мне тяжело предположить, как можно принять решение какое-то в пользу партии власти с точки зрения развития региона. Думаю, нам удастся вести совместную работу в интересах региона, а не в интересах какой-то структуры. Даже будучи членом КПРФ, я являюсь сторонником максимально объективного подхода. Я не собираюсь выходить из партии, отказываться от своей принадлежности и взглядов. Но я живой реальный человек, который находится в сегодняшнем мире и должен взаимодействовать со всеми, соотносить возможности и общую позицию. В рамках законов набор полномочий разделен на региональный и федеральный. Поэтому выстраивать отдельную систему мне вряд ли удастся, но попытаться извлечь максимальный результат для региона постараюсь. Будем и «Единую Россию» убеждать, что нужно что-то делать.