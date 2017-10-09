Сибиряк из Вологды

Главой Новосибирской области назначен Андрей Травников

Президент принял отставку главы Новосибирской области Владимира Городецкого. Уход Городецкого с поста был абсолютно ожидаем, заявили эксперты РБК, чего нельзя сказать о назначении на его место мэра Вологды Андрея Травникова

Андрей Травников (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

​​«Варяг» от «Северстали»

В пятницу, 6 октября, президент Владимир Путин отправил в отставку «по собственному желанию» губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Временно исполняющим обязанности главы назначен мэр Вологды Андрей Травников.

Накануне, 5 октября, Травников сообщил на своей странице в сети Facebook, что приехал в Москву, чтобы принять участие в энергетическом форуме. В августе 2017 года в интервью «РБК-Вологда» он говорил, что при решении о выборе места работы исходит из принципа, что жить надо там, где интересно работать. «Сегодня руководитель зачастую выбирает не место, где интересно жить, а где интересно работать. Вот и я свое решение принимал по такому же принципу», — сказал тогда Травников, объясняя согласие занять пост мэра Вологды.

Ранее он принял участие в специальном тренинге для потенциальных кандидатов в губернаторы, который РАНХиГС проводит в Сочи при поддержке администрации президента.​

Андрей Травников — выходец из Череповца Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов», позднее прошел программу подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в РАНХиГС. В его трудовой биографии — 20 лет работы в структурах «Северстали». С 1992 по 2006 год он работал на Череповецком металлургическом комбинате, сейчас принадлежащем корпорации. В 2006–2010 годах был гендиректором ООО «Электроремонт» (также входит в «Северсталь»). Позже Травников был назначен первым заммэра Череповца, занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области, а с 2014 года — замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Депутаты Вологодской гордумы в 2016 году избрали Травникова мэром города. Владимир Путин и Андрей Травников (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

«Андрей Травников — коренной череповчанин; как многие череповчане, окончил Череповецкий государственный университет, пошел работать на Череповецкий меткомбинат. Там он проявил себя как исключительно добросовестный работник, умелый руководитель, умел сплачивать и мотивировать людей для решения общих задач», — сказал РБК один из руководителей компании «Северсталь». Cобеседник РБК отметил, что новый глава Новосибирской области проявлял «работоспособность, дельность и открытость для диалога» и на посту замполпреда Северо-Западного федерального округа.

Для региона назначение стало «абсолютным шоком», рассказал РБК бывший замгубернатора Новосибирской области Виктор Козодой. «Мы можем по этому поводу только петь песню «В Вологде — где?», — иронизирует он. — Про Травникова ничего не известно, в кулуарах его кандидатура не обсуждалась». Выбор именно Травникова откровенно непонятен, согласен политконсультант Дмитрий Фетисов. «Он считался неплохим управленцем в бизнесе, но абсолютно никак не проявил себя ни в полпредстве СЗФО, ни в качестве мэра Вологды. При этом он не знаком с регионом и будет негативно встречен новосибирцами и местными элитами, которые очень неодобрительно относятся к «варягам», — рассуждает эксперт.

Травников для этого региона является «абсолютным варягом», и у него наверняка будут проблемы с выстраиванием губернаторского имиджа, считает вице-президент Центра политических исследований Ростислав Туровский. Назначение Травникова, по мнению Туровского, связано с тем, что в Новосибирской области не смогли найти достойного преемника для Городецкого​. Часть областной элиты «старая, уходящая, как сам Городецкий, а часть мелковата для крупных должностей». Травникова эксперт назвал «стопроцентной фигурой «Северстали». «Эта компания контролирует всю Вологодскую область, но ее интересы в Новосибирской, мягко говоря, неочевидны», — подчеркнул политолог.

Средний губернатор

Владимир Городецкий был назначен врио губернатора Новосибирской области в марте 2014 года, после отставки (в связи с утратой доверия) предыдущего главы региона Василия Юрченко. На выборах 2014 года Городецкий набрал 65%. Городецкий с 2000 года 13 лет возглавлял Новосибирск, затем занимал пост вице-губернатора. Он считался человеком, близким к Виктору Толоконскому, с 2000 по 2010 год возглавлявшему область, а затем ушедшему в сибирское полпредство.

В отличие от назначения Травникова отставка Городецкого ни для кого не стала сюрпризом. После начала осенней ротации губернаторов политологи из «Минченко Консалтинг» и из АПЭК включили его в список глав регионов «на вылет».

Местные эксперты ожидали отставки Городецкого с конца лета, рассказал РБК Козодой после скандала с Тогучинским лесопромышленным комбинатом. Однако главной проблемой Городецкого были не коррупционные скандалы с участием его министров, а конфликты с региональными элитами и протесты в Новосибирской области, считает эксперт. «Протестные выступления начались в Новосибирске зимой 2017 года после решения об увеличении тарифов ЖКХ на 15%, прошли митинги и пикеты разных групп. Новосибирск начал ходить на митинги, как на работу», — пояснил Козодой.

Именно при Городецком единороссы потерпели поражение в 2014 году на выборах мэра Новосибирска, проиграв коммунисту Анатолию Локотю. Конфликт с коммунистом не прибавил губернатору популярности, убежден политолог Андрей Колядин. «Его отставка продолжает тенденцию смены глав регионов, где есть проблемы с местными элитами», — заключил политолог.

Политконсультант Фетисов назвал Городецкого «средним губернатором», который неплохо понимал задачи федерального центра, пытался активно работать над улучшением инвестклимата, но не обладал сильной командой. Особых претензий к нему у Кремля не было, поэтому основной причиной отставки, скорее всего, стал его возраст, считает эксперт.