Законопроект о реинтеграции Донбасса прошел Раду

Парламент Украины с драками и спорами все-таки одобрил в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Оттуда изъято положение о выполнении минских соглашений, однако это не означает отказа Киева от переговоров

Потасовка между депутатами Рады (Фото: Алексей Чумаченко / ukrafoto)

Принятие с боем

Парламент Украины 6 октября, на второй день обсуждения, одобрил два президентских законопроекта: о продлении на год закона об особенностях местного самоуправления на не контролируемых Киевом территориях Донбасса и об особенностях политики по обеспечению суверенитета Украины на этих территориях.

Видео: Роман Кравець / YouTube

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят сроком на три года в октябре 2014 года. Принять его Украина должна была в соответствии с минскими соглашениями. Он должен был создать условия для мирной реинтеграции самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в состав Украины, предоставив оппонентам Киева иммунитет от уголовного преследования, сохранив на их территориях народные милиции, привычную языковую среду и наделив правом заключать соглашения о торговле с другими странами. «Закон не проработал ни одного дня», — заметил, выступая в Раде 6 октября, лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко. Не были выполнены другие положения минских соглашений, которые должны были создать условия для его применения. Продление закона о местном самоуправлении вызвало недовольство части парламентариев, однако он был принят сразу во всех чтениях: «за» проголосовали 229 депутатов (при 226 необходимых).

Основное недовольство депутатов вызвал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», разработку которого и согласование с западными партнерами Киев вел все лето.

Во внесенном президентом Украины Петром Порошенко законопроекте Россия названа агрессором, а территории ДНР и ЛНР — временно оккупированными ею. Противостоя агрессору, Украина имеет право на самооборону в соответствии с уставом ООН, говорится в законопроекте. Если с весны 2014 года Украина вела в Донбассе антитеррористическую операцию, то с принятием законопроекта все полномочия перейдут к вооруженным силам и будет создан объединенный штаб. Седьмая статья поданного президентом документа указывала, что исполнение минских соглашений является приоритетной задачей.

Она и вызвала наибольшую критику в парламенте. Законопроект предлагает узаконить антиконституционные минские соглашения, которые были написаны под диктовку Кремля, негодовал с трибуны в Раде 5 октября депутат «Свободы» Андрей Ильенко. Представитель оппозиционной «Батькивщины» Сергей Соболев тогда же назвал пункт о минских соглашениях верхом цинизма, так как они позволят узаконить особые условия для «кремлевских марионеток». Активнее всех протестовали депутаты оппозиционной «Самопомощи», в итоге они заблокировали трибуну, на этом рабочий день украинского парламента 5 октября закончился. В документе не указан срок начала оккупации (что важно в случае подачи исков в международные суды)​​, торговлю с Донбассом надо законом запретить (согласно документу параметры торговли должен определить начальник объединенного штаба), минские соглашения выполнять нельзя, объяснял позицию фракции депутат Егор Соболев.

Егор Соболев (в центре) (Фото: Алексей Чумаченко / ukrafoto)

Требование изъять пункт о минских соглашениях поддержала часть депутатов «Блока Петра Порошенко» и партнер фракции по правящей коалиции «Народный фронт». В итоге проект документа был скорректирован еще 5 октября — из него исчезли обязательства по Минску. В такой редакции он и был принят в первом чтении утром 6 октября. «За» проголосовали 233 депутата из 335 голосовавших. 114 голосов дала БПП (всего во фракции 138), 71 — депутаты «Народного фронта» (всего 81). Ни одного голоса не дали «Батькивщина», «Оппозиционный блок», «Самопомощь», группа партии «Возрождение». Прохождение законопроекта обеспечили внефракционные депутаты и часть фракции Радикальной партии Олега Ляшко, который в пятницу утром говорил, что не даст голоса в поддержку закона.

Под конец голосования депутат «Самопомощи» Семен Семенченко бросил в сессионном зале дымовую шашку. Работа над законопроектом продолжится на сессии Рады, открывающейся 17 октября.

Видео: alexrbchn / Twitter

Двойная игра продолжится

Президент Порошенко приезжал в парламент 5 октября, после того как депутаты сорвали работу, чтобы убедить Раду в необходимости принять документ. 6 октября он приветствовал прохождение закона в первом чтении в специальном обращении к народу. «Мы фиксируем право на самооборону согласно статье 51 устава ООН. Это еще более укрепляет правовую базу для применения вооруженных сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия», — заявил Порошенко (цитата по сайту президента). Однако ключевым, по его словам, остается мирный политико-дипломатический путь урегулирования.

Украина не первый год просит США начать поставки летальных вооружений, но Вашингтон пока решение об этом не принял. Ранее эксперты говорили РБК, что поставки оружия из США зависят не от украинского законодательства, а от политической воли президента США Дональда Трампа и его окружения.

Представители России, ЛНР и ДНР осудили проект документа сразу после его подачи, указывая на то, что Россия не может считаться агрессором, так как в минских соглашениях не определена как сторона конфликта, а является их гарантом. Под этими соглашениями стоит подпись президента Украины, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам законопроект, по словам Пескова, носит «декларативный характер».

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Признание Киевом на законодательном уровне России «агрессором» создает дополнительные препятствия для мирного процесса, заявил «РИА Новости» представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

Упоминание минских соглашений было исключено, чтобы достичь компромисса в Раде, но это приведет к продолжению Украиной двойной игры: с одной стороны, Киев заявляет о своей приверженности минским соглашениям, а с другой — украинские власти оставляют для себя возможность либо вообще снять с себя обязательства по их выполнению, либо закрепить такую интерпретацию, которая прямо противоречит подписанным документам, что сейчас и происходит, говорит замдиректора российского Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Исключение минских соглашений из законопроекта является поражением Порошенко, потому что Берлин, Париж и Вашингтон требовали более четкого их закрепления в украинском законодательстве, а он не выполнил своих обязательств, указывает Игнатов. У западных партнеров не остается другого выхода, кроме как изобразить прохождение законопроекта как победу украинских властей, поскольку Запад стал заложником, увязав мирный процесс с фигурой Порошенко, полагает эксперт.

Отсутствие упоминания минских соглашений — больше технический, чем политический момент. Это не исключает их выполнение Киевом, так как в самом законопроекте есть отсылка к резолюции СБ ООН от 17 февраля 2015 года, где прописано обязательство всех сторон конфликта выполнять минские соглашения, объясняет политолог, доктор исторических наук Елена Галкина. «Украина не может не действовать в рамках международного правового поля», — отмечает Галкина. Эксперт указывает, что продление закона от 2014 года как раз дает возможность продолжить диалог в рамках минских соглашений и урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Минские соглашение существуют параллельно — они никак не связаны с этим законопроектом, уверен украинский эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров. «Законопроект направлен на улучшение политико-правовой ситуации на Донбассе. Это внутренний во многом акт, никак не международный», — говорит Бузаров. Бузаров отмечает, что в партии украинского президента прекрасно понимали, что фракция «Народный фронт» никогда не согласится на включение пункта с упоминанием минских соглашений в законопроект, а наличие или отсутствие упоминания о них не является принципиальным и не отменяет сами соглашения.

Позиция России определится после консультаций со странами «нормандской четверки» (помимо Украины и России в нее входят Германия и Франция) и США, говорит Игнатов. Ближайшие консультации пройдут уже 7 октября: помощник российского президента Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США встретятся в Сербии.