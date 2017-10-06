Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,55 EUR Нал. 67,94 67,33 USD Бирж. 57,70 +0,01 EUR Бирж. 67,52 -0,30 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,00 ММВБ 2088,32 +0,54% РТС 1144,05 +0,61% Brent 56,90 -0,16% DJIA 22775,39 +0,50% Nasdaq 6585,36 +0,78% FTSE 7507,99 +0,54%
Смартфон на службе закона
Лента новостей
В США выразили «обеспокоенность» планами Эр-Рияда купить у Москвы С-400 02:37, Политика За неделю у границ России заметили 17 иностранных самолетов-разведчиков 02:34, Политика Минтранс заявил о передаче части маршрутов «ВИМ-Авиа» другим компаниям 02:02, Общество Суд отказался запрещать использовать данные заемщиков из «ВКонтакте» 01:37, Технологии и медиа В Саудовской Аравии спецслужбы разгромили готовившую теракт ячейку ИГ 01:26, Политика В Amnesty заявили о нарушениях при обысках у работников «Открытой России» 00:49, Политика Минобороны заявило о сокращении занятой ИГ территории до 10% в Сирии 00:41, Политика Фридман рассказал о приобретенной на первые заработанные деньги покупке 00:11, Бизнес Суд вновь арестовал главу штаба Навального на 20 суток 00:10, Политика СМИ рассказали о намерении Трампа аннулировать «ядерную сделку» с Ираном 05 окт, 23:51, Политика WSJ рассказала о похищении российскими хакерами данных АНБ 05 окт, 23:14, Политика Пятизвездочный визит: почему саудовский король решил приехать в Москву 05 окт, 23:06, Политика СКР возбудил уголовное дело после гибели четырех рабочих в пожаре на НПЗ 05 окт, 22:33, Общество Компания Фридмана купит половину месторождения в Мексике за $404 млн 05 окт, 22:19, Бизнес Арест главы Олимпийского комитета Бразилии связали с 16 слитками золота 05 окт, 22:14, Общество В Госдуме рассказали о казни второго попавшего в Сирии в плен казака 05 окт, 22:03, Политика Путин поддержал увеличение прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения 05 окт, 21:57, Политика В полиции Украины рассказали о подготовке покушения на Авакова 05 окт, 21:56, Политика Главу УИК оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку вброса на выборах 05 окт, 21:52, Общество Правительство ограничит риски ВЭБа и АИЖК 05 окт, 21:36, Финансы Задержали второго подозреваемого по делу об обрушении трапа в Пулково 05 окт, 21:31, Общество МИД осудил осквернение памятника советским воинам в Польше 05 окт, 21:19, Общество Левандовски побил рекорд Роналду в отборочном цикле чемпионата мира 05 окт, 21:14, Спорт Путин назвал главное действующее лицо в истории России 05 окт, 21:04, Политика США заявили об исходящих от России и Китая угрозах в космосе 05 окт, 20:51, Политика ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России 05 окт, 20:43, Политика Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo 05 окт, 20:38, Бизнес Для бывшего замминистра культуры Пирумова запросили 5 лет за хищения 05 окт, 20:30, Общество
Смартфон на службе закона
Газета № 169 (2666) (0610) Общество, 05 окт, 19:16
0
Смартфон на службе закона
Нарушителей ПДД предлагают штрафовать на основании видео очевидцев
Правительство одобрило проект закона, который позволит участнику дорожного движения сообщить в ГИБДД о факте нарушения ПДД другим водителем, представив видеозапись со смартфонов. В правительстве обещают снижение количества ДТП
Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Видеозаписи со смартфонов, заметивших нарушение правил дорожного движения (ПДД) «народных инспекторов», могут стать основанием для наложения на виновников штрафов. Проект соответствующего закона был одобрен сегодня на заседании правительства России. Ранее возможность выписывания штрафов на основании видеозаписей граждан обсуждалась в формате «открытого правительства».

Как сообщили РБК в пресс-службе «открытого правительства», новый порядок может вступить в силу уже через год — после принятия закона Госдумой и разработки правительством необходимых дополнительных документов.

«Принятие законопроекта направлено на повышение безопасности дорожного движения», — сообщала пресс-служба правительства страны после одобрения проекта закона комиссией по законопроектной деятельности.

Согласно данным ГИБДД, в период  до 5 октября 2017 года на территории России зафиксировано 103 634 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли в общей сложности 11 424 человека. В 2016 году эта цифра была значительно выше — тогда дорожная инспекция сообщала, что за аналогичный период в ДТП погибли около 15 тыс. человек.

Фиксация нарушений не приведет к кардинальному снижению количества ДТП, говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. «Те люди, которые занимаются этим вопросом (ГИБДД, «открытое правительство». — РБК), считают, что цифровой контроль над дорогой помогает предотвратить 50% ДТП, но это теория. Зарубежный опыт говорит о снижении ДТП на 30%», — рассказал Шкуматов РБК.

По словам министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, одобренные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают привлечение нарушителей ПДД к административной ответственности без составления полицией соответствующего протокола, достаточно будет полученных от граждан «данных средств фото- и видеофиксации».

Впрочем, доказательством будет считаться не любая запись. Чтобы стать «народным инспектором», гражданин должен будет зарегистрироваться на портале государственных услуг и установить на свой гаджет специальную программу, которая не позволит редактировать сделанную запись. Она же будет отправлять отснятые кадры в ГИБДД с указанием данных геолокации и времени фиксации нарушения.

По словам Абызова, «народные инспекторы» смогут отслеживать наиболее опасные нарушения ПДД: выезд на встречную полосу движения, проезд на красный свет светофора, агрессивное вождение или непропуск пешехода на пешеходном переходе, а в будущем список подведомственных народным инспекторам нарушений может быть расширен.

«Если все это будет фиксироваться, то это будет совершенно незаменимая вещь и помощник в первую очередь для ГАИ. Неважно, сколько человек пришлют видеоролик. Важно, что все будут знать о том, что из соседней машины могут такой ролик прислать. И накажут тебя или нет — это уже дело второе. Сейчас водитель боится инспектора или камеры. Появление возможности, когда из любой машины могут отправить видео с твоим нарушением и по нему будет принято решение, должно начать останавливать людей от нарушений», — считает руководитель телепрограммы «Главная дорога» Илья Скрябин.

Обжаловать вынесенные по данным «народных инспекторов» штрафы можно будет в том же порядке, в котором сейчас обжалуются нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

«Что такое «народный инспектор»? Это констатация того факта, что мы, добропорядочные участники дорожного движения, которых абсолютное большинство, в некотором союзе с должностными лицами, которым поручено за этим следить, образуем сообщество, которое должно отторгнуть недобросовестных участников дорожного движения. Это очень перспективная вещь. Инспектор будет даже не народный, а всенародный», — уверен член экспертного совета при правительстве, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Эксперт напомнил также, что схожие схемы привлечения граждан к выявлению нарушений ПДД активно используются в различных странах мира.

Действительно, с 2015 года в Сингапуре, например, любой человек может сообщить в полицию о нарушении правил дорожного движения. Для этого необходимо авторизоваться на сайте полиции через систему электронных госуслуг (доступна любому гражданину и резиденту страны). При отправке сообщения человек подтверждает свое согласие на участие в суде в качестве свидетеля, а также готов предоставить подтверждающие фото- и видеоматериалы или еще одного независимого свидетеля нарушения. В ряде штатов Индии в 2016 году запустили мобильное приложение Citizen Cop, с помощью которого граждане могут анонимно сообщить в полицию о преступлении (включая дорожные), а также загрузить видеозапись как доказательство.

В Великобритании первый случай, когда водитель попал в тюрьму после того, как другой водитель послал запись с видеорегистратора в полицию, случился в 2015 году. Водитель тогда сообщил в полицию о факте опасного вождения, приобщив запись видеорегистратора. Джеймса Стока приговорили к восьми месяцам лишения свободы. В 2016 году лондонская полиция начала тестирование сайта с возможностью загружать видео нарушений правил дорожного движения.

Автор: Евгений Калюков.
При участии: Антон Фейнберг, Дмитрий Левин, Филипп Алексенко.
Теги: ПДД , видеофиксация , штрафы
Материалы по теме
Минкультуры рассказало об идее следить за соблюдением ПДД в фильмах Общество
Депутаты предложили отменить арест и удвоение штрафов для нарушителей ПДД Общество
В Госдуме предложили изымать машины у злостных нарушителей ПДД Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав