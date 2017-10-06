Смартфон на службе закона

Нарушителей ПДД предлагают штрафовать на основании видео очевидцев

Правительство одобрило проект закона, который позволит участнику дорожного движения сообщить в ГИБДД о факте нарушения ПДД другим водителем, представив видеозапись со смартфонов. В правительстве обещают снижение количества ДТП

Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Видеозаписи со смартфонов, заметивших нарушение правил дорожного движения (ПДД) «народных инспекторов», могут стать основанием для наложения на виновников штрафов. Проект соответствующего закона был одобрен сегодня на заседании правительства России. Ранее возможность выписывания штрафов на основании видеозаписей граждан обсуждалась в формате «открытого правительства».

Как сообщили РБК в пресс-службе «открытого правительства», новый порядок может вступить в силу уже через год — после принятия закона Госдумой и разработки правительством необходимых дополнительных документов.

«Принятие законопроекта направлено на повышение безопасности дорожного движения», — сообщала пресс-служба правительства страны после одобрения проекта закона комиссией по законопроектной деятельности.

Согласно данным ГИБДД, в период до 5 октября 2017 года на территории России зафиксировано 103 634 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли в общей сложности 11 424 человека. В 2016 году эта цифра была значительно выше — тогда дорожная инспекция сообщала, что за аналогичный период в ДТП погибли около 15 тыс. человек.

Фиксация нарушений не приведет к кардинальному снижению количества ДТП, говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. «Те люди, которые занимаются этим вопросом (ГИБДД, «открытое правительство». — РБК), считают, что цифровой контроль над дорогой помогает предотвратить 50% ДТП, но это теория. Зарубежный опыт говорит о снижении ДТП на 30%», — рассказал Шкуматов РБК.

По словам министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, одобренные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают привлечение нарушителей ПДД к административной ответственности без составления полицией соответствующего протокола, достаточно будет полученных от граждан «данных средств фото- и видеофиксации».

Впрочем, доказательством будет считаться не любая запись. Чтобы стать «народным инспектором», гражданин должен будет зарегистрироваться на портале государственных услуг и установить на свой гаджет специальную программу, которая не позволит редактировать сделанную запись. Она же будет отправлять отснятые кадры в ГИБДД с указанием данных геолокации и времени фиксации нарушения.

По словам Абызова, «народные инспекторы» смогут отслеживать наиболее опасные нарушения ПДД: выезд на встречную полосу движения, проезд на красный свет светофора, агрессивное вождение или непропуск пешехода на пешеходном переходе, а в будущем список подведомственных народным инспекторам нарушений может быть расширен.

«Если все это будет фиксироваться, то это будет совершенно незаменимая вещь и помощник в первую очередь для ГАИ. Неважно, сколько человек пришлют видеоролик. Важно, что все будут знать о том, что из соседней машины могут такой ролик прислать. И накажут тебя или нет — это уже дело второе. Сейчас водитель боится инспектора или камеры. Появление возможности, когда из любой машины могут отправить видео с твоим нарушением и по нему будет принято решение, должно начать останавливать людей от нарушений», — считает руководитель телепрограммы «Главная дорога» Илья Скрябин.

Обжаловать вынесенные по данным «народных инспекторов» штрафы можно будет в том же порядке, в котором сейчас обжалуются нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

«Что такое «народный инспектор»? Это констатация того факта, что мы, добропорядочные участники дорожного движения, которых абсолютное большинство, в некотором союзе с должностными лицами, которым поручено за этим следить, образуем сообщество, которое должно отторгнуть недобросовестных участников дорожного движения. Это очень перспективная вещь. Инспектор будет даже не народный, а всенародный», — уверен член экспертного совета при правительстве, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Эксперт напомнил также, что схожие схемы привлечения граждан к выявлению нарушений ПДД активно используются в различных странах мира.

Действительно, с 2015 года в Сингапуре, например, любой человек может сообщить в полицию о нарушении правил дорожного движения. Для этого необходимо авторизоваться на сайте полиции через систему электронных госуслуг (доступна любому гражданину и резиденту страны). При отправке сообщения человек подтверждает свое согласие на участие в суде в качестве свидетеля, а также готов предоставить подтверждающие фото- и видеоматериалы или еще одного независимого свидетеля нарушения. В ряде штатов Индии в 2016 году запустили мобильное приложение Citizen Cop, с помощью которого граждане могут анонимно сообщить в полицию о преступлении (включая дорожные), а также загрузить видеозапись как доказательство.

В Великобритании первый случай, когда водитель попал в тюрьму после того, как другой водитель послал запись с видеорегистратора в полицию, случился в 2015 году. Водитель тогда сообщил в полицию о факте опасного вождения, приобщив запись видеорегистратора. Джеймса Стока приговорили к восьми месяцам лишения свободы. В 2016 году лондонская полиция начала тестирование сайта с возможностью загружать видео нарушений правил дорожного движения.