Потери «Независимости»

Компания Volvo Car Russia, официальный импортер автомобилей Volvo в России, сообщила о прекращении сотрудничества с автодилерской группой «Независимость», одной из крупнейших в стране. 3 октября импортер направил уведомление о расторжении дилерского договора гендиректору компании «Независимость Премьер Авто» (входит в группу «Независимость») Дмитрию Чайковскому, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Volvo Car Russia.
Представитель «Независимости» подтвердил РБК запуск процедуры расторжения договора с Volvo. «В настоящий момент компания находится в процессе реструктуризации кредитного портфеля, в связи с чем импортер осуществляет стандартную техническую процедуру, предусмотренную дилерским соглашением», — сообщил он.
Это уже второй мировой бренд, который за последнюю неделю разорвал контракт с «Независимостью». 29 сентября российский импортер BMW объявил о расторжении дилерского договора с группой, сославшись на нарушения условий о выкупе автомобилей и предоставлении их клиентам. BMW объявила, что самостоятельно выдает машины клиентам «Независимости», взяв финансовые риски на себя.
В критическом состоянии
На начало 2017 года в дилерский портфель группы «Независимость» входили бренды Audi, VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Ford, Peugeot и Mitsubishi; дилерские центры располагались в Москве, Екатеринбурге и Уфе. Акционерами «Независимости» являются входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана инвесткомпания А1 (49,95%) и Роман Чайковский (50,05%).
По данным журнала «Автобизнесревю», в 2016 году продажи новых автомобилей у «Независимости» упали на 27,5%, до 9,1 тыс. штук, хотя общее падение российского рынка, по данным АЕБ, было гораздо меньше — 11%. Выручка группы сократилась на 11%, составив 29 млрд руб.
В июле этого года группа закрыла дилерские центры в Москве (Volvo, Land Rover/Jaguar и Volkswagen) и Екатеринбурге (Volvo, Mitsubishi и Kia). 28 сентября один из крупнейших кредиторов «Независимости» Газпромбанк разместил 11 уведомлений о намерении обратиться в суд «в связи с наличием признаков банкротства» в отношении компаний этой группы в Москве, Екатеринбурге и Уфе.
Представитель «Независимости» и тут объяснил это «обычной технической процедурой». По его словам, сейчас ведутся переговоры с банком об урегулировании задолженности. Что касается ситуации с BMW, то представитель дилера заявил РБК, что «Независимость» в 2017 году потеряла на продажах машин этой марки около 300 млн руб. из-за их низкой маржинальности.
Общая задолженность «Независимости» составляет около 6 млрд руб., сказал РБК представитель группы. Помимо Газпромбанка ключевым кредитором «Независимости» является Сбербанк. Его представители не ответили на запросы РБК.
Представитель А1 сообщил, что менеджмент дилерской группы сейчас реализует антикризисный план при поддержке банков и импортеров. «Мы оказываем менеджменту поддержку в переговорном процессе и прилагаем все усилия для разрешения сложившейся ситуации», — добавил он. Роман Чайковский не смог оперативно прокомментировать ситуацию.
Аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко считает, что на усугубление ситуации в «Независимости» мог повлиять комплекс факторов: кризисное состояние экономики, резкое снижение продаж в 2016 году, слабая активность на рынке по сравнению с остальными участниками, неграмотная стратегия работы с автоконцернами, а также возросшая долговая нагрузка. «Полгода назад один из акционеров дилера, группа А1, уже докапитализировал «Независимость» на $20 млн, но для продолжения работы такого бизнеса уже тогда необходимо было сужать число автосалонов и первыми сворачивать контракты с неэффективными марками», — отмечает он. По словам Яковенко, группе будет крайне сложно продолжить работу.
Представитель «Независимости» рассказал РБК, что рассматривается несколько сценариев развития событий, среди которых реструктуризация кредитных линий и запуск процедуры финансового оздоровления компании. «У нас есть в портфеле марки, которые позволяют компании показывать прибыль от продаж, на них и будет сосредоточена работа», — сказал он, не уточнив, о каких брендах идет речь. По словам представителя группы, сейчас идет «сложный переговорный процесс», касающийся дальнейшей судьбы компании. «На рынке уже есть успешные прецеденты разрешения ситуаций, схожих, если не сказать гораздо худших, чем [ситуация] с ГК «Независимость», — утверждает он.
Представитель Peugeot сказал РБК, что контракт с «Независимостью» истекает в конце года и возможность его продления сейчас рассматривается. В пресс-службе Mitsubishi РБК сообщили, что дилерский центр «Независимости» в Уфе продолжает работу. Представители Land Rover/Jaguar и Ford Sollers также утверждают, что продолжают сотрудничать с дилером.
Консолидация продолжается
Тем временем конкуренты «Независимости» активизируются. В конце сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что автодилерская группа «Авилон» может занять дилерский центр BMW «Белая дача» в Москве, который арендует «Независимость». Гендиректор «Авилона» Андрей Павлович подтвердил РБК, что компания заинтересована в расширении сотрудничества с BMW и сейчас рассматривает возможность развития проекта на «Белой даче» под собственным брендом. «На данный̆ момент этот вопрос находится на стадии переговоров, и как только мы придем к финальному решению, сразу же сообщим об итогах», — сказал он.
«Авилон» также может включить в портфель марку Volvo. Как рассказал РБК Павлович, компания подала заявку на дилерство. Новый салон, по словам гендиректора, может расположиться на Волгоградском проспекте в столице, где сконцентрировано большинство автосалонов группы. Подвести итоги тендера планируется в ноябре. Представитель Volvo Антон Свекольников отказался от комментариев. Представитель BMW сказал, что компания готова рассматривать сотрудничество с дилерами, которые себя уже зарекомендовали в работе с маркой.
Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов отмечает, что потенциальный уход «Независимости» с рынка кардинально не скажется на нем: «Конкуренция в Москве среди дилеров высока, поэтому освободившиеся ниши очень быстро заполнят другие участники».
В августе продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 16,7% по сравнению с августом 2016 года, почти до 133 тыс. штук. Однако премиальные импортные бренды, не имеющие производства в России, в основном показали отрицательную динамику.