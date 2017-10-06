En+ разместится на пике цен

В Лондоне пройдет первое российское IPO после введения санкций

Холдинг En+ Олега Дерипаски выйдет на IPO на Лондонской и Московской биржах. Это первое размещение акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году. En+ планирует привлечь $1,5 млрд

Олег Дерипаска (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Лондонские планы

Группа En+ миллиардера Олега Дерипаски проведет первичное размещение (IPO) своих акций на Лондонской и Московской биржах, в ходе которого намерена привлечь $1,5 млрд. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи.

En+ планирует «выйти на IPO с глобальными депозитарными расписками (GDR), каждая из которых будет представлять одну обыкновенную акцию компании». Из $1,5 млрд, которые En+ рассчитывает привлечь, треть суммы обеспечит якорный инвестор AnAn Group, которая купит расписки En+ на $500 млн. En+ достигла с AnAn Group «ключевого инвестиционного соглашения», говорится в сообщении. Представитель AnAn Group пока не ответил на запрос РБК.

Объем размещения компания не указывает. Изначально En+ готовила IPO в первом полугодии, и тогда сообщалось об оценке компании в $6–8 млрд и планах предложить инвесторам от 18,75 до 25% акций.

«ВТБ Капитал», один из организаторов IPO En+, оценил компанию Дерипаски в диапазоне $9,1–12 млрд, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РБК. Исходя из такой оценки инвесторам может быть продано в ходе IPO от 12,5 до 16,5% компании.

Продавать акции будет как сама En+ (новые акции на $1 млрд), так и подконтрольная Дерипаске группа «Базовый элемент», отмечается в сообщении En+. Средства от продажи своих акций En+ планирует направить на погашение части долга: согласно отчетности компании по итогам 2016 года, ее чистый долг составлял $5,5 млрд.

Накануне, 4 октября, ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке сообщил, что в ходе IPO En+ предложит инвесторам 15% акций.

Главный инвестор En+ в ходе IPO AnAn Group владеет 63,8% в AnAn International, зарегистрированной на Бермудских островах. До сентября 2017 года она называлась CEFC International Ltd. Это международное подразделение китайской трейдинговой группы CEFC, которая в сентябре 2017 года договорилась о покупке 14,16% в российской «Роснефти». Сейчас AnAn Group называет себя «стратегическим партнером» CEFC, говорится в сообщении En+.

AnAn специализируется на торговле нефтью и нефтепродуктами, продуктами нефте- и газохимии, а также управляет собственной сетью заправок. Кроме того, компания занимается консалтингом и сопровождением инвестиционных проектов. Выручка компании за первое полугодие 2017 года составила $1,2 млрд, прибыль — $7,6 млн.

Выручка самой En+ в первом полугодии достигла $5,8 млрд, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года, EBITDA — $1,5 млрд (рост на 43%),

En+ обещает будущим инвесторам платить полугодовые дивиденды: принятая дивидендная политика компании предполагает выплату 100% дивидендов, полученных от UC Rusal, либо 75% денежного потока, но не менее $250 млн в год.

Организаторами размещения являются Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон». Продавцы предоставят организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.

Премаркетинг IPO (предварительные встречи с инвесторами) займет несколько недель, сообщил РБК источник в банковских кругах. Допуск к торгам на Лондонской бирже компания ожидает получить в ноябре, после чего En+ запросит доступ к торгам на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Продажа на пике

Группа En+ владеет алюминиевым бизнесом (48,13% UC Rusal), электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» и угольной «Востсибуголь». Оcновной владелец En+ (95,65%) — Дерипаска, Forbes оценивает его состояние в $5,1 млрд. Еще 4,35% холдинга — у «ВТБ Капитала»

В мае этого года, когда готовилось IPO En+, ее гендиректор Максим Соков сравнивал компанию с норвежской Norsk Hydro (на днях она решила уйти с Лондонской биржи, объявив о делистинге из-за небольших объемов торгов). Капитализация норвежской компании достигает $15,5 млрд, а долг на конец первого полугодия 2017 года составил ($1,6 млрд).

Чистый долг En+ по итогам 2016 года был на уровне $5,5 млрд (более поздних данных компания не раскрывала). Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр оценивает совокупный долг компании более чем в $10 млрд: чистый долг только UC Rusal на конец марта достигал $8,2 млрд, напоминает он.

100% En+ можно оценить в $7–11 млрд, учитывая рост прибыльности UC Rusal на фоне высоких цен на алюминий (с января по сентябрь цены на алюминий выросли более чем на 20%, до $2184,5 за 1 т), последовательное сокращение компанией долга, а также стабильно высокие показатели энергетического сегмента, полагает аналитик БКС Олег Петропавловский.

Директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов оценивает всю компанию в $10–11 млрд с учетом ожидаемых показателей EBITDA у UC Rusal, «Иркутскэнерго» и EBITDA «Норникеля» (27,8% «Норникеля» принадлежит UC Rusal). В случае если инвесторы оценят En+ в $10–11 млрд, она может разместить на рынке 13,6–15%, чтобы привлечь $1,5 млрд.

О том, что En+ собирается провести IPO, впервые сообщил Bloomberg в декабре 2016 года. По данным агентства, в компании рассматривалась возможность размещения в Лондоне или Гонконге. Эту информацию затем подтвердил сам Дерипаска. Позднее «Ведомости» сообщали, что En+ может разместить от 18,75 до 25% акций и планирует выручить за них $1,5 млрд.

В конце сентября вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что долю в En+ может выкупить китайская CEFC China Energy. Летом CEFC подписала с подконтрольной Дерипаске группой «Базэл» генеральное соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Стороны договорились развивать совместные проекты в производстве, финансах, логистике, базовой инфраструктуре и других сферах.