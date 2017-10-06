Ссылка в Орел

Перспективного московского политика отправили руководить регионом

Новым губернатором Орловской области назначен глава московских коммунистов Андрей Клычков. На этом месте он сменит члена КПРФ Вадима Потомского, прославившегося фразой «бог не фраер» и увязнувшего в конфликтах с местными элитами

Андрей Клычков (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Отправлен в полпредство

В четверг, 5 октября, губернатор Орловской области Вадим Потомский подал в отставку по собственному желанию. В тот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона секретаря Московск​ого горкома КПРФ Андрея Клычкова. О своем решении президент сообщил на прошедшей в Кремле встрече с коммунистом.

При этом Потомский был назначен заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Ранее в четверг источники РБК в руководстве КПРФ и близкие к Кремлю собеседники называли Клычкова основным претендентом на замену Потомского, уход которого предполагался в рамках осенней ротации губернаторов и который представляет КПРФ в губернаторском корпусе. «Партии разрешили самой выбрать кандидатуру на место главы региона, они предложили Клычкова», — рассказывал источник РБК, близкий к Кремлю.

Клычков проходил специальный тренинг в Сочи «Программа развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности, подтверждал источник РБК, близкий к руководству коммунистов.

Кто такой Андрей Клычков Андрей Клычков родился в 1979 году в Калининграде, окончил Калининградский юридический институт МВД, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД России. С 2001 года состоит в КПРФ. В 2009 и 2014 годах был избран в состав Московской городской думы от избирательного округа №21, в который входят часть района Выхино-Жулебино и часть Рязанского района столицы. Клычков возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме и занимает пост секретаря Московского горкома КПРФ. В 2011–2012 годах Клычков принимал участие в митингах протеста на Болотной площади и проспекте Сахарова. В феврале 2017 года глава фракции КПРФ в Мосгордуме заявил о желании баллотироваться на пост мэра Москвы. В марте Алексей Навальный, занявший второе место на предыдущих выборах главы столицы, допустил, что на выборах в Москве поддержит именно Клычкова. По этой причине Клычкова рассматривали в качестве возможного единого кандидата от оппозиции, но некоторые либеральные политики заявили, что нельзя поддерживать коммуниста, возлагающего цветы на могилу Иосифа Сталина.

После ухода Клычкова из Мосгордумы на его мандат объявят довыборы, а фракцию, скорее всего, возглавит Леонид Зюганов, внук председателя партии, сообщил РБК источник в партии.

«Клычков из тех людей в партии, кто, несмотря на молодость, имеет достаточный политический опыт, он современный человек и один из самых подходящих для такой должности. Возможно, у власти есть и политическая логика. В Москве он яркий политик, и без Клычкова в столице будет проще проводить выборы», — говорил источник РБК в КПРФ еще до выхода президентского указа о назначении Клычкова.

Другой источник РБК в партии предположил, что «ссылка» Клычкова в регион, не интересный в плане электоральных и экономических ресурсов, может быть связана с будущей сменой председателя партии, когда в КПРФ обострится борьба за ключевые посты.

«Бог не фраер»

Орловская область считается одним из «красных регионов», где сильны позиции КПРФ (коммунист Сергей Левченко возглавляет Иркутскую область). В регионе родился председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, у него в области есть пасека.

45-летний коммунист Потомский, как и Клычков, был для Орловской области «варягом». Будучи уроженцем Ленинградской области, он в 2012 году как кандидат от КПРФ боролся за пост главы Брянской области, но проиграл со вторым результатом. В​ феврале 2014 года президент назначил его губернатором Орловской области, где он через полгода победил на выборах с результатом 89%.

Однако сильным губернатором, по мнению экспертов, Потомский не стал. В декабре прошлого года он вошел в число аутсайдеров рейтинга выживаемости губернаторов, составленного экспертами фонда «Петербургская политика» и холдинга «Минченко Консалтинг». Политолог Евгений Минченко в своем Telegram-канале говорил о «высокой конфликтности и плохих показателях по политическому позиционированию и качеству политического менеджмента» Потомского.

За время губернаторства Потомский не раз оказывался в центре внимания из-за своих публичных высказываний. Летом 2016 года в преддверии установки в Орле памятника ​Ивану Грозному, что вызвало протесты многих жителей города, губернатор заявил, что установка памятника не является целью канонизировать Ивана Грозного; Потомский также сообщил, что Иван Грозный не убивал своего сына, а тот якобы сам умер на пути из Москвы в Петербург.

В мае 2017 года Потомский прокомментировал претензии журналистов к епископу Нектарию в связи с подаренной тому Toyota Land Cruiser стоимостью 6 млн руб. словами: «Бог не фраер».

В начале сентября 2017 года главный редактор газеты «Красная строка» Юрий Лебедкин вышел из КПРФ, обвинив Потомского в том, что тот ведет регион к «развалу». Лебедкин написал, что в ноябре 2016 года Потомского лишили воинских званий подполковника и майора, которые губернатору присвоили незаконно. В декабре из типографии исчез тираж номера газеты, в котором содержалась критика в адрес властей и лично главы региона. Лебедкин настаивает, что это было сделано по личному указанию губернатора. Кроме того, журналисты издания выяснили, что Потомский «незаконно приписывает себе звание мастера спорта по дзюдо».

«Абсолютный анахронизм»

Потомский в качестве губернатора воспринимался как «абсолютный анахронизм», считает политолог Виталий Иванов: «Это такой коммерсант из 1990-х — начала 2000-х, которых в то время было много во власти». (При этом «Новая газета» связывала родственников губернатора с перерабатывающими предприятиями.)

Политические таланты Потомского — под вопросом, сказал РБК руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Его пытались позиционировать как эффективного менеджера, но доказательств этому не было», — говорит эксперт. Среди основных проблем Потомского он назвал конфликт с депутатом облсовета и бизнесменом Виталием Рыбаковым, представлявшим «пассионарную» часть местной элиты; прохладные отношения с региональными коммунистами и с Зюгановым; серьезные имиджевые проколы. Закрытая социология по региону показывала, что у главы области проблемы с рейтингом, д​​​обавил Калачев.

К Потомскому у Кремля не было особых претензий, парирует политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, в пользу губернатора сыграл высокий уровень проведения юбилея Орла и максимальное выполнение майских указов. Его преемнику будет намного сложнее выстоять в конфликте с региональными элитами, в частности противостоять огромному влиянию экс-губернатора области Егора Строева.

Каким губернатором станет Клычков, сказать сложно, полагает Иванов: «Он политик, у него тоже нет опыта административной работы, и в этом смысле Клычков — «девственник». Он может как раскрыться в качестве управленца, так и нет».