Пораженные током

Сколько можно заработать на электромобилях Tesla

Илон Маск не торопится открывать представительство Tesla в России, поэтому на рынке действуют неофициальные дилеры. Крупнейшему из них Moscow Tesla Club обслуживание и продажа электрокаров приносит 4,8 млн руб. прибыли в месяц

Алексей Еремчук (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Первое правило клуба — нужно иметь в гараже собственную Tesla. Удовольствие недешевое, зато компания достойная. Среди членов Moscow Tesla Club, по словам его основателей, гендиректор Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, глава Сбербанка Герман Греф, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков и еще около 100 человек.

Купить и содержать Tesla в России — задача непростая. 337 официальных автосалонов марки работают в 29 странах мира, но до нас пока не добрались. Лететь за новым электромобилем за границу хлопотно, а ведь его нужно еще и обслуживать. На этом построил бизнес основатель Moscow Tesla Club Алексей Еремчук.

Гаджет в мире моторов Компания Tesla была основана в июле 2003 года. Илон Маск вложил в нее $70 млн, которые получил от продажи доли в PayPal. В число инвесторов вошли также основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин и президент компании eBay Джефри Сколл. В 2010 году Tesla провела IPO, а в апреле 2017 года стала самой дорогой автокомпанией в США, когда ее капитализация превысила $51 млрд. Но о прибыли акционеры Tesla могут только мечтать: все эти годы компания приносит убытки: например, выручка за 2016 год составила $7 млрд, а убытки — $675 млн. Серийное производство первого автомобиля Tesla Roadster началось в 2008 году. Сейчас модельный ряд представляют Model S и Model X, стоимость каждой из них составляет около $100 тыс. В конце 2017 года компания обещает запустить продажи первой бюджетной модели — Model 3 — по цене $35 тыс.

По стопам Сороса

Алексею Еремчуку 36 лет, он родом из Минска. В старших классах обучался в Экономической школе, финансируемой Фондом Сороса. Деловые игры, разбор бизнес-моделей, маркетинговые исследования так понравились Еремчуку, что после школы он поступил в Белорусский государственный экономический университет. Однако уже на втором курсе выяснилось, что высшее экономическое образование и реальный бизнес имеют мало общего, и он отчислился.

В начале 2000-х он вместе с партнерами открыл в Минске магазин «Компьютерный дом». «В то время, когда вы приходили покупать компьютер, вас встречал какой-то компьютерщик с длинной косой и на своем языке что-то объяснял. Это было непонятно и неудобно», — рассказывает Еремчук. Он решил ловить клиентов «на живца»: нанял красивых девушек, нарядил их в короткие юбки. Девушки не вдавались в технические подробности и доступным языком объясняли: для игр нужен такой компьютер, для обучения — другой. Затем по похожей схеме партнеры начали продавать кондиционеры в магазине Klimatoff. Как уверяет предприниматель, к 2010 году оборот его проектов достигал $3–4 млн в год, но розничный бизнес наскучил и не обещал взрывного роста. Еремчук продал его партнерам и отправился путешествовать.

Он поселился в США​, где наладил интернет-бизнес — создал биржу по продаже ссылок. Сайты обменивались ссылками, чтобы улучшить свои позиции в поисковиках, Еремчук выступал посредником. Это занятие приносило ему и партнеру около $10–12 тыс. в месяц на двоих. Работать можно было из любой точки мира, так что через пару лет предприниматель перебрался в Таиланд.

Первая доставка

Летом 2013 года Еремчук наткнулся в Сети на видео о заводе Tesla. Ролик так потряс его, что он начал всерьез раздумывать о возможности продавать такие машины. Тем более что опыт в этой сфере у него был — в США он иногда покупал автомобили на аукционе и перепродавал их с наценкой $2–3 тыс. «Я прокачал чисто мужское желание кататься на всех автомобилях. У меня были спортивные автомобили, джипы, и я мог каждый день менять эти машины», — рассказывает предприниматель. Некоторые машины ​Еремчук переправлял в Россию, так что был знаком с процедурой растаможки.

Алексей Еремчук (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Предприниматель решил, что в России спрос на Tesla есть, а предложения нет, и непонятно, когда у корпорации дойдут руки до этого рынка. В 2014 году он перебрался в Москву. В этот момент его американский интернет-бизнес дал сбой. Поисковики изменили алгоритмы ранжирования, а покупные ссылки оказались никому не нужны. «Жизнь забрала эту подушку безопасности и сказала: вали! Я тогда понял, что буду продвигать Tesla в России», — вспоминает предприниматель.

Но Еремчук оказался не одинок. В 2013 году Андрей Врацкий, директор по работе с клиентами компании «Ай-теко», был одним из первых россиян, кто купил себе Tesla. Затем он снялся с машиной для YouTube-канала «Большой тест-драйв», который ведут Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов. Ролик набрал более 2,5 млн просмотров, и Врацкий понял, что интерес к машине в стране есть. Он привез в Россию из США партию из шести подержанных автомобилей и распродал их. Но развивать проект не стал. «Единственный бизнес вокруг электромобилей в нашей стране — это банальное купи-продай. К тому же в кризис 2014 года стало понятно, что теперь будет не до жиру, ожидать продаж тысяч Tesla не стоило, в лучшем случае десятков», — объясняет Врацкий.

Еремчук тем временем тоже изучал спрос: весной 2014 года он сделал простейший сайт за 2 тыс. руб. и запустил рекламу, через месяц появились первые заявки на доставку. У Еремчука не было даже автомобиля для показа потенциальным покупателям, пришлось просить машину у Врацкого. Тот не отказался помочь.

Продавец премиальных машин жил в хостелах, а после арендовал комнату в квартире вместе с другими стартаперами. Тем не менее дело пошло, летом 2014 года первые три клиента, которые не хотели лететь в США и самостоятельно заниматься оформлением бумаг, оплатили бронь на $600 тыс. Через несколько месяцев автомобили были готовы, ​и Еремчук отправился за ними в Нью-Йорк. Когда машины погрузили в фуру, он решил поехать вместе с ней. Водитель оказался украинцем, три часа до порта должны были пролететь незаметно. Но на скорости у грузовика лопнуло колесо, машину занесло. Чудом никто не пострадал, и автомобили остались целы.

Первый клиент Еремчука Александр Чачава, управляющий партнер фонда LETA Capital, до сих пор доволен покупкой: «Если есть теплый гараж с электричеством и вторая машина в семье для дальних путешествий, то Tesla приносит практически одни радости: не надо ездить на АЗС, приятная в вождении, не ломается. Плюсы в динамике, экологичности, в позитивном восприятии на дороге перевешивают недостатки».

Клуб для своих

Число клиентов начало расти, и Еремчук понял, что надо открывать автосалон — много машин в интернете не продашь. Он познакомился с Василием Пановицыным, у которого уже был опыт в продаже электротранспорта, правда, для корпоративных нужд. По данным «СПАРК-Интерфакса», его компания «Экомоторс» принесла в 2014 году 73,8 млн руб. выручки. К команде также присоединился Николай Майор, который до этого продавал автомобили в компаниях Major Auto и Mercedes-Benz. В августе 2014 года партнеры зарегистрировали ООО «Электромобили» и открыли шоу-рум на Ленинградском шоссе.

Алексей Еремчук (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Приобрести партию машин удалось в России. Юрий Кривицкий, генеральный директор телекоммуникационной компании «РиалКом», тоже собирался в 2014 году наводнить Москву автомобилями Tesla. Он приобрел 20 машин, но продал лишь десять из них, остальные пылились на складе. «Моя история с продажами Tesla проста — готов был потратить силы и средства на продвижение этого авто в России, но вышла новая Model S, начались скачки валют. Я ожидал серьезных продаж, но в России не оказалось клиентов», — рассказывает Кривицкий. Он продал оставшиеся машины Еремчуку.

У «Электромобилей» было преимущество — шоу-рум. Продажи стартовали успешно, но к началу 2015 года рубль за три месяца обесценился вдвое, и подскочили ставки аренды помещения. Чтобы удержать компанию на плаву, Еремчуку даже пришлось расстаться с собственной Tesla. С партнерами тоже начались разногласия — они хотели торговать не только Tesla, но и другими премиальными автомобилями. «Это было абсолютно неприемлемо — меня восхищали электромобили, и я не хотел видеть бензиновые машины в салоне», — объясняет Еремчук. В итоге он продал свою долю в бизнесе.

Чтобы открыть новый салон в «Смоленском пассаже», Еремчук убедил брата продать квартиру в Минске. «Для семьи это была трагедия», — вспоминает он, но родственники пошли навстречу. За счет продажи квартиры удалось выручить €50 тыс., все деньги были вложены в ремонт помещения.

К тому времени у Еремчука появились два новых партнера: Игорь Антаров, директор Founder Institute, и Артем Каган, бывший директор по развитию веб-студии «Бюро Апельмана». С Антаровым предприниматель познакомился еще в Таиланде, а резюме Когана нашел на HeadHunter, когда искал руководителя отдела продаж. По данным СПАРК, 100% ООО «Тесла Клуб» принадлежат Алексею Еремчуку, партнеры владеют долями в ООО «Электрик моторс клаб»: по 19% у Антарова и Кагана и 62% у Еремчука.

Moscow Tesla Club открылся в мае 2015 года. В утро перед открытием предприниматели сами вывозили остатки мусора из шоу-рум, на услуги рабочих денег уже не оставалось.

С самого начала Еремчук хотел создать не просто шоу-рум, а сообщество любителей Tesla. Помимо пространства для показа автомобилей в офисе были предусмотрены переговорная и зона для отдыха. А главное, компания запустила первую в России техподдержку пользователей Tesla. «Если человек ночью где-то разрядился, не важно, сколько нам это стоило, мы отправляли эвакуатор, помогали. Какие-то запчасти сложные из Америки или Европы привозили самолетом», — рассказывает Еремчук.

Затем совместно с компанией «Атлант-М» предприниматель открыл сервисный центр, который сейчас оформляет статус официального. На встрече в США представители Tesla дали на это добро, уверяет Еремчук. В сервисном центре занимаются тюнингом и мелким ремонтом. По словам Еремчука, было всего три случая, когда Tesla приходилось отправлять на ремонт к официальному дилеру в Европу. В основном все проблемы решаются своими силами.

Алексей Еремчук (Фото: Олег Яковлев / РБК)

По данным СПАРК, выручка ООО «Тесла Клуб» в 2015 году составила 12,6 млн руб., в 2016-м — 44 млн руб. Дело пошло в гору, и в конце 2016 года Еремчук начал готовиться к переезду на Кутузовский проспект: там и помещение было больше, и расположение лучше. Оказалось, вовремя. Условия аренды в «Смоленском пассаже» изменились, демонстрационный автомобиль с первого этажа пришлось убрать. Какое-то время у предпринимателя было два салона, но вскоре шоу-рум в пассаже закрылась.

Столичный рынок электромобилей Tesla в Москве сейчас продают компании Moscow Tesla Club, бывшие партнеры Еремчука из «Электромобилей» и появившаяся в 2017 году компания «Экодрифт». По данным аналитического агентства «Автостат», Moscow Tesla Club — самый крупный продавец Tesla в России. С начала года в стране было продано всего 39 новых электрокаров — это на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года. «Рост обеспечивает марка Tesla, на нее приходится 70% проданных автомобилей», — рассказывает Азат Тимерханов, официальный представитель «Автостата». По данным The Bell, главный любитель Tesla в России — это Роман Абрамович, в подарок друзьям и партнерам он приобрел 20 автомобилей. Кроме того, в России продаются электромобили Nissan Leaf, Renault Twizy, Mitsubishi IDF. По мнению Тимерханова, рост продаж сдерживают высокая цена таких машин и плохо развитая инфраструктура.

Обратно в США

Новый салон еще больше похож на клуб: высокие потолки, большие диваны, зона, где можно выпить кофе. На входе, как когда-то в минском компьютерном магазине, встречают красивые девушки. Проводят в зону, где крутят ролики про Tesla, а на стене висят дипломы в рамочках и одна акция Tesla Inc. Здесь же демонстрируют автомобили и образцы их отделки. «Это уже не автосалон, это клуб, где встречаются владельцы Tesla», — говорит Еремчук.

В мире около 30 подобных клубов, и их члены регулярно встречаются. В московском около 100 любителей Tesla из России и СНГ. Для них проводятся закрытые мероприятия, автовладельцы вместе играют в гольф, перепродают друг другу машины. Еремчук рассказывает, что клуб выкупает б/у-автомобиль в течение двух дней. Недавно одну из таких машин продали всего через четыре дня после приобретения, а на некоторые модели есть лист ожидания.

Подержанный электромобиль можно сразу купить в шоу-рум — в наличии здесь пять штук. Если покупатель хочет приобрести новую машину, то через две недели пригоняют автомобиль со склада официального дилера в Европе — из-за изменения курсов валют стало выгоднее возить Tesla из ЕС, а не из США. Если же покупать напрямую у официального дилера, то обычно приходится ждать три-четыре месяца, утверждает Еремчук.

Средняя цена автомобиля в Европе сейчас составляет €100 тыс. Таможенные сборы, логистика, установка системы "Эра-Глонасс"" прибавляют к ценнику еще 48%, комиссия Moscow Tesla Club составляет 5%. Юридически компания не приобретает автомобили сама, а работает по поручению заказчика и за его счет осуществляет покупку и доставку. «Нарушений закона в такой схеме я не вижу. Разве что с использованием Tesla в названии могут возникнуть проблемы — правообладатель может потребовать наименование убрать», — говорит юрист коллегии адвокатов «Новый Арбат» Алексей Пономарев.

В 2016 году Moscow Tesla Club продал 35 автомобилей, в этом планирует вдвое больше. По словам Еремчука, месячный оборот компании в 2017 году достиг €1 млн, прибыль от продажи машин доходит до 3,5 млн руб. Кроме того, компания зарабатывает на продаже дополнительного оборудования: зарядок, розеток, аксессуаров — это еще около 1 млн руб. прибыли ежемесячно. И сдает Tesla напрокат, стоимость которого составляет от 30 тыс. руб. за три часа до 490 тыс. руб. за месяц. Правда, популярностью прокат не пользуется — приносит всего около 300 тыс. руб. в месяц.

Алексей Еремчук (Фото: Олег Яковлев / РБК)

На рекламу Еремчук не тратится, продвигает клуб на вечеринках и с помощью промоакций. Например, в прошлом году Moscow Tesla Club сотрудничал с «Яндекс.Такси». Два автомобиля приезжали на вызов по тарифу «Бизнес». Отдельной кнопки для заказа Tesla не было, поэтому необычное такси попадалось самым удачливым. По словам Еремчука, расходы на эту акцию составили около 300 тыс. руб., зато о ней написали многие СМИ.

Бизнес Moscow Tesla Club может оказаться под угрозой, если Tesla откроет в Москве собственный автосалон. По прогнозам Еремчука, это произойдет не раньше 2018 года. Андрей Врацкий тоже делает ставку на конец 2018-го — начало 2019 года. И Еремчук уже приготовил для себя план «Б»: в июне 2017 года он открыл склад в Майами и продает электрокары разных брендов через интернет. По словам предпринимателя, новый бизнес уже принес около $40 тыс. прибыли за два месяца.