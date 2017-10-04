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Покупатели отстают от строителей
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Покупатели отстают от строителей
Газета № 167 (2664) (0410) Бизнес, 07:00
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Покупатели отстают от строителей
В Москве на продажу выставлено рекордное количество нового жилья
На столичный рынок за девять месяцев этого года выведено рекордное количество новостроек. Спрос не успевает за предложением, и цены на жилье, по мнению аналитиков, будут снижаться и в 2018 году
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Исторический максимум

С января по сентябрь предложение на столичном рынке новостроек составило 944 тыс. кв. м, подсчитали аналитики риелторской компании Est-a-Tet. В первом квартале в продажу поступили 275 тыс. кв. м, во втором — 377 тыс., в третьем — 292 тыс. Это абсолютный рекорд за семь лет, в течение которых Сергей Собянин руководит Москвой, утверждают в Est-a-Tet. Всего с учетом выставленных ранее, но пока не распроданных квартир и апартаментов объем столичного рынка первичного жилья к октябрю 2017 года достиг 3,4 млн кв. м. Для сравнения: в середине 2012 года (в Est-a-Tet не предоставили более старых данных) этот показатель составляет 961 тыс. кв. м.​

Предложение в столице сегодня действительно находится на максимальном уровне, соглашается руководитель департамента аналитики и консалтинга «Бест-Новостроя» Сергей Лобжанидзе. Общее количество выставленных на продажу квартир в московских новостройках к концу сентября достигло, по данным «Бест-Новостроя», 41,9 тыс. штук — примерно на 1,4 тыс. квартир больше, чем в конце июня этого года, и примерно на 12,1 тыс. больше, чем на сентябрь 2016-го. Это абсолютный исторический максимум за всю новейшую историю Москвы, утверждает Лобжанидзе.

Дефицит покупателей

На фоне рекордного предложения спрос на новостройки в последние месяцы растет уже не такими высокими темпами, как раньше. По данным Росреестра, в первом квартале этого года в Москве были заключены почти 10,5 тыс. договоров долевого участия (характеризуют показатели рынка еще не введенных в эксплуатацию новостроек и являются основным ориентиром для девелоперов), что на 58% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Во втором квартале прирост составил 73%, до 13,4 тыс. сделок. Однако за июль—август (за сентябрь пока нет данных) количество подобных договоров увеличилось всего на 34,8%, до 8,3 тыс.

Соотношение спроса и предложения сейчас находится на уровне один к четырем, а для достижения равновесия оно должно составлять один к двум, оценивает Лобжанидзе.

На рынке недвижимости предложение подстраивается под изменение спроса обычно в течение нескольких лет, отмечает директор по продажам группы «Гранель» Рустам Арсланов. Однако кардинальные изменения в законе об участии в долевом строительстве, которые вступают в силу 1 июля 2018 года и ужесточают требования к застройщикам, заставляют девелоперов массово выпускать в продажу новые проекты по старым правилам, объясняет Арсланов. «Уже во второй половине следующего года мы увидим резкое снижение количества новых объектов, — прогнозирует эксперт. — Только после этого начнется гармонизация рынка».

В 2018 году объем предложения останется примерно на уровне этого года, а резкое увеличение спроса маловероятно, полагает гендиректор «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина. Даже если ипотечные ставки опустятся до ожидаемых 8% годовых, к скачку покупательского интереса это не приведет, а скорее поддержит спрос на текущем уровне, добавляет она.

Цены вниз

Управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая, однако, считает, что предложение на первичном рынке Москвы и дальше будет увеличиваться. ​«По данным Единого реестра застройщиков, 65% всех строящихся в столице объектов возводятся по разрешениям на строительство, выданным в 2015–2016 годах, — указывает Литинецкая. — Строящиеся комплексы будут поступать в реализацию частями еще как минимум два года, а одновременно на рынок продолжат выходить новые проекты». «Массовый выход новых проектов продолжится по инерции в 2018 году, поскольку девелоперам, во-первых, нужно успеть до вступления в силу всех поправок, во-вторых, нужно осваивать те площадки, которые были приобретены ранее», — соглашается гендиректор девелоперской компании «Инград» Павел Поселенов.

Предложение продолжит расти, а спрос не сможет его абсорбировать, признает руководитель отдела исследований «ИРН-Консалтинга» Татьяна Бокачева. В результате цены на жилье в новостройках в ближайшие два-три года будут снижаться и дальше. Сейчас средняя цена на новостройки Москвы, расположенные от Третьего транспортного кольца до МКАД, по данным «ИРН-Консалтинга», составляет чуть меньше 166 тыс. руб. за 1 кв. м против 174,2 тыс. руб. годом ранее.

Средние цены в новостройках эконом- и комфорт-класса расти не будут, уверена директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова. По ее мнению, новые объекты будут выходить на рынок по минимальным ценам и лишь по ходу строительства квадратный метр в них будет дорожать.​

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: цены , рекорд , предложение , девелоперы , новостройки
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