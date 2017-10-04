Лучшие друзья инвестора

Стоит ли вкладывать в ювелирные украшения

В каких случаях покупка ювелирных изделий может принести своим владельцам не только эстетическое удовольствие, но и доход

Фото: Тим Яржомбек для РБК

Россияне видят в покупке драгоценностей один из самых надежных способов вложения денег. По данным ВЦИОМа, это вид капиталовложений занимает четвертое место по популярности после приобретения недвижимости, открытия счета в банке и хранения наличных. По данным Thomson Reuters, в 2016 году Россия вошла в десятку стран с самым высоким спросом на золотые украшения.

Рост интереса к украшениям и редким камням типичен для турбулентных периодов в экономике, рассказывает исполнительный директор представительства аукционного дома Sotheby's в России Ирина Степанова. По ее словам, в последние годы на рынке наблюдается большой спрос на такие изделия.

Драгоценности являются одним из десяти активов Knight Frank Luxury Investment Index — специального индекса инвестиций в предметы роскоши, который отслеживает динамику вложений ультрахайнетов, то есть людей с состоянием от $30 млн. Как следует из последнего отчета Knight Frank, украшения являются одним из самых доходных активов в этом портфеле (туда входит десять видов люксовых товаров: антикварная мебель, китайский фарфор, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино и классические автомобили). За 12 месяцев ювелирные изделия выросли в цене на 4%, за последние пять лет — на 49%, а за десять лет — на 142%. Более доходными люксовыми товарами из индекса Knight Frank при долгосрочном горизонте инвестирования являются только автомобили, вино и монеты.

Удел богатых?

Не каждое ювелирное украшение способно вырасти в цене. Несмотря на веру россиян, в большинстве случаев изделия массового производства непригодны для инвестирования, так что считать удачным инструментом приумножения и сохранения капитала можно лишь некоторые категории украшений. «Покупка ювелирных изделий в качестве инвестиций сродни вложениям в искусство. Не каждая купленная картина вырастет в стоимости в будущем, но произведения востребованных художников или общепризнанные шедевры всегда будут неплохим вложением денег», — объясняет партнер UFG Wealth Management Оксана Кучура.

Приобретение массовых ювелирных изделий, которые продаются в сетевых ювелирных магазинах, нельзя считать инвестиционным инструментом, уверяют эксперты. «На украшения широкого потребления в России делается очень большая наценка продавцами, не говоря о налогах. Такие украшения в два-три раза дороже металлов и драгоценных камней, которые в них используются», — объясняет аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. После покупки они сразу теряют часть цены, которая связана с различными наценками и издержками производства, поскольку реализовать их чаще всего можно исходя лишь из цены драгоценного металла.

Лишь отдельные категории украшений могут в будущем вырасти в цене. «Во-первых, это изделия с крупными природными камнями, так как стоимость камней растет гораздо быстрее, чем стоимость драгоценных металлов», — перечисляет генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин. Крупными на рынке среди драгоценных считаются камни весом более одного карата, среди полудрагоценных — примерно от пяти карат, уточняет эксперт.

Вторая категория — это сложные по исполнению и художественному замыслу ювелирные украшения, которые обладают культурной или исторической ценностью, являются произведениями искусства или предметами старины. По словам Уткина, стоимость изделий в обоих случаях начинается с сумм в несколько сотен тысяч рублей, а ценность уникального изделия может быть по достоинству оценена только через 20–30 лет.

Вложения в ювелирные украшения — дело обеспеченных инвесторов, уверен президент Singapore Castle Family office Эльдияр Муратов. «Инвестиции в изделия ювелирных домов доступны только состоятельной публике и нацелены на сохранение капитала и получение значительного прироста цены в будущем», — говорит он. Под состоятельной при этом понимается публика с активами от $5 млн, уточняет эксперт.

Впрочем, обойти ограничения и заработать на украшениях могут и не самые богатые инвесторы, уверены опрошенные РБК эксперты. Например, рассказывает Андрей Кочетков, можно попробовать найти украшения с более низкой наценкой. «Если есть возможность посетить такую страну, как ОАЭ, то у местных ювелиров можно купить золотые украшения с наценкой 10–15% сверх цены золота на бирже. Вполне очевидно, что такая покупка может оправдать себя на более коротком отрезке времени», — отмечает он.

Плюсы и минусы

У вложений в драгоценности есть преимущества. Цена приобретения в данном случае не волатильна и вряд ли будет падать. «Какое-то время она будет константой, а потом постепенно начнет расти в зависимости от роста стоимости камней и металла и увеличения спроса коллекционеров. Получить убыток здесь практически невозможно», — считает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. Кроме того, к плюсам можно отнести и высокую капиталоемкость активов. «Драгоценные изделия позволяют сконцентрировать огромное количество денег в одном маленьком объекте. Благодаря малому размеру и весу не возникает проблем с их хранением», — рассказывает Эльдияр Муратов.

Основные минусы вложений в украшения — низкая ликвидность рынка, длительный период инвестирования и высокий порог входа. Как и в случае покупки картин, горизонт вложений в драгоценности составляет, как правило, 20–30 лет, а стоимость драгоценных украшений на аукционах обычно не опускается ниже $300–400 тыс. «Определить нижний порог входа затруднительно. На аукционах могут продавать украшения начиная со $100 тыс., но во время торгов стоимость может подняться до $2 млн», — объясняет Муратов.

Реализовать такие вложения сиюминутно тоже вряд ли получится, тем более что этот процесс требует особой экспертизы, добавляет Анна Кокорева. «Чтобы купить стоящее ювелирное изделие, необходимо потратиться на экспертизу и безопасную транспортировку, а чтобы продать, нужно заплатить комиссию аукциону или иному посреднику, а также найти покупателя», — говорит она. Стоимость услуг будет зависеть от сложности экспертизы и транспортировки. Минимальная стоимость оценки украшения, по словам эксперта, начинается от 35 тыс. руб. и выше. Комиссия посреднику может составить 0,5–3%.

На покупке драгоценностей можно заработать и в краткосрочной перспективе (один-два года), правда, доход в этом случае будет зависеть не от увеличения исторической ценности изделия, как в перспективе 10–20 лет, а от изменения цен на драгоценные металлы и камни, конкуренции среди контрагентов и, что самое важное, от уровня спроса на конкретное изделие и умения найти правильного покупателя, объясняет Муратов. Такие случаи редки, но встречаются. «Примером может служить сделка одного из наших клиентов. Инвестор приобрел кольцо из золота с очень редким по характеристикам голубым бриллиантом за $2,1 млн у частного коллекционера (с дисконтом 8%), а затем через четыре месяца после покупки выставил его на продажу на закрытом аукционе и реализовал за $2,75 млн, заработав тем самым $650 тыс.», — рассказывает Муратов.

Как выбрать

На стоимость украшения влияют несколько факторов: имя ювелира, провенанс (история владения), уникальность, характеристика камней и период изготовления, рассказывает Ирина Степанова. «Также, безусловно, важны качество и сохранность изделия и подтверждение подлинности происхождения», — добавляет Анна Кучера.

Сильно влияет на стоимость украшения драгоценный камень. Инвестору лучше приобретать изделия с редкими и качественными камнями, советуют эксперты. По словам Ирины Степановой, сейчас наиболее дорогими и востребованными являются цветные бриллианты и такие драгоценные камни, как сапфиры, рубины и изумруды. Среди бриллиантов, по данным Fancy Color Research Foundation (FCRF), самую высокую доходность за 12 месяцев показали голубые — их средняя стоимость выросла на 5,5%. По словам Эдуарда Уткина, дорожают последние годы и недрагоценные камни, например аквамарины, бериллы, турмалины и бирюза. «Рост в случае каждого камня разный, но, например, камень аквамарин 15 лет назад стоил примерно $15 за карат, а сегодня за 1 карат этого камня дают уже порядка $300», — приводит он пример.

Кстати, если инвестор хочет сделать акцент именно на драгоценном камне, то выгодным может стать создание украшения на заказ. Для этого можно приобрести не заключенный в оправу драгоценный камень и найти профессионального ювелира, который сделает из него шедевр, говорит Эльдияр Муратов. «Такое изделие может оказаться «штучным» и не иметь аналогов, что повысит его ценность. Затраты на изготовление изделия в этом случае будут в два-три раза меньше, чем при покупке аналога в салонах ювелирных украшений. Экономия произойдет за счет сокращения наценки дистрибьютора и бренда, затрат на логистику и за счет минимальной наценки при покупки камня и лома», — отмечает эксперт.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это происхождение изделия. Как правило, украшения с интересной биографией дорожают быстрее других. Кроме того, вероятность найти на них покупателя среди коллекционеров выше. Узнать историю украшения можно в самих ювелирных домах и у ювелиров, если те хранят архивы с регистрационными номерами изделий и именами заказчиков.

Среди ювелирных домов с громким именем эксперты называют Harry Winston, Buccellati, Van Cleef & Arpels, Graff, Tiffany & Co, Piaget, Cartier, Chopard, Bulgari и Mikimoto. Правда, предупреждают специалисты, принадлежность к крупному ювелирному дому не гарантирует, что цена на украшение вырастет. Если это не эксклюзивное украшение, а массовое изделие, то, несмотря на известный бренд, цена его, скорее всего, существенно не изменится.

Эксперты советуют присматриваться и к работам отдельных мастеров, которые создали и еще создают уникальные ювелирные произведения. Так, ​среди громких приобретений последних лет на ювелирном рынке эксперты Knight Frank называют продажу украшений таких авторов, как Cюзанн Бельперрон, Эндрю Грима​, Жорж Брак​, Коко Шанель и Питер Чанг.

Помимо признанных мастеров можно обратить внимание и на продукцию молодых, пока еще не известных ювелиров и ювелирных компаний, советует Эдуард Уткин. «Сейчас выгодно вкладывать деньги в наши молодые национальные бренды. Стоимость их украшений пока занижена, так как нет еще надбавки за известность бренда, в то время как качество исполнения и художественный замысел находятся на высоком уровне», — отмечает эксперт. Такие украшения, по мнению эксперта, очевидно недооценены и в течение пяти-семи лет подорожают. Среди молодых и перспективных российских фирм Уткин называет, например, восемь компаний, которые в сентябре 2017 года приняли участие в лондонской ювелирной выставке: это ювелирные дома ArgentoV, «Ринго», «Русские самоцветы», Чамовских, Кабаровских, Treasure House, Echo и Альдзена.

Роста стоимости можно ожидать и от украшений, связанных с определенными историческими периодами, — это изделия, созданные в 1900–1920-х годах, а также в 1950-е годы, рассказывает директор ювелирного департамента Christie's в Лондоне Дэвид Уоррен. По его словам, стоимость таких украшений постоянно растет, так как они обладают исторической и культурной ценностью и пользуются спросом коллекционеров. По данным Knight Frank, за последние десять лет выросла стоимость античных украшений (на 63%), изделий, созданных в период с 1945 по 1975 год (на 73%), а также украшений Прекрасной эпохи (Belle Époque — условное обозначение периода европейской истории между последними десятилетиями XIX века и 1914 годом, на 93%).

Также положительно на цене может сказаться создание коллекции украшений. «Если вам посчастливилось собрать коллекцию часов Patek Philippe или брошей Van Cleef из редкой серии, это повышает ее стоимость и востребованность», — приводит пример Ирина Степанова. Собирать можно не только работы одного автора, но и изделия одной эпохи. «Если объединить украшения из одного исторического периода, когда вы решите продавать эту коллекцию, вероятнее всего, стоимость украшений будет выше, чем если бы вы их продавали по отдельности», — заключает Дэвид Уоррен. По его словам, это выгодная тактика, правда, предсказать с уверенностью, вырастет ли коллекция в цене и насколько, почти невозможно.

Приобретать эксклюзивные украшения стоит лишь у надежных продавцов или напрямую у известных ювелиров. «Тогда это изделие будет сопровождаться необходимым сертификатом соответствия и репутацией. В иных случаях нет гарантии, что это изделие не является репликой оригинала или вовсе подделкой», — предостерегает Андрей Кочетков. Монетизировать рост цены украшения можно, продав его частным образом или через различные аукционы.