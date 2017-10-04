Лучшие друзья инвестора

Россияне видят в покупке драгоценностей один из самых надежных способов вложения денег. По данным ВЦИОМа, это вид капиталовложений занимает четвертое место по популярности после приобретения недвижимости, открытия счета в банке и хранения наличных. По данным Thomson Reuters, в 2016 году Россия вошла в десятку стран с самым высоким спросом на золотые украшения.
Рост интереса к украшениям и редким камням типичен для турбулентных периодов в экономике, рассказывает исполнительный директор представительства аукционного дома Sotheby's в России Ирина Степанова. По ее словам, в последние годы на рынке наблюдается большой спрос на такие изделия.
Драгоценности являются одним из десяти активов Knight Frank Luxury Investment Index — специального индекса инвестиций в предметы роскоши, который отслеживает динамику вложений ультрахайнетов, то есть людей с состоянием от $30 млн. Как следует из последнего отчета Knight Frank, украшения являются одним из самых доходных активов в этом портфеле (туда входит десять видов люксовых товаров: антикварная мебель, китайский фарфор, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино и классические автомобили). За 12 месяцев ювелирные изделия выросли в цене на 4%, за последние пять лет — на 49%, а за десять лет — на 142%. Более доходными люксовыми товарами из индекса Knight Frank при долгосрочном горизонте инвестирования являются только автомобили, вино и монеты.
Удел богатых?
Не каждое ювелирное украшение способно вырасти в цене. Несмотря на веру россиян, в большинстве случаев изделия массового производства непригодны для инвестирования, так что считать удачным инструментом приумножения и сохранения капитала можно лишь некоторые категории украшений. «Покупка ювелирных изделий в качестве инвестиций сродни вложениям в искусство. Не каждая купленная картина вырастет в стоимости в будущем, но произведения востребованных художников или общепризнанные шедевры всегда будут неплохим вложением денег», — объясняет партнер UFG Wealth Management Оксана Кучура.
Приобретение массовых ювелирных изделий, которые продаются в сетевых ювелирных магазинах, нельзя считать инвестиционным инструментом, уверяют эксперты. «На украшения широкого потребления в России делается очень большая наценка продавцами, не говоря о налогах. Такие украшения в два-три раза дороже металлов и драгоценных камней, которые в них используются», — объясняет аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. После покупки они сразу теряют часть цены, которая связана с различными наценками и издержками производства, поскольку реализовать их чаще всего можно исходя лишь из цены драгоценного металла.
Лишь отдельные категории украшений могут в будущем вырасти в цене. «Во-первых, это изделия с крупными природными камнями, так как стоимость камней растет гораздо быстрее, чем стоимость драгоценных металлов», — перечисляет генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин. Крупными на рынке среди драгоценных считаются камни весом более одного карата, среди полудрагоценных — примерно от пяти карат, уточняет эксперт.
Вторая категория — это сложные по исполнению и художественному замыслу ювелирные украшения, которые обладают культурной или исторической ценностью, являются произведениями искусства или предметами старины. По словам Уткина, стоимость изделий в обоих случаях начинается с сумм в несколько сотен тысяч рублей, а ценность уникального изделия может быть по достоинству оценена только через 20–30 лет.
Вложения в ювелирные украшения — дело обеспеченных инвесторов, уверен президент Singapore Castle Family office Эльдияр Муратов. «Инвестиции в изделия ювелирных домов доступны только состоятельной публике и нацелены на сохранение капитала и получение значительного прироста цены в будущем», — говорит он. Под состоятельной при этом понимается публика с активами от $5 млн, уточняет эксперт.
Впрочем, обойти ограничения и заработать на украшениях могут и не самые богатые инвесторы, уверены опрошенные РБК эксперты. Например, рассказывает Андрей Кочетков, можно попробовать найти украшения с более низкой наценкой. «Если есть возможность посетить такую страну, как ОАЭ, то у местных ювелиров можно купить золотые украшения с наценкой 10–15% сверх цены золота на бирже. Вполне очевидно, что такая покупка может оправдать себя на более коротком отрезке времени», — отмечает он.
Плюсы и минусы
У вложений в драгоценности есть преимущества. Цена приобретения в данном случае не волатильна и вряд ли будет падать. «Какое-то время она будет константой, а потом постепенно начнет расти в зависимости от роста стоимости камней и металла и увеличения спроса коллекционеров. Получить убыток здесь практически невозможно», — считает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. Кроме того, к плюсам можно отнести и высокую капиталоемкость активов. «Драгоценные изделия позволяют сконцентрировать огромное количество денег в одном маленьком объекте. Благодаря малому размеру и весу не возникает проблем с их хранением», — рассказывает Эльдияр Муратов.
Основные минусы вложений в украшения — низкая ликвидность рынка, длительный период инвестирования и высокий порог входа. Как и в случае покупки картин, горизонт вложений в драгоценности составляет, как правило, 20–30 лет, а стоимость драгоценных украшений на аукционах обычно не опускается ниже $300–400 тыс. «Определить нижний порог входа затруднительно. На аукционах могут продавать украшения начиная со $100 тыс., но во время торгов стоимость может подняться до $2 млн», — объясняет Муратов.
Реализовать такие вложения сиюминутно тоже вряд ли получится, тем более что этот процесс требует особой экспертизы, добавляет Анна Кокорева. «Чтобы купить стоящее ювелирное изделие, необходимо потратиться на экспертизу и безопасную транспортировку, а чтобы продать, нужно заплатить комиссию аукциону или иному посреднику, а также найти покупателя», — говорит она. Стоимость услуг будет зависеть от сложности экспертизы и транспортировки. Минимальная стоимость оценки украшения, по словам эксперта, начинается от 35 тыс. руб. и выше. Комиссия посреднику может составить 0,5–3%.
На покупке драгоценностей можно заработать и в краткосрочной перспективе (один-два года), правда, доход в этом случае будет зависеть не от увеличения исторической ценности изделия, как в перспективе 10–20 лет, а от изменения цен на драгоценные металлы и камни, конкуренции среди контрагентов и, что самое важное, от уровня спроса на конкретное изделие и умения найти правильного покупателя, объясняет Муратов. Такие случаи редки, но встречаются. «Примером может служить сделка одного из наших клиентов. Инвестор приобрел кольцо из золота с очень редким по характеристикам голубым бриллиантом за $2,1 млн у частного коллекционера (с дисконтом 8%), а затем через четыре месяца после покупки выставил его на продажу на закрытом аукционе и реализовал за $2,75 млн, заработав тем самым $650 тыс.», — рассказывает Муратов.
Как выбрать
На стоимость украшения влияют несколько факторов: имя ювелира, провенанс (история владения), уникальность, характеристика камней и период изготовления, рассказывает Ирина Степанова. «Также, безусловно, важны качество и сохранность изделия и подтверждение подлинности происхождения», — добавляет Анна Кучера.
Сильно влияет на стоимость украшения драгоценный камень. Инвестору лучше приобретать изделия с редкими и качественными камнями, советуют эксперты. По словам Ирины Степановой, сейчас наиболее дорогими и востребованными являются цветные бриллианты и такие драгоценные камни, как сапфиры, рубины и изумруды. Среди бриллиантов, по данным Fancy Color Research Foundation (FCRF), самую высокую доходность за 12 месяцев показали голубые — их средняя стоимость выросла на 5,5%. По словам Эдуарда Уткина, дорожают последние годы и недрагоценные камни, например аквамарины, бериллы, турмалины и бирюза. «Рост в случае каждого камня разный, но, например, камень аквамарин 15 лет назад стоил примерно $15 за карат, а сегодня за 1 карат этого камня дают уже порядка $300», — приводит он пример.
Кстати, если инвестор хочет сделать акцент именно на драгоценном камне, то выгодным может стать создание украшения на заказ. Для этого можно приобрести не заключенный в оправу драгоценный камень и найти профессионального ювелира, который сделает из него шедевр, говорит Эльдияр Муратов. «Такое изделие может оказаться «штучным» и не иметь аналогов, что повысит его ценность. Затраты на изготовление изделия в этом случае будут в два-три раза меньше, чем при покупке аналога в салонах ювелирных украшений. Экономия произойдет за счет сокращения наценки дистрибьютора и бренда, затрат на логистику и за счет минимальной наценки при покупки камня и лома», — отмечает эксперт.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это происхождение изделия. Как правило, украшения с интересной биографией дорожают быстрее других. Кроме того, вероятность найти на них покупателя среди коллекционеров выше. Узнать историю украшения можно в самих ювелирных домах и у ювелиров, если те хранят архивы с регистрационными номерами изделий и именами заказчиков.
Среди ювелирных домов с громким именем эксперты называют Harry Winston, Buccellati, Van Cleef & Arpels, Graff, Tiffany & Co, Piaget, Cartier, Chopard, Bulgari и Mikimoto. Правда, предупреждают специалисты, принадлежность к крупному ювелирному дому не гарантирует, что цена на украшение вырастет. Если это не эксклюзивное украшение, а массовое изделие, то, несмотря на известный бренд, цена его, скорее всего, существенно не изменится.
Эксперты советуют присматриваться и к работам отдельных мастеров, которые создали и еще создают уникальные ювелирные произведения. Так, среди громких приобретений последних лет на ювелирном рынке эксперты Knight Frank называют продажу украшений таких авторов, как Cюзанн Бельперрон, Эндрю Грима, Жорж Брак, Коко Шанель и Питер Чанг.
Помимо признанных мастеров можно обратить внимание и на продукцию молодых, пока еще не известных ювелиров и ювелирных компаний, советует Эдуард Уткин. «Сейчас выгодно вкладывать деньги в наши молодые национальные бренды. Стоимость их украшений пока занижена, так как нет еще надбавки за известность бренда, в то время как качество исполнения и художественный замысел находятся на высоком уровне», — отмечает эксперт. Такие украшения, по мнению эксперта, очевидно недооценены и в течение пяти-семи лет подорожают. Среди молодых и перспективных российских фирм Уткин называет, например, восемь компаний, которые в сентябре 2017 года приняли участие в лондонской ювелирной выставке: это ювелирные дома ArgentoV, «Ринго», «Русские самоцветы», Чамовских, Кабаровских, Treasure House, Echo и Альдзена.
Роста стоимости можно ожидать и от украшений, связанных с определенными историческими периодами, — это изделия, созданные в 1900–1920-х годах, а также в 1950-е годы, рассказывает директор ювелирного департамента Christie's в Лондоне Дэвид Уоррен. По его словам, стоимость таких украшений постоянно растет, так как они обладают исторической и культурной ценностью и пользуются спросом коллекционеров. По данным Knight Frank, за последние десять лет выросла стоимость античных украшений (на 63%), изделий, созданных в период с 1945 по 1975 год (на 73%), а также украшений Прекрасной эпохи (Belle Époque — условное обозначение периода европейской истории между последними десятилетиями XIX века и 1914 годом, на 93%).
Также положительно на цене может сказаться создание коллекции украшений. «Если вам посчастливилось собрать коллекцию часов Patek Philippe или брошей Van Cleef из редкой серии, это повышает ее стоимость и востребованность», — приводит пример Ирина Степанова. Собирать можно не только работы одного автора, но и изделия одной эпохи. «Если объединить украшения из одного исторического периода, когда вы решите продавать эту коллекцию, вероятнее всего, стоимость украшений будет выше, чем если бы вы их продавали по отдельности», — заключает Дэвид Уоррен. По его словам, это выгодная тактика, правда, предсказать с уверенностью, вырастет ли коллекция в цене и насколько, почти невозможно.
Приобретать эксклюзивные украшения стоит лишь у надежных продавцов или напрямую у известных ювелиров. «Тогда это изделие будет сопровождаться необходимым сертификатом соответствия и репутацией. В иных случаях нет гарантии, что это изделие не является репликой оригинала или вовсе подделкой», — предостерегает Андрей Кочетков. Монетизировать рост цены украшения можно, продав его частным образом или через различные аукционы.