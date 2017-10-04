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Как массовое убийство стало проблемой для Трампа
Газета № 167 (2664) (0410) 03 окт, 12:56
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Павел Демидов Как массовое убийство стало проблемой для Трампа
Хуже всего для президента США то, что у него в арсенале нет хорошей реакции на новый вызов

Через несколько часов после трагедии Дональд Трамп выступил с коротким обращением к нации, в котором осудил произошедшее как абсолютное зло. Это выступление знаменательно тем, что в нем нет импульсивного и любящего импровизацию Трампа. Президент США, немного сбиваясь, делая ненужные паузы, зачитал обращение с телесуфлера. Конечно, его потрясла эта трагедия. Но и, совершенно явно, ему было непонятно, как на нее реагировать.

Удобный враг

В сентябре 2001 года у Джорджа Буша-младшего не было сомнений в том, откуда пришла угроза. У него был относительно ясный враг («Аль-Каида», базировавшаяся в Афганистане под прикрытием «Талибана» (запрещенные в России организации), а также совершенно очевидное уязвимое место в системе — аэропорты. Логичен ответ — патриотический акт, давший большие полномочия спецслужбам, для борьбы внутри страны и антитеррористическая коалиция для противостояния врагу снаружи. Таков был план, вокруг которого объединились и элиты, и общество. Рейтинг Буша в одночасье достиг 90%.

Но то борьба с внешним врагом. Против кого-то легко объединяться, чем-то жертвовать. На протяжении последних лет Трамп сначала как кандидат в президенты, а затем уже как глава государства предпочитал обвинять в актах насилия «радикальный исламский терроризм». Отчасти на этом он вел свою предвыборную кампанию, активно критикуя своего оппонента Хиллари Клинтон и президента Барака Обаму за то, что они в угоду неработающему мультикультурализму не называют врага по имени.

Когда 12 июня 2016 года состоялся теракт в Орландо, Трампу было сразу понятно, кто виноват в убийстве граждан США, ведь террористом был мусульманин Омар Матин. Очевиден был и выбор цели убийцы: он же атаковал гей-клуб — рассадник порока.

Более того, избирателю Трампа было очевидно, что в этом конкретном случае представитель одной радикальной культуры наказывает представителей другой радикальной культуры, ведь для значительной части белых возрастных американцев геи латиноамериканского происхождения — это довольно сомнительные как с моральной, так и с социальной точки зрения сограждане. Мало того что эти люди придерживаются не очень приятных ценностей, но они еще и наверняка сидят на разных социальных программах, из-за которых настоящие американцы, работавшие всю жизнь и исправно платившие налоги, теперь не всегда могут воспользоваться качественными услугами врачей, например.

Таким образом, с циничной политической точки зрения Трамп выигрывал дважды: во-первых, он мог в отличие от своих оппонентов четко и без обиняков назвать виновных в трагедии и, во-вторых, получал дополнительный тайный (в силу своей неполиткорректности) аргумент для успокоения своих сторонников (исламисты целятся в грешников, вас это не коснется).

Стрельба по своим

2 октября 2017 года случилось нечто совершенно обратное: сотни людей были расстреляны в американской глубинке на концерте американской народной музыки кантри 64-летним белым американцем. Никаких реальных следов исламистов (кто бы ни брал ответственность на себя). Главным врагом Америки оказался обычный американский пенсионер. При этом в комнате, из окон которой он стрелял, были найдены около 40 единиц огнестрельного оружия и сотни комплектов боеприпасов.

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Именно вокруг этой темы развернется теперь главная политическая битва ближайших месяцев. Демократы пустят в ход очевидный аргумент: послушайте, но ведь проблема прежде всего в обороте оружия.

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Как так вышло, что у простого американского пенсионера на руках оказались десятки стволов? Согласно второй поправке к Конституции, принятой в 1791 году, американцам гарантируется право хранить и носить оружие. В результате в США у граждан хранятся сотни миллионов единиц огнестрельного оружия. Ежедневно кто-то пускает его в ход, вследствие чего США являются одними из рекордсменов по числу преступлений с использованием огнестрельного оружия. Заполучить оружие не так сложно: не нарушал закон и не имеешь психических заболеваний — держи пушку.

В результате каждый раз после массовой бойни с применением огнестрельного оружия происходило одно и то же: демократы требовали ужесточения контроля над распространением оружия, а республиканцы прикрывались Конституцией и усилиями серьезных лоббистов (национальная стрелковая ассоциация США насчитывает около 5 млн членов, располагает бюджетом более $300 млн в год и является одним из трех мощнейших лоббистов в США). Через какое-то время жизнь возвращалась в нормальную колею, и о контроле над хранением и ношением оружия все как-то забывали.

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Однако сегодня ситуация немного изменилась. Во-первых, невозможно перевести стрелки на исламских террористов или тихонько сказать себе, что погибшие сами заслужили свою участь. Внешнего врага нет, а погибшие в Лас-Вегасе не являются чужими для простых американцев. В каком-то смысле традиционная белая Америка стреляла в саму себя, и ей некого винить.

Во-вторых, политический контекст крайне невыгоден для Трампа. На прошлой неделе произошла новая неудача с отменой Obamacare, а в пятницу в связи с необоснованными тратами бюджетных денег на перелет дорогостоящими чартерами покинул пост министр здравоохранения Том Прайс. Налоговая реформа остается пока под большим вопросом. Не утихает скандал, связанный с использованием некоторыми советниками президента, включая его дочь и зятя, личной почты для ведения служебной переписки. Продолжается антироссийская кампания, которая обращена лично против президента.

Трамп как мишень

Пользуясь этими обстоятельствами, демократы уже перешли в полное наступление. Прежде всего на национальную стрелковую ассоциацию — первый выпад сделала в своем Twitter Хиллари Клинтон. На контролируемый республиканцами конгресс — немедленно ужесточить законодательство об оружии потребовал сенатор из Коннектикута Крис Мерфи, которого называют Обамой наших дней и возможным кандидатом в президенты в 2020 году. Не заставит себя долго ждать и персональная атака на президента: как только пройдет несколько дней траура, демократы набросятся и на него.

Сохранение второй поправки и поддержка права граждан на хранение и ношение оружия было одним из оснований консервативной платформы Трампа. Пугая консервативного избирателя отменой этой поправки в случае прихода к власти демократов, он мобилизовал своих сторонников. Идти против своего же лозунга означает для него сегодня идти против своей базы — последнее, что у него осталось, когда от него отвернулись бизнес и партийный истеблишмент.

Маловероятно, что Трамп пойдет на поводу у критиков и постарается что-то предпринять для ужесточения контроля за оружием. Но это означает, что ближайшие недели ему придется отбиваться от новых нападок политических недругов, вместо того чтобы провести хоть какие-то законы, пока не закрылось окно возможностей. Уже с ноября для многих членов конгресса главной задачей станет подготовка к промежуточным выборам 2018 года. При 40-процентном рейтинге президента это будет означать одно: лучше не поддерживать его инициативы. Никаких политических дивидендов им это не принесет. Это столкнет Дональда Трампа в окончательную политическую изоляцию, в которой ему останется только зачитывать речь с телесуфлера.

Об авторах
Павел Демидов эксперт ЦСР, политолог
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: США , мнение , Лас-Вегас , огнестрельное оружие , массовое убийство , Дональд Трамп
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