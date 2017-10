Король глянца

Как Сай Ньюхаус помог выжить медиаимперии Conde Nast в эпоху интернета

Сай Ньюхаус, представитель издательской династии, превративший Condé Nast из побочного бизнеса в мощную медиаимперию, умер 1 октября. Он был одним из немногих, кому удалось удачно переместить издательский бизнес в интернет

Сай Ньюхаус (Фото: Mary Altaffer / AP)

Сай Ньюхаус умер в своем доме на Манхэттене в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщила пресс-служба издательского дома Conde Nast. Ньюхаус страдал от старческой деменции, об этом в 2016 году сообщил журналистам его брат Дональд.

В марте журнал Forbes оценил состояние каждого из братьев Ньюхаус в $12,1 млрд, что в сумме соответствует 39-му месту в списке богатейших американцев. Бизнес, принесший им состояние, — издательский дом Advance Publications — Ньюхаусы унаследовали от отца. На рубеже веков они смогли пережить наступление интернета и превратили Advance Publications в одну из крупнейших частных компаний США в списке Forbes с выручкой $2,4 млрд.

Сай Ньюхаус отвечал за журнальное направление семейного бизнеса, возглавляя «дочку» Advance Publications — Conde Nast Publications. Он создавал новые проекты, выводил легендарные американские журналы на зарубежные рынки и перезапускал толстые глянцевые журналы, в которых реклама дополняла, а не разрывала статьи, пишет Bloomberg.

«С уходом Сая большие главы в истории журналов, которые писали такие люди, как сам Сай и [создатель Time, Fortune и Life] Генри Люс, подошли к концу», — заявил Грейдон Картер, проработавший главным редактором Vanity Fair 25 лет.

Объединитель прессы Сэмюэль Ньюхаус-младший (8 ноября 1927 года — 1 октября 2017 года) — совладелец медиаконцерна Conde Nast, выпускающего такие издания, как New Yorker, Vogue, Vanity Fair, Architectural Digest, Bon Appetit, GQ и др. Возглавил Conde Nast в 1979 году после смерти отца, медиамагната Сэмюэля Ньюхауса-старшего. Тот приобрел Conde Nast в 1959 году, объединив компанию с основанной им Advance Publications. В 2017 году Сэмюэль занимал 109-ю позицию в рейтинге миллиардеров Forbes с оценкой состояния $12,1 млрд. Он коллекционировал предметы искусства, включая работы Энди Уорхола и Джаспера Джонса. Conde Nast в России издает журналы Vogue, GQ, Glamour, AD, Tatler. После введения запрета на владение СМИ иностранцами учредителем издательского дома стало новое юридическое лицо ОАО «Лайфстайл Медиа» (98% его акций принадлежат ЗАО «Конде Наст», 2% — у американской Conde Nast Russia LLC). При этом американская Conde Nast Russia LLC — единственный собственник ЗАО «Конде Наст». Генеральным директором ОАО «Лайфстайл Медиа» и ЗАО «Конде Наст» является один и тот же человек — Анита Гиговская.

Послушный сын

Сэмюэль Ирвинг Ньюхаус (Сай) родился в Нью-Йорке 8 ноября 1927 года. Он был старшим ребенком в семье — через два года на свет появился его брат Дональд. Их отец, адвокат Сэмюэль Ирвинг Ньюхаус-старший (Сэм), был сыном эмигранта из Витебска. К моменту рождения Сая он уже успел стать влиятельным издателем.

Его первым активом была газета The Staten Island Advance. В 1922 году она переживала не лучшие времена. Сэм Ньюхаус воспользовался моментом и купил ее контрольный пакет. Затем начал скупать другие местные газеты — The Long Island Daily Press, The Star-Ledger, The Cleveland Plain-Dealer, The St. Louis Globe-Democrat и т.п. Так он начал строить одну из крупнейших газетных сетей в стране — Advance Publications.

Издания Advance Publications приносили прибыль, но не могли похвастаться качеством. Журнал More, публиковавший обзоры прессы, однажды включил сразу три проекта Сэма Ньюхауса в десятку худших ежедневных газет страны.

Сай Ньюхаус окончил частную школу для мальчиков в Нью-Йорке, затем поступил в Сиракузский университет. На этом настаивал отец, который купил в Сиракузах две газеты, радиостанцию и телеканал. Автор вышедшей в 1994 году книги о Ньюхаусах Томас Майер писал, что Сай был застенчив и боялся требовательного отца. Он подчинился, но учебой не увлекся и бросил университет через три года.

Сай попытался найти себя в журналистике. Благодаря связям отца начал работать в Париже на информагентство International News Service, созданное Уильямом Херстом. Два года прослужил в ВВС США, а затем устроился в Advance Publications и работал в тех областях, на которые указывал отец.

Глянец в подарок

В 1959 году Саю Ньюхаусу было 32 года, он работал в отцовской газете Star-Ledger в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В тот год Ньюхаус-старший неожиданно для всех купил издательский дом Conde Nast Publications, выпускавший Vogue, Glamour и еще два женских журнала. Покупка обошлась в $5 млн. Сэм Ньюхаус говорил, что это был подарок жене на 35-ю годовщину свадьбы: его супруга Мици увлекалась дизайном и любила читать Vogue.

Сая, которому мать привила любовь к искусству и моде, перевели в Conde Nast. Он начал работать в Glamour. К 1964 году стал издателем Vogue в США, а в 1975 году, за несколько лет до кончины отца, возглавил группу Conde Nast. Управление более прибыльным бизнесом — газетным и кабельным — доверили младшему из сыновей, Дональду. Его отец считал более ответственным и приверженным семейному делу.

Анна Винтур, Сай Ньюхаус и старший вице-президент универмага Bergdorf Goodman Линда Фарго (Фото: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Ньюхаус-старший умер в 1979 году. Ему принадлежала 31 газета с общим тиражом более 3 млн экземпляров, воскресное приложение Parade, семь журналов, включая Vogue и Glamour, радиостанции и кабельные телеканалы. Именем Сэма Ньюхауса была названа школа журналистики Сиракузского университета, которую он финансово поддерживал.

Сэм Ньюхаус не делал ставку на журналы. Для него это был побочный бизнес, писал Майер. Но Саю удалось выйти из тени отца и развить семейное дело так, как никто не мог вообразить. «Сай рассматривал приобретение журналов как большой шанс для себя. Он смог добиться собственной известности, вдохнув в журналы красоту и роскошь, к которым у него был хороший вкус», — писала автор книги Citizen Newhouse Кэрол Фельзбенталь.

Во главе Conde Nast

Стратегия Сая Ньюхауса заключалась в том, чтобы давать редакторам свободу в работе и много денег. «Я не редактор. Я теряюсь, когда меня спрашивают: что бы ты сделал?» — признавался он в интервью газете The New York Times в 1989 году.

В первые годы работы в Conde Nast наставником Ньюхауса стал Александр Либерман. Уроженец Киева, эмигрировавший в Европу в 1920-е годы, известный скульптор и художник был редакционным директором всех журналов издательского дома. Именно Либерман придумал термин «концепция Ньюхауса», чтобы описать бизнес-модель журнала, при которой большое значение придается маркетингу, опросам читателей, тиражам и доходам от рекламы.

Метод Ньюхауса «состоял в том, чтобы размыть разницу между контентом и рекламой, разницу между тем, что предназначалось для информирования и что использовалось для продаж, — писал Томас Майер. — Избрав своим поприщем мир женских модных журналов, Сай Ньюхаус все равно оставался очень практичным издателем, как его отец».

Как владельцу частной компании, Ньюхаусу не надо было отчитываться перед акционерами или советом директоров, так что у него была большая свобода действий. С подачи Либермана Ньюхаус начал нанимать в свои издания самых известных авторов и фотографов. В 1962 году он пригласил знаменитого редактора моды Диану Вриланд в Vogue. Затем переманил из Harper’s Bazaar фотографа Ричарда Аведона.

«Я верю в расходы, — говорил Либерман. — Расходы очень важны для творчества». Сотрудники Conde Nast могли рассчитывать на привилегии, которые в то время были необычными для отрасли. Даже младшие ассистенты заказывали себе обеды в ресторанах и ездили на такси за счет фирмы. Старшим редакторам оплачивали покупку модной одежды стоимостью десятки тысяч долларов, авиабилеты первого класса, покрывали почти все расходы на развлечения и помогали выплачивать кредиты на апартаменты и загородное жилье, что вызывало зависть у коллег из других издательств, писала The New York Times. Благодаря деньгам, которые платил Ньюхаус, главные редакторы его журналов и сами становились знаменитостями наравне с теми, о ком они писали. Бюджеты были почти безграничными, хотя сами журналы зачастую годами приносили убытки, прежде чем начать зарабатывать.

Ньюхауса критиковали за то, что его журналы превозносили знаменитостей, уравнивая в статьях их профессиональные достижения и личные причуды. Но по мере того как доходы от тиражей и рекламы росли, другие издатели стали брать этот подход на вооружение. К концу столетия даже самые серьезные газеты и журналы добавляли факты из личной жизни и сплетни в профили звезд, бизнесменов и политиков.

Сай Ньюхаус (Фото: Benjamin Lozovsky / BFA / REX / Shutterstock)

Возрождение Vanity Fair

Одним из важнейших решений Ньюхауса было возрождение Vanity Fair — ежемесячного журнала о богатых и знаменитых. Conde Nast начал выпускать его еще в 1913 году. Журнал был популярным, но во время Великой депрессии продажи рекламы упали, и в 1936 году его пришлось закрыть.

Ньюхаус перезапустил Vanity Fair в 1981 году. Три года и два уволенных главных редактора спустя он нанял 35-летнюю журналистку из британского Tatler Тину Браун. Она позвала в журнал известных журналистов, включая Доминика Данна и Кристофера Хитченса, и фотографа Энни Лейбовиц. На страницах издания интервью голливудских звезд соседствовали с текстами о Михаиле Горбачеве и Фиделе Кастро. Браун поместила на обложку фотографию обнаженной беременной Деми Мур, что вызвало бурю обсуждения. Под ее руководством издание вошло в число самых авторитетных в мире, а его тираж превысил миллион экземпляров.

Сай Ньюхаус постоянно расширял сферу деятельности семейной компании. В 1980 году он купил крупнейшего в США книжного издателя Random House за $70 млн. Интегрировать его в Advance Publications так и не удалось, зато через 18 лет актив был продан немецкому медиаконцерну Bertelsmann за $1,1 млрд.

Кроме того, Ньюхаус, как когда-то его отец, активно скупал конкурирующие издания. Он приобрел мужской журнал GQ, гастрономический Gourmet, журнал о путешествиях Signature — на его основе был создан Conde Nast Traveller.

В 1985 году Ньюхаус купил интеллектуальный журнал The New Yorker. Он называл его одним из величайших проектов в журналистике и самым интересным из тех, в которых ему доводилось участвовать. После покупки издатель публично пообещал сохранить качество, традиции и редакцию журнала. Но менее чем два года спустя Ньюхаус отправил на пенсию главного редактора Уильяма Шона и привел на его место президента книжного издательства Al fred A. Knopf Inc. Роберта Готлиба. Этот шаг вызвал возмущение сотрудников. Более 150 журналистов, редакторов и художников подписали письмо, в котором предложили Готлибу отказаться от назначения. Но Готлиб вышел на работу.

Смена главного редактора обеспокоила и читателей. В редакцию The New Yorker пришло около 600 писем недовольных. Ньюхаус лично ответил на каждое. «У людей очень личные отношения с The New Yorker», — говорил он The New York Times в 1988 году.

Сай Ньюхаус избегал публичности, но время от времени попадал в заголовки газет из-за своих резких кадровых решений. Зачастую увольняемые последними узнавали, что потеряли работу.

Например, в 1988 году глава Conde Nast назначил главным редактором Vogue Анну Винтур. Ее предшественница Грейс Мирабелла узнала о своем увольнении из выпуска теленовостей. В 1992 году из The New Yorker уволили Готлиба. Сам он тогда был в Японии. Посреди ночи его разбудил звонок: журналист на другом конце трубки просил прокомментировать новость о его увольнении. Но как и другие бывшие редакторы Ньюхауса, Готлиб позже признавал, что получил щедрое выходное пособие.

Кризис прессы

Щедрость Ньюхауса отражалась на бизнес-показателях. Conde Nast не публичная компания, она никогда не публиковала отчетность. Но газета The Wall Street Journal писала, что издательский дом в 1994 году потерял до $20 млн, а девять из 14 изданий были убыточными.

Исправить ситуацию помогли кардинальные решения. Некоторые нерентабельные журналы, например Mademoiselle и Gourmet, Ньюхаус сразу закрыл. Самые ценные пытался вывести в плюс. Например, назначил главным редактором в убыточный The New Yorker Тину Браун из Vanity Fair. Она смогла сократить убытки почти вдвое. При следующем руководителе Дэвиде Ремнике, пришедшем в 1998 году, The New Yorker вышел в прибыль.

Ньюхаус управлял Conde Nast на протяжении 40 лет и в конце 2000-х годов начал отходить от дел. Издательский бизнес на фоне финансового кризиса и распространения интернета изменился. Conde Nast был вынужден сократить расходы. Журнал HG перестал выходить в 2007 году. Еще через два года закрылись Modern Bride, Elegant Bride, Cookie и Portfolio, а Gourmet ушел в онлайн. С начала 2010-х холдинг все больше внимания уделял интернет-версиям своих изданий, поскольку выяснилось, что «концепция Ньюхауса», смешивающая редакционную и рекламную политику, в сети прекрасно работает. В 2016 году выручка Conde Nast оценивалась в $2,4 млрд, прибыль — в $1 млрд. По расчетам Forbes, дела у братьев идут неплохо — если в 2013 году состояние каждого оценивалось в $8,1 млрд, то в 2017-м — в $12,1 млрд.

В 2015 году Сай Ньюхаус покинул пост главы Conde Nast, став почетным председателем совета директоров. Как пишет The New York Times, до недавнего времени его еще можно было увидеть в корпоративной столовой.