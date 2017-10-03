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Спекулянты не теряют веру в рубль
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Спекулянты не теряют веру в рубль
Газета № 166 (2663) (0310) Деньги, 02 окт, 18:23
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Спекулянты не теряют веру в рубль
Как изменятся курсы доллара и евро к концу октября
Курс рубля в октябре будет зависеть от спроса на рублевые активы со стороны иностранцев, цены нефти и риторики американского Центробанка, считают опрошенные РБК аналитики. Какими будут курсы доллара и евро к концу месяца?
Фото: Тим Яржомбек для РБК

В октябре на динамику курса российской валюты будет влиять прежде всего спрос на рублевые активы со стороны инвесторов, ситуация на нефтяном рынке и риторика Федеральной резервной системы США. Именно эти факторы получили наибольшее количество высших оценок (по пятибалльной системе, где 1 — слабое влияние, 5 — сильное) от аналитиков, опрошенных РБК (см. инфографику).

Спрос на рублевые активы, обеспеченный в значительной степени за счет операций carry trade (спекулятивная стратегия, основанная на разнице процентных ставок в разных странах), продолжит оставаться одним из важнейших факторов на российском валютном рынке. «Именно отношение глобальных инвесторов к долговым рынкам развивающихся стран является на текущий момент ключевым драйвером для валют emerging markets, в том числе для рубля», — отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. «Мы видим устойчивый спрос в будущем на рублевые активы, пока идея инвестирования в бумаги с фиксированной доходностью актуальна (покупка ОФЗ является инструментом carry trade. — РБК)», — полагает аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов.

По мнению экспертов, выгодность carry trade сохраняется в ближайшее время даже с учетом того, что Банк России придерживается постепенного снижения ключевой ставки (сейчас составляет 8,5% годовых), в то время как ФРС США уже в этом году может повысить свою базовую ставку (сейчас целевой диапазон 1–1,25% годовых) — ведь разрыв в ставках по-прежнему высок. «В условиях, когда повышение ставок в США будет происходить близкими к ожиданиям рынка темпами (ожидается повышение ставки на 0,25 п.п. в декабре. — РБК), спрос на валюты развивающихся стран в рамках операций carry trade будет сохраняться», — считает эксперт финансовой группы БКС Иван Копейкин. «Пока ФРС взяла паузу в повышении ставки (предыдущее повышение было в июне, на июльском и сентябрьском заседаниях она осталась без изменений. — РБК), вероятность крупного оттока средств из фондов, ориентированных на Россию, до конца года, на мой взгляд, низка», — согласен с ним начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Хотя аналитики в основном не ждут сюрпризов от ФРС, они подчеркивают, что нужно тем не менее следить за риторикой американского Центробанка и реакцией на нее. «Заявления ФРС США на тему темпов ужесточения денежно-кредитной политики традиционно влияют на аппетит к риску и спрос на валюты развивающихся стран», — говорит портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко. Чем выше вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики США, тем более привлекательным может стать доллар в глазах инвесторов, и в случае дальнейшего роста доходности казначейских облигаций США «мы можем увидеть укрепление доллара к мировым валютам», предупреждает начальник казначейства СДМ-банка Эдуард Лушин.

Традиционно одним из самых важных факторов для курса рубля является динамика котировок нефти, хотя в последнее время рубль и «отстает» от цен на черное золото. Доллар на Московcкой бирже находится сейчас недалеко от уровней начала сентября 2017 года (тогда он колебался в районе 57,4–58,2 руб. за доллар), в то время как нефть подорожала за месяц почти на 10%. «Котировки нефти остаются на уровне, комфортном для рубля, который, по сути, так и не начал отыгрывать рост нефтяных цен с начала сентября», — говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «Сейчас рубль стал меньше коррелировать с нефтью, хотя его фундаментальная зависимость от цен на нее, безусловно, никуда не делась», — говорит Георгий Ващенко.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов полагает, что сдержанная реакция рубля на рост нефти связана с негативными ожиданиями относительно санкций. «На данном этапе российская валюта живет ожиданиями возможного ужесточения санкций со стороны США в отношении российского финансового сектора, которые должны быть озвучены до конца текущего года, вследствие чего мы наблюдаем весьма слабую корреляцию рубля к тестирующей годовые максимумы нефти», — полагает он.

Влияние на валютный рынок может оказать и предложение президента США Дональда Трампа провести налоговую реформу, снизив корпоративные налоги. «Если Трамп сможет протолкнуть свою налоговую реформу, это вызовет рост инвестиций и приток капитала в США», — говорит аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. «В случае претворения налоговой реформы в жизнь ожидается репатриация крупными американскими компаниями нераспределенной прибыли. Это должно спровоцировать рост спроса на доллар и привести к его укреплению», — считает Дмитрий Постоленко. Пока же объявление планов по налоговой реформе в США оказывает исключительно психологическую поддержку американской валюте, так как для претворения программы в жизнь остается немало трудностей, отмечает Юрий Кравченко.

Что касается российской макроэкономики, риском для рубля могут оказаться данные по счету текущих операций платежного баланса, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов. «Данные могут выйти сезонно плохими», — предупреждает он. В то же время Георгий Ващенко считает, что поводов для резкого ослабления или укрепления рубля сейчас не просматривается, поскольку торговый баланс остается положительным.

По мнению Ващенко, есть и дополнительные важные факторы спроса на валюту, которые могут оказать существенное влияние на рубль. «В октябре ряд крупных компаний закрывают реестры на выплату дивидендов, общий размер которых, по предварительным данным, уже приближается к $2,5 млрд. Это вызовет умеренное увеличение давления на рубль. Также Минфин может докупить $5–6 млрд в резервы. Таким образом, в октябре у рубля больше шансов на ослабление против доллара, чем на укрепление», — говорит аналитик.

Аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Виктор Марков полагает, что участникам рынка также следует обращать внимание на действия центробанков, которые «всегда оказывают существенное влияние на курс рубля, особенно если решения центробанков не совпадают с ожиданиями рынка».

Что касается курса евро, поддержку европейской валюте могут оказать действия и высказывания ЕЦБ относительно постепенного сворачивания стимулирования экономики, полагает Иван Копейкин. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ могут усилиться ближе к следующему заседанию в октябре (запланировано на 26 октября), полагает Юрий Кравченко. Однако потенциал укрепления европейской валюты сдерживается политическими моментами (итоги выборов в Германии, референдум по отделению Каталонии), предупреждает он.

С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса РБК предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже 31 октября курс доллара будет находиться в диапазоне 58,5–59,5 руб., евро — 68,0–69,2 руб. На момент публикации прогноза 2 октября на Московской бирже доллар торговался у отметки 57,8 руб., евро — 68,0 руб.

Автор: Иван Аношин.
Теги: Курс рубля , курс евро , нефтяной рынок , ФРС США , курс долара , Carry trade
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