Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,98 57,56 EUR Нал. 68,58 67,98 USD Бирж. 57,48 -0,43 EUR Бирж. 67,94 -0,28 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 2077,19 +0,27% РТС 1136,75 +0,99% Brent 56,74 +0,37% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7372,76 +0,68%
Как выборы в Германии могут помочь единой Европе
Лента новостей
Военный самолет США проведет наблюдательный полет над Россией 03:37, Политика Актер Сами Насери стал почетным членом союза таксистов в Крыму 03:11, Общество Минобороны подтвердило гибель получившего ранение в Сирии полковника 02:38, Политика Власти Каталонии прокомментировали результаты референдума 01:56, Политика Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за независимость автономии 01:54, Политика Трамп заявил о своем намерении решить проблему с Пхеньяном 01:29, Политика В Каталонии вооруженный ножом мужчина напал на избирателей 00:46, Общество Минтранс усилил мониторинг финансового состояния авиакомпаний 00:11, Общество Мобилизация на 146 млрд: какими непопулярными мерами сбалансируют бюджет? 00:08, Экономика ИГ взяла на себя ответственность за атаку на вокзале в Марселе 01 окт, 23:57, Общество Глава правительства Испании заявил о провале референдума в Каталонии 01 окт, 23:35, Политика В «Вконтакте» ограничили фоновое прослушивание музыки в приложениях 01 окт, 23:33, Технологии и медиа Госдеп предложил КНДР варианты ядерного разоружения полуострова 01 окт, 23:15, Политика Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 760 01 окт, 22:27, Политика СК начал проверку по факту смерти пассажирки рейса Москва — Уфа 01 окт, 22:01, Общество «Испанское государство проиграло»: как проходил референдум в Каталонии 01 окт, 21:59, Политика Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе 01 окт, 21:30, Политика В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании 01 окт, 21:14, Политика Росавиация заявила о решении проблемы с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» 01 окт, 21:11, Бизнес «Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Анжи» 01 окт, 20:57, Спорт В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек 01 окт, 20:52, Общество СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя в Курской области 01 окт, 20:28, Общество Умер экс-президент TNS Russia Владимир Гродский 01 окт, 19:56, Технологии и медиа В центре столицы произошел пожар в гостинице «Москва» 01 окт, 19:38, Общество По делу тренинговой организации «Зеора» задержали более 100 человек 01 окт, 19:06, Общество «Барселона» одержала девятую победу подряд в матче без зрителей 01 окт, 19:04, Спорт Чемпионат России по футболу. «Анжи» — «Зенит». Онлайн 01 окт, 19:00, Спорт Мэр Барселоны призвала остановить преследование «беззащитного населения» 01 окт, 18:58, Общество
Как выборы в Германии могут помочь единой Европе
Газета № 165 (2662) (0210) Политика, 29 сен, 13:50
0
Василий Жарков Как выборы в Германии могут помочь единой Европе
Успех правых популистов может заставить умеренных политиков Германии и других стран вернуться к обсуждению фундаментальных для Европы принципов: демократии, верховенства права и гражданских свобод

Результаты прошедших парламентских выборов в Германии в очередной раз заставили публику беспокоиться за судьбу Евросоюза. Причина тому — недостаточно убедительная победа правящего в Германии партийного блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. Еще большую тревогу вызывает успех правопопулистской «Альтернативы для Германии», которая, конечно, ни при каких условиях не сможет войти в правящую коалицию, но, получив третье место в бундестаге, существенно усиливает позиции немецких евроскептиков.

На этом фоне сильно потерявшие в голосах, но сохранившие второе место социал-демократы ушли в оппозицию, развалив прежнюю правительственную коалицию. Свою победу празднуют либералы из Свободной демократической партии, вернувшейся в парламент после четырехлетнего отсутствия с четвертым местом по голосам избирателей. Однако вхождение свободных демократов в новую коалицию вместе с христианскими демократами и «зелеными» может потребовать длительных переговоров и сложных компромиссов, устойчивость которых — отдельный вопрос. Новое тройственное, в соответствии с партийными цветами черно-желто-зеленое, как флаг Ямайки, правительство Германии может оказаться заметно слабее предыдущего. Как результат, стране, играющей роль несущей конструкции ЕС, в ближайшее время предстоит сложный политический период, и очевидно, что наиболее дебатируемыми вопросами станут проблемы беженцев, социальной политики и отношений с партнерами по ЕС.

Успех евроскептиков

Неужели ветер снова перестал дуть в паруса Европейского союза? Совсем недавно казалось, что провал правых популистов на выборах в Голландии и в особенности победа президента Макрона во Франции положили конец унынию среди сторонников дальнейшей евроинтеграции, случившемуся после Brexit. Теперь по СМИ снова прокатилась волна тревоги: амбициозные планы Меркель и Макрона по реформированию и дальнейшему развитию еврозоны если не под вопросом, то по меньшей мере могут быть отложены на неопределенный срок, пока Германия не договорится сама с собой.

В Германии прошли протесты против вхождения ультраправых в парламент
Политика

Масла в огонь подливают правые и евроскептики за пределами федеративной республики. В соседней Польше всячески муссируют тему о якобы «победе неонацистов» на выборах в Германии. Речь, разумеется, идет об «Альтернативе для Германии», совсем не симпатичной, но все же вряд ли более правопопулистской, чем само нынешнее польское правительство. «Неонацизм» АдГ — все-таки явное преувеличение, допущенное оппонентами в пылу ожесточенной предвыборной борьбы. В самой Польше местные правые из партии «Закон и справедливость» не просто заседают в парламенте, а полностью контролируют правительство, все больше претендуя на монопольную роль внутри страны.

Среди абсурдных авантюр, в последнее время предпринятых польской стороной: требование от Германии выплатить репарации за Вторую мировую войну. Пропагандистская истерия в Варшаве по поводу надуманной «победы неонацистов» — лишь очередной конструируемый повод потребовать от Берлина дополнительные деньги, на этот раз под видом пресловутых репараций. Все это не может не влиять на позиции евроскептиков в самой Германии, несущей бремя стержневой державы Евросоюза и испытывающей все больше внутренних проблем, в первую очередь в социальной сфере.

Разумеется, Германия остается ключевой силой в ЕС, от позиции и курса которой зависит будущее европейской интеграции. В среднесрочной перспективе политическая ситуация внутри страны будет зависеть от двух факторов. Во-первых, от того, как быстро сложится и насколько стабильным окажется новое правительство. Во-вторых, от дальнейшей динамики электоральной популярности немецких правых популистов.

Поиск повестки

В том, что касается формирования новой правящей коалиции, позитивную роль, по крайней мере по горячим следам выборов, может сыграть азарт свободных демократов, получивших шанс не просто вернуть статус парламентской партии, но сразу же оказаться в правительстве. Не менее соблазнительна подобная перспектива и для «зеленых». Успех должен стоить определенных уступок, особенно если госпожа Меркель и либералы из СвДП сумеют сделать нужные реверансы в сторону более социально ориентированной внутренней политики. К тому же, столкнувшись с немалыми вызовами, стоящими перед Германией и Европой в целом, немецкие свободные демократы активно ищут новую повестку, связанную с возвращением к классическим ценностями политического либерализма. Если все последние десятилетия повестка либералов ограничивалась преимущественно обсуждением размера налогов, то теперь в нее возвращаются важные политические вопросы, касающиеся демократического устройства, верховенства права и гражданских свобод, то есть фундаментальных принципов современного общества.

Текущая ситуация в Германии лучше всего характеризуется словами Штефана Мелле, директора неправительственной организации «Немецко-российский обмен»: «Ничего не рушится, но кое-что нехорошее происходит». Успех правых налицо, но вместе с тем его не стоит слишком драматизировать. Самое важное, что мы здесь должны знать: политическая система Германии достаточно прочна и, в отличие от некоторых других стран, особенно на востоке Европы, не допускает возможности получения «контрольного пакета» популистскими и антилиберальными силами. По некоторым оценкам, «Альтернатива для Германии», выстрелившая на фоне острой проблемы с беженцами, на прошедших выборах достигла своего электорального предела. Популисты, если только не давать им рычаги исполнительной и судебной власти, обычно довольно быстро выдыхаются и, не выполнив обещанного, теряют доверие избирателей. Само собой это, конечно, не случится, но потребует от ответственных немецких политиков сосредоточенной и напряженной работы.

Тройка Меркель: почему правящие партии Германии получили низкий результат
Политика

Либеральная демократия, как и европейское единство, не есть что-то данное раз и навсегда. Эта мысль все глубже проникает в умы политиков Германии и других стран Евросоюза. За десятилетия, прошедшие с падения Берлинской стены, многие успели расслабиться, воспринимая ранее завоеванные достижения как нечто само собой разумеющееся. Если дальнейшее возвращение ценностей политического либерализма останется в повестке, если умеренные немецкие политики сумеют вокруг этих ценностей договориться, стратегическое будущее Европы выглядит скорее оптимистично.

Об авторах
Василий Жарков политолог
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: Евросоюз , Германия , мнение
Материалы по теме
Тройка Меркель: почему правящие партии Германии получили низкий результат Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав