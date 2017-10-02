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Миллионы в красивой обертке
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Миллионы в красивой обертке
Газета № 165 (2662) (0210) Свое дело, 30 сен, 10:02
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Миллионы в красивой обертке
Какой доход приносит упаковочный бизнес
Мария Беляева основала компанию по поставкам полипропиленовой пленки 11 лет назад, когда российскую упаковку мало кто использовал. Сейчас ее пленка продается по всей России и в США, принося компании до 77 млн руб. выручки в месяц
Мария Беляева (Фото: Митя Ганопольский для РБК)

«Мне часто говорят: зачем тебе эти тонны пленки, открыла бы салон красоты! — смеется 40-летняя Мария Беляева, основатель одной из крупнейших в России компаний по поставке полипропиленовой пленки «Руспленки». — Но я люблю эту индустрию. 90% людей в отрасли — мужчины, с ними работать намного проще, чем с женщинами». За 11 лет фирма открыла представительства в десяти городах России, а нынешним летом вышла на рынок США. По итогам 2016 года выручка «Руспленок» превысила 840 млн руб. (чистая прибыль — 9%), а в 2017-м должна перевалить за миллиард. Какие уж тут салоны красоты!

«Руспленки» поставляют клиентам нарезанную полипропиленовую пленку с нанесенными принтами для упаковки товаров — в основном кондитерских изделий и цветов. «Мы являемся посредником между заводами-гигантами, которые выпускают десятки тысяч тонн пленки в месяц, и компаниями, которым нужно несколько десятков килограммов, — поясняет Беляева. — Заводам с мелкими клиентами работать неинтересно, к тому же заказчикам нужна пленка определенного формата с уже нанесенным принтом». «Руспленки» заранее заказывают большой объем продукции (на складах в Москве и Санкт-Петербурге постоянно хранится 500 т товара), а затем под заказ режут ее и наносят рисунок. Компания поставляет пленку здесь и сейчас — и это одно из главных преимуществ перед заводами, которые формируют и отгружают заказы месяцами.

Бизнес-модель кажется незамысловатой, но чтобы с нуля создать масштабный бизнес, необязательно придумывать что-то новое, иногда нужно просто внимательно следить за рынком.​

Типографская золушка

В индустрию упаковки Мария пришла еще студенткой: в 1996 году она поступила в филиал Московской академии печати в родном Санкт-Петербурге, а на третьем курсе устроилась работать в типографию. «У нас была типичная советская семья с тремя детьми и небольшим достатком, поэтому днем я работала, а вечером училась — нужны были деньги», — вспоминает Беляева.

В питерской офсетной типографии «Политон» она пять лет работала закупщиком материалов, затем вышла замуж и на полгода ушла в декрет. Вернулась из него в молодую компанию «Артфлекс», которая специализировалась на флексопечати — это способ печати с использованием гибких резиновых форм и быстровысыхающих красок. «Это был настоящий стартап, я работала по 12 часов и сидела в офисе почти все выходные — было тяжело, зато я изучила, как устроена работа типографии от и до», — рассказывает Мария.

За время работы в типографиях Беляева успела понять, что в России с упаковочной пленкой туго: с советских времен в стране работал всего один подмосковный производитель, но желающих пользоваться его услугами почти не было. «Качество было ужасным, завод работал с перебоями, поэтому все заказывали пленку из-за рубежа — в Италии, Турции, Индии и Латинской Америке», — говорит предпринимательница. В 2005 году ситуация изменилась: на российском рынке появилось сразу три крупных производства — «ГриНН-Пластик», «Биаксплен» и «Новатэк-Полимер», а год спустя еще два — «ЕврометФилмз» и «РосЕвроПласт». Беляева решила, что это идеальный момент для запуска собственного бизнеса.

Пакуй в российское

Российская пленка стоила на 20% дешевле западной, но желающих ее использовать было немного: производители продуктов и цветов по-прежнему заказывали упаковку из-за границы и отдавали нарезать рулоны в местные типографии. Беляева решила создать «сервис одного окна» — договаривалась о поставке с производителями, нарезала рулоны, наносила принты в партнерских типографиях и доставляла готовые упаковки клиентам через транспортные компании. Таких посредников на рынке к тому времени было достаточно, но пленку отечественного производства до Беляевой клиентам почти никто не предлагал. «К российской пленке все относились предвзято — я лично говорила с каждым заказчиком, убеждала, обещала вернуть деньги, если качество окажется плохим», — вспоминает Мария.

Дома работать не получалось, но и денег на аренду офиса не было. «Я пришла к одному из клиентов и спросила: а можно я у вас здесь посижу? Меня по дружбе пустили бесплатно на какое-то время», — рассказывает Беляева. В феврале 2006 года она зарегистрировала ООО «Даймон Принт» (в «Руспленки» компания была переименована только в 2016 году), купила на «Авито» старенький компьютер, телефон с факсом, принтер и приступила к работе.

На первых порах помогли связи, наработанные за семь лет в индустрии: с предложением купить российскую пленку под ключ Беляева пошла к клиентам типографий. «Я всю жизнь была закупщиком, а тут пришлось примерять на себя диаметрально противоположную роль продавца, так что в голове был полный туман», — признается Мария. Тем не менее за первые три месяца ей удалось заключить контракты с 20 покупателями, в том числе «Chupa Chups Россия», и Кондитерской фабрикой им. Н.К. Крупской, и производителем пленки «Новатэк-Полимер». С заводом Беляева договорилась о 60-дневной отсрочке платежа: сначала принимала заказы у своих клиентов и только потом оплачивала закупленный товар. Стартовых вложений, таким образом, ей не потребовалось вовсе.

Российская пленка была не только дешевле, но и доставлялась быстрее зарубежной: срок выполнения заказа составлял две недели против одного-двух месяцев в случае с иностранными производителями. Это стало определяющим фактором, считает предпринимательница. За первый год работы Беляевой удалось выручить 9 млн руб., прибыль составила около 1 млн руб.

Клиенты обычно просили не просто доставить определенный объем пленки, но и нарезать ее особым образом. Сторонние типографии, с которыми сотрудничала Беляева, не всегда брались за сложные заказы и часто срывали сроки. Чтобы не подводить клиентов, она решила открыть собственную производственную площадку.

Мария арендовала склад площадью 100 кв. м в поселке Мартышкино Ленинградской области, наняла двух сотрудников и купила б/у станок тайваньского производства для нарезки пленки. На все ушло около 400 тыс. руб. Через полгода заказов стало столько, что пришлось докупить еще два станка и арендовать соседнее помещение. «Я была не просто посредником, который чуть что сваливает всю вину на производителя. Я всегда старалась решить проблему как можно скорее и безболезненнее для заказчика, пусть и себе в убыток, — говорит Беляева. — Эти траты с лихвой окупаются лояльностью клиентов».

За четыре года работы Беляева вытеснила из помещения в Мартышкино всех соседей и арендовала 2 тыс. кв. м. К 2010 году выручка компании достигла 25 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб., и предпринимательница решила вывести бизнес за пределы Петербурга. Первый склад в Москве открылся зимой 2010 года, затем были Нижний Новгород, Ростов и Екатеринбург.

В том же 2010 году расклад на рынке полипропиленовой пленки изменился: нефтехимическая группа «Сибур» выкупила четыре крупнейших завода, обеспечив себе таким образом сбыт полипропиленовых гранул. Для управления этим бизнесом «Сибур» создал дочернюю компанию «Биаксплен». Это привело к тому, что основные производственные силы оказались сосредоточены в руках одного игрока, с которым «Даймон Принт» начал сотрудничать. В 2011 году Беляева купила первую собственную флексомашину для нанесения принтов на пленку и сосредоточила все функции, кроме производства самой пленки, внутри компании.

Обесценение рубля в 2014 году сыграло ей на руку — цены на импортную пленку возросли в полтора раза. Кроме того, полипропилен российского производства стало выгодно продавать за рубеж, и «Сибур» начал экспортировать часть своего товара. «Пленки в стране стало меньше, но мы оборотов не сбавляли и держали на складах все те же объемы, — уверяет Беляева. — А у более мелких поставщиков образовался дефицит товара».

Фото: Митя Ганопольский для РБК

У заказчиков «Даймон Принт» дела шли не так гладко: почти все 175 клиентов компании в декабре 2014 года объявили, что не смогут вовремя оплатить заказы. Беляева решила не останавливать поставки и предоставила клиентам неограниченную отсрочку платежей. «Человеческие отношения всегда были в основе моего бизнеса, сработало и на этот раз, — говорит Мария. — К февралю клиенты начали платить, к весне все долги были закрыты».

Рынок пленки

Производство полипропиленовой пленки растет примерно на 5% в год, по данным РЭУ им. Г.В. Плеханова, к 2020 году объем мирового спроса на полипропилен составит 70 млн т, а объем рынка достигнет $140 млрд. «Рост экономики, доходов населения вместе с увеличением расходов на продукты питания и потребительские товары способствует росту рынка упаковочных пленок», — поясняет доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

Всего в мире полипропилен производят около 400 компаний, среди которых крупнейшими являются голландская LyondellBasell, китайская Sinopec Group и саудовская SABIC Group, говорит Казанцева. В России производством полипропиленовой пленки занимаются ГК «Сибур» (пять заводов) и ростовский завод «Вотерфолл». Сами производители сотрудничают, как правило, только с крупными клиентами и посредниками, которые закупают большие объемы и затем продают пленку более мелким заказчикам.

На рынке поставщиков пленки с середины 2000-х годов образовалась тройка лидеров: «Руспленки», «Альянс-Профи» и «Транс-Пак». По словам Алексея Татаринова из «Транс-Пак», помимо этих игроков в центральной части России работают еще шесть крупных и несколько десятков мелких компаний-посредников.

Вечная молодость

Чтобы быть в курсе трендов на рынке, в 2015 году Беляева записалась на стартовую программу сообщества «Бизнес Молодость». «Со мной в группе были совсем зеленые стартаперы, а у меня за плечами уже девять лет бизнеса. Но все эти мальчики и девочки отлично знали, что такое трафик, лендинг и лидогенерация, а я эти слова впервые в жизни слышала, — вспоминает Мария. — Я понимала, что, если сейчас не запрыгну в поезд интернет-рынка, он уйдет без меня».

После курса Беляева первым делом заказала разработку нового сайта, провела IP-телефонию и установила CRM-систему, которая автоматизировала все процессы в компании. Теперь объемы закупок «Даймон Принт» рассчитывались в зависимости от потребностей каждого клиента и сезонности разных бизнесов. Например, для производителей конфет самый горячий период — предновогодний, а для торговцев цветами пик продаж приходится на 8 Марта.

«Мы формируем заказы иногда даже без согласования с заказчиками — понимаем, что в этом месяце будет небольшая просадка, а в следующем, наоборот, бум», — говорит Беляева. «Нельзя сказать, что мы полностью полагаемся на систему расчетов поставщика, но нам удобно, когда «Руспленки» предвосхищают потребности», — отмечает Михаил Чередниченко, генеральный директор компании «ПолимерПак» (выпускает пленочную упаковку для салатов). По его словам, «ПолимерПак» работает с «Руспленками» больше пяти лет и ежемесячно закупает около 20 т товара, срок доставки составляет один—три дня: «Цена у них на 3–5% выше по рынку, но и сервис на уровне».

Далеко не все сотрудники компании разделяли энтузиазм главы фирмы. «Мне все говорили: ну, Мария Владимировна, чего вы тут напридумывали — у нас и так все хорошо работало!» — рассказывает Беляева. С теми, кто был не согласен с новым курсом, пришлось расстаться — из 15 офисных сотрудников ушли 11. Но жесткие меры себя оправдали: объем продаж по итогам 2015 года возрос до 6 тыс. т пленки по сравнению с 3,4 тыс. т в 2014 году.

В 2016 году хозяйка сменила название «Даймон Принт» на новое, зарегистрировав ООО «Руспленки» (согласно «СПАРК-Интерфаксу», 100% компании владеет Беляева). К тому времени у «Даймон Принт» было уже десять складов в регионах, а количество постоянных клиентов возросло до 200.

Обертка для Нью-Йорка​

Выручка «Руспленок», по оценкам РБК, за 2016 год превысила 840 млн руб., сеть складов охватывала всю центральную и южную Россию. Беляева задумалась об экспансии за рубеж, но где именно открываться, не знала. К решению подтолкнул отпуск в Нью-Йорке. «Я буквально влюбилась в этот город — три дня ходила по улицам с открытым ртом и решила, что хочу бывать здесь чаще, — рассказывает Мария. — А потом подумала: о'кей, а как у них тут дела с пленкой?..»

Дела оказались неважными: полипропилен в Штаты обычно импортировали из Китая и Латинской Америки, а посредники, такие же, как «Руспленки», почти не работали в интернете. «У большинства поставщиков даже нет сайтов, а о том, чтобы автоматизировать внутренние процессы, вообще речи не шло», — уверяет Мария.

В марте 2017 года Беляева зарегистрировала компанию Mary Pack LLC, арендовала офис в Нью-Йорке и наняла шесть сотрудников, большая часть которых — русские, перебравшиеся в США. Запустить процесс помогли наработанные связи: о поставке пленки Беляева договорилась с заводами из Германии и Индии, у которых закупала когда-то товар для продажи в России. «У немецкого производителя есть филиал в Мексике, у индийского — непосредственно в Штатах. Я просто заключила договор с уже проверенными партнерами на поставку в новую страну», — рассказывает Мария. На старт ушло около $15 тыс. Сейчас «Руспленки» поставляют пленку производителю соусов Felbro Food Products, Inc., парфюмерной компании Rosella Parfums и производителю вакуумных упаковок Vacuum Clamping Innovations. Финансовые результаты работы в США Беляева не раскрывает, но стартовые вложения надеется окупить до конца года.

Сейчас выручка «Руспленок», по расчетам РБК, составляет около 77 млн руб. в месяц, прибыль — около 7 млн руб. Большую часть пленки (500 т в месяц) Беляева закупает в России, еще около 200 т прибывает из ЮАР, Индии, Европы, ОАЭ и Аргентины.

В планах Беляевой — укрепить позиции «Руспленок» на рынке США и двигаться в Китай. Вместе с выходом в Азию, который запланирован на 2019 год, предпринимательница надеется открыть склады на Урале и еще несколько производственных площадок, чтобы доставлять пленку быстрее конкурентов в любой регион. «Я хочу создать аналог «Пятерочки» на рынке пленки, — заявляет Беляева. — Люди никогда не перестанут есть и дарить друг другу цветы, поэтому производство пленки будет расти, несмотря на кризис и другие макроэкономические события».

Взгляд со стороны

«Большинству новых игроков не удается задержаться на рынке»

Алексей Татаринов, генеральный директор компании — поставщика полипропиленовой пленки «Транс-Пак»

«Рынок упаковочной пленки непростой. Чтобы войти и удержаться на нем, нужен внушительный стартовый капитал — необходимо арендовать большие производственно-складские площади, наладить отношения с заводами и партнерами, иметь значительные оборотные средства. Ежегодно на рынке появляются новые игроки, но большинству из них не удается задержаться надолго.

В нашем деле имеет место высокая сезонность и ряд факторов, которые обеспечивают то дефицит, то профицит пленки. Если заказов много, то пленки не хватает, начинается жесткое соревнование поставщиков за объемы заводов, зато клиент сговорчив и маржинальность растет. Если пленки на складах остается слишком много, то нам приходится снижать цену и сокращать сроки доставки».

«Открытие офиса в США поможет компании отточить навыки ведения бизнеса»

Светлана Казанцева, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

«За 11 лет компания «Руспленки» проделала путь от небольшого питерского офиса до одного из крупнейших российских поставщиков полипропиленовых упаковочных материалов. География продаж впечатляет — от Санкт-Петербурга до Владивостока, выход на рынок США также является ее конкурентным преимуществом.

Основными проблемами пленочников являются довольно скудный ассортимент сырья и нехватка квалифицированных технологов. Болезненной для бизнеса остается высокая зависимость от цен на сырье, в первую очередь на нефть, и высокая конкуренция как с мировыми, так и с региональными поставщиками.

Открытие офиса в США поможет компании отточить навыки ведения бизнеса вне России, чтобы потом перейти на другие, более перспективные с точки зрения долгосрочных планов рынки. Американский рынок довольно консервативен, налаженные связи между компаниями не изменяются в течение долгого времени, рабочая сила дорогая, интернет-маркетинг не отличается проработанностью. Так что «Руспленки» благодаря курсу на автоматизацию смогут занять свое место».

Автор: Валерия Житкова.
Теги: США , рынок упаковки , обертки , «Руспленки»
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