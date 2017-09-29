Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,25 57,90 EUR Нал. 68,73 68,20 USD Бирж. 57,91 -0,29 EUR Бирж. 68,22 -0,15 USD ЦБ. 58,43 +0,42 EUR ЦБ. 68,64 +0,48 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 2071,64 -0,46% РТС 1125,56 -0,12% Brent 57,27 -0,47% DJIA 22381,20 +0,18% Nasdaq 6453,45 +0,00% FTSE 7322,82 +0,13%
В очереди на вылет
Лента новостей
Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в России 01:57, Политика СМИ узнали о планах США отозвать большинство своих дипломатов с Кубы 01:52, Политика Экс-посол США оценил влияние санкций против России на ситуацию на Украине 01:22, Политика Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов 00:57, Финансы СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек с концерта в Москве 00:45, Общество Посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией 00:03, Политика Политологи назвали губернаторов «на вылет» 00:02, Политика Власти отберут у Сахалина почти четверть доходов 00:01, Бизнес Футболист «Локомотива» сделал самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы 28 сен, 23:58, Спорт Дед Хью и зайцы: семь принципов бизнеса от основателя Playboy 28 сен, 23:56, Свое дело Путин рассказал об итогах переговоров с «другом» Эрдоганом 28 сен, 23:32, Политика Путин заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии 28 сен, 23:32, Политика «Курсом барреля»: что ждет Ненецкий округ при новом губернаторе 28 сен, 23:01, Политика МВФ назвал условие пересмотра программы сотрудничества с Украиной 28 сен, 22:51, Политика Эрдоган сообщил о визите Путина в Турцию в 2018 году 28 сен, 22:38, Политика Новый президент РАН выступил против закрытия ФАНО 28 сен, 22:38, Общество Ракета «Протон-М» со спутником AsiaSat-9 вышла на промежуточную орбиту 28 сен, 22:21, Технологии и медиа РАН избрала 11 вице-президентов средним возрастом 64 года 28 сен, 22:20, Общество Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды» в ГУМе 28 сен, 22:05, Политика Лига Европы по футболу. «Локомотив» — «Злин». Онлайн 28 сен, 22:05, Спорт Эксперты увидели «сильный перекос» в наказаниях за наркотики в России 28 сен, 22:03, Общество «Зенит» одержал вторую победу подряд в Лиге Европы 28 сен, 21:54, Спорт Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре длилась два часа 28 сен, 21:53, Политика Шишханов выкупил заложенные в Промсвязьбанке акции «РуссНефти» 28 сен, 21:43, Бизнес Сотрудники «ВИМ-Авиа» заявили о проблемах с вылетами из аэропортов Москвы 28 сен, 21:40, Общество В Госдуме создали совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям 28 сен, 21:38, Политика
В очереди на вылет
Газета № 164 (2661) (2909) Политика, 00:02
0
В очереди на вылет
Эксперты назвали следующих кандидатов на ротацию
Главы Калмыкии, Новосибирской и Мурманской областей и еще восьми регионов попали в «списки на вылет», говорится в новом докладе «Минченко Консалтинг»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Следующими главами регионов, которые будут отставлены, могут оказаться главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» в докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус» (есть в распоряжении РБК). 

При составлении доклада эксперты анализировали деятельность руководителей субъектов Федерации с января по август 2017 года. Этим и объясняется, что в список глав «на вылет» также попали уже сложившие к моменту появления доклада полномочия руководители регионов — Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан) и Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ). Все фигуранты «расстрельного» списка получили низкие оценки (от 4 до 9 баллов) в схеме анализа устойчивости губернаторов, предложенной авторами доклада.

Схема в докладе делит критерии оценки работы глав регионов на положительные («бонусы») и отрицательные («штрафы»). К «бонусам» эксперты отнесли поддержку губернаторов околокремлевскими силами, наличие в регионе больших проектов, экономическую привлекательность территорий, нескорый срок окончания полномочий главы региона, наличие у них узнаваемого имиджа и высокое качество политического менеджмента. К «штрафам» — федеральные и региональные конфликты, а также уголовные дела и аресты близких к главе региона людей. ​

Самыми устойчивыми губернаторами, руководствуясь этими принципами, эксперты признали мэра Москвы Сергея Собянина, главу Тульской области Алексея Дюмина и руководителя ЯНАО Дмитрия Кобылкина (набрали по 19 баллов). Собянин получил максимальные баллы по поддержке членами «Политбюро 2.0» (под «Политбюро», о котором холдинг регулярно публикует доклады, подразумевается неформальная группа влиятельных чиновников и бизнесменов из окружения главы государства) и главой государства за управление большими проектами (реновация, благоустройство Москвы, строительство метро). Кроме того, у него нет конфликтов на федеральном уровне, и члены его команды не подпадали под уголовное преследование.

Осенний губернаторопад: от кого избавляются во время кадровой ротации
Политика

Дюмин имеет максимальную поддержку внутри «Политбюро 2.0», а его регион — низкую привлекательность для элитных групп (менее вероятны атаки на губернатора). Его преимуществом является то, что он провел на посту меньше половины срока.

Кобылкин имеет высокий балл поддержки в «Политбюро 2.0» и большие проекты под управлением (порт Сабетта и железнодорожная магистраль «Северный широтный ход»). Эксперты отмечают его «уникальное позиционирование и лидерский политический менеджмент».

Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев занимают пятое и шестое места соответственно (пропустили вперед главу Калининградской области Антона Алиханова).

Минченко объяснил РБК принцип оценки глав регионов на примере губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого (5 баллов) и главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина (19 баллов). По его словам, Городецкого среди президентского окружения поддерживал только премьер-министр Дмитрий Медведев, «который и обеспечил его назначение». «Больших проектов, которые бы тянули Городецкого за собой, практически нет, экономическая привлекательность региона средняя», — отметил политолог. Кроме того, не на руку главе Новосибирской области работает его низкая узнаваемость: он, по словам Минченко, «ни рыба ни мясо».

Новый глава НАО — РБК: «Я не считаю слово «технократ» ругательным»
Политика

Напротив, у Кобылкина политическое позиционирование находится на высоком уровне. Он стал прототипом «молодого технократа», к каковым теперь относят большинство назначаемых глав регионов, рассказал Минченко. А у главы ЯНАО хорошие отношения с близким окружением Владимира Путина — бизнесменами Геннадием Тимченко, Леонидом Михельсоном, Борисом и Аркадием Ротенбергами, пояснил политолог.

Дмитрий Кобылкин (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Не все политологи согласны с предложенными «Минченко Консалтинг» критериями оценки глав регионов. К примеру, авторы доклада преувеличили влияние «околокремлевских кругов» на выбор глав регионов, заявил РБК политолог Николай Миронов. «Главное качество новичков — они не люди «кого-то», а фигуры, не связанные с региональными элитами и способные найти общий язык с крупными игроками благодаря опыту работы в федеральных структурах», — пояснил он. «Помощник президента Андрей Белоусов или глава «Ростеха» Сергей Чемезов могут посоветовать кого-то, но это уже попутные факторы ротации, а не причины», — рассуждает эксперт.

Ранее источники РБК сообщали, что во внутриполитическом блоке Кремля разработали новые критерии эффективности губернаторов. Это динамика экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликта элит и коррупционная составляющая. Кроме того, учитывается запрос того или иного региона на обновление.

Внутриполитический блок Кремля составляет рейтинги на основе этих и других факторов, часть из которых приводится в докладе, согласен Миронов. Но в любом случае решения по отставкам принимаются в результате массы субъективных факторов внутри окружения президента, «интриг внутри царского двора», и 100-процентная методологизация с предсказанием их отставок невозможна, уверен эксперт. «Поэтому отдельные губернаторы из «зоны на вылет» могут работать еще годами, а главы с высокими баллами, наоборот, уйти в скором времени», — заключил он.

Год отставок: каких губернаторов и почему сменили в последнее время Еще 10 фото
Фотогалерея

25 сентября со сложения полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина началась новая серия отставок глав регионов. Всего за 4 дня с постов ушли пятеро руководителей регионов. Ранее близкие к Кремлю источники РБК говорили, что руководство может смениться в десяти регионах.

Авторы: Евгения Кузнецова, Мария Макутина.
Теги: рейтинг , Евгений Минченко , губернаторы , отставки губернаторов , Политбюро
Материалы по теме
Осенний губернаторопад: от кого избавляются во время кадровой ротации Политика
Без Шанцева: почему Владимир Путин сменил нижегородского губернатора Политика
Ревизор из сената: чего ждут в Кремле от нового главы Самарской области Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав