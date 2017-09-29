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«Аэрофлот» летит на помощь
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«Аэрофлот» летит на помощь
Газета № 164 (2661) (2909) 28 сен, 19:00
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«Аэрофлот» летит на помощь
Крупнейший авиаперевозчик выделит 1,8 млрд руб. на возврат пассажиров «ВИМ-Авиа»
Правительство поручило «Аэрофлоту» за собственные средства перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа», которая из-за финансовых проблем прекратила полеты. Источники РБК говорят, что на эти цели будет потрачено 1,8 млрд руб.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Вечером в четверг, 28 сентября, пресс-служба правительства сообщила, что вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву «Аэрофлоту», которая предписывает перевозчику использовать собственные средства для финансирования деятельности «ВИМ-Авиа». В соответствии с этим документом в тот же день представители государства в совете директоров «Аэрофлота» должны были инициировать выделение денег. Однако сумма в директиве не указана.

Источник, знакомый с решением совета директоров «Аэрофлота», сказал РБК, что речь идет о выделении «ВИМ-Авиа», прекратившей полеты из-за финансовых проблем, 1,8 млрд руб. Накануне поздно вечером еще одни источник, близкий к авиакомпании, называл РБК сумму около 2 млрд руб. Такую же цифру называло и издание The Bell.  

Источник «Интерфакса», знакомый с содержанием директивы, подтвердил, что речь идет о сумме 1,8 млрд руб. По его словам, финансировать деятельность «ВИМ-Авиа» предполагается за счет роялти — платежей иностранных авиаперевозчиков за пользование транссибирскими авиатрассами, которые ежегодно получает «Аэрофлот».

Компенсировать потраченные средства «Аэрофлот» сможет за счет «взаиморасчетов с отраслью», говорится в директиве, но не уточняется, как именно компания сможет вернуть эти деньги. Представитель Дворковича переадресовала вопрос в «Аэрофлот». В авиакомпании пока не ответили на запрос РБК.

Пресс-служба «Аэрофлота» выпустила сообщение, в котором заявила, что компания не заинтересована в самолетах, маршрутной сети и других активах «ВИМ-Авиа».

«ВИМ-Авиа» выполняла регулярные и чартерные рейсы. После прекращения полетов предполагалось, что регулярные рейсы выполнят семь авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия», а чартерные рейсы туроператоры осуществят за свой счет.

Под взаиморасчетами с отраслью может подразумеваться то, что «Аэрофлоту» продлят срок пользования маршрутами «Трансаэро», которые «Аэрофлот» получил после банкротства конкурента в 2015 году, предполагает гендиректор «АвиаПорта» Олег Пантелеев. Среди них были популярные маршруты в Вену, Мадрид, Париж, Стамбул, напоминает он.

То, что «Аэрофлот» подключился к решению проблем «ВИМ-Авиа», безусловно, хорошая новость, но тем не менее множество вопросов остается, говорит заместитель гендиректора «Интуриста» Сергей Толчин. Например, пока не понятно, не будут ли задержаны за долги самолеты «ВИМ-Авиа» в зарубежных аэропортах и найдутся ли в этом случае у «Аэрофлота» свободные воздушные суда, чтобы вывезти туристов. В конце 2015 года «Аэрофлот» потратил на перевозку более 2 млн пассажиров обанкротившейся «Трансаэро» 17 млрд руб. Сейчас перевозчик пытается вернуть эти деньги через суд.

В четверг также стало известно, что премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить 98 млн руб. из резервного фонда правительства на оплату заправки самолетов «ВИМ-Авиа» и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов авиакомпании. В справке к этому распоряжению указано, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» за выполненные работы, включающие в том числе поставку топлива, составляет 1,3 млрд руб. «Из-за сформировавшейся задолженности за наземное обслуживание воздушных судов авиакомпании, техническое обслуживание, предоставление горюче-смазочных материалов, бортовое питание и аэронавигационное обслуживание зарубежные аэропорты отказываются обслуживать самолеты авиакомпании, что препятствует перевозке пассажиров», — говорится в документе.

Сейчас главной задачей является возвращение пассажиров «ВИМ-Авиа» домой. Накануне поздно вечером министр транспорта Максим Соколов, которому президент Владимир Путин сделал выговор из-за коллапса этой авиакомпании, провел экстренное совещание по вопросам возвращения пассажиров в Россию. На нем были достигнуты договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа», говорится в сообщении Минтранса. По состоянию на четверг общее количество находящихся за рубежом клиентов «ВИМ-Авиа» сократилось с 39,3 тыс. человек до 30,6 тыс., сообщил Ростуризм.​

Авторы: Василий Маринин, Артем Филипенок, Сергей Соболев.
Теги: авиация , «Аэрофлот» , Аркадий Дворкович , «ВИМ-Авиа»
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