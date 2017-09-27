Дивиденды идут на взлет

Минфин ждет от «Роснефтегаза» рекордных выплат

Минфин запланировал, что «Роснефтегаз», не заплативший государству дивидендов в этом году, в следующем году перечислит в бюджет почти 83 млрд руб., выяснил РБК. Треть этой суммы нужна, чтобы профинансировать авиационные проекты

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Государственный «Роснефтегаз», который только за последние два года собрал с «Газпрома», «Роснефти» и «Интер РАО» 164 млрд руб. дивидендов, в следующем году выплатит в бюджет только около половины этой суммы — 82,6 млрд руб., ожидает Минфин. Это следует из расчетов РБК на основе проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы, их подтвердили источник в Госдуме, знакомый с планами Минфина, и федеральный чиновник, который видел похожую цифру в документах.

Даже несмотря на то что обновленный прогноз поступлений от «Роснефтегаза» на 2018 год существенно меньше суммы, на которую Минфин рассчитывал изначально (164,7 млрд руб. в 2018 году, согласно действующему закону о бюджете), эти 82,6 млрд руб. все равно станут рекордной дивидендной выплатой «Роснефтегаза» в бюджет — если, конечно, компания снова не добьется снижения выплат.

Треть запланированных поступлений от «Роснефтегаза» пойдет на финансирование проектов самолетов Ил-114, Ил-96-400 и двигателей ПД-35 и ТВ7-117. «Нам нужен свой региональный самолет, иначе мы так и будем вечно покупать за границей в этом сегменте. И нужен двигатель мощный, ПД‑35 нам нужен», — сказал президент Владимир Путин на прошлой неделе.

«Роснефтегаз» финансирует авиацию

В законопроекте о бюджете на следующую трехлетку сказано, что дивиденды «Роснефтегаза» сверх суммы 55,78 млрд руб. должны быть направлены на финансирование целевых взносов в капиталы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Речь идет о взносах на программы разработки самолета Ил-114 и двигателя для него, модернизации Ил-96, создания двигателя большой тяги ПД-35 и поддержания продаж модифицированных самолетов Ил-96-400М. На эти взносы в 2018 году предлагается направить около 26,9 млрд руб., следует из проекта бюджета, опубликованного Минфином на прошлой неделе. Больше всего должна получить ОАК — 11,7 млрд руб., ГТЛК — 9,8 млрд руб., и ОДК — 5,4 млрд.

Самолет Ил-96 в цехе окончательной сборки (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Финансирование этих проектов самолетов и двигателей было впервые увязано с дивидендами «Роснефтегаза» прошлой осенью в уточненном бюджете 2016 года. Тогда в бюджете была записана пороговая величина по дивидендам «Роснефтегаза» в размере 36 млрд руб., сверх которой они должны быть направлены на обеспечение взносов в ОАК и ОДК (взнос в ГТЛК появился в этой статье начиная с бюджета 2017 года). 36 млрд руб. — это сумма дивидендов, которые «Роснефтегаз» выплатил государству в 2016 году по итогам предыдущего года. В конце 2016 года «Роснефтегаз» заплатил еще 24,6 млрд руб. промежуточных дивидендов, но 18,4 млрд руб. из них были фактически доплатой за приватизацию 19,5% «Роснефти», которая прошла по более низкой цене, чем изначально планировало правительство. Поскольку в бюджете было записано, что взносы на разработку самолетов и двигателей осуществляются из дивидендов «Роснефтегаза» без учета «поступлений, связанных с реализацией пакета акций «Роснефти» (они составили 710,8 млрд руб.), на финансирование взносов в ОАК и ОДК осталось 6,2 млрд руб. — они и были осуществлены распоряжением правительства в самом конце 2016 года.

В бюджете на 2017 год на целевые взносы в капиталы ОАК, ОДК и ГТЛК было запланировано 20,4 млрд руб. — от дивидендов «Роснефтегаза» сверх суммы 136 млрд руб. Но бюджет в этом году вообще не получил дивидендов от «Роснефтегаза» (а рассчитывал на 156,5 млрд руб.) — компания зафиксировала чистый убыток по РСБУ за прошлый год из-за особенностей сделки по продаже 19,5% «Роснефти» и перечисления этих денег в бюджет и посчитала, что ее обязательства перед бюджетом на этом выполнены.

Постоянное исключение из правил

«Роснефтегаз» — единственная госкомпания, от которой чиновники до сих пор так и не добились понятной и стабильной системы дивидендных выплат в пользу государства. По итогам 2014 и 2015 годов Минфин ждал от нее дивидендов исходя из общего норматива для выплат госкомпаний (сначала 25% от чистой прибыли, затем — 50%), но «Роснефтегаз» добивался для себя исключений в виде использования скорректированной прибыли как базы для выплат по нормативу. И в 2016 году в процессе подготовки трехлетнего бюджета Минфин поменял подход: на 2017–2019 годы он заложил, что «Роснефтегаз» как компания, предназначенная, чтобы просто держать пакеты акций «Роснефти» и «Газпрома», должна «ретранслировать» собранные от них дивиденды в полном объеме в казну, независимо от чистого финансового результата («Роснефтегаз», например, размещает свободные средства на депозитах, включая валютные, что влияет на размер чистой прибыли).

Поэтому заложенный в бюджете 2017 года прогноз по поступлениям дивидендов «Роснефтегаза» (156,5 млрд руб.) складывался так: 93,4 млрд руб. дивидендов по пакету в «Роснефти» (чуть более 50% акций), 42,6 млрд руб. дивидендов по пакету в «Газпроме» (10,97% акций) за вычетом 13-процентного налога на дивиденды, плюс 20,4 млрд руб. — на самолеты и двигатели.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дивиденды от «Газпрома» и «Роснефти», направляемые в «Роснефтегаз», рассчитывались Минфином исходя из норматива в 50% выплат от чистой прибыли этих компаний по МСФО и актуального на тот момент прогноза по чистой прибыли за 2016 год. В итоге и суммарная прибыль «Газпрома» и «Роснефти» оказалась чуть меньше, и заплатили они ниже норматива («Роснефть» — 35%, «Газпром» — 20%). Минфин мог бы собрать от них через «Роснефтегаз» около 50 млрд руб. в этом году (плюс 20 млрд руб. по-прежнему требовалось бы на финансирование взносов в ОАК, ОДК и ГТЛК), но и этого ему не удалось.

В мае 2017 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин предлагал компромиссный вариант — взять с «Роснефтегаза» не все, а половину доходов, которые он получает в виде дивидендов «Газпрома» и «Роснефти». Именно этот вариант заложен в текущий прогноз по дивидендам «Роснефтегаза» на 2018 год, сказали РБК федеральный чиновник и источник в Госдуме. «Ведомости» предполагали, что Минфин в 2018 году соберет с «Роснефтегаза» дивиденды, не выплаченные за 2016 год, но Минфин это не подтверждал.

В 2016 году «Газпром» получил прибыль по МСФО 952 млрд руб., а «Роснефть» — 181 млрд руб. (в сумме — около 1,1 трлн руб.). По итогам 2017 года их прибыль вряд ли сильно изменится, говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. По его оценке, прибыль «Роснефти», скорее всего, не превысит 200–250 млрд руб. — на нее продолжают оказывать влияние большие процентные расходы, в том числе по предоплатам на поставку нефти, и амортизация убытков по курсовым разницам. Чистая прибыль «Газпрома», вероятно, сократится и вряд ли превысит 700–800 млрд руб. — в 2016 году на прибыль оказали существенное влияние положительные курсовые разницы, которых в 2017 году не будет, объясняет Маринченко. Таким образом, «Роснефтегаз» может получить от «Роснефти» и «Газпрома» по результатам 2017 года 83—101 млрд руб. Исходя из этого действительно похоже, что Минфин закладывает в бюджет половину от доходов «Роснефтегаза» по дивидендам «Роснефти» и «Газпрома», согласен эксперт.

Дополнительные дивиденды от «Роснефти»

Поскольку бюджет не получил в этом году дивидендов от «Роснефтегаза», финансового обеспечения целевых взносов в ОАК, ОДК и ГТЛК в 2017 году пока нет. Представитель ОАК переадресовал вопросы РБК в Минпромторг, который во вторник вечером после окончания рабочего дня не смог ответить на запрос. Пресс-служба ОДК на запрос не ответила, а представитель ГТЛК сказал, что компания «не обладает исчерпывающей информацией по дивидендам «Роснефтегаза», а также не комментирует и не дает прогнозы по действиям правительства».

Однако финансирование взносов на разработку самолетов и двигателей могло бы найтись, если «Роснефтегаз» направит на эти цели предстоящие промежуточные дивиденды «Роснефти»: она собирается направить на их выплату по итогам первого полугодия 2017 года 40,6 млрд руб., а на долю «Роснефтегаза» как раз придется 20,3 млрд. В 2018 году на обеспечение этих взносов пойдут дивиденды «Роснефтегаза» сверх суммы 55,8 млрд руб., но на 2019–2020 годы финансирование в проекте бюджета не обозначено. «Работаем сейчас с Минфином по нахождению средств на 2019–2020 годы, здесь у нас пока еще вопрос до конца не решен. Но что касается 2018 года, мы средствами полностью обеспечены», — доложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров президенту на совещании в Кремле 23 сентября. «Мы договоримся таким образом, что в аварийном порядке, так скажем, мы профинансировали эти расходы из «Роснефтегаза» до 2018 года включительно, а 2019–2020 годы должны быть профинансированы из бюджета. С Минфином я на этот счет договорюсь», — сказал на это Путин.

Владимир Путин и Денис Мантуров (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Минфин отказался от комментариев при подготовке этого материала, представитель Минэкономразвития переадресовала вопросы в Минфин, представители Росимущества и аппарата первого вице-премьера Игоря Шувалова (курирует управление федеральным имуществом) отказались от комментариев. Пресс-служба «Роснефтегаза» не ответила на запрос.