ЦБ соблюдает субординацию

Часть инвесторов «ФК Открытие» потеряет средства

Субординированный долг банка «ФК Открытие» (по подсчетам аналитиков составляет 111,2 млрд руб.) будет списан целиком, решил ЦБ. Это ухудшит оценку рисков всех российских бумаг такого типа и затруднит привлечение капитала

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Во вторник, выступая на конференции Fitch Ratings, зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что в рамках начатой докапитализации банка «ФК Открытие» будут списаны все субординированные обязательства банка. «Уже начат процесс докапитализации одной финансовой группы, были раскрыты соответствующие сущфакты, — отметил Василий Поздышев. — Первый этап докапитализации — списание субординированных обязательств». Как сообщил РБК источник, близкий к банку, процедура списания субординированных инструментов банка начата. При этом Василий Поздышев отметил, что списаны или, в зависимости от условий выпуска, конвертированы в акции банка должны быть все субординированные обязательства банка.​​ Конвертации в акции подлежит субординированный долг, привлеченный банком в рамках программы докапитализации через механизм ОФЗ, пояснили РБК в «ФК Открытие». Впрочем, нет гарантий сохранения стоимости этих акций: если впоследствии капитал банка окажется отрицательным, уставный капитал будет списан до 1 руб.

До сих пор списание субординированного долга банка было под вопросом. Масштабы списания, как ранее пояснял ЦБ, должны были определяться оценкой масштаба проблем у банка. Теперь стало ясно, что у инвесторов в субординированный долг шансов вернуть свои средства нет.

Вечером 29 августа Банк России объявил о санации банка «ФК Открытие», входящего в одноименную финансовую корпорацию, подконтрольную бизнесмену Вадиму Беляеву. Оздоровление впервые проходит при участии Фонда консолидации банковского сектора, который на 100% принадлежит Центральному банку. Время оздоровления банка составит шесть-восемь месяцев. Банк России в начале сентября раскрывал предварительные оценки потребности в докапитализации группы «Открытие» — 250–400 млрд руб.

Напрасные надежды

По подсчетам аналитиков, объем субординированных инструментов «ФК Открытие» составляет 111,2 млрд руб., из них 10 млрд руб. приходится на бумаги, выпущенные до 1 марта 2013 года.

Ранее эксперты оценивали риски списания у разных типов субординированных инструментов в зависимости от даты привлечения и их срочности. Наименьшие риски прогнозировались по выпущенным до 1 марта 2013 года бондам, поскольку согласно действовавшим на момент их выпуска условиям они списывались только при банкротстве банка. С 1 марта 2013 года стало действовать новое положение ЦБ 395-П, согласно которому списание субординированного долга происходит при достижении капитала определенных минимумов, в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.

Впрочем, эти ожидания не оправдались: ЦБ решил списать весь субординированный долг. Как отметил Василий Поздышев, регулятор готов и к судебным разбирательствам по этому вопросу.

Судебные разбирательства последуют, считают эксперты. Причем в лондонском суде. «По бумагам, выпущенным еще до указанной даты, на сумму $500 млн 26 октября предстоит выплата купона на сумму $25 млн, решение о списании может быть принято до этой даты, что станет основанием для обращения в лондонский суд, так как бумаги были выпущены по английскому праву, — рассуждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Если решение о списании принято не будет, а купон по бумагам не будет выплачен, у кредиторов также появляется основание для обращения в суд». Впрочем, по словам юристов, решение лондонского суда еще надо будет признать в России.

Нерыночный подход

Решение регулятора о списании всех субординированных инструментов санируемых банков заставит инвесторов переоценить риски по таким инструментам, предупреждают эксперты. «Решение относительно субординированных выпусков банка повлияет на оценку всех банковских бумаг», — прогнозирует портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко.

А судебные разбирательства только усугубят ситуацию. Причем не только для банков. Сейчас в обращении находятся еврооблигации российских частных эмитентов, выпущенных в разных валютах на сумму $137 млрд, подсчитал Денис Порывай. По его мнению, решение лондонского суда в пользу инвесторов, которое будет проигнорировано или не исполнено российским судом, в целом негативно повлияет на инвестиционную привлекательность российских евробондов. «Это ухудшит условия размещения таких бумаг для всех категорий несуверенных заемщиков, а значит, сократит объем выпусков и увеличит стоимость привлечения средств на внешнем рынке», — указывает он.

«Российские банки достаточно активно использовали субординированные инструменты для увеличения показателей капитала, — напоминает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. — Из-за последних санаций и списания субординированных инструментов «ФК Открытие» инвесторы, скорее всего, будут более осторожными, что усложнит процесс привлечения капитала для банков».

Два источника РБК на финансовом рынке отмечают, что объявления о списании субординированных бондов «ФК Открытия» отодвигают планы частных российских банков на выход на долговой рынок. «Как минимум у двух банков еще летом были планы размещения бондов до конца года», — говорят они. «Сейчас инвесторами наличие вообще любых облигаций российских банков, не только субординированных, будет приравниваться к токсичному активу», — отмечает генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. В связи с этим, впрочем, он ждет большей активности от банков на рынке акций. «Однако выпуск акций — более сложный и дорогостоящий процесс. А успешное привлечение инвесторов для таких инструментов требует более успешного исполнения целого ряда бизнес-показателей кредитных организаций», — указывает он.

По мнению Александра Данилова, сохранить интерес инвесторов к инвестициям в субординированный долг смогут наиболее надежные игроки с понятной бизнес-моделью или госбанки.