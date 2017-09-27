Семеро за одного

Пассажиров «ВИМ-Авиа» перераспределили между другими авиакомпаниями

Обязательства «ВИМ-Авиа» перед пассажирами выполнят семь российских перевозчиков, на эти цели из госбюджета будет выделено 200 млн руб., сообщила Росавиация. Сама авиакомпания прекратит существование, уверены источники РБК

Фото: Jim Young / Reuters

7 авиакомпаний и туроператоры

Во вторник, 26 сентября, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) провело экстренное совещание по вопросу перевозки пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая во вторник прекратила продажу билетов. В совещании участвовали представители аэропорта Внуково, в который переведены все рейсы «ВИМ-Авиа» (ранее компания летала из Домодедово), авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Royal Flight, Azur Air, «АйФлай», «Нордстар», Red Wings и «Як​утия», а также собственники и менеджеры авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Согласно сообщению Росавиации, «согласовано решение о выделении около 200 млн руб. из федерального бюджета следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях». Представители семи авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия» — выразили готовность перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа».

По состоянию на 26 сентября за рубежом находились 39 тыс. туристов, имевших билеты на рейсы «ВИМ-Авиа», и 1,5 тыс. клиентов компании внутри России, заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов на пресс-конференции во вторник вечером. В целом на данный момент, по его словам, авиакомпания продала 196,6 тыс. билетов. Всего услугами «ВИМ-Авиа» пользовались девять туроператоров — восемь международных, один российский.



На что могут рассчитывать авиапассажиры при задержке рейса В случае задержки рейсов минимум на два часа авиакомпания обязана предоставить пассажирам прохладительные напитки и возможность совершить два звонка или отправить два сообщения по электронной почте, напоминает пресс-служба Роспотребнадзора в связи с массовыми задержками рейсов «ВИМ-Авиа». В случае задержки рейсов ​более чем на четыре часа пассажиры могут рассчитывать на горячее питание, а на шесть часов и более — на размещение в гостинице. Если пассажиру не понравится качество питания или гостиница, то он может отказаться от этого и выбрать самостоятельно другой вариант. Пассажир имеет право отказаться от полета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным», говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Росавиация отмечает, что в авиакомпании «ВИМ-Авиа» «ситуация крайне сложная». «У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращены заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах России и иностранных государств. Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями», — отмечает ведомство. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сумма общей кредиторской задолженности «ВИМ-Авиа» составляет от 3 млрд до 10 млрд руб., 1 млрд руб. компания должна за обслуживание самолетов, при этом половина этой суммы — долг перед Домодедово.

Перевозка пассажиров международных чартерных рейсов будет финансироваться из внебюджетных источников, сообщает Росавиация. При этом пресс-служба ведомства уточнила, что для того, чтобы следить за расходованием этих средств, в «ВИМ-Авиа» вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта Внуково и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».



Финансовые показатели

В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).



Объемы перевозок

По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».

Проблемы авиакомпании

В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов. В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).



Проверки и суды

В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Сейчас Росавиация совместно с «ВИМ-Авиа», заинтересованными авиакомпаниями и аэропортом Внуково разрабатывает график вывоза чартерных пассажиров из зарубежья. Из Антальи чартерные пассажиры уже вывозятся за счет туроператоров бортами других российских авиакомпаний. Авиакомпания Royal Flight во вторник выполнила рейсы из Антальи в Москву и в обратном направлении, которыми перевезла 545 пассажиров. Авиакомпания Azur Air отправила из Антальи в Москву 235 пассажиров и обратным рейсом — 160 пассажиров. К сотрудничеству с туроператорами подключаются и другие авиакомпании. Греческая авиакомпания Ellin Air заявила о готовности осуществлять за свой счет перевозки пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа».

Источник в Минтрансе пояснил РБК, что фактически чартерные рейсы туроператорам придется оплатить самим повторно, и они уже это делают. Топ-менеджеры двух туроператоров, участвовавших в посвященном ситуации с «ВИМ-Авиа» совещании в Ростуризме, которое также прошло во вторник, подтвердили РБК, что будут заново оплачивать другим перевозчикам возвращение туристов домой. При этом, отметили собеседники РБК, туроператоры полностью оплатили чартерные программы «ВИМ-Авиа». Исходя из того что за рубежом оказались около 40 тыс. пассажиров, туроператорам придется потратить на их перевозку около €8 млн (около 550 млн руб.), подсчитал руководитель одного из туроператоров.

«Туристы возвращаются домой за наш счет», — сообщила РБК представитель Coral Travel Марина Макаркова. Сейчас за границей с билетами «ВИМ-Авиа» находятся около 7 тыс. россиян, отправленных этим туроператором. Макаркова признает, что у компании пока нет информации, будут ли ей компенсированы дополнительные расходы на возврат туристов.

По сценарию «Трансаэро»

Судьба авиакомпании «ВИМ-Авиа» предрешена, говорит источник РБК, присутствовавший на совещании в Росавиации. «В ближайшее время сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа» будет приостановлен», — считает он. Представитель «ВИМ-Авиа» отказалась от комментариев.

Позиция Министерства транспорта, которое еще в понедельник склонялось к спасению авиакомпании, резко изменилась. Глава министерства Максим Соколов заявил во вторник, что господдержка «ВИМ-Авиа» бессмысленна.

«Ситуация с «ВИМ-Авиа» будет развиваться по сценарию «Трансаэро», прекратившей полеты в конце 2015 года, но со скидкой на то, что масштабы авиакомпании меньше, чем «Трансаэро», — говорит аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. По его словам, в российской авиационной истории не было примеров, чтобы после приостановки полетов авиакомпания продолжила летать. В случае приостановки сертификата шансов на возобновление перевозок нет, говорит аналитик. Он напоминает, что лизинговые компании, как правило, сразу забирают воздушные суда у авиакомпании в такой ситуации. По данным «ВИМ-Авиа», 24 из 25 эксплуатируемых ею самолетов находятся в лизинге.

«ВИМ-Авиа» входит в топ-10 авиакомпаний России по числу перевезенных пассажиров — более 2 млн человек в 2016 году. В конце мая начались массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» из российских городов, компания сократила свою чартерную программу. В сентябре она оказалась не способна оплачивать услуги аэропортов, в том числе базового для нее аэропорта Домодедово.

По словам замглавы Минтранса Валерия Окулова, общая сумма задолженности авиакомпании пока не посчитана. Основной кредитор компании — банк «Зенит» заявил, что не планирует предоставлять средства «ВИМ-Авиа».