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Глеб Никитин о планах, команде и предшественнике
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Глеб Никитин о планах, команде и предшественнике
Газета № 162 (2659) (2709) Политика, 26 сен, 15:54
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Глеб Никитин о планах, команде и предшественнике
Назначенный сегодня исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал РБК о планах на новом посту, поручениях президента и о намерении посоветоваться со своим предшественником Валерием Шанцевым
Глеб Никитин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Во вторник, 26 сентября, президент Владимир Путин назначил замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина врио губернатора Нижегородской области. Первое интервью после назначения новый глава региона дал РБК.

— Когда и как вам сообщили о назначении, была ли эта новость неожиданной?

— Решение было неожиданным, но я считаю, что нужно всегда быть готовым к решениям руководства и к тому доверию, которое оно предполагает, и к ответственности, которая за этим следует.

— Какие у вас планы, с кем в первую очередь собираетесь встречаться в Нижегородской области?

— Планы очень простые: выезжать в регион, знакомиться с людьми, посетить основные объекты региона, районы Нижегородской области. Познакомиться с руководством этих районов, пообщаться с руководством общественных организаций. Естественно, первым делом буду встречаться с полпредом [Приволжского федерального округа Михаилом Бабичем], это будет первая наша встреча и разговор. Будем намечать соответствующие планы. Я думаю, что это общественно-политическая консолидация, подготовка бюджета, отопительный сезон — текущие работы. Знакомство с командой — ведь очень важно понять, с кем предстоит работать в ближайшее время.

— А кого-то из своей команды ​планируете привезти в регион?

— Нет, я пока об этом не думал. Думаю, что в первую очередь надо опираться на местные кадры, будем активно работать. Только в том случае, если будут какие-то нарекания, нехватка узких профессионалов, специалистов на месте, тогда уже будем смотреть и искать кого-то из Москвы, министерства [Никитин до назначения занимал пост замминистра промышленности и торговли] или регионов. При необходимости, конечно, кого-то можно [заменить], но команда есть, ребята сильные. В смене команды нет необходимости, я считаю.

— Обсуждал ли Владимир Путин на встрече с вами конкретные планы, ставил ли задачи на президентские выборы?

— Нет, мы обсуждали развитие региона и задачи, которые стоят в этой сфере, я бы сказал, долгосрочные. Что касается выборов, то мы их не обсуждали, но мне кажется, здесь все очевидно. Необходимо на высочайшем уровне организовать [их] легитимно, без нарушений. Обеспечить проведение выборов. Также стоит задача по проведению чемпионата мира [по футболу в 2018 году]. Это очевидные задачи завтрашнего дня.

— Вчера назначенный исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил нам, что проведет тотальную ревизию деятельности команды своего предшественника. Планируете сделать то же самое с решениями команды Шанцева?

— Вы знаете, я привык на любом рабочем месте глубоко вникать в проблемы и в детали, в том числе технические. Естественно, будем разбираться и смотреть, может быть, что-то корректировать. Но сейчас пока нет мнения, что надо какой-то тотальный аудит или какую-то тотальную ревизию единовременную делать — у меня нет такого ощущения.

— А планируете ли вы встречаться с Валерием Павлиновичем [Шанцевым]?

— Я его советы, естественно, выслушаю. Будем общаться, будем учитывать его опыт.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: интервью , Нижегородская область , Валерий Шанцев , Глеб Никитин
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