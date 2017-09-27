Игровая приставка к школе

Реализация детских желаний — дело не только благородное, но иногда и выгодное. Школа программирования для детей «Кодабра» появилась как волонтерский проект, а превратилась в эффективный бизнес, принесший 26 млн руб. выручки и около 9 млн руб. прибыли в 2016 году. Основательница «Кодабры» 26-летняя Дарья Абрамова пережила смерть бизнес-партнера, продолжила развивать проект самостоятельно и сейчас рассчитывает распространить его по всей стране.
Хакер с пеленок
Дарья Абрамова с детства мечтала стать айтишником: листала журнал «Хакер» и под присмотром папы-программиста разбирала системный блок компьютера. «Со временем у меня появилась идея фикс: сначала научиться взламывать чужие аккаунты, а потом защищать весь мир от таких, как я», — смеется Абрамова. Ради мечты в девятом классе она ушла из общеобразовательной школы и поступила в Московский государственный колледж информационных технологий, где стала изучать информационную безопасность.
Во время учебы устроилась секретарем в ИT-компанию Softline, затем, получив диплом, перешла в отдел информационной безопасности, где стала менеджером по продажам. Получилось неплохо — продажи росли, но Абрамова не чувствовала себя довольной. «В какой-то момент я поняла, что не очень удовлетворена своей жизнью, — вспоминает она. — У нас были большие планы и супернервная работа. Но от программирования я отходила все дальше».
Решить проблему могло хобби. В 2013 году в Softline Дарья познакомилась с программистом Дмитрием Лоханским. У них было много общего: Дмитрий, как и Дарья, с детства увлекался ИT и уже в 17 лет начал работать в этой сфере. Он рассказал Абрамовой, что есть специальные визуальные языки программирования (Blockly, Scratch), которые позволяют детям быстро создавать свои компьютерные игры. Друзья загорелись идеей обучать этим языкам детей.
Партнеры пошли в ближайшую к офису школу №1259 и договорились с руководством бесплатно проводить занятия с учениками 1–7-х классов в свой обеденный перерыв. «Было очень страшно, но все прошло хорошо. Дети быстро схватывали и радовались, — вспоминает Дарья. — Мы бежали с работы, проводили урок на ходу и возвращались в офис. Но усталости не было, потому что каждая эмоция ребенка вызывала у меня тройную эмоцию. Это был просто космос».
Врач, айтишник, финансист
По данным исследования Левада-центра, проведенного в мае 2016 года, популярность профессии программиста резко возросла. Если в 2015 году 11% опрошенных россиян хотели видеть своих детей специалистами в ИT-отрасли, то в 2016 году эту профессию в числе желанных назвали 17%. Столько же опрошенных (17%) хотели бы, чтобы их дети были врачами, чуть меньше (13%) — юристами, экономистами и финансистами.
По данным опроса, проведенного в августе 2016 года, 23% россиян считают, что информатике и программированию в школах нужно уделять больше внимания. По степени важности этот предмет стал шестым — после русского, математики, истории, литературы и иностранных языков.
На фоне повышения интереса к программированию в 2016 году в Москве открылось множество ИT-школ для детей. Сейчас основные игроки на этом рынке — «Кодабра», Coddy, Moscow Coding School, Code Class, Unium, Crush Pro и «Алгоритмика».
Программисты без границ
Абрамова и Лоханский стали проводить бесплатные уроки регулярно. Но если Дарья даже не задумывалась о том, как заработать на новом увлечении, то Дмитрий мечтал, что хобби когда-нибудь станет бизнесом. Он начал вести блог на сайте «Хабрахабр», где рассказывал об опыте обучения детей программированию с помощью компьютерных игр. Тема заинтересовала аудиторию, а Абрамову с Лоханским завалили вопросами. Такие же программисты со всей страны просили прислать методички и проконсультировать их по Skype, чтобы они могли проводить уроки в своих городах. «Нам приходило по 15–20 запросов в день. Мы назвали проект «Кодаброй» и начали быстро писать методички. Никакой базы или бизнес-плана не было, все делали по наитию», — вспоминает Абрамова.
Вскоре «Кодабра» превратилась в настоящее волонтерское движение. К середине 2014 года в проекте уже участвовали около 40 человек, которые проводили занятия в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Волгограде. Партнеры стали выступать на ИT-конференциях с лекциями. «В России тогда не было почти никого, кто системно учил бы детей писать программы. Был «политех», который давно работал с детьми, но не все могли туда попасть. Были преподаватели-энтузиасты в школах. Но обучение детей программированию не было массовым. В этом плане мы были новаторами», — утверждает Абрамова.
К концу 2014 года приятели решили превратить «Кодабру» в бизнес. За образец хотели взять модель развития детских школ программирования в США, где такие проекты обычно спонсируют ИT-компании. Абрамова и Лоханский обратились к представителям «Яндекса», Mail.Ru Group и «Связного», но денег давать никто не хотел. «Казалось, идея дать возможность каждому ребенку страны создать свой проект и научиться программировать настолько правильная, что айтишные компании без труда выделят 200 тыс. руб. двум-трем людям на зарплату, — говорит Дарья. — Но нам тогда сказали, что ученики 1–7-х классов их не интересуют, они готовы вкладываться только в выпускников школ и вузов».
Другим возможным источником средств были премии и гранты. В различных конкурсах Абрамова и Лоханский начали участвовать еще в середине 2014 года. Но и тут им не везло: побеждали обычно проекты для инвалидов. В конце 2014 года приятели узнали о премии Google RISE, которая присуждалась лучшим некоммерческим компаниям в области компьютерного образования для детей. Они наспех заполнили заявку, отправив в жюри свои методички и несколько видео с уроков. И в итоге стали победителями премии в России, получив грант на $30 тыс.
Первым делом партнеры купили 15 компьютеров, потом стали ездить со своими уроками по детдомам, больницам и школам. Дел было так много, что Абрамова решила уйти из Softline. Однажды партнеры организовали платный воркшоп по программированию, где дети вместе с родителями осваивали его азы. Он собрал 40 человек и принес партнерам 52 тыс. руб. выручки. На продвижение мероприятия через Facebook они потратили всего 1 тыс. руб., на аренду помещения — еще 5 тыс. руб.
Стало понятно, что схема работает, и партнеры поставили воркшопы на поток. Дарья занималась операционной деятельностью, а Дмитрий разрабатывал программу обучения. «Через некоторое время сами родители нам стали писать, чтобы мы придумали более длительный формат. Говорили, у нас есть дети, есть помещение, проведите для нас курс», — рассказывает Абрамова.
Партнеры решили в качестве эксперимента запустить городской лагерь на три смены по пять дней для детей от семи до 13 лет. За 10% от выручки руководство библиотеки им. Волошина у станции метро «Спортивная» согласилось выделить зал. Регистрацию в лагерь партнеры открыли в июне 2015 года, всего за две недели до старта первой смены. Зарегистрировались 50 человек, которых Абрамова и Лоханский разделили на три группы. Билет для каждого стоил 15 тыс. руб. Продвижение лагеря в Facebook обошлось в 3 тыс. руб.
Но самый приятный сюрприз ожидал партнеров при подборе преподавателей: знакомые Лоханского из Mail.Ru Group и «Яндекса» согласились провести лекции о своей работе для учеников «Кодабры» бесплатно. «Дима все еще работал по найму, поэтому я была вожатым, преподавателем и нянечкой в одном лице. Помогала мне только младшая сестра, — вспоминает Абрамова. — Дети были в восторге, потому что спикерами у нас были молодые ребята, приезжавшие на лонгбордах. Мы в парке рядом с библиотекой обсуждали, как создавалась игра «Метро-2033».
После окончания смен родители спрашивали Абрамову и Лоханского: а что же дальше? Так партнеры решили запустить постоянные курсы. В сентябре 2015 года стартовал первый четырехмесячный курс по обучению детей программированию. Теперь надеяться только на помощь друзей из сферы ИT было нельзя, и Дарья нашла трех преподавателей среди студентов и выпускников НИУ ВШЭ, МПГУ и ИТМО. Стоимость обучения составляла 6 тыс. руб. в месяц. Уроки продолжительностью полтора часа проходили в той же библиотеке.
«Дима попал в больницу, и мне пришлось заниматься организацией, программой, поиском преподавателей и множеством других технических вопросов, — вспоминает Абрамова. — Многое не получалось, были недовольные родители, которых мы забыли предупредить о переносе занятий. Они забирали своих детей после месяца или двух и переставали платить». До конца курса, по словам Дарьи, дошли всего четыре-пять человек. Средняя ежемесячная выручка составляла 300 тыс. руб. Но все деньги шли на рекламу и зарплату преподавателям (1 тыс. руб. в час).
К началу 2016 года партнеры добавили еще несколько более сложных курсов, увеличили число преподавателей до 15 и изменили формат. Если в 2015 году родители платили по 6 тыс. руб. в месяц за полуторачасовые занятия, то с 2016-го стали платить по 10 тыс. руб. в месяц за уроки длительностью по три часа. Курсы стали проводиться в двух библиотеках, у станций метро «Спортивная» и «Павелецкая». К весне того же года средняя ежемесячная выручка «Кодабры» достигла 1,5 млн руб. Вроде бы все наконец наладилось.
Бум франчайзи
Летом 2016 года в возрасте 33 лет Дмитрий Лоханский умер от инсульта. «Это было довольно тяжелое время для меня. Пришлось перестраивать структуру компании. Я сфокусировалась на операционной деятельности, а разработку новых программ решила приостановить, — говорит Дарья Абрамова. — От проекта я отказаться не могла: это был наш с Димой общий ребенок». Как и в 2015 году, она запустила городской лагерь, но в этот раз со сменами на все лето. Его посетили в общей сложности 300 детей, а совокупная выручка составила 4,8 млн руб.
Осенью 2016 года Дарья обратилась в Mail.Ru Group с предложением проводить занятия по программированию в их офисе. Представители корпорации согласились предоставить помещение без оплаты при условии, что уроки для детей сотрудников будут бесплатными (обычно таких учеников около 30%). «Для нас это был очень хороший кобрендинг, потому что родители доверяли Mail.Ru», — говорит Абрамова.
Выручка «Кодабры» за 2016 год составила 26 млн руб., прибыль — около 9 млн руб. Часть заработанных денег Абрамова вложила в проведение Digital Fest for Kids and Teens — фестиваля для детей, подростков и родителей с уклоном в цифровое творчество, где проводились мастер-классы по созданию игр и была экспозиция виртуальной реальности. «Это была наша мечта с Димой», — рассказывает Дарья. На аренду площадки в Digital October ушло 300 тыс. руб., еще 700 тыс. руб. было потрачено на организацию, покупку оборудования, рекламу и маркетинг. Мероприятие посетили 800 человек при стоимости входного билета 1,2 тыс. руб. «Фестиваль ушел в минус, но сработал для нас как хорошая репутационная реклама», — признает Абрамова. Сразу после Digital Fest с ней связался Сбербанк и предложил провести Digital Day для сотрудников и их детей.
Сегодня в «Кодабре» работают 23 сотрудника, она продолжает проводить бесплатные уроки в детских домах и школах для детей с особенностями развития. Коммерческие курсы проводятся с сентября по май, а летом проходит программистский лагерь. Средний ежемесячный оборот компании составляет в среднем 4,5 млн руб., чистая прибыль — около 1,5 млн руб. Занятия проходят в Москве и Санкт-Петербурге в офисах Mail.Ru Group, частной «Новой школе», офисе «Детского мира», компании i-Free и нескольких библиотеках. Ежемесячно курсы «Кодабры» посещают 500 человек.
Еще Абрамова придумала, как масштабировать свой проект по всей стране. «Летом начался какой-то супербум потенциальных франчайзи, и сейчас он продолжается. Мне приходит по два-три запроса в неделю из других городов», — удивляется предпринимательница. Она готовит франчайзинговый пакет, а в конце сентября должна заключить первый договор франшизы с Томском.
На встречи с потенциальными франчайзи и инвесторами Дарья всегда берет с собой одного из учеников «Кодабры». «Это мой лайфхак, — говорит Абрамова. — Ребенок 12–14 лет достает ноутбук и показывает свой проект, его интерфейс. Это шокирует взрослых, потому что они до сих пор не верят, что дети могут создавать свои крутые игры».
Взгляд со стороны
«Рынка как такового еще нет»
Оксана Селендеева, основатель школы программирования для детей Coddy
«Спрос на обучение детей программированию растет. Ситуация на рынке напоминает то, что происходило в Штатах лет 15 назад. У них тоже был бум, который сейчас немного спал. Робототехника там уже пришла в школы, в вузы, появились факультеты, связанные с программированием роботов. В России эволюция в этом плане очень правильная. Родители у нас начинают понимать, что скоро все профессии будут иметь цифровую составляющую. Поэтому они уже сейчас хотят, чтобы их дети получали знания в этой сфере.
Основная проблема рынка школ и курсов программирования — нехватка профессиональных кадров. В школах, конечно, есть педагоги по информатике. Но у большинства из них старые программы, по которым детей учат языкам Pascal и Basic. Эти хорошо для развития логики, но не увлекает детей так, как может увлечь создание игр или сайтов. Поэтому дети часто считают, что программирование — это скучно и неинтересно. Как такового рынка школ программирования еще нет, потому что нет как базы обучающих материалов, так и людей, которые готовы обучать.
Конкуренция строится на комплексности подхода. Выигрывают те, у кого не разовые курсы, а длительные, с возможностью выбрать направление — создание приложений, сайтов, игр, кибербезопасность и др. Мы в Coddy делаем упор именно на это. «Кодабра» пока специализируется только на программировании».
«Инициатива сейчас исходит от самих общеобразовательных школ»
Максим Волошин, основатель компании Redmadrobot
«Интерес к программированию растет во всем мире. У нас буквально четыре-пять лет назад ничего этого не было, хайп начался только в 2016–2017 годах. Количество кружков по робототехнике и программированию растет кратно каждый год.
То, что делает Даша, это очень хорошо в плане бизнеса. Мы тоже создали образовательный продукт «Кодвардс», который поставляем в школы и центры дополнительного образования. Это две принципиально разные истории: у Даши b2c, а у нас — b2b.
Частных школ программирования пока очень мало, но этот рынок растет. Есть очень интересный тренд: многие кружки появляются не самостоятельно, а на базе общеобразовательных школ, то есть инициатива сейчас исходит от самих школ. Я связываю это с определением вектора развития на цифровую экономику со стороны государства».
«Все проекты в сфере популяризации ИT сегодня обречены на успех»
Сергей Марданов, директор направления по взаимодействию с вузами Mail.Ru Group
«Кодабра» не только коммерческий проект, они довольно много делают и в социальном плане, а мы активно поддерживаем такие инициативы. Среди тех 250 детей, которые проводят выходные в нашем офисе, около трети — дети наших сотрудников, и они не платят за занятия. Мы предоставляем свои площади «Кодабре» бесплатно, так как считаем, что этот проект действительно полезен для детей: его эффективность видна невооруженным глазом, например, когда школьники на нашем WarFest презентуют свои собственные VR-игры, сделанные на этих занятиях. Кроме того, «Кодабра» активно ведет профориентационную деятельность в области ИT среди школьников и родителей, и это полностью соответствует нашим целям. Мне кажется, что все проекты в сфере популяризации ИT и тотального обучения детей программированию сегодня просто обречены на успех, так как в будущем эти навыки будут обязательными для всех профессий».