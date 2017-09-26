Разорившихся банкиров оставляют России

ЦБ готовится ужесточить ответственность руководства финорганизаций

Российские власти готовятся изменить степень персональной ответственности менеджеров и собственников проблемных банков. Им могут запретить выезд за рубеж, причем мера будет распространена на руководителей НПФ и страховых компаний

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

​Банк России закончил разработку проекта закона, ограничивающего возможности выезда за границу для собственников, бенефициаров и топ-менеджеров оказавшихся в тяжелом финансовом положении банков, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В ЦБ подтвердили эту информацию. «В настоящее время данная инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами, дополнительные комментарии преждевременны», — добавил в комментарии РБК представитель пресс-службы Банка России. Подготовленный ЦБ законопроект уже получил одобрение Минэкономразвития.

Как отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, принятие таких ограничений нужно в отношении руководителей, которые своими действиями довели фининституты до банкротства. Речь идет о случаях, когда «именно нарушение законодательства конкретным лицом привело компанию к банкротству или предбанкротному состоянию», уточнил он в своем комментарии РБК.

Ключевая встреча

В сентябре 2016 года после встречи с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной президент России Владимир Путин пообещал дать правительству и правоохранительным органам поручение о разработке такого закона. Тогда глава ЦБ посетовала, что владельцы и руководители лопнувших банков успевают укрыться за границей, куда заранее выводятся и активы их компаний. Путин в ответ предложил просто не выпускать таких лиц за границу. Глава ЦБ идею поддержала, указав на несправедливость ситуации, когда гражданам, задолжавшим по счетам за коммунальные услуги или вовремя не оплатившим штраф ГИБДД, дорогу за границу закрывают, а «банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают».

В настоящее время также готовится внесение в Госдуму законопроекта, согласно которому собственники банков будут отвечать своим имуществом не только при банкротстве, но и при санации банков.

О подготовке законопроектов об ужесточении ответственности топ-менеджмента финорганизаций заговорили на фоне обсуждения личной ответственности руководителей банков за ухудшение их финансового состояния и спасения за счет государства. Дискуссия обострилась после принятия решения о санации по новому механизму с привлечением ЦБ как инвестора при участии Фонда консолидации банковского сектора «ФК Открытие» и Бинбанка, входящих в число крупнейших российских банков. Новый механизм считается более мягким по сравнению с действовавшей ранее схемой, позволяет собственникам сохранить долю в санируемом банке. Оба банка получили кредиты от ЦБ на обеспечение ликвидности, предварительно банки совокупно оцениваются в 500–750 млрд руб.

Вместе с тем источники РБК отмечают, что не изменения механизма санации активизировали работу ЦБ по разработке данных законопроектов. «Законотворческая деятельность — длительный процесс, занявший год. Что же касается собственников санируемых по новой схеме банков, — они активно сотрудничают с ЦБ», — добавил источник РБК, знакомый с ходом подготовки документов.

Беглецы с состояниями

В настоящее время в черный список Банка России внесены 6675 банкиров, которые не могут занимать руководящие посты в банках, не могут входить в правление и в состав советов директоров банков. Кроме того, попавшие в список банкиры также лишены возможности приобретать свыше 10% доли банков.

История взыскания властями причиненного руководителями и собственниками проблемных банков ущерба насчитывает больше поражений, чем побед. Последним ярким эпизодом было исчезновение Александра Швеца, председателя правления банка «Пересвет», где в октябре 2016 года была введена временная администрация ЦБ, а в апреле 2017-го начата процедура финансового оздоровления. На закрытие дыры в банке Агентством по страхованию вкладов было предоставлено 127 млрд руб. Покинуть Россию удалось и бывшим акционерам банка «Траст» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. Они были заочно арестованы российским судом после того, как покинули страну, — по версии следствия, они могли похитить не менее 7,1 млрд руб. и $118,3 млн у вкладчиков «Траста».

Не удалось удовлетворить требования ЦБ к экс-владельцу лишенного в октябре 2010 года лицензии Межпромбанка Сергею Пугачеву, который также покинул страну. ЦБ, выступавший основным кредитором банка, получил под залог активы контролировавшейся Пугачевым Объединенной промышленной корпорации, в отношении самого Пугачева было начато уголовное преследование. По данным следствия, он похитил 28 млрд руб., выделенных ЦБ Межпромбанку.

С 2011 года были объявлены Россией в международный розыск экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин и его бывший заместитель Дмитрий Акулинин. По данным следствия, в 2008–2011 годах Бородин и Акулинин похитили около 13 млрд руб. В 2011 году Бородин эмигрировал в Великобританию. Впоследствии банкир был заочно арестован судом России и объявлен в международный розыск. Вместе с этим в 2016 году стало известно, что Интерпол прекратил розыск Бородина и удалил его имя из своей базы. В августе 2017 года стало известно о разблокировке швейцарских счетов Андрея Бородина.

Теоретическая угроза

Эффективность введения запрета на выезд будет скорее теоретической, чем практической, не исключает ведущий юрисконсульт «КСК групп» Денис Ладыгин. «Топ-менеджеры или бенефициары банков вполне могут позволить себе даже после введения запрета обеспечить выезд за рубеж по паспорту на другое имя, — говорит он. — С точки зрения законодательства запрет на выезд может вводиться судом на стадии предварительного рассмотрения по аналогии с обеспечительными мерами, если будут установлены основания, позволяющие полагать, что лицо может покинуть страну. Например, информация об иностранном гражданстве, наличии недвижимости за границей».

Введение отдельной законодательной нормы, ограничивающей банкирам возможность выезда за рубеж, эксперты считают излишней. «В рамках уголовного законодательства, исполнительного производства по решению суда есть достаточный арсенал механизмов преследования преступников, совершивших преступление, — считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. — Правовые основания ограничения свободы граждан, в отношении которых не начато уголовное преследование, чья вина не доказана, выглядят сомнительными».