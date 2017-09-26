Дмитрий Азаров выходит на «Арену»

Чем займется новый глава Самарской области

В понедельник руководителем Самарской области вместо Николая Меркушкина стал ранее конфликтовавший с ним сенатор Дмитрий Азаров. Он пообещал достроить «Самара Арену» и провести «полную ревизию» работы предшественника

Владимир Путин и Дмитрий Азаров (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Из сенаторов в губернаторы

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в понедельник, 25 сентября, ушел в отставку «по собственному желанию». Президент Владимир Путин в этот же день назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов (о существовании такой должности ранее не было известно).

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен сенатор, бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Путин провел с ним рабочую встречу, на которой и сообщил о назначении. В понедельник состоялась встреча Азарова с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, добавил близкий к Кремлю источник РБК.

Кто такой Дмитрий Азаров Дмитрий Азаров родился в Самарской области в 1970 году, в 1992 году окончил Самарский государственный технический университет, а затем Бузулукский финансово-экономический колледж. В 1998–2001 годах работал заместителем директора завода «Синтезкаучук» и в производственном объединении «Волгопромхим», в 2001–2006 годах — гендиректором ООО «Средневолжская газовая компания». Следующие два года Азаров занимал должность заместителя главы городского округа Самара, которым тогда руководил Виктор Тархов. В 2010 году был избран мэром Самары на четырехлетний срок, набрав 66,94% голосов избирателей.

В Самаре Азаров был «неплохим мэром», со своей командой из «Волгопромхима», рассказал РБК местный политолог Олег Молчанов. «При нем пришло много топ-менеджеров с деловой хваткой. Город стал тратить больше на строительство, власть была более открытой, чем сейчас — Азаров сам отвечал на вопросы в своем блоге. Этот опыт пригодится ему уже в статусе губернатора», — продолжил эксперт.

Когда в 2012 году Самарскую область возглавил Меркушкин, он «попытался поставить под контроль все ранее существовавшие центры силы, включая и городские элиты крупных городов региона», отметил близкий к Азарову источник РБК. Это привело ко внутриэлитным конфликтам, «вынесло региональные темы наверх и затронуло интересы федеральных игроков», продолжает он.

В результате конфликта с Меркушкиным Азаров в 2014 году был направлен представителем области в Совет Федерации. Там его «подхватил» первый замруководителя кремлевской администрации Вячеслав Володин, утверждает источник РБК, который «как раз менял кадры, отвечающие за региональную политику и реформу местного самоупра​вления, Азаров выстроил с ним партнерские отношения». Благодаря хорошим отношениям с Володиным, по данным собеседника РБК, Азаров был в 2014 году избран председателем Всероссийского совета местного самоуправления и возглавил в верхней палате комитет по федеративному устройству, региональной политике, вопросам местного самоуправления и делам Севера.

Азаров — компромиссная фигура для различных элитных групп, объясняет его назначение близкий к Кремлю источник РБК. По словам близкого к Азарову источника, перед новым губернатором в администрации президента поставили следующие задачи: разобраться с «электоральными аномалиями» и добиться прозрачных выборов, а также достроить «Самара Арену» к чемпионату мира по футболу без привлечения дополнительных бюджетных средств. «Достроить стадион — это первая задача Азарова, своего рода тест», — добавил источник. Другой источник говорит про просьбу от федерального центра добиться привлечения инвестиций в регион.

Новому главе региона надо добиться эффективности работы региональной власти и ее отстраненности от бизнеса, считает Молчанов.

В разговоре с РБК Дмитрий Азаров пообещал в срок достроить стадион «Самара Арена», обеспечить своевременное начало отопительного сезона в регионе и уверил, что конкретных задач по явке на президентских выборах Владимир Путин перед ним не ставил. Кроме того, Азаров пообещал провести «полную ревизию» всех направлений деятельности своих предшественников.

Из губернаторов в спецпредставители

Николай Меркушкин ​ (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Политолог Аббас Галлямов связал отставку Меркушкина с его «архаичным» образом. Во время протестов 2011 года и «крымской весны» Кремль этого раздражения не боялся и даже отчасти провоцировал, считает эксперт. Но теперь «общественные настроения поменялись», и на посты региональных глав ищут людей «с минимальным антирейтингом». «Отсюда главная задача для Азарова — максимально дистанцироваться от Меркушкина и продемонстрировать новый стиль и подходы. Люди должны увидеть, что поменялась не только табличка на двери приемной губернатора», — считает политолог.

Меркушкин «стартово не имел химии с местными элитами и не стремился к ее созданию», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, на отставку повлияли также негативные информационные поводы, состояние здоровья и желание Кремля продемонстрировать омоложение и обновление элит.

О том, что Меркушкин покинет свой пост, РБК ранее сообщили три источника, близких к Кремлю. Уход Меркушкина — первая отставка в череде ожидаемых осенью перестановок в губернаторском корпусе. Всего источники РБК прогнозировали отставки до десяти глав регионов в ближайшее время.

Меркушкину 66 лет, он 17 лет возглавлял Республику Мордовия, а с 2012-го занимал должность губернатора Самарской области. ​Он мог покинуть свой пост еще весной, но тогда отставка не состоялась, так как на место главы Самарской области не нашли компромиссную фигуру, говорил РБК источник, близкий к Кремлю.

Источники РБК, близкие к Кремлю, связывали уход Меркушкина с конфликтом между ним и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. «Ростех» имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит контрольный пакет акций АвтоВАЗа, одного из крупнейших предприятий Самарской области. Меркушкин «выкинул из избирательных списков «Единой России» чемезовских людей и напихал своих», отмечал источник РБК.

За излишне независимую от Кремля политику недолюбливал губернатора Самарской области и Вячеслав Володин, рассказывал РБК другой источник, близкий к Кремлю.

В то же время Меркушкин, став главой региона, стабильно обеспечивал устраивающие Кремль результаты «Единой России» на выборах. В 2007 году «Единая Россия» на выборах в облдуму получила 33,54% голосов, в 2011-м — 40,27%, в 2016-м при Меркушкине — уже 51,02%. Если на выборах в Госдуму в 2011 году партия власти получила 39,1%, то при Меркушкине в 2016 году — 50,7%. В августе 2016 года глава ЦИК Элла Памфилова заявила о попытке губернатора оказать влияние на избирательный процесс в регионе. Она рассказала про жалобы в Центризбирком на то, что губернатор Меркушкин назначил собственных кураторов, которые ездят по территориальным комиссиям и «настраивают их руководителей на самостоятельную работу».

По словам источника РБК, близкого к региональным властям, решение об отставке Меркушкина ускорила ситуация со стадионом «Самара Арена», который должен быть построен к чемпионату мира по футболу-2018. Губернатор запросил дополнительное финансирование объекта, отметил источник. Члены семьи губернатора — брат Александр Меркушкин и племянник Сергей Меркушкин — до середины 2016 года числились в списке собственников предприятия «Мордовцемент», которое получило монопольный заказ на поставку цемента для строительства стадиона «Самара Арена».

Губернатор продолжает поддерживать связи с мордовским бизнесом, говорил РБК политолог Молчанов. С мордовскими компаниями аффилированы родственники Меркушкина, в частности, его старший брат и сестра жены губернатора, говорилось в расследованиях «Новой газеты» и радио «Свобода».

Так говорил губернатор Николай Меркушкин неоднократно оказывался в центре внимания СМИ из-за неоднозначных заявлений. В августе 2016 года на встрече с работниками предприятия «АвтоВАЗагрегат» Меркушкин в ответ на вопрос о том, когда будут погашены долги по зарплате, заявил, что если с ним будут разговаривать в таком тоне, то «никогда». Губернатор упомянул американского посла, который якобы приезжал на предприятие, чтобы «подогревать людей». В сентябре 2016 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о том, что «клану» Меркушкина принадлежит элитная недвижимость на Рублевском шоссе в Подмосковье. В октябре того же года газета «Коммерсантъ» сообщала о подготовке в Кремле указа об отставке самарского губернатора. В декабре СМИ сообщили, что в преддверии Нового года глава региона купил региональным депутатам на десятки миллионов рублей подарочные наборы, состоящие в основном из продуктов, произведенных бывшими мордовскими фирмами Меркушкина. В конце марта 2017 года, через несколько дней после прошедших по стране митингов против коррупции, в Самаре прошел форум для молодежи под названием «Экстремизму — нет!», на котором губернатор предложил жителям региона не «повторять ошибки прошлого и не раскачивать ситуацию».

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