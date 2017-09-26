Дмитрий Азаров выходит на «Арену»

Из сенаторов в губернаторы
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в понедельник, 25 сентября, ушел в отставку «по собственному желанию». Президент Владимир Путин в этот же день назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов (о существовании такой должности ранее не было известно).
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен сенатор, бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Путин провел с ним рабочую встречу, на которой и сообщил о назначении. В понедельник состоялась встреча Азарова с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, добавил близкий к Кремлю источник РБК.
Кто такой Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров родился в Самарской области в 1970 году, в 1992 году окончил Самарский государственный технический университет, а затем Бузулукский финансово-экономический колледж. В 1998–2001 годах работал заместителем директора завода «Синтезкаучук» и в производственном объединении «Волгопромхим», в 2001–2006 годах — гендиректором ООО «Средневолжская газовая компания». Следующие два года Азаров занимал должность заместителя главы городского округа Самара, которым тогда руководил Виктор Тархов. В 2010 году был избран мэром Самары на четырехлетний срок, набрав 66,94% голосов избирателей.
В Самаре Азаров был «неплохим мэром», со своей командой из «Волгопромхима», рассказал РБК местный политолог Олег Молчанов. «При нем пришло много топ-менеджеров с деловой хваткой. Город стал тратить больше на строительство, власть была более открытой, чем сейчас — Азаров сам отвечал на вопросы в своем блоге. Этот опыт пригодится ему уже в статусе губернатора», — продолжил эксперт.
Когда в 2012 году Самарскую область возглавил Меркушкин, он «попытался поставить под контроль все ранее существовавшие центры силы, включая и городские элиты крупных городов региона», отметил близкий к Азарову источник РБК. Это привело ко внутриэлитным конфликтам, «вынесло региональные темы наверх и затронуло интересы федеральных игроков», продолжает он.
В результате конфликта с Меркушкиным Азаров в 2014 году был направлен представителем области в Совет Федерации. Там его «подхватил» первый замруководителя кремлевской администрации Вячеслав Володин, утверждает источник РБК, который «как раз менял кадры, отвечающие за региональную политику и реформу местного самоуправления, Азаров выстроил с ним партнерские отношения». Благодаря хорошим отношениям с Володиным, по данным собеседника РБК, Азаров был в 2014 году избран председателем Всероссийского совета местного самоуправления и возглавил в верхней палате комитет по федеративному устройству, региональной политике, вопросам местного самоуправления и делам Севера.
Азаров — компромиссная фигура для различных элитных групп, объясняет его назначение близкий к Кремлю источник РБК. По словам близкого к Азарову источника, перед новым губернатором в администрации президента поставили следующие задачи: разобраться с «электоральными аномалиями» и добиться прозрачных выборов, а также достроить «Самара Арену» к чемпионату мира по футболу без привлечения дополнительных бюджетных средств. «Достроить стадион — это первая задача Азарова, своего рода тест», — добавил источник. Другой источник говорит про просьбу от федерального центра добиться привлечения инвестиций в регион.
Новому главе региона надо добиться эффективности работы региональной власти и ее отстраненности от бизнеса, считает Молчанов.
В разговоре с РБК Дмитрий Азаров пообещал в срок достроить стадион «Самара Арена», обеспечить своевременное начало отопительного сезона в регионе и уверил, что конкретных задач по явке на президентских выборах Владимир Путин перед ним не ставил. Кроме того, Азаров пообещал провести «полную ревизию» всех направлений деятельности своих предшественников.
Из губернаторов в спецпредставители
Политолог Аббас Галлямов связал отставку Меркушкина с его «архаичным» образом. Во время протестов 2011 года и «крымской весны» Кремль этого раздражения не боялся и даже отчасти провоцировал, считает эксперт. Но теперь «общественные настроения поменялись», и на посты региональных глав ищут людей «с минимальным антирейтингом». «Отсюда главная задача для Азарова — максимально дистанцироваться от Меркушкина и продемонстрировать новый стиль и подходы. Люди должны увидеть, что поменялась не только табличка на двери приемной губернатора», — считает политолог.
Меркушкин «стартово не имел химии с местными элитами и не стремился к ее созданию», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, на отставку повлияли также негативные информационные поводы, состояние здоровья и желание Кремля продемонстрировать омоложение и обновление элит.
О том, что Меркушкин покинет свой пост, РБК ранее сообщили три источника, близких к Кремлю. Уход Меркушкина — первая отставка в череде ожидаемых осенью перестановок в губернаторском корпусе. Всего источники РБК прогнозировали отставки до десяти глав регионов в ближайшее время.
Меркушкину 66 лет, он 17 лет возглавлял Республику Мордовия, а с 2012-го занимал должность губернатора Самарской области. Он мог покинуть свой пост еще весной, но тогда отставка не состоялась, так как на место главы Самарской области не нашли компромиссную фигуру, говорил РБК источник, близкий к Кремлю.
Источники РБК, близкие к Кремлю, связывали уход Меркушкина с конфликтом между ним и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. «Ростех» имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит контрольный пакет акций АвтоВАЗа, одного из крупнейших предприятий Самарской области. Меркушкин «выкинул из избирательных списков «Единой России» чемезовских людей и напихал своих», отмечал источник РБК.
За излишне независимую от Кремля политику недолюбливал губернатора Самарской области и Вячеслав Володин, рассказывал РБК другой источник, близкий к Кремлю.
В то же время Меркушкин, став главой региона, стабильно обеспечивал устраивающие Кремль результаты «Единой России» на выборах. В 2007 году «Единая Россия» на выборах в облдуму получила 33,54% голосов, в 2011-м — 40,27%, в 2016-м при Меркушкине — уже 51,02%. Если на выборах в Госдуму в 2011 году партия власти получила 39,1%, то при Меркушкине в 2016 году — 50,7%. В августе 2016 года глава ЦИК Элла Памфилова заявила о попытке губернатора оказать влияние на избирательный процесс в регионе. Она рассказала про жалобы в Центризбирком на то, что губернатор Меркушкин назначил собственных кураторов, которые ездят по территориальным комиссиям и «настраивают их руководителей на самостоятельную работу».
По словам источника РБК, близкого к региональным властям, решение об отставке Меркушкина ускорила ситуация со стадионом «Самара Арена», который должен быть построен к чемпионату мира по футболу-2018. Губернатор запросил дополнительное финансирование объекта, отметил источник. Члены семьи губернатора — брат Александр Меркушкин и племянник Сергей Меркушкин — до середины 2016 года числились в списке собственников предприятия «Мордовцемент», которое получило монопольный заказ на поставку цемента для строительства стадиона «Самара Арена».
Губернатор продолжает поддерживать связи с мордовским бизнесом, говорил РБК политолог Молчанов. С мордовскими компаниями аффилированы родственники Меркушкина, в частности, его старший брат и сестра жены губернатора, говорилось в расследованиях «Новой газеты» и радио «Свобода».
Так говорил губернатор
Николай Меркушкин неоднократно оказывался в центре внимания СМИ из-за неоднозначных заявлений. В августе 2016 года на встрече с работниками предприятия «АвтоВАЗагрегат» Меркушкин в ответ на вопрос о том, когда будут погашены долги по зарплате, заявил, что если с ним будут разговаривать в таком тоне, то «никогда». Губернатор упомянул американского посла, который якобы приезжал на предприятие, чтобы «подогревать людей».
В сентябре 2016 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о том, что «клану» Меркушкина принадлежит элитная недвижимость на Рублевском шоссе в Подмосковье. В октябре того же года газета «Коммерсантъ» сообщала о подготовке в Кремле указа об отставке самарского губернатора. В декабре СМИ сообщили, что в преддверии Нового года глава региона купил региональным депутатам на десятки миллионов рублей подарочные наборы, состоящие в основном из продуктов, произведенных бывшими мордовскими фирмами Меркушкина. В конце марта 2017 года, через несколько дней после прошедших по стране митингов против коррупции, в Самаре прошел форум для молодежи под названием «Экстремизму — нет!», на котором губернатор предложил жителям региона не «повторять ошибки прошлого и не раскачивать ситуацию».
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