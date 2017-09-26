Правящие партии уступают помехе справа

Блок Ангелы Меркель потерял часть мандатов в бундестаге

Правящая коалиция во главе с Меркель показала на выборах худший результат в послевоенной истории, а правые радикалы впервые прошли в парламент. Канцлер сохранит власть и курс в отношении России, влияние радикалов будет ограничено

Ангела Меркель (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

«Кошмарная победа»

Партийный блок «Христианско-демократический союз» и баварский «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), лидером которого является канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам выборов 24 сентября сохранит ​самую большую фракцию в парламенте. За ХДС/ХСС проголосовало 33% избирателей, что ​гарантирует блоку 246 депутатских мандатов, однако это на 65 мест меньше, чем в парламенте уходящего созыва. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), являющаяся партнером ХДС/ХСС по правящей коалиции, получила поддержку 20,5% избирателей и также сократит свое присутствие в парламенте: с 193 мест до 153.

Для ХДС/ХСС и СДПГ показанные результаты по доле от всех проголосовавших худшие с 1949 года. Немецкий таблоид Bild откликнулся на низкий результат ХДС/ХСС заголовком «Кошмарная победа канцлера».

Увеличат свое присутствие в бундестаге по итогам выборов две оппозиционные партии — «Левые» и «Зеленые». «Левые», за которых проголосовали 9,2% избирателей, увеличат представительство на пять депутатов (с 64 до 69), а «Зеленые» (8,9% голосов) — на четыре (с 63 до 67).

По итогам кампании удалось вернуться в парламент Свободной демократической партии (СвДП), которая получила 10,7%, она займет 80 мест. Впервые после Второй мировой войны в парламент пройдет праворадикальная партия: «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила 12,6% голосов избирателей, что обещает ей 94 депутатских мандата. На выборах 2013 года за АдГ проголосовали 4,7% избирателей, и в парламент она не прошла.

Немецкие СМИ объясняют относительную неудачу Меркель и СДПГ миграционным кризисом 2015 года. Тогда Германия приняла почти 1 млн мигрантов. На критике этого решения удалось набрать голоса АдГ и другим партиям, пишет Deutsche Welle. На пресс-конференции по итогам выборов Меркель снова пришлось защищать решение о принятии беженцев: «Границы мы не открывали, они и так были открыты». По ее словам, подобная ситуация в Германии, когда на границе стоят тысячи людей, больше не повторится, так как ООН и гуманитарные организации стали сильнее.

ХДС/ХСС несет ответственность за миграционный кризис, а СДПГ не удалось переломить восприятие себя как младшего партнера в коалиции, говорит политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. Обе партии уступили популистски настроенную часть своего электората радикалам: СДПГ — Левой партии, состоящей из экс-коммунистов, а ХДС/ХСС — национал-радикалам из «Альтернативы для Германии», обращает внимание Преображенский.

У провала ХДС есть еще одно объяснение — естественная убыль электората, отметил на пресс-конференции в Берлине директор экспертного центра Forschungsgruppe Wahlen (FGW) Маттиас Юнг: «В электорате этой партии очень высокий процент стариков, ХДС/ХСС потерял около 1 млн избирателей по причине их смерти».

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

«Откусили» от партии Меркель и «свободные демократы», бывшая Либеральная партия, пережившая кризис после поражения на предыдущих выборах. Партия единственная шла на выборы с конкретными программами по самым болезненным темам, включая миграционную, объясняет ее успех Преображенский. По мнению эксперта, политические предпочтения немцев в целом меняются по мере ухода со сцены послевоенного поколения беби-бумеров 1960-х годов.

Радикалы в парламенте

«Альтернатива для Германии», получившая третий результат, не получит возможности войти в правительство, так как ранее ХДС/ХСС и другие партии отказались от переговоров с ними. Прохождение в парламент крайне правой партии, выступающей за закрытие границ и за борьбу с распространением ислама в Германии, осудили многие немецкие и европейские политики. По определению Меркель, приход партии является «большим вызовом». Председатель Европарламента Антони Таяни заявил, что усиление крайне правых сил — это негативный сигнал.

Результаты выборов обеспокоили руководителей двух крупнейших немецких компаний — Siemens и Volkswagen. Прохождение АдГ в бундестаг — это поражение немецких элит, которые должны были сделать больше, чтобы привлечь избирателя, цитирует Bloomberg заявление руководителя Siemens Джо Кэзера. Глава Volkswagen Маттиас Мюллер заявил, что шокирован тем, что «популисты» и «ксенофобы» из АдГ получили так много голосов.

Маттиас Мюллер

Меркель пообещала, что АдГ не окажет никакого влияния на формирование политики. АдГ, в свою очередь, не спешит объединяться с какой-либо из сил. На фоне успеха в партии произошел раскол: один из ее лидеров, Фрауке Петри, 25 сентября заявила, что не будет брать депутатский мандат.

«Главный вред от АдГ в том, что они будут тормозить работу правительства и бундестага», — сказал на пресс-конференции политолог из Лейпцигского университета Йоханнес Герстнер​. Партнерам по будущей правящей коалиции потребуется выработать позицию в отношении инициатив АдГ — идти ли на обсуждение их предложений или отвергать, добавил он. Опыт работы с радикалами в парламенте есть в восточногерманской земле Мекленбург — Передняя Померания, где в предыдущем созыве работали пять депутатов от ультраправой Национал-демократический партии Германии. Тактика эта, напоминает Герстнер, сводилась к полному игнорированию этих депутатов, даже когда националисты выходили с казалось бы актуальными и адекватными законопроектами. В итоге такая тактика провалилась полностью, поскольку в регионе в ответ начали расти националистические настроения, и на следующих выборах в ландтаг в сентябре 2016 года на этот раз уже АдГ пришла второй с результатом почти 21%.

Коалиция на троих

Поскольку блоку ХДС/ХСС не удалось получить более половины из 630 мест в бундестаге, для формирования правительства ему придется создать коалицию большинства.​ Переговоры о создании коалиции возглавит Меркель. П​олучив предварительные результаты выборов, лидер СДПГ Мартин Шульц заявил, что его партия переходит в оппозицию. После заявления Шульца эксперты называют самым реальным вариантом правящей коалиции союз ХДС/ХСС с «Зелеными» и «свободными демократами». Лидер «свободных демократов» Кристиан Линднер в понедельник заявил, что его партии поступило предложение о вхождении в коалицию. Впрочем, сама Меркель все же не исключает, что будут проведены переговоры о коалиции и с СДПГ.

Ангела Меркель и Мартин Шульц

Переговоры ХДС/ХСС с «Зелеными» и «свободными демократами» будут долгими, Меркель выразила надежду, что они закончатся хотя бы к Рождеству (25 декабря). Программы трех партий отличаются, но сложных пунктов всего два — политика в отношении беженцев и энергетика, писал ранее Spiegel. «Зеленые» и СвДП выступают за принятие отдельного закона по иммигрантам, который дал бы приоритет приему беженцев, обладающих высокой рабочей квалификацией, но против этого выступает Меркель. По энергетике «Зеленые» выступают за целенаправленную поддержку производства возобновляемой энергии и скорейший переход на электромобили. ХДС и СвДП против принуждения к «зеленой энергетике» на государственном уровне.

Директор Forschungsgruppe Wahlen Маттиас Юнг отмечает «взаимную толерантность» между этими тремя партиями, уверяя, что такая коалиция будет в конце концов успешно создана. По закону, если новое правительство не будет создано за три месяца, к концу декабря будут назначены перевыборы.

Российская четверть

Пост министра иностранных дел при формировании коалиции трех партий может занять лидер «Зеленых» Джем Оздемир, написала Wall Street Journal со ссылкой на источники. «Зеленые» известны активной критикой политики России в целом и президента Владимир Путина в частности. Представители партии не раз называли его «диктатором», обвиняли в незаконной аннексии Крыма и провоцировании конфликта в Донбассе. Потенциальный участник коалиции Линднер заявил 25 сентября, что Запад может продемонстрировать готовность к диалогу с Россией, обсудив возвращение страны в «восьмерку». Условием возможного снятия санкций с России, введенных ЕС в увязке с ситуацией на востоке Украины, должны стать конкретные шаги со стороны Москвы, указал он. О том, что санкции могут быть отменены после выполнения минских соглашений, не раз говорила и Меркель.

Меркель, которая останется на посту канцлера, — хорошо известный партнер, в этом смысле исход выборов благоприятен для отношений России и Германии, сохранится предсказуемость, говорит Йоханнес Герстнер.

В бундестаге будет пророссийская четверть депутатов, которой раньше не было: компанию «Левым», выступавшим за отмену санкций, составила АдГ, говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Их голосов не хватит для блокирования правительственных инициатив, но они поднимут градус обсуждения», — поясняет Бондаренко. Он напоминает, что «свободные демократы» также выступали с прагматической позиции и говорили о вреде санкций. Однако в случае их вхождения в коалицию есть опасность, что они примут взгляды Меркель.

В вопросе санкций в отношении России будет продвижение, потому что санкционная политика себя дискредитировала, выразил уверенность депутат «Левых» Андрей Хунко в беседе с «РИА Новости». АдГ готова сотрудничать с «Левыми» по теме снятия антироссийских санкций, заявил «РИА Новости» сопредседатель партии Йорг Мойтен. «Да, в любом случае мы и партия «Левые» хотим избавиться от этих санкций против России. Мы будем сотрудничать с любой партией, которая остановит этот нонсенс, однако будьте уверены, что [канцлер Ангела] Меркель найдет партнеров, которые продолжат этот курс», — заявил Мойтен.

«Ключи от всего остаются в руках Ангелы Меркель и ХДС, а они вряд ли захотят что-то менять», — сказал председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов (цитата по «Интерфаксу»).

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